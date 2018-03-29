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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月28日 交易日  
  
停止融資   融資分配  停止融券          融券分配  股價波動    降    低  股    權  成 交 量  融券餘額 >=
                                                 過    劇    融資成數  過度集中  過度異常  融資餘額60%
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合世       和勤      富邦美債1-3                 廣寰科                新昕纖    強生
易威       凱衛      富邦美債7-10                泰谷                  謚源      世坤
南璋       樺晟      富邦美債20年                大峽谷-KY             東林      萬國通
勝昱       海灣      元大美債7-10                青雲                  欣厚-KY   新昕纖
飛寶企業   晟楠      元大美債1-3                 建達                  友銓      光明
精確       寶得利    元大投資級公司債            撼訊                  達威      聚紡
宏易       晉泰      元大中國債3-5               海韻電                松崗      興采
唐鋒                 國泰5Y+新興債               上揚                  三圓      直得
台蠟                 國泰1-5Y高收債              驊訊                  雙喜      泰茂
榮群                 南光                        松崗                  力泰      至興
天宇                 合世                        保銳                  理銘      萬在
新零售               易威                        富驛-KY               雅茗-KY   大恭
力新                 佰研                                              亞都      美琪瑪
恩得利               明基醫                                            東凌-KY   致振
李洲                 健亞                                              關中      威潤
凱柏實業             泰博                                              隆中      唐榮
遠昇                 合富-KY                                           時報      世豐
及成                 德麥                                              欣泰      力新
鑫龍騰               南璋                                                        凌網
和進                 勝昱                                                        李洲
耀勝                 飛寶企業                                                    港建
倚強                 金洲                                                        耀勝
鑫創                 光明                                                        至寶電
廣寰科               精確                                                        點晶
點晶                 永彰                                                        幸康
建舜電               宏易                                                        曜越
泰谷                 協易機                                                      重鳥鵬
典範                 富強鑫                                                      泓格
長天                 朋程                                                        東林
益通                 皇田                                                        盈正
振維                 唐鋒                                                        晟楠
鴻翊                 台蠟                                                        營邦
迎輝                 威潤                                                        美桀
欣厚-KY              宇智                                                        世紀
兆遠                 榮群                                                        友銓
系統電               天宇                                                        青雲
世紀                 智捷                                                        達威
華容                 世鎧                                                        昇益
建榮                 世豐                                                        凱鈺
立衛                 強新                                                        三聯
天揚                 松和                                                        合邦
鈺創                 大國鋼                                                      業強
合正                 新零售                                                      訊達
金利                 力新                                                        撼訊
寶聯通               坤悅                                                        亞銳士
昇益                 恩得利                                                      安碁
凱鈺                 川寶                                                        艾華
德宏                 李洲                                                        沛亨
寬魚國際             美磊                                                        迅德
合邦                 凱柏實業                                                    倉和
萬旭                 遠昇                                                        光菱
驊宏資               鴻碩                                                        三圓
久正                 及成                                                        雙喜
上揚                 晶宏                                                        力泰
全譜                 亞信                                                        理銘
易通展               鑫龍騰                                                      中連貨
元隆                 和進                                                        安心
沛亨                 志豐                                                        燦星旅
九暘                 耀勝                                                        高野
凱碩                 優群                                                        亞都
全達                 倚強                                                        老爺知
奧斯特               鑫創                                                        德記
福華                 廣寰科                                                      關中
保銳                 點晶                                                        誠品生活
常珵                 英濟                                                        泰偉
立碁                 杭特                                                        華義
越峰                 建舜電                                                      時報
士開                 雙鴻                                                        琉園
志嘉                 泰谷                                                        旭然
富裔                 上詮                                                        鼎創達
燦星旅               典範                                                        明揚
富驛-KY              精材                                                        綠河-KY
劍湖山               長天                                                        欣雄
德記                 哲固                                                        欣泰
泰偉                 益通
華義                 安勤
得利影               森寶
鼎創達               振維
花王                 鴻翊
邦泰                 宏森
                     迎輝
                     泓格
                     博磊
                     鼎翰
                     富晶通
                     新鉅科
                     駿熠電
                     光耀
                     碩禾
                     欣厚-KY
                     兆遠
                     湯石照明
                     雷笛克
                     笙科
                     信驊
                     大峽谷-KY
                     宜鼎
                     系統電
                     天剛
                     世紀
                     凱美
                     華容
                     建榮
                     立衛
                     天揚
                     先豐
                     鈺創
                     台林
                     合正
                     金利
                     青雲
                     國眾
                     振發
                     達威
                     寶聯通
                     昇益
                     宣德
                     凱鈺
                     德宏
                     彩富
                     同亨
                     聖暉
                     寬魚國際
                     合邦
                     亞元
                     久威
                     萬旭
                     耕興
                     驊宏資
                     順發
                     久正
                     艾華
                     日揚
                     上揚
                     全譜
                     高僑
                     易通展
                     倍微
                     元隆
                     沛亨
                     迅德
                     神盾
                     精測
                     九暘
                     廣積
                     凱碩
                     全達
                     奧斯特
                     福華
                     宏捷科
                     保銳
                     常珵
                     博大
                     立碁
                     越峰
                     精星
                     華宏
                     群聯
                     三圓
                     亞昕
                     士開
                     豐謙
                     志嘉
                     理銘
                     富裔
                     正德
                     中連貨
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