【港股收評】騰訊(00700-HK)又遭管理層減持 三萬點明日難保

在3月份期指最後的一個交易日，大市暴跌逾700點，三萬點岌岌可危。不過，相信明日大市失守此關口機會相當大，因為騰訊控股(00700-HK)總裁劉熾平又再次減持。本來在風平浪靜的日子，劉熾平減持騰訊未必會帶來太大震撼。可是目前市況正處於反反覆覆的情況下，眾多負面消息會對股市產生疊加效應，因此在3月份最後一個交易日，三萬點關應難以守護。

恆生指數收市報30022點，跌768點；國企指數收市報12001點，跌300點，成交額為1426.44億元。

大市在午後跌幅擴大的原因，正是騰訊。騰訊全日大市跌4.6%，股價亦曾下跌至411元邊緣，大市又怎可以有好表現。加上管理層減持的消息傳出，對騰訊股價的壓力只會增加。明日騰訊會否下試400元關口？目前仍屬未知數。若明日下試400元大關時，又是否可以低撈？既然明日已是3月份最後一個交易日，如投資者非急於入市，又何必要在明日出手。

當然若今晚外圍股市全面造好，美國股市可以收復在周二下的失地，便可以考慮伺機出手。總之還是視乎外圍表現再出手。

騰訊之外，金融股及手機設備股表現同樣是相當疲弱，其中舜宇光學(02382-HK)全日大跌逾8%，股價亦失守了150元關口。在現階段不建議投資者低撈。

中型內房股今日逆市攀升，不過在午後相關股份升幅明顯收窄，不排除明日股價會掉頭向下，若明日低開，不會先行獲利為佳。

2018年3月28日下午7時8分

文﹕張偉倫

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