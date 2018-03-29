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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月28日 交易日  
  
停止融資       融資分配        停止融券        融券分配  股價波動      降    低  股    權  成 交 量   融券餘額 >=
                                                         過    劇      融資成數  過度集中  過度異常   融資餘額60%
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元大S&P500正2  元大台灣50正2   元大中型100               大東                    昶和      大飲       富邦VIX
味全           富邦上証正2     富邦科技                  利勤                    大統染    達新       臺企銀
宏洲           元大滬深300正2  元大台商50                強信-KY                 海悅      立益
嘉裕           FH香港正2       富邦摩台                  科妍                    銘旺科    怡華
東華           國泰中國A50正2  富邦發達                  信昌化                  卓越      昶和
大東           富邦H股正2      富邦金融                  佳大                    統領      大統染
立益           正道            元大MSCI台灣              海光                              元禎
佳和           友旺            永豐臺灣加權              世紀鋼                            展宇
昶和           同開            國泰日經225               威盛                              康普
三洋紡         悠克            元大日經225               映泰                              東明-KY
瑞利           川飛            元大美債7-10正2           承啟                              世紀鋼
樂士                           元大美債7-10反1           統懋                              海悅
正峰新                         元大S&P日圓反1            翔耀                              映泰
億泰                           富邦歐洲                  太空梭                            隴華
毛寶                           FH彭博高收益債            全新                              世芯-KY
燁興                           味全                      麗臺                              拓凱
中鴻                           南僑                      華擎                              傳奇
聚亨                           台聚                      世芯-KY                           東科-KY
千興                           亞聚                      捷泰                              鈺邦
威致                           聯成                      愛普                              華友聯
首利                           達新                      晶心科                            愛山林
麗正                           廣華-KY                   無敵                              皇昌
東訊                           宏洲                      杜康-DR                           遠雄來
矽品                           嘉裕                      陽光能源-DR                       夏都
華泰                           東華                      川飛                              欣欣
茂矽                           新紡                                                        統領
錸德                           中和                                                        阿瘦
廷鑫                           大東                                                        晨訊科-DR
倫飛                           立益                                                        友佳-DR
威盛                           大宇                                                        一零四
銘旺科                         宏和                                                        欣天然
統懋                           佳和                                                        新海
翔耀                           台富                                                        秋雨
太空梭                         宜進                                                        欣高
新利虹                         昶和                                                        台數科
華映                           三洋紡                                                      南六
吉祥全                         瑞利                                                        基勝-KY
憶聲                           樂士                                                        威宏-KY
科風                           正峰新                                                      波力-KY
建碁                           永冠-KY                                                     泰昇-KY
和鑫                           為升                                                        政伸
力特                           永新-KY                                                     吉源-KY
喬鼎                           大亞
正達                           億泰
晟鈦                           東鹼
新世紀                         東聯
誠創                           永光
嘉威                           美吾華
力銘                           毛寶
亞太電                         中化生
達能                           上緯投控
清惠                           麗豐-KY
慧友                           康普
捷泰                           正隆
互億                           寶隆
天瀚                           燁興
迅杰                           中鴻
華上                           豐興
元晶                           聚亨
華冠                           志聯
裕豐                           千興
寶徠                           大成鋼
日勝生                         威致
台船                           豐達科
東森                           厚生
台南-KY                        首利
康師傅-DR                       麗正
聖馬丁-DR                       東訊
神州-DR                        矽品
耀傑-DR                        國巨
同方友友-DR                       廣宇
晨訊科-DR                       華泰
友佳-DR                        台積電
陽光能源-DR                       茂矽
精熙-DR                        錸德
中福                           廷鑫
雷虎                           所羅門
中視                           致茂
秋雨                           矽統
慶豐富                         倫飛
                               智寶
                               瑞昱
                               群光
                               威盛
                               正崴
                               錩新
                               建準
                               隴華
                               銘旺科
                               互盛電
                               統懋
                               翔耀
                               太空梭
                               新利虹
                               京元電子
                               奇力新
                               光群雷
                               良得電
                               華映
                               大毅
                               連宇
                               百容
                               一詮
                               吉祥全
                               華固
                               歐格
                               華立
                               同開
                               信邦
                               憶聲
                               禾伸堂
                               盛達
                               德律
                               佰鴻
                               聯詠
                               遠見
                               晶技
                               科風
                               建碁
                               和鑫
                               力特
                               喬鼎
                               正達
                               大量
                               晟鈦
                               昇貿
                               奇偶
                               新世紀
                               晶睿
                               華擎
                               安馳
                               晶彩科
                               誠創
                               嘉威
                               尚志
                               力銘
                               世芯-KY
                               圓展
                               亞太電
                               達能
                               隆達
                               致伸
                               事欣科
                               光鋐
                               臻鼎-KY
                               眾達-KY
                               清惠
                               中磊
                               慧友
                               彩晶
                               鈞寶
                               華興
                               捷泰
                               互億
                               帆宣
                               亞弘電
                               飛捷
                               天瀚
                               光鼎
                               力成
                               迅杰
                               定穎
                               矽格
                               全國電
                               華上
                               旭隼
                               群電
                               矽力-KY
                               元晶
                               GIS-KY
                               安集
                               華冠
                               志超
                               宇瞻
                               裕豐
                               寶徠
                               國建
                               日勝生
                               潤弘
                               總太
                               欣陸
                               遠雄
                               順天
                               皇鼎
                               台船
                               裕民
                               中航
                               東森
                               國賓
                               六福
                               美食-KY
                               王品
                               寒舍
                               雲品
                               彰銀
                               台中銀
                               華票
                               聯邦銀
                               安泰銀
                               新產
                               中再保
                               元富證
                               富邦金
                               國泰金
                               玉山金
                               台新金
                               新光金
                               統領
                               台南-KY
                               康師傅-DR
                               聖馬丁-DR
                               神州-DR
                               耀傑-DR
                               同方友友-DR
                               晨訊科-DR
                               友佳-DR
                               陽光能源-DR
                               精熙-DR
                               中福
                               一零四
                               雷虎
                               大台北
                               中保
                               欣天然
                               新海
                               中視
                               秋雨
                               慶豐富
                               川飛
                               岱宇
                               台數科
                               威宏-KY
                               美吉吉-KY
                               鈺齊-KY
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