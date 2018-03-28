【華冠投顧】美股利空衝擊台股表現、缺口回補季線有守

鍾騏遠分析師

受到美股科技類股拉回的影響，台股今天出現百點的拉回，雖昨天的跳空缺口仍未完全回補，不過指數收在季線之下，的確是讓投資人心驚膽跳。由於全球股市在第一季，就連續出現升息利空、貿易大戰、科技類疲軟等因素，出現大幅度的拉回整理，因此後續台股是否持續震盪，將觀察季線、半年線是否可以扮演撐盤的角色。目前季線、半年線扣抵仍在低檔，10500、10300 附近，將後是後續台股多空的判斷點。投資人不妨利用上檔的下降趨勢線和年線之間所形成的三角楔型，做為區間震盪的觀察界限，這段期間中，生技類股與非電子族群，仍是個股表現。

生技類股昨天休息，今天群起反攻，主流的個股輪動到保健食品通路，包括 (1707) 葡萄王、(4137)麗豐 KY、(3205)佰研、(4190)佐登 KY 等，股價都出現創新或漲停的強勢表現。由於近期生技類股線型有轉正的跡象，類股當中若線型呈現多方趨勢的個股，都可多加留意。另外，5G 題材在迎接第二季旺季來臨之際，相關個股也出現買盤進駐，包括 (2485) 兆赫、(6426)統新、(2314)台揚、(3062)建漢等，都維持在平盤之上，後續走勢仍須多加觀察。

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。