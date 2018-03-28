【MORNINGSTAR】晨星全球股債市展望 2018年3月

(本文由晨星澳洲研究部提供)

全球投資市場展望

全球股市從 2 月份的拋售中復原，價格逐漸回到了今年初的水平，全球經濟前景也進一步增溫，為公司盈利提供了有利的環境。另一方面，許多類別的資產價格依然昂貴，而且容易受到債券殖利率的上漲的影響。同時，投資人面臨著風險過高的情形，以及可能尚未準備好面對關稅貿易戰或其他地緣政治風險的可能性。

全球債券市場展望

美國十年期公債殖利率在 2 月 21 日時達到了 2.95% 的高峰，但近幾周回落至目前的 2.81%。其他全球主要債券的殖利率也有所下降，例如德國公債的殖利率由 2 月 15 日的 0.77% 下降到目前的 0.6%。

儘管近期出現下跌，債券殖利率仍普遍比年初的水平稍高，唯一明顯的例外是日本，日本 10 年期國債的殖利率穩定落在 0.05％。相應地，資本損失影響了全球固定收益資產的表現。雖然 Bloomberg Barclays Global Aggregate 指數的美元計價級別年初至今成長了 1.5％，但這無法承擔起疲軟的美元，整體價格自年初迄今下降 3.0％。許多投資人會遭受匯率損失，舉例來說，將風險對沖回歐元的歐元區投資人整體虧損了 1.1％。

債券殖利率近期的小幅下跌激勵了全球股市，之前由於擔憂債券殖利率上升，2 月時全球股市曾遭到大幅拋售，更高的殖利率有可能削弱債券和股票的相對估值，並且也會對企業的借貸成本造成衝擊。

然而，任何紓解的方針都可能是暫時的，尤其是在美國。因為債券殖利率已經逐漸脫離極寬鬆貨幣政策以及極低通膨率的時代。

聯準會今年仍會逐步收緊貨幣政策。目前，聯邦基金利率的目標範圍是 1.25％至 1.50％，期貨市場普遍預測年底利率落在 2.0％至 2.25％。

預測聯準會行動的原因很顯而易見，它的任務是降低失業率與將通貨膨脹率控制在 2.0％左右，這兩項目標都即將達成：最新的失業率只有 4.1％，而在 2 月「華爾街日報」的美國預測投票中，經濟學家大多認為今年失業率將降至 4％以下，2019 年的平均值 3.8％；同樣的，通膨率的目標並不遙遠，2 月份的核心通膨率（不含食品和能源價格）為 1.8％。因此，現在已經沒有理由繼續以往的寬鬆貨幣政策。「華爾街日報」小組預測，10 年期美國國債殖利率將在今年年底上漲至 3.1％，並於 2019 年底將上升至 3.5％。

歐元區目前的政策也非常溫和且漸進。歐洲央行在 3 月的政策會議上宣布：如果通膨率不升至歐洲央行訂定的 2％目標，它將放棄增加債券購買計劃的承諾，令預測者感到意外。歐洲央行顯然認為，需要令它進一步放鬆政策的風險還很遙遠。

這一步雖然溫和，但也顯示歐洲央行謹慎地從極度寬鬆貨幣政策中開始回歸。最新的路透社經濟預測家調查顯示，明年中旬歐洲央行可能會將隔夜拆款利率從目前的 - 0.4％上調至 - 0.25％，並在 2019 年底前調升至 0%。

全球經濟成長加速、通膨率溫和上升以及貨幣政策的支撐減弱，這三項經濟基本面因素為固定收益資產帶來了一連串挑戰。避險資產仍可能因為最近的事件再次出現買潮，例如最近的媒體評論顯示，近期債券殖利率的下跌與投資者對於貿易戰的緊繃情緒有關，另外，市場會否對通貨膨脹重新提出疑問。因此，固定收益資產可能會延緩跌勢，但除了一些重大的地緣政治或經濟衝擊之外，全球經濟復甦的後期對該資產類別並不是有利的環境。

全球股市展望

全球股市在 1 月時大幅上漲，但於 2 月上旬的跌幅更劇，近幾週又回升了一些，已開發市場的 MSCI 全球指數現在大致回到年初的水平，以指數成份市場的貨幣來計算，今年以來上漲 0.4％，美元計價的級別則上漲 1.5％。

雖然 S&P 500 指數上漲 2.8％，但美國市場是全球指數下跌的主要原因：排除美國的話，全球指數只下跌了小部分（0.8％）。其他主要市場的損失：歐洲的 FTSE Eurofirst300 指數下跌 4.1％；日本的日經指數下跌 4.3％；由於脫歐而前途未卜的英國，FTSE100 指數下跌了 7.2％。

新興市場的表現持續勝過已開發市場：新興市場在全球週期性上漲趨勢的表現相對傑出，估值也比已開發市場來得便宜。MSCI Emerging Markets 指數以新興市場貨幣計價上漲了 4.3％，以美元計價則上漲 5.2％。由於巴西和俄羅斯的強勁升幅，金磚四國的核心經濟體（巴西，俄羅斯，印度和中國）上漲 7.0％，而中國和印度股市年初至今的起伏不大。

經濟和金融的訊息持續顯示世界經濟正在加緊腳步。

投資市場最重要的統計指標─美國就業指數的表現令人印象深刻。2 月份，新增就業人數為 31.3 萬人，比預測的數字（最高 23 萬人，平均值 20.5 萬人）高出許多。儘管許多人決定重新進入勞動市場，由於目前有足夠的工作職缺能吸納新進人員，因此，失業率一直保持在 4.1％的低水平。

在美國之外的市場，市場消息相當樂觀。 匯總了全國採購經理人指數的 J.P.Morgan 全球製造業和服務業 PMI 指數在 2 月份表現強勁，正如 J.P. Morgan 所評論：「2 月份的 PMI 調查顯示全球經濟產出的擴張速度進一步加快，隨著新業務的增強，PMI 的成長率達到近三年半的高點。」所有產業都在擴張，電信、科技以及工業的力道尤其強勁，這為 PMI 的成長打下了良好的基礎。

OECD(經濟合作與發展組織) 在近期發布的經濟展望新聞中也抱持相同觀點，OECD 表示：「2017 年全球 GDP 成長估計為 3.7％，這是自 2011 年以來最強勁的表現，歐元區、中國、土耳其和巴西出現令人驚喜的正向成長。工業生產、投資和貿易的成長已經回升，2017 年全球貿易成長率預計達到 5.25％，商業和消費者信心仍然高漲。」

市場前景也令人歡欣鼓舞， IHS 每四個月會對企業的前景進行調查，2 月份的最新結果發現：「全球企業管理人的情緒是自 2014 年以來最樂觀的，對未來成長和利潤的樂觀程度在 2 月份再次走高。隨著公司擴張並預期能達到今年的銷售目標，招募和投資的意願也處於多年高點。」

OECD 也將最新的預測上調：「世界經濟在未來兩年將持續增強，2018 和 2019 年全球 GDP 成長預計達到將近 4％。美國、德國、法國、墨西哥、土耳其和南非的成長率會比之前的預測值高出不少，其他 G20 經濟體的成長率則小幅上修。」

現在對於公司利潤來說正是一片好景。幾乎所有 S&P 500 成分的公司已公布 2017 年財報，數據公司 FactSet 根據這些資料估計，在 12 月公布的季度的每股盈餘比起去年同期成長了 14.8％，儘管這個數字因為能源領域利潤的加倍成長而被誇大，但 2018 年看起來還可以表現的更好。根據 FactSet 所整理的分析師預測，每股盈餘預計將成長 18.4％。除了公用事業和房地產以外的所有產業都預計會達到二位數成長，由能源、金融和原材料區塊領頭。

儘管經濟基本面持續改善，未來仍會面臨一些挑戰。因為即便經歷了 2 月份的拋售，股價估值仍處於高點，特別是在美國，雖然它們並不像 2000 年初的「科技泡沫」時那麼昂貴，但美國股票的預期本益比為 17.2 倍，處於歷史價格水準的高位。因此，如果盈利數字讓投資人失望，股票很容易受到影響，而全球央行的貨幣政策逐漸退場也會造成衝擊。正如 OECD 所評論的：「低利率和低波動時期的延長鼓勵投資人承擔更多風險，讓金融體系在貨幣政策正常化的過程中更容易受到市場情緒變化的影響...... 由於美國股市，加拿大和澳洲房市以及公司債等市場的估值依然很高，資產價格在貨幣政策正常化時仍可能進一步修正。」

另外，令人不安的地緣政治意外也可能會發生，尤其在難以預測美國經濟和外交政策的情形下。川普政府近幾週失去了國家經濟委員會和國務卿等領頭人物，替補者可能會在關稅戰爭（全球經濟前景的主要風險）和對抗北韓等政權的議題上更為強硬。

儘管投資人大多不認為全球景氣循環會遭到干擾，但這並沒有什麼幫助。投資人的擔憂程度（以 VIX 指數做衡量）曾在 2 月份大幅上漲，主要是擔心利率上調對估值帶來影響，但最近已回落至不太擔心的水平。雖然還沒完全恢復到 2017 年底和 2018 年初的水平，但他們似乎也不太擔心意料之外的衝擊。

最可能的情況是，日益增強的全球經濟將支撐起信心滿滿的利潤預期，股票會因而受益。但是，隨著投資者定期重新評估全球景氣循環的狀況，並且尚未對可能來臨的地緣政治意外做好準備，2018 年似乎還會出現更多像 2 月一樣的波動。

如非特別強調，以上所提數據皆截至 2018 年 3 月 14 日止。

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