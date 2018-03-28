◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月28日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 廣寰科 新昕纖 強生 易威 凱衛 富邦美債7-10 泰谷 謚源 世坤 南璋 樺晟 富邦美債20年 大峽谷-KY 東林 萬國通 勝昱 海灣 元大美債7-10 青雲 欣厚-KY 新昕纖 飛寶企業 晟楠 元大美債1-3 建達 友銓 光明 精確 寶得利 元大投資級公司債 撼訊 達威 聚紡 宏易 晉泰 元大中國債3-5 海韻電 松崗 興采 唐鋒 國泰5Y+新興債 上揚 三圓 直得 台蠟 國泰1-5Y高收債 驊訊 雙喜 泰茂 榮群 南光 松崗 力泰 至興 天宇 合世 保銳 理銘 萬在 新零售 易威 富驛-KY 雅茗-KY 大恭 力新 佰研 亞都 美琪瑪 恩得利 明基醫 東凌-KY 致振 李洲 健亞 關中 威潤 凱柏實業 泰博 隆中 唐榮 遠昇 合富-KY 時報 世豐 及成 德麥 欣泰 力新 鑫龍騰 南璋 凌網 和進 勝昱 李洲 耀勝 飛寶企業 港建 倚強 金洲 耀勝 鑫創 光明 至寶電 廣寰科 精確 點晶 點晶 永彰 幸康 建舜電 宏易 曜越 泰谷 協易機 重鳥鵬 典範 富強鑫 泓格 長天 朋程 東林 益通 皇田 盈正 振維 唐鋒 晟楠 鴻翊 台蠟 營邦 迎輝 威潤 美桀 欣厚-KY 宇智 世紀 兆遠 榮群 友銓 系統電 天宇 青雲 世紀 智捷 達威 華容 世鎧 昇益 建榮 世豐 凱鈺 立衛 強新 三聯 天揚 松和 合邦 鈺創 大國鋼 業強 合正 新零售 訊達 金利 力新 撼訊 寶聯通 坤悅 亞銳士 昇益 恩得利 安碁 凱鈺 川寶 艾華 德宏 李洲 沛亨 寬魚國際 美磊 迅德 合邦 凱柏實業 倉和 萬旭 遠昇 光菱 驊宏資 鴻碩 三圓 久正 及成 雙喜 上揚 晶宏 力泰 全譜 亞信 理銘 易通展 鑫龍騰 中連貨 元隆 和進 安心 沛亨 志豐 燦星旅 九暘 耀勝 高野 凱碩 優群 亞都 全達 倚強 老爺知 奧斯特 鑫創 德記 福華 廣寰科 關中 保銳 點晶 誠品生活 常珵 英濟 泰偉 立碁 杭特 華義 越峰 建舜電 時報 士開 雙鴻 琉園 志嘉 泰谷 旭然 富裔 上詮 鼎創達 燦星旅 典範 明揚 富驛-KY 精材 綠河-KY 劍湖山 長天 欣雄 德記 哲固 欣泰 泰偉 益通 華義 安勤 得利影 森寶 鼎創達 振維 花王 鴻翊 邦泰 宏森 迎輝 泓格 博磊 鼎翰 富晶通 新鉅科 駿熠電 光耀 碩禾 欣厚-KY 兆遠 湯石照明 雷笛克 笙科 信驊 大峽谷-KY 宜鼎 系統電 天剛 世紀 凱美 華容 建榮 立衛 天揚 先豐 鈺創 台林 合正 金利 青雲 國眾 振發 達威 寶聯通 昇益 宣德 凱鈺 德宏 彩富 同亨 聖暉 寬魚國際 合邦 亞元 久威 萬旭 耕興 驊宏資 順發 久正 艾華 日揚 上揚 全譜 高僑 易通展 倍微 元隆 沛亨 迅德 神盾 精測 九暘 廣積 凱碩 全達 奧斯特 福華 宏捷科 保銳 常珵 博大 立碁 越峰 精星 華宏 群聯 三圓 亞昕 士開 豐謙 志嘉 理銘 富裔 正德 中連貨 中菲行 安心 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 柏文 日盛金 福邦證 滿心 德記 寶雅 宏遠證 康和證 泰偉 華義 得利影 時報 鼎創達 崑鼎 鉅邁 花王 欣雄 邦泰