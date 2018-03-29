[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月28日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降 低 股 權 成 交 量 融券餘額 >= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100 大東 昶和 大飲 富邦VIX 味全 富邦上証正2 富邦科技 利勤 大統染 達新 臺企銀 宏洲 元大滬深300正2 元大台商50 強信-KY 海悅 立益 嘉裕 FH香港正2 富邦摩台 科妍 銘旺科 怡華 東華 國泰中國A50正2 富邦發達 信昌化 卓越 昶和 大東 富邦H股正2 富邦金融 佳大 統領 大統染 立益 正道 元大MSCI台灣 海光 元禎 佳和 友旺 永豐臺灣加權 世紀鋼 展宇 昶和 同開 國泰日經225 威盛 康普 三洋紡 悠克 元大日經225 映泰 東明-KY 瑞利 川飛 元大美債7-10正2 承啟 世紀鋼 樂士 元大美債7-10反1 統懋 海悅 正峰新 元大S&P日圓反1 翔耀 映泰 億泰 富邦歐洲 太空梭 隴華 毛寶 FH彭博高收益債 全新 世芯-KY 燁興 味全 麗臺 拓凱 中鴻 南僑 華擎 傳奇 聚亨 台聚 世芯-KY 東科-KY 千興 亞聚 捷泰 鈺邦 威致 聯成 愛普 華友聯 首利 達新 晶心科 愛山林 麗正 廣華-KY 無敵 皇昌 東訊 宏洲 杜康-DR 遠雄來 矽品 嘉裕 陽光能源-DR 夏都 華泰 東華 川飛 欣欣 茂矽 新紡 統領 錸德 中和 阿瘦 廷鑫 大東 晨訊科-DR 倫飛 立益 友佳-DR 威盛 大宇 一零四 銘旺科 宏和 欣天然 統懋 佳和 新海 翔耀 台富 秋雨 太空梭 宜進 欣高 新利虹 昶和 台數科 華映 三洋紡 南六 吉祥全 瑞利 基勝-KY 憶聲 樂士 威宏-KY 科風 正峰新 波力-KY 建碁 永冠-KY 泰昇-KY 和鑫 為升 政伸 力特 永新-KY 吉源-KY 喬鼎 大亞 正達 億泰 晟鈦 東鹼 新世紀 東聯 誠創 永光 嘉威 美吾華 力銘 毛寶 亞太電 中化生 達能 上緯投控 清惠 麗豐-KY 慧友 康普 捷泰 正隆 互億 寶隆 天瀚 燁興 迅杰 中鴻 華上 豐興 元晶 聚亨 華冠 志聯 裕豐 千興 寶徠 大成鋼 日勝生 威致 台船 豐達科 東森 厚生 台南-KY 首利 康師傅-DR 麗正 聖馬丁-DR 東訊 神州-DR 矽品 耀傑-DR 國巨 同方友友-DR 廣宇 晨訊科-DR 華泰 友佳-DR 台積電 陽光能源-DR 茂矽 精熙-DR 錸德 中福 廷鑫 雷虎 所羅門 中視 致茂 秋雨 矽統 慶豐富 倫飛 智寶 瑞昱 群光 威盛 正崴 錩新 建準 隴華 銘旺科 互盛電 統懋 翔耀 太空梭 新利虹 京元電子 奇力新 光群雷 良得電 華映 大毅 連宇 百容 一詮 吉祥全 華固 歐格 華立 同開 信邦 憶聲 禾伸堂 盛達 德律 佰鴻 聯詠 遠見 晶技 科風 建碁 和鑫 力特 喬鼎 正達 大量 晟鈦 昇貿 奇偶 新世紀 晶睿 華擎 安馳 晶彩科 誠創 嘉威 尚志 力銘 世芯-KY 圓展 亞太電 達能 隆達 致伸 事欣科 光鋐 臻鼎-KY 眾達-KY 清惠 中磊 慧友 彩晶 鈞寶 華興 捷泰 互億 帆宣 亞弘電 飛捷 天瀚 光鼎 力成 迅杰 定穎 矽格 全國電 華上 旭隼 群電 矽力-KY 元晶 GIS-KY 安集 華冠 志超 宇瞻 裕豐 寶徠 國建 日勝生 潤弘 總太 欣陸 遠雄 順天 皇鼎 台船 裕民 中航 東森 國賓 六福 美食-KY 王品 寒舍 雲品 彰銀 台中銀 華票 聯邦銀 安泰銀 新產 中再保 元富證 富邦金 國泰金 玉山金 台新金 新光金 統領 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 大台北 中保 欣天然 新海 中視 秋雨 慶豐富 川飛 岱宇 台數科 威宏-KY 美吉吉-KY 鈺齊-KY