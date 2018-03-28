中國信達(01359-HK)：設500億元降槓杆基金 吸社會資本參與債轉股

中國信達資產管理(01359-HK)2017年度業績，期內股東應佔利潤181億元(人民幣.下同）；應佔權益1494億元，增長7.3%；總資產1.3869萬億元，升18.1%。全年不良資產經營板塊總資產規模新增1355億元，同比增長29.6%，實現不良資產經營收入453億元，升41.2%。其中收購經營不良資產（主要來自銀行）業務作為核心主業，全年新增收購867億元，升19.3%。2017年中國信達還設立100億元危困企業救助基金，用於拓展問題機構業務。

在新一輪市場化債轉股中，實現中國重工、准南礦業、西昌礦業等8個市場化債轉股項目落地，落地總金額105億元。公司還創新方式，發起設立總規模500億元的降槓杆基金，搭建多元化資本平台，吸引社會資本參與市場化債轉股。

期內集團著力強化業務協同。全年實現協同業務銷售收入26.8億元，項目624個，涉及客戶1625戶，協同業務規模3570億元。南商銀行加入中國信達一年多，年末資產規模達3631億元，同比增長16.1%，稅前利潤32億元，增長15.5%。集團亦合理把握融資窗口，完成300億元人民幣金融債券和30億美元債券的發行。公司資本充足率達到16.77%。

2017年，集團收入增長31%至1200.35億元；每股盈利0.45元，升4.7%：資產減值損失上升136.9%至114.047億元；每股資產淨值3.36元，升8.7%。股東權益回報率略降0.24個百分點至13.88%。

文：周燕芬

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