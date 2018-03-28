【大行報告】野村上調工行(01398-HK)目标價至10.42元

工商銀行(01398-HK)昨日(27日)收市後公布去年業績，純利錄得2860.49億元人民币，按年升2.8%，每股盈利79分，派末期息24.08分。反映經營成長性的撥備前利潤達到4924億元人民币，增長9.1%。

期内，利息淨收入5220.78億元，按年增10.6%。淨利息差和淨利息收益率分别為2.10%和2.22%，分别比上年上升8個基點和6個基點。手續費及傭金淨收入1396.25億元，下降3.7%。不良貸款率較2016年底下降0.07個百分點至1.55%，是自2013年不良「雙升」以來首次實現「單降」。期内，核心一級資本充足率為12.77%，上年同期為12.87%。

野村發表報告表示，工行去年淨息差表現強勁，上調對其2018年及2019年淨息差預測各9個點子至2.37%及2.5%，重申其「買入」投資評級，目标價由8.86元上調至10.42元，并重申其為首選股。

花旗亦于報告内指出，工行業績增長穩固，淨息差成業績最最大亮點，去年第四季淨息差環比擴闊17個基點至2.39%，主要受惠較佳的貸款定價能力，維持其「買入」評級及目标價7.25元。

此外，匯豐環球研究、交銀國際、德銀及中銀國際均予工行「買入」評級，目标價分别為9.5元、8.6元、7.87元及7.87元。大摩及摩通評級為「增持」，目标價為9.2元及8元。瑞信評級「跑赢大市」，目标價8.1元。高盛及美銀美林評級為「中性」，目标價為7.2元及7.05元。

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