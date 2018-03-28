【港股解碼】保利協鑫能源：沉澱，是為了更好的起飛！

2017年，全球光伏產業全面爆發，根據國際行業研究機構統計數據，2017年全球裝機量約102吉瓦，同比2016年增長約25%。據中國光伏行業協會數據顯示，2017年終端需求爆發，中國光伏裝機量首次突破50吉瓦，其中分佈式安裝同比升幅近400%，成就了中國光伏的“黃金時代”。

保利協鑫能源（03800-HK）作為全球最大的光伏材料供應商，全球最專業的光伏系統方案提供專家，在全球範圍擁有多家大型光伏電站，擁有豐富的光伏電站運營管理經驗。在全球光伏產業全面爆發的背景下，保利協鑫能源抓住時代機遇，依託自身產業優勢，積極推動光伏產業的優化升級。

研發費用增幅大

3月15日晚間，公司發佈了截止12月31日止的2017年業績報告，公司實現營業收入 237.95億元，同比增長8%，公司整體毛利率由32%上升至34.5%，提升了2.5個百分點。

圖：保利協鑫能源2017年業績數據

財報顯示，由於多晶矽銷售量及矽片平均售價下降以及數個如金剛線切割技術等專案研發費用的增加，公司持有人應占利潤和年內利潤較2016年稍有下滑。如下圖所示為公司的“其他開支”部分數據，2016年，公司研發費用僅為2.47億元，2017年研發費用飆升至9.56億元，同比暴增287%，物業、廠房、設備的減值也達到2.63億元。研發費用的大幅增長及資產減值拉低了報告期內公司利潤。

圖：保利協鑫能源其他開支部分數據

但保利協鑫已於2017年成功完成金剛線切機台的改造，據權威行業研究機構測算，在矽片價格同比下滑18%的情況下，保利協鑫的產品依然保證了25%左右的毛利率，並保證下游多晶電池及組件有合理的利潤率，帶動了多晶全產業鏈的快速發展。因此，2017年的主要問題在2018年得到解決。

新能源業務快速擴張

公司的主營業務主要分為三大部分，光伏材料業務、光伏電站業務以及新能源業務。光材料業務收入為193.55億元，較2016年升0.8億元，分部利潤由23.19億下滑至12.64億元。光伏電站業務，收入為4.97億元，較2016年降0.11億元，分部利潤由虧轉盈至6800萬。新能源業務由37.38億元暴漲至47.85億元，分部利潤從1.31億元升至9.3億元。

圖：保利協鑫能源2017年三大主營業務數據

從數據上能看到，光伏材料業務、光伏電站業務較為穩定，新能源業務大幅增長。光伏電站業務在報告期內因專案資產減值虧損大幅減少，毛利率由2016年的20.7%升至48.5%。新能源業務方面，在中國光伏新增裝機量首次突破50吉瓦的機遇下，保利協鑫控股公司協鑫新能源（00451-HK）馬力全開，總裝機容量增加70.4%至5990兆瓦，以此帶動新能源業務業績的大幅增長。

搶佔未來市場制高點

目前，我國多晶矽市場嚴重受到進口衝擊，如下圖所示為我國進口多晶矽量的數據統計，從圖中能看到，我國對高質量多晶矽的需求量依舊旺盛，但大多依賴於從美國、德國、韓國等其他國家的進口，保利協鑫的規劃，就是擺脫國內市場對於進口多晶矽的依賴。

圖：國內進口多晶矽數據（整理於中國有色協會矽業分會最新海關統計）

公司於新疆正在建設多晶矽專案，目前進展順利，建成後成本將做到全球最低，並搶佔高端市場。預計第一條2萬噸線將於2018年年中投產，另一條2萬噸線將於2018年度建成，多晶矽產能在2018年底將達到11.5萬噸，多晶“雙基地”佈局初步完成，協同效應將進一步顯現。保利協鑫十餘年的成熟多晶矽技術將完全應用在新疆基地，採購全新先進國產設備，保持徐州、新疆人才的雙向流動，再加上新疆的低電價優勢，成本將做到全球最低，新疆多晶矽產能將具備極強的競爭能力。管理層透露，未來高品質多晶矽和普通多晶矽價差會進一步拉大，新疆基地高品質多晶矽的投產也將助力保利協鑫進一步搶佔高端市場。

保利協鑫的多晶矽基地建設進度符合預期，氯氫化設備等重要裝置正在緊鑼密鼓安裝，預計二季度末即可試產，三、四季度產能逐步爬坡，年底可達產4萬噸。矽烷流化床顆粒矽製備方面，經過數年的技術儲備及消化吸收SunEdison的技術，保利協鑫目前已經可以穩定連續生產顆粒矽產品，品質符合預期,與國家積體電路產業投資基金合作的電子級多晶矽專案也完成投產，下游測試回饋情況良好。未來江蘇中能多晶矽基地將成為低能耗、高附加值的前沿產業基地。

在2017年大幅增長的研發費用投入下，保利協鑫成功完成金剛線技改，引領多晶產業革命。採用金剛線切多晶配套黑矽技術，能同時實現矽片端成本下降與電池端提升轉化效率的雙重目標，有效提升產品競爭力。保利協鑫是市場首家自主研發並以極低投入實現金剛線改造成功的成功矽片製造商，金剛線改造完成後，產能將大幅提升。據權威行業研究機構測算，在矽片價格同比下滑18%的情況下，保利協鑫的產品依然保證了25%左右的毛利率，並保證下游多晶電池及組件有合理的利潤率，帶動了多晶全產業鏈的快速發展。

相信在技術、產能雙雙突破的背景下，保利協鑫將迎來市場良機。

強烈市場需求

光伏電站業務及新能源業務方面，2017年我國光伏裝機量首次突破50吉瓦，得益於分佈式、光伏扶貧的大力發展，市場預計，2018年全年光伏裝機量約為50吉瓦，依舊有較大需求。

圖：數據整理於國家能源局、花旗研究預測

協鑫新能源的自行開發的強大能力已逐步體現，在新增的裝機量中，自行開發專案的比例大幅上升，由16年的48%，上升至17年的79%，成本降低也較為明顯，17年全年新增電站單瓦造價平均每瓦人民幣6.3元，同比下降13%。

可再生能源兩年內將進入“平價時代”，自2010年至2017年，全球太陽能光伏電力成本下降了73%，未來兩年，太陽能成本還將減半，以此進入“平價時代”，綠色能源將對傳統能源形成擠壓，以打開更大的市場需求。可見，裝機量的高位保持、太陽能因成本下降進入“平價時代”的電量需求均為公司業績增長打開市場切口。

積極改善財務狀況

在光伏材料業務投入加大，新能源業務快速擴張的背景下，公司財務如何？如下圖所示為公司2017年主要財務比率數據，流動比率、速動比率較2016年有所下滑，淨負債對與公司持有人應占股本權益也擴大至191.6%，可見，在公司的高投入、迅速擴張中，現金流稍有緊缺。

圖：保利協鑫能源2017年主要財務數據

2018年1月23日，附屬公司協鑫新能源發行5億美元（約人民幣33.76億）優先票據，補充資金流動性；協鑫新能源開啟輕資產模式轉型，分別通過建設——移交——運營模式及合資公司模式擴大業務範圍。引進大型戰略投資者亦是減輕流動性風險的舉措之一，太平金控、蘇民睿能、北控潔等戰略夥伴的引入，既能籌措資金，又能集雙方優勢共同發展。

總體來看，保利協鑫因研發費用的投入對2017年業績所有拖累，但研發已見成效，據瞭解，金剛線切割降本有望從當前降低0.5元/片繼續擴大至0.8元/片。今年2月，保利協鑫的矽片產量已達4億片/月以上，此外還有近1億片的代工需求，產能保持高負荷狀態，2018年公司的矽片產量將突破30吉瓦，全球市場占比進一步提升。未來兩年內的太陽能“平價上網”亦會提升電量需求，在2018年，成本逐漸降低的新能源業務也再次迎來擴張機會，鞏固公司在光伏行業的領先地位。

技術引領創新，在光伏這個朝陽行業中，保利協鑫能源對技術的沉澱將帶領公司在新的機遇中起飛。

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