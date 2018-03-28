科通芯城(00400-HK)業績反彈 硬蛋產業化成新「造王者」？

近期證監會和各交易所紛紛表態支持改善新股發行制度，力推CDR(中國預托證券)，加上深交所、上交所表示要對「獨角獸」企業上市開設綠色通道；對「四新獨角獸」(新技術、新產業、新業態、新模式領域的生物科技、雲計算、人工智能、高端製造企業)即報即審的傳言更是甚囂塵上。新一輪「角逐獨角獸」 大戰揭幕，其中在人工智能(「AI」)及智能硬件物聯網一直有個低調的平台孵化器在悶聲發大財。它正積極在大健康、智能駕駛、人工智能、智能工廠、智慧城市和智能家居等領域，幫助各行各業誕生出能把技術與應用結合並推向市場的小米式獨角獸，這家公司叫硬蛋，港股企業科通芯城的雙引擎之一。

科通芯城剛剛在3月27日公佈全年業績，公司已經走出去年惡意沽空報告的陰霾，全年錄得約人民幣3億元盈利，集團首席執行官康敬偉在業績電話會上表示，公司2017年全年總商品交易額達252億元人民幣，按年增長16%左右。其中37%是來自自營業務，44%來自第三方平台，19%來自引力金服業務。全年大概有31,000多家交易客戶，較2016年增加50%。

康敬偉解釋，去年由於惡意沽空報告，香港銀行短暫收緊對公司的授信，導致自營業務受到較大沖擊，主要發生在6月和第三季度，令第三季度虧損約人民幣8,000萬元。但公司業績已經在第四季度見底反彈，當季為公司帶來人民幣1.3億元盈利。所以撇除第三季度，公司去年在其餘三個季度業務都錄得增長及盈利。

公司之所以在短時間內走出谷底，憑的正是硬蛋這一秘密武器。康敬偉表示，公司在2017年第四季度，正式確立「IC元器件自營業務+硬蛋平台產業化雙引擎」發展模式，在新的商業模式加持下，硬蛋平台馬上從公司的成本中心化身盈利中心。

所謂的產業化，主要體現在三方面，

一、利用硬蛋引流，為科通芯城集團帶來IC元器件需求。如此一來公司能輕易將硬蛋生態圈內對IC元器件交易的需求無縫引流到集團的自營業務平台上。

二、透過硬蛋對接項目，帶動自有品牌的產品銷售。經過幾年發展，公司已將硬蛋實驗室升級，升級至AI硬件設計公司，成功開發以開普勒系統為基礎的一系列AI核心硬件產品，在AI+自動化、AI+機器人等領域收穫不少交易， 開始透過硬蛋生態圈客戶實現銷售。

三、透過孵化硬蛋項目，獲取投資回報。康敬偉介紹，在平台兩萬多個項目上，公司大概參與了幾十個項目孵化，而有別於PE投資，硬蛋在項目上的股權都是用服務換來的，未來會以聯合創辦人的角色通過股權轉讓獲取收益。

目前硬蛋旗下已有多個成熟項目，易造機器人項目便是其一。經過三年發展，社區已聚集在工業機器人、工業自動化設備、服務機器人、終端領域等超過1,000個機器人創新項目及300家機器人上下游供應商聚集，註冊企業近3,000家，交易企業約250家以上，去年一年便實現了銷售額超過人民幣7 億元。

康敬偉看好半導體和芯片是整個製造業的心臟部分，「不管是4G，馬上未來出來5G的戰略，或者是IOT、人工智能的甚至是大家最近炒的最凶的區塊鏈，只要這個應用是有硬件的，就離不開芯片。」而隨著以中國製造2025為核心的智能製造升級加快落地，將為行業帶來巨大市場機會，有市場研究指出，2017年中國智能製造行業的產值規模已超過人民幣1.5萬，公司相信未來幾年，中國還會出現很多新的科技，特別是在5G、人工智能以至製造、工業、很多傳統產業升級、行業應用，都離不開AI硬件。這過程會產生很多革命性的淘金者出來，而硬蛋的定位是給淘金者提供工具的一個平台。

展望2018年，康敬偉認為公司發展將圍繞兩大關鍵詞：AI硬件和芯片。「我們認為這兩塊都是在未來一兩年整個中國產業中會有一個爆炸性成長的板塊。作為在這個平台上耕耘了這麼多年的中國最大產業平台，不管是賣IC元器件，還是做物聯網、智能硬件，我們更想怎麼儘快在這一波科技革命中，或淘金熱中，能有我們更多的變現和產業化的商業模式。」觀乎公司業績已經逐步回復，2018年的發展前景值得期待。

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