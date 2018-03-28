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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月28日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          廣寰科            新昕纖   強生                
易威     凱衛     富邦美債7-10          泰谷              謚源     世坤                
南璋     樺晟     富邦美債20年          大峽谷-KY          東林     萬國通              
勝昱     海灣     元大美債7-10          青雲              欣厚-KY  新昕纖              
飛寶企業 晟楠     元大美債1-3          建達              友銓     光明                
精確     寶得利   元大投資級公司債          撼訊              達威     聚紡                
宏易     晉泰     元大中國債3-5          海韻電            松崗     興采                
唐鋒              國泰5Y+新興債          上揚              三圓     直得                
台蠟              國泰1-5Y高收債          驊訊              雙喜     泰茂                
榮群              南光              松崗              力泰     至興                
天宇              合世              保銳              理銘     萬在                
新零售            易威              富驛-KY           雅茗-KY  大恭                
力新              佰研                                亞都     美琪瑪              
恩得利            明基醫                              東凌-KY  致振                
李洲              健亞                                關中     威潤                
凱柏實業          泰博                                隆中     唐榮                
遠昇              合富-KY                             時報     世豐                
及成              德麥                                欣泰     力新                
鑫龍騰            南璋                                         凌網                
和進              勝昱                                         李洲                
耀勝              飛寶企業                                     港建                
倚強              金洲                                         耀勝                
鑫創              光明                                         至寶電              
廣寰科            精確                                         點晶                
點晶              永彰                                         幸康                
建舜電            宏易                                         曜越                
泰谷              協易機                                       重鳥鵬              
典範              富強鑫                                       泓格                
長天              朋程                                         東林                
益通              皇田                                         盈正                
振維              唐鋒                                         晟楠                
鴻翊              台蠟                                         營邦                
迎輝              威潤                                         美桀                
欣厚-KY           宇智                                         世紀                
兆遠              榮群                                         友銓                
系統電            天宇                                         青雲                
世紀              智捷                                         達威                
華容              世鎧                                         昇益                
建榮              世豐                                         凱鈺                
立衛              強新                                         三聯                
天揚              松和                                         合邦                
鈺創              大國鋼                                       業強                
合正              新零售                                       訊達                
金利              力新                                         撼訊                
寶聯通            坤悅                                         亞銳士              
昇益              恩得利                                       安碁                
凱鈺              川寶                                         艾華                
德宏              李洲                                         沛亨                
寬魚國際          美磊                                         迅德                
合邦              凱柏實業                                     倉和                
萬旭              遠昇                                         光菱                
驊宏資            鴻碩                                         三圓                
久正              及成                                         雙喜                
上揚              晶宏                                         力泰                
全譜              亞信                                         理銘                
易通展            鑫龍騰                                       中連貨              
元隆              和進                                         安心                
沛亨              志豐                                         燦星旅              
九暘              耀勝                                         高野                
凱碩              優群                                         亞都                
全達              倚強                                         老爺知              
奧斯特            鑫創                                         德記                
福華              廣寰科                                       關中                
保銳              點晶                                         誠品生活            
常珵              英濟                                         泰偉                
立碁              杭特                                         華義                
越峰              建舜電                                       時報                
士開              雙鴻                                         琉園                
志嘉              泰谷                                         旭然                
富裔              上詮                                         鼎創達              
燦星旅            典範                                         明揚                
富驛-KY           精材                                         綠河-KY             
劍湖山            長天                                         欣雄                
德記              哲固                                         欣泰                
泰偉              益通                                                             
華義              安勤                                                             
得利影            森寶                                                             
鼎創達            振維                                                             
花王              鴻翊                                                             
邦泰              宏森                                                             
                  迎輝                                                             
                  泓格                                                             
                  博磊                                                             
                  鼎翰                                                             
                  富晶通                                                           
                  新鉅科                                                           
                  駿熠電                                                           
                  光耀                                                             
                  碩禾                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  湯石照明                                                         
                  雷笛克                                                           
                  笙科                                                             
                  信驊                                                             
                  大峽谷-KY                                                         
                  宜鼎                                                             
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  凱美                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  先豐                                                             
                  鈺創                                                             
                  台林                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  青雲                                                             
                  國眾                                                             
                  振發                                                             
                  達威                                                             
                  寶聯通                                                           
                  昇益                                                             
                  宣德                                                             
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  彩富                                                             
                  同亨                                                             
                  聖暉                                                             
                  寬魚國際                                                         
                  合邦                                                             
                  亞元                                                             
                  久威                                                             
                  萬旭                                                             
                  耕興                                                             
                  驊宏資                                                           
                  順發                                                             
                  久正                                                             
                  艾華                                                             
                  日揚                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  高僑                                                             
                  易通展                                                           
                  倍微                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  迅德                                                             
                  神盾                                                             
                  精測                                                             
                  九暘                                                             
                  廣積                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  福華                                                             
                  宏捷科                                                           
                  保銳                                                             
                  常珵                                                             
                  博大                                                             
                  立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  精星                                                             
                  華宏                                                             
                  群聯                                                             
                  三圓                                                             
                  亞昕                                                             
                  士開                                                             
                  豐謙                                                             
                  志嘉                                                             
                  理銘                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  中連貨                                                           
                  中菲行                                                           
                  安心                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  柏文                                                             
                  日盛金                                                           
                  福邦證                                                           
                  滿心                                                             
                  德記                                                             
                  寶雅                                                             
                  宏遠證                                                           
                  康和證                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  崑鼎                                                             
                  鉅邁                                                             
                  花王                                                             
                  欣雄                                                             
                  邦泰
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