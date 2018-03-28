光大銀行(06818-HK)2017年多賺4.01%至315.45億元

中國光大銀行(06818-HK)公布，截至2017年12月31日止年度，實現經營收入920.18億元(人民币，下同)，同比減少2.49%；歸屬于股東的淨利潤315.45億元，同比增長4.01%；基本每股收益0.64元；建議派發2017年度普通股股息每10 股1.81元(稅前)。

公告稱，報告期末，該集團資産總額40,882.43億元，比上年末增加682.01億元，增長1.70%；貸款總額20,320.56億元，比上年末增加2,367.78億元，增長13.19%，貸款總額在總資産中占比49.70%，比上年末上升5.04個百分點；存款餘額22,726.65億元，比上年末增加1,517.78億元，增長7.16%，存款餘額在總負債中占比60.08%，比上年末上升3.81個百分點。

報告期内，實現手續費及傭金淨收入307.74億元，同比增加26.62億元，增長9.47%，成為利潤增長的重要驅動因素。手續費及傭金淨收入在經營收入中佔比達33.44%，同比上升3.65個百分點，收入結構進一步優化。

報告期末，集團不良貸款餘額323.92億元，比上年末增加36.90億元;不良貸款率1.59%，比上年末下降0.01個百分點;撥備覆蓋率158.18%，比上年末上升6.16個百分點。

報告期末，資本充足率13.49%，比上年末提升2.69個百分點;核心一級資本充足率9.56%，提升1.35個百分點。

報告期内，集團淨利息收入609.50億元，同比減少43.38億元，下降6.64%。集團淨利差1.32%，同比下降27個BPs；淨利息收益率1.52%，同比下降26個BPs，主要是受利率市場化的影響，付息負債成本率升幅大于生息資産收益率升幅。

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