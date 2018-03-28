[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/03/27 107/03/26 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.33890 10.33270 0.00620 0.06000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.62440 9.62460 -0.00020 -0.00208 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.81110 9.81270 -0.00160 -0.01631 中國信託台灣活力基金 14.77000 14.48000 0.29000 2.00276 中國信託台灣優勢基金 17.50000 17.18000 0.32000 1.86263 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.20000 9.25000 -0.05000 -0.54054 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.50000 8.47000 0.03000 0.35419 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.02000 8.81000 0.21000 2.38365 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.53000 9.31000 0.22000 2.36305 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.62860 9.63020 -0.00160 -0.01661 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.20020 9.20170 -0.00150 -0.01630 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.14290 10.14190 0.00100 0.00986 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.69030 9.68930 0.00100 0.01032 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.93270 9.81180 0.12090 1.23219 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.75980 8.65320 0.10660 1.23191 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.06100 11.01370 0.04730 0.42947 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.10940 10.06620 0.04320 0.42916 中國信託智能運動基金-台幣 9.93000 9.79000 0.14000 1.43003 中國信託智能運動基金-美元 10.22000 10.06000 0.16000 1.59046 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96660 10.96640 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.54540 9.54510 0.00030 0.00314 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.38500 9.38470 0.00030 0.00320 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.75030 9.75020 0.00010 0.00103 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.58190 9.58190 0.00000 0.00000 中國信託精穩基金 17.78300 17.60710 0.17590 0.99903 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.46000 10.31000 0.15000 1.45490 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.20000 10.06000 0.14000 1.39165 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.21000 11.04000 0.17000 1.53986 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.97000 10.81000 0.16000 1.48011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.52000 65.44000 1.08000 1.65037 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.11080 37.24130 -0.13050 -0.35042 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25220 11.24900 0.00320 0.02845 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.78570 10.68930 0.09640 0.90184 元大上證50基金 31.96000 31.65000 0.31000 0.97946 元大大中華TMT基金-人民幣 12.97000 12.79000 0.18000 1.40735 元大大中華TMT基金-新台幣 12.02000 11.75000 0.27000 2.29787 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.06000 13.12000 -0.06000 -0.45732 元大大中華價值指數基金-美元 13.45500 13.39400 0.06100 0.45543 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.16900 17.10200 0.06700 0.39177 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.23900 11.20800 0.03100 0.27659 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.24100 11.11400 0.12700 1.14270 元大中國平衡基金-人民幣 3.15000 3.16000 -0.01000 -0.31646 元大中國平衡基金-新台幣 14.64000 14.56000 0.08000 0.54945 元大中國高收益點心債券基金 11.20880 11.20880 0.00000 0.00000 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.99110 45.72980 0.26130 0.57140 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.31120 10.32680 -0.01560 -0.15106 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.61790 9.63250 -0.01460 -0.15157 元大中國機會債券基金-新台幣 9.86760 9.79700 0.07060 0.72063 元大巴西指數基金 6.73600 6.68900 0.04700 0.70265 元大巴菲特基金 30.41000 29.92000 0.49000 1.63770 元大日經225基金 26.87000 26.14000 0.73000 2.79265 元大台商收成基金 24.27000 23.95000 0.32000 1.33612 元大台灣50單日反向1倍基金 12.60000 12.78000 -0.18000 -1.40845 元大台灣50單日正向2倍基金 37.76000 36.75000 1.01000 2.74830 元大台灣中型100基金 32.64000 32.16000 0.48000 1.49254 元大台灣加權股價指數基金 25.28400 24.93200 0.35200 1.41184 元大台灣卓越50基金 83.50000 82.23000 1.27000 1.54445 元大台灣金融基金 16.90000 16.78000 0.12000 0.71514 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.78000 30.54000 0.24000 0.78585 元大台灣高股息基金 26.18000 25.95000 0.23000 0.88632 元大台灣電子科技基金 37.09000 36.45000 0.64000 1.75583 元大全球ETF成長組合基金 10.04000 9.91000 0.13000 1.31181 元大全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.16000 0.19000 1.34181 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.90000 13.06000 -0.16000 -1.22511 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.10000 9.21000 -0.11000 -1.19435 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.19000 12.44000 -0.25000 -2.00965 元大全球不動產證券化基金-美元 12.58500 12.72900 -0.14400 -1.13128 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.78000 6.77000 0.01000 0.14771 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.87000 7.87000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.22000 6.22000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 10.05700 9.93100 0.12600 1.26875 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.38000 10.26000 0.12000 1.16959 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.43000 9.32000 0.11000 1.18026 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.29040 10.29940 -0.00900 -0.08738 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.54670 9.55510 -0.00840 -0.08791 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.14190 9.15510 -0.01320 -0.14418 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.53240 8.54460 -0.01220 -0.14278 元大全球新興市場精選組合基金 13.94000 13.89000 0.05000 0.35997 元大全球農業商機基金 15.78000 15.57000 0.21000 1.34875 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 元大印尼指數基金 9.07800 9.09100 -0.01300 -0.14300 元大印度指數基金 9.39700 9.25100 0.14600 1.57821 元大印度基金 12.19000 12.01000 0.18000 1.49875 元大多多基金 19.60000 19.20000 0.40000 2.08333 元大多福基金 57.44000 56.65000 0.79000 1.39453 元大亞太成長基金 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.59290 8.55260 0.04030 0.47120 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.17570 7.14210 0.03360 0.47045 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.87800 9.89300 -0.01500 -0.15162 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.78600 9.86500 -0.07900 -0.80081 元大卓越基金 51.75000 50.82000 0.93000 1.82999 元大店頭基金 9.17000 9.05000 0.12000 1.32597 元大泛歐成長基金 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407 元大美元貨幣市場基金-美元 10.18660 10.18610 0.00050 0.00491 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.00190 9.00710 -0.00520 -0.05773 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 29.95790 30.02070 -0.06280 -0.20919 元大美國政府20年期(以上)債券基金 35.96950 36.00800 -0.03850 -0.10692 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.25550 19.27330 -0.01780 -0.09236 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.94170 18.92740 0.01430 0.07555 元大美國政府7至10年期債券基金 36.75110 36.85520 -0.10410 -0.28246 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.49490 20.47520 0.01970 0.09621 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.04160 18.09030 -0.04870 -0.26921 元大高科技基金 18.23000 17.86000 0.37000 2.07167 元大得利貨幣市場基金 16.22450 16.22430 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96150 11.96140 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.89000 14.66000 0.23000 1.56889 元大華夏中小基金 8.67000 8.53000 0.14000 1.64127 元大新中國基金-人民幣 11.83000 11.77000 0.06000 0.50977 元大新中國基金-美元 12.20300 12.03200 0.17100 1.42121 元大新中國基金-新台幣 11.49000 11.33000 0.16000 1.41218 元大新主流基金 25.93000 25.34000 0.59000 2.32833 元大新東協平衡基金-美元 10.30100 10.23400 0.06700 0.65468 元大新東協平衡基金-新台幣 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627 元大新興市場ESG策略基金 13.17000 13.07000 0.10000 0.76511 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.61140 10.65310 -0.04170 -0.39144 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.82000 10.76230 0.05770 0.53613 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.74480 10.69370 0.05110 0.47785 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.58450 9.53890 0.04560 0.47804 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.87400 9.88170 -0.00770 -0.07792 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.62310 9.63050 -0.00740 -0.07684 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.48270 9.49560 -0.01290 -0.13585 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.24500 9.25760 -0.01260 -0.13610 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.65630 9.66350 -0.00720 -0.07451 元大新興亞洲基金 11.92000 11.78000 0.14000 1.18846 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.77940 9.73830 0.04110 0.42204 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.76970 9.72860 0.04110 0.42247 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.50020 9.46570 0.03450 0.36447 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.49050 9.45610 0.03440 0.36379 元大萬泰貨幣市場基金 15.07610 15.07600 0.00010 0.00066 元大經貿基金 38.30000 37.64000 0.66000 1.75345 元大實質多重資產基金-人民幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 元大實質多重資產基金-美元 9.85900 9.78100 0.07800 0.79746 元大實質多重資產基金-新台幣 9.83000 9.76000 0.07000 0.71721 元大滬深300單日反向1倍基金 14.31000 14.38000 -0.07000 -0.48679 元大滬深300單日正向2倍基金 16.72000 16.69000 0.03000 0.17975 元大精準中小基金 22.84000 22.57000 0.27000 1.19628 元大摩臺基金 39.08000 38.46000 0.62000 1.61206 元大標普500基金 23.27000 22.69000 0.58000 2.55619 元大標普500單日反向1倍基金 13.87000 14.21000 -0.34000 -2.39268 元大標普500單日正向2倍基金 30.15000 28.80000 1.35000 4.68750 元大標智滬深300基金 18.77000 18.62000 0.15000 0.80559 元大歐洲50基金 23.26000 23.38000 -0.12000 -0.51326 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.53220 9.54000 -0.00780 -0.08176 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.12990 10.12950 0.00040 0.00395 元大績效基金 54.14000 52.94000 1.20000 2.26672 元大韓國KOSPI200基金 23.68000 23.38000 0.30000 1.28315 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.68000 15.43000 0.25000 1.62022 日盛上選基金 33.17000 32.54000 0.63000 1.93608 日盛小而美基金 19.44000 19.16000 0.28000 1.46138 日盛中國內需動力基金 11.45000 11.22000 0.23000 2.04991 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.70010 11.70180 -0.00170 -0.01453 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.02930 10.03080 -0.00150 -0.01495 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.03890 12.03950 -0.00060 -0.00498 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.31350 10.31400 -0.00050 -0.00485 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.77390 10.77540 -0.00150 -0.01392 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.21410 9.21530 -0.00120 -0.01302 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.32000 12.25000 0.07000 0.57143 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.83000 12.68000 0.15000 1.18297 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.53000 12.39000 0.14000 1.12994 日盛日盛基金 13.41000 13.15000 0.26000 1.97719 日盛目標收益組合基金(美元) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.05000 9.89000 0.16000 1.61780 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.98750 9.98550 0.00200 0.02003 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.58590 9.58390 0.00200 0.02087 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.70580 9.70390 0.00190 0.01958 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.31810 9.31640 0.00170 0.01825 日盛全球新興債券基金A 10.84220 10.83610 0.00610 0.05629 日盛全球新興債券基金B 8.58930 8.58440 0.00490 0.05708 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43170 2.43330 -0.00160 -0.06575 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.73230 1.73350 -0.00120 -0.06922 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38140 0.38150 -0.00010 -0.02621 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27270 0.27280 -0.00010 -0.03666 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.52500 12.52950 -0.00450 -0.03592 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.80410 8.80720 -0.00310 -0.03520 日盛亞洲機會基金 7.61000 7.58000 0.03000 0.39578 日盛首選基金 17.32000 17.08000 0.24000 1.40515 日盛高科技基金 17.54000 17.24000 0.30000 1.74014 日盛貨幣市場基金 14.74280 14.74270 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 38.57000 37.84000 0.73000 1.92918 日盛精選五虎基金 37.76000 37.26000 0.50000 1.34192 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46080 13.46060 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 36.35000 35.67000 0.68000 1.90636 台新MSCI中國基金 22.01000 21.67000 0.34000 1.56899 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.83000 18.10000 -0.27000 -1.49171 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.52000 20.94000 0.58000 2.76982 台新大眾貨幣市場基金 14.13690 14.13670 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.75570 9.80230 -0.04660 -0.47540 台新中美貨幣市場基金-美元 10.90950 10.86040 0.04910 0.45210 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.87970 9.84100 0.03870 0.39325 台新中國通基金 48.24000 47.49000 0.75000 1.57928 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.23700 16.12500 0.11200 0.69457 台新中國精選中小基金 12.03000 11.76000 0.27000 2.29592 台新主流基金 24.46000 24.11000 0.35000 1.45168 台新北美收益資產證券化基金(A) 17.85000 17.68000 0.17000 0.96154 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61580 0.60940 0.00640 1.05021 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.61000 13.47000 0.14000 1.03935 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46890 0.46400 0.00490 1.05603 台新台灣中小基金 38.24000 37.73000 0.51000 1.35171 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.17430 9.17810 -0.00380 -0.04140 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.30500 9.26890 0.03610 0.38947 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.28000 8.25000 0.03000 0.36364 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.25440 10.21460 0.03980 0.38964 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.71180 10.68360 0.02820 0.26396 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.36930 11.33900 0.03030 0.26722 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 台新印度基金 15.09000 14.83000 0.26000 1.75320 台新亞美短期債券基金 10.82390 10.84250 -0.01860 -0.17155 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.80190 8.80660 -0.00470 -0.05337 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30860 0.30850 0.00010 0.03241 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.92850 11.93480 -0.00630 -0.05279 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41190 0.41190 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.07300 11.07290 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.54930 30.42550 0.12380 0.40690 台新智慧生活基金-美元 10.23300 10.09510 0.13790 1.36601 台新智慧生活基金-新台幣 9.94000 9.81000 0.13000 1.32518 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.37110 9.38450 -0.01340 -0.14279 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.05420 9.07250 -0.01830 -0.20171 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.82680 9.84080 -0.01400 -0.14226 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.50130 9.52050 -0.01920 -0.20167 台新新興市場債券基金(A類型) 10.34610 10.37880 -0.03270 -0.31507 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34960 0.35050 -0.00090 -0.25678 台新新興市場債券基金(B類型) 7.89440 7.91930 -0.02490 -0.31442 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27990 0.28060 -0.00070 -0.24947 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.45000 6.39000 0.06000 0.93897 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.02000 9.91300 0.10700 1.07939 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 20.00000 19.52000 0.48000 2.45902 未來資產全球大消費基金 14.56000 14.30000 0.26000 1.81818 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.47000 8.49000 -0.02000 -0.23557 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.88260 11.90100 -0.01840 -0.15461 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.77900 9.79410 -0.01510 -0.15417 未來資產亞洲新富基金 21.41000 21.19000 0.22000 1.03823 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54630 12.54610 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 12.42000 12.11000 0.31000 2.55987 未來資產新興市場債券基金A 8.92740 8.92980 -0.00240 -0.02688 未來資產新興市場債券基金B 6.96050 6.96240 -0.00190 -0.02729 未來資產閣來寶全球組合基金 11.45000 11.48000 -0.03000 -0.26132 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.95690 10.95380 0.00310 0.02830 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.11030 10.04390 0.06640 0.66110 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.44470 9.45270 -0.00800 -0.08463 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.54790 10.55680 -0.00890 -0.08431 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.57360 8.52230 0.05130 0.60195 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.63710 9.57910 0.05800 0.60548 永豐中小基金 50.52000 49.72000 0.80000 1.60901 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.88380 1.88980 -0.00600 -0.31749 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.43080 2.43860 -0.00780 -0.31986 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.88070 8.85310 0.02760 0.31176 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11400 11.07960 0.03440 0.31048 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.74000 4.72000 0.02000 0.42373 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.04000 21.80000 0.24000 1.10092 永豐主流品牌基金 16.10000 15.98000 0.12000 0.75094 永豐永豐基金 34.33000 33.90000 0.43000 1.26844 永豐亞洲民生消費基金 12.29000 12.35000 -0.06000 -0.48583 永豐南非幣2021保本基金 12.85090 12.82410 0.02680 0.20898 永豐高科技基金 23.64000 23.12000 0.52000 2.24913 永豐貨幣市場基金 13.85880 13.85870 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08950 2.10210 -0.01260 -0.59940 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47870 2.47660 0.00210 0.08479 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.97810 7.97660 0.00150 0.01881 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.47790 10.47600 0.00190 0.01814 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.54840 7.53820 0.01020 0.13531 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.37480 11.35950 0.01530 0.13469 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.72000 8.81000 -0.09000 -1.02157 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.26000 19.46000 -0.20000 -1.02775 永豐臺灣加權ETF基金 54.66000 53.96000 0.70000 1.29726 永豐領航科技基金 39.66000 38.93000 0.73000 1.87516 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.44000 12.41000 0.03000 0.24174 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.97000 11.94000 0.03000 0.25126 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500 永豐趨勢平衡基金 47.47000 47.04000 0.43000 0.91412 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.40520 11.40410 0.00110 0.00965 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.76170 9.75800 0.00370 0.03792 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.76170 9.75800 0.00370 0.03792 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70750 9.70850 -0.00100 -0.01030 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.71140 9.71210 -0.00070 -0.00721 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.77020 9.76720 0.00300 0.03072 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.89750 9.89440 0.00310 0.03133 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.69150 9.69150 0.00000 0.00000 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.77970 9.77960 0.00010 0.00102 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.66000 11.70000 -0.04000 -0.34188 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.92000 11.89000 0.03000 0.25231 兆豐國際中小基金 14.93000 14.73000 0.20000 1.35777 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.88000 14.92000 -0.04000 -0.26810 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.61000 20.58000 0.03000 0.14577 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.12000 21.08000 0.04000 0.18975 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.03000 11.86000 0.17000 1.43339 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.84000 12.66000 0.18000 1.42180 兆豐國際生命科學基金 14.76000 14.48000 0.28000 1.93370 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.12470 10.05080 0.07390 0.73526 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.67010 10.59090 0.07920 0.74781 兆豐國際全球高股息基金 11.29000 11.13000 0.16000 1.43756 兆豐國際全球基金 31.14000 30.62000 0.52000 1.69824 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.18970 10.18920 0.00050 0.00491 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.40140 9.40670 -0.00530 -0.05634 兆豐國際國民基金 23.71000 23.53000 0.18000 0.76498 兆豐國際第一基金 13.39000 13.20000 0.19000 1.43939 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.91730 9.92500 -0.00770 -0.07758 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.99690 8.00320 -0.00630 -0.07872 兆豐國際萬全基金 20.73000 20.55000 0.18000 0.87591 兆豐國際電子基金 26.33000 25.98000 0.35000 1.34719 兆豐國際綠鑽基金 7.85000 7.78000 0.07000 0.89974 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.33000 22.02000 0.31000 1.40781 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.93000 17.15000 -0.22000 -1.28280 兆豐國際豐台灣基金 32.03000 31.87000 0.16000 0.50204 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.47960 12.47940 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.50000 11.40000 0.10000 0.87719 合庫全球高收益債券基金A類型 11.12890 11.12170 0.00720 0.06474 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.94590 11.93940 0.00650 0.05444 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.74660 10.74500 0.00160 0.01489 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.55490 11.55110 0.00380 0.03290 合庫全球高收益債券基金B類型 8.32730 8.32190 0.00540 0.06489 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.72680 9.72230 0.00450 0.04629 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.20490 9.20350 0.00140 0.01521 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.25760 9.25440 0.00320 0.03458 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.53930 9.53780 0.00150 0.01573 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.27000 11.22000 0.05000 0.44563 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594 合庫全球新興市場基金 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 合庫貨幣市場基金 10.11180 10.11170 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.85100 9.85140 -0.00040 -0.00406 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.13560 10.13580 -0.00020 -0.00197 合庫新興多重收益基金A類型 10.31720 10.31750 -0.00030 -0.00291 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.94410 11.93870 0.00540 0.04523 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.85090 13.84650 0.00440 0.03178 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.43460 9.43490 -0.00030 -0.00318 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.07660 10.07690 -0.00030 -0.00298 合庫新興多重收益基金B類型 8.27670 8.27690 -0.00020 -0.00242 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.42830 9.42490 0.00340 0.03607 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.69710 10.69410 0.00300 0.02805 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.58000 10.43000 0.15000 1.43816 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.22000 10.08000 0.14000 1.38889 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.47000 10.34000 0.13000 1.25725 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.12000 9.99000 0.13000 1.30130 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.86250 10.86000 0.00250 0.02302 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.71510 10.64860 0.06650 0.62450 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97820 9.92210 0.05610 0.56540 安聯中國東協基金 16.02000 15.89000 0.13000 0.81812 安聯中國策略基金 15.60000 15.59000 0.01000 0.06414 安聯中華新思路基金-人民幣 14.45000 14.47000 -0.02000 -0.13822 安聯中華新思路基金-美元 14.72000 14.65000 0.07000 0.47782 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.05000 13.00000 0.05000 0.38462 安聯台灣大壩基金 25.49000 25.16000 0.33000 1.31161 安聯台灣科技基金 45.33000 44.46000 0.87000 1.95682 安聯台灣貨幣市場基金 12.46900 12.46880 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 29.00000 28.65000 0.35000 1.22164 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07740 10.08340 -0.00600 -0.05950 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.04910 15.05450 -0.00540 -0.03587 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75910 9.76260 -0.00350 -0.03585 安聯四季成長組合基金-美元 11.47000 11.34000 0.13000 1.14638 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.11000 10.99000 0.12000 1.09190 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.02790 12.03740 -0.00950 -0.07892 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08250 10.08890 -0.00640 -0.06344 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.24130 12.24560 -0.00430 -0.03511 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.67420 9.68210 -0.00790 -0.08159 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.50280 9.50880 -0.00600 -0.06310 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22520 9.22850 -0.00330 -0.03576 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.90000 11.80000 0.10000 0.84746 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.16000 11.07000 0.09000 0.81301 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.84000 10.75000 0.09000 0.83721 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.63000 9.55000 0.08000 0.83770 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.77000 11.67000 0.10000 0.85690 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63000 10.54000 0.09000 0.85389 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.77000 10.68000 0.09000 0.84270 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.67000 0.08000 0.82730 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.78050 11.79360 -0.01310 -0.11108 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.85650 10.85790 -0.00140 -0.01289 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.53310 10.53350 -0.00040 -0.00380 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.07380 9.07660 -0.00280 -0.03085 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.87430 8.87550 -0.00120 -0.01352 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.58450 8.58490 -0.00040 -0.00466 安聯全球人口趨勢基金 11.05000 10.91000 0.14000 1.28323 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.55000 9.33000 0.22000 2.35798 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.96000 33.22000 0.74000 2.22757 安聯全球油礦金趨勢基金 7.99000 7.88000 0.11000 1.39594 安聯全球計量平衡基金 12.47000 12.41000 0.06000 0.48348 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.06490 12.06050 0.00440 0.03648 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.55580 10.55190 0.00390 0.03696 安聯全球新興市場基金 18.84000 18.67000 0.17000 0.91055 安聯全球農金趨勢基金 9.28000 9.11000 0.17000 1.86608 安聯全球綠能趨勢基金 9.46000 9.33000 0.13000 1.39335 安聯亞洲動態策略基金 24.70000 24.52000 0.18000 0.73409 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00300 10.00270 0.00030 0.00300 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.85500 9.85480 0.00020 0.00203 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.98650 84.06090 -0.07440 -0.08851 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.87260 12.83680 0.03580 0.27889 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.13760 67.16740 -0.02980 -0.04437 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.20330 10.17490 0.02840 0.27912 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.50730 2.50750 -0.00020 -0.00798 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.61190 10.56420 0.04770 0.45152 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09350 2.10180 -0.00830 -0.39490 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.92600 8.88830 0.03770 0.42415 宏利台灣動力基金 31.03000 30.54000 0.49000 1.60445 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.41430 10.37670 0.03760 0.36235 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.65200 9.62280 0.02920 0.30345 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.36270 8.33240 0.03030 0.36364 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.99830 7.97230 0.02600 0.32613 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 9.97000 9.84000 0.13000 1.32114 宏利全球債券組合基金 13.02350 13.02420 -0.00070 -0.00537 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79060 2.79270 -0.00210 -0.07520 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.80160 11.80390 -0.00230 -0.01949 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.86130 8.86410 -0.00280 -0.03159 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27820 2.29800 -0.01980 -0.86162 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.59670 10.60560 -0.00890 -0.08392 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.36950 4.33580 0.03370 0.77725 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.71200 0.70380 0.00820 1.16510 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.14000 19.91000 0.23000 1.15520 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.55040 11.55840 -0.00800 -0.06921 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.33520 10.33910 -0.00390 -0.03772 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.93730 9.94280 -0.00550 -0.05532 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.14060 9.13300 0.00760 0.08321 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.65270 8.65610 -0.00340 -0.03928 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.41630 8.41990 -0.00360 -0.04276 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.67510 8.67780 -0.00270 -0.03111 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.82550 2.82470 0.00080 0.02832 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41360 0.41330 0.00030 0.07259 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.40760 12.39980 0.00780 0.06290 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94460 0.94360 0.00100 0.10598 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.73160 7.72630 0.00530 0.06860 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.16690 2.16620 0.00070 0.03231 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31180 0.31160 0.00020 0.06418 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.50970 9.50340 0.00630 0.06629 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35180 0.35170 0.00010 0.02843 宏利萬利貨幣市場基金 13.62400 13.62390 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.91000 2.87000 0.04000 1.39373 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.73000 12.55000 0.18000 1.43426 宏利臺灣股息收益基金 28.38000 28.00000 0.38000 1.35714 宏利澳幣保本基金 11.88710 11.87650 0.01060 0.08925 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.09000 9.18000 -0.09000 -0.98039 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.85000 9.95000 -0.10000 -1.00503 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.34000 11.40000 -0.06000 -0.52632 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.96000 11.92000 0.04000 0.33557 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.69000 11.66000 0.03000 0.25729 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.98250 10.08620 -0.10370 -1.02814 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.17450 10.18370 -0.00920 -0.09034 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.03850 9.05200 -0.01350 -0.14914 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.46730 10.48290 -0.01560 -0.14881 貝萊德亞美利加收益基金 8.72000 8.68000 0.04000 0.46083 貝萊德新台幣基金 12.92110 12.92110 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 25.51000 25.13000 0.38000 1.51214 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11610 11.10620 0.00990 0.08914 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09110 10.01320 0.07790 0.77797 保德信大中華基金 31.10000 30.82000 0.28000 0.90850 保德信中小型股基金 44.17000 43.62000 0.55000 1.26089 保德信中國中小基金-人民幣 10.57000 10.36000 0.21000 2.02703 保德信中國中小基金-美元 11.19000 10.88000 0.31000 2.84926 保德信中國中小基金-新臺幣 10.21000 9.94000 0.27000 2.71630 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.78640 9.77360 0.01280 0.13097 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.75110 9.74210 0.00900 0.09238 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.89120 9.88140 0.00980 0.09918 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.54400 10.53350 0.01050 0.09968 保德信中國品牌基金-人民幣 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 保德信中國品牌基金-美元 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 保德信台商全方位基金 34.66000 34.26000 0.40000 1.16754 保德信全球中小基金 28.70000 28.27000 0.43000 1.52105 保德信全球消費商機基金 17.11000 16.85000 0.26000 1.54303 保德信全球基礎建設基金 11.47000 11.40000 0.07000 0.61404 保德信全球資源基金 7.37000 7.29000 0.08000 1.09739 保德信全球醫療生化基金-美元 9.37000 9.18000 0.19000 2.06972 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.36000 28.78000 0.58000 2.01529 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.97210 9.93000 0.04210 0.42397 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.61570 10.57110 0.04460 0.42191 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.94150 8.90900 0.03250 0.36480 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.51250 9.47800 0.03450 0.36400 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.40810 8.40700 0.00110 0.01308 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84000 10.83860 0.00140 0.01292 保德信亞太基金 22.22000 22.00000 0.22000 1.00000 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.63450 8.63450 0.00000 0.00000 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20770 11.20770 0.00000 0.00000 保德信店頭市場基金 34.35000 33.96000 0.39000 1.14841 保德信拉丁美洲基金 7.56000 7.46000 0.10000 1.34048 保德信金平衡基金 29.54000 29.29000 0.25000 0.85353 保德信金滿意基金 41.17000 40.68000 0.49000 1.20452 保德信科技島基金 25.09000 24.77000 0.32000 1.29189 保德信高成長基金 88.07000 86.85000 1.22000 1.40472 保德信第一基金 26.03000 25.70000 0.33000 1.28405 保德信貨幣市場基金 15.73930 15.73910 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.67680 10.54090 0.13590 1.28926 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.28060 10.15490 0.12570 1.23783 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.97410 10.85440 0.11970 1.10278 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.89140 9.78820 0.10320 1.05433 保德信新世紀基金 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.30680 8.30300 0.00380 0.04577 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.90800 10.90300 0.00500 0.04586 保德信新興趨勢組合基金 11.79000 11.45000 0.34000 2.96943 保德信瑞騰基金 15.52140 15.52140 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.12000 9.99000 0.13000 1.30130 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.94650 9.94030 0.00620 0.06237 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.02190 10.01570 0.00620 0.06190 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.87470 9.86940 0.00530 0.05370 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.89020 9.88470 0.00550 0.05564 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.86210 9.86120 0.00090 0.00913 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.83000 9.83170 -0.00170 -0.01729 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98850 1.98970 -0.00120 -0.06031 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.64630 2.64770 -0.00140 -0.05288 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31540 0.31420 0.00120 0.38192 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45530 0.45360 0.00170 0.37478 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.84400 8.81370 0.03030 0.34378 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.88590 11.84580 0.04010 0.33852 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.71070 9.71410 -0.00340 -0.03500 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.64130 11.64790 -0.00660 -0.05666 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.28320 9.24270 0.04050 0.43818 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.16530 11.11650 0.04880 0.43899 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.28620 10.28560 0.00060 0.00583 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.11160 10.11250 -0.00090 -0.00890 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.26690 10.26140 0.00550 0.05360 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67590 10.67060 0.00530 0.04967 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.15170 10.14770 0.00400 0.03942 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.99430 9.99100 0.00330 0.03303 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14780 10.14440 0.00340 0.03352 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.93440 9.93130 0.00310 0.03121 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.99550 9.99340 0.00210 0.02101 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.76040 10.81880 -0.05840 -0.53980 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.56900 6.55350 0.01550 0.23651 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.94990 10.92410 0.02580 0.23618 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63480 11.63470 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.36000 19.10000 0.26000 1.36126 施羅德樂活中小基金-I類型 4386.200004328.50000 57.70000 1.33303 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.65170 10.61770 0.03400 0.32022 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.06500 12.03380 0.03120 0.25927 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.34280 11.30250 0.04030 0.35656 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.60640 9.57570 0.03070 0.32060 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.42420 10.39720 0.02700 0.25969 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.22820 10.19190 0.03630 0.35617 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.00130 10.96620 0.03510 0.32007 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.98460 11.95360 0.03100 0.25934 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.92460 11.88220 0.04240 0.35684 柏瑞五國金勢力建設基金 6.92000 6.89000 0.03000 0.43541 柏瑞巨人基金 13.08000 12.94000 0.14000 1.08192 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63570 13.63560 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.79000 15.67000 0.12000 0.76579 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.22480 13.22220 0.00260 0.01966 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82110 11.81780 0.00330 0.02792 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.49600 12.49080 0.00520 0.04163 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.10350 9.10180 0.00170 0.01868 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.83800 6.83670 0.00130 0.01902 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.04440 9.04190 0.00250 0.02765 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.69320 8.68760 0.00560 0.06446 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.07920 11.07450 0.00470 0.04244 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.56840 8.56510 0.00330 0.03853 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.99640 11.99310 0.00330 0.02752 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.45690 11.45470 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柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.78000 14.69000 0.09000 0.61266 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.40000 10.34000 0.06000 0.58027 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.77000 11.70000 0.07000 0.59829 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.45000 12.38000 0.07000 0.56543 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.86000 12.77000 0.09000 0.70478 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.47000 13.33000 0.14000 1.05026 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.02000 12.89000 0.13000 1.00853 柏瑞拉丁美洲基金 10.28000 10.17000 0.11000 1.08161 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.32680 11.33980 -0.01300 -0.11464 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.53060 7.53930 -0.00870 -0.11540 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.93000 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10.30580 10.16360 0.14220 1.39911 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.43290 10.35610 0.07680 0.74159 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.42000 13.45000 -0.03000 -0.22305 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 32.83000 32.71000 0.12000 0.36686 國泰大中華基金 21.56000 21.26000 0.30000 1.41110 國泰小龍基金 16.54000 16.28000 0.26000 1.59705 國泰中小成長基金 45.64000 44.94000 0.70000 1.55763 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.41960 4.40250 0.01710 0.38842 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.61000 20.35000 0.26000 1.27764 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.81170 0.80100 0.01070 1.33583 國泰中國內需增長基金美元級別 0.77210 0.76200 0.01010 1.32546 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.07950 2.09730 -0.01780 -0.84871 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.66450 9.66120 0.00330 0.03416 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.41720 8.41430 0.00290 0.03447 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32790 0.32770 0.00020 0.06103 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.34830 11.34540 0.00290 0.02556 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.80980 1.79340 0.01640 0.91446 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.05310 10.02760 0.02550 0.25430 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34950 0.34840 0.00110 0.31573 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.90560 4.88450 0.02110 0.43198 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.86000 22.56000 0.30000 1.32979 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.77770 0.76720 0.01050 1.36861 國泰中港台基金人民幣級別 3.62380 3.59410 0.02970 0.82635 國泰中港台基金台幣級別 16.89000 16.61000 0.28000 1.68573 國泰中港台基金美元級別 0.58160 0.57150 0.01010 1.76728 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.95000 25.34000 0.61000 2.40726 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.62000 14.03000 -0.41000 -2.92231 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.04000 30.41000 1.63000 5.36008 國泰台灣貨幣市場基金 12.39400 12.39390 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 28.28000 27.94000 0.34000 1.21689 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.19080 2.18030 0.01050 0.48159 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.23000 10.09000 0.14000 1.38751 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35060 0.34570 0.00490 1.41741 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.45480 0.45130 0.00350 0.77554 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.55000 12.42000 0.13000 1.04670 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45760 0.45270 0.00490 1.08239 國泰全球資源基金台幣級別 5.40000 5.36000 0.04000 0.74627 國泰全球資源基金美元級別 0.18230 0.18100 0.00130 0.71823 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.73000 8.64000 0.09000 1.04167 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29980 0.29650 0.00330 1.11298 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41390 0.41020 0.00370 0.90200 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37820 0.37490 0.00330 0.88023 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43660 0.43260 0.00400 0.92464 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.00000 10.90000 0.10000 0.91743 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48310 0.48180 0.00130 0.26982 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 18.68000 18.41000 0.27000 1.46659 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.24000 20.97000 0.27000 1.28755 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.37270 2.38720 -0.01450 -0.60741 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.27890 11.24730 0.03160 0.28096 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.35700 10.32800 0.02900 0.28079 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38070 0.37950 0.00120 0.31621 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34960 0.34850 0.00110 0.31564 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49070 0.49220 -0.00150 -0.30475 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.87000 11.83000 0.04000 0.33812 國泰亞洲成長基金美元級別 0.42060 0.41900 0.00160 0.38186 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.98000 17.80000 0.18000 1.01124 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61690 0.61030 0.00660 1.08144 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.03000 15.01000 0.02000 0.13324 國泰科技生化基金 38.12000 37.30000 0.82000 2.19839 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.62000 23.96000 0.66000 2.75459 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.15000 14.51000 -0.36000 -2.48105 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.43600 37.42660 0.00940 0.02512 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.62950 19.64450 -0.01500 -0.07636 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.25730 19.23790 0.01940 0.10084 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.58800 38.52480 0.06320 0.16405 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.86150 38.86120 0.00030 0.00077 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 39.95050 39.96440 -0.01390 -0.03478 國泰紐幣2021保本基金 11.90890 11.91170 -0.00280 -0.02351 國泰紐幣八年期保本基金 12.19380 12.19950 -0.00570 -0.04672 國泰紐幣保本基金 12.23620 12.23380 0.00240 0.01962 國泰高科技基金 13.28000 13.05000 0.23000 1.76245 國泰國泰基金 23.94000 23.44000 0.50000 2.13311 國泰富時中國A50基金 20.79000 20.59000 0.20000 0.97135 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33980 0.33800 0.00180 0.53254 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44730 0.44780 -0.00050 -0.11166 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.59000 10.37000 0.22000 2.12150 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36160 0.35410 0.00750 2.11805 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47610 0.46910 0.00700 1.49222 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.34000 10.18000 0.16000 1.57171 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.06000 9.91000 0.15000 1.51362 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35310 0.34740 0.00570 1.64076 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46490 0.46030 0.00460 0.99935 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.79460 10.78500 0.00960 0.08901 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.95490 7.94780 0.00710 0.08933 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36430 0.36390 0.00040 0.10992 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27290 0.27250 0.00040 0.14679 國泰新興市場基金台幣級別 12.17000 12.15000 0.02000 0.16461 國泰新興市場基金美元級別 0.41760 0.41660 0.00100 0.24004 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.12830 2.14700 -0.01870 -0.87098 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44070 1.45330 -0.01260 -0.86699 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35100 0.35080 0.00020 0.05701 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37570 0.37550 0.00020 0.05326 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24000 0.23990 0.00010 0.04168 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.80500 10.79730 0.00770 0.07131 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.17880 7.17370 0.00510 0.07109 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.26000 14.46000 -0.20000 -1.38313 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.06000 34.13000 0.93000 2.72488 國泰價值卓越基金 15.39000 15.06000 0.33000 2.19124 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38860 0.38770 0.00090 0.23214 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09770 12.09860 -0.00090 -0.00744 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41280 0.41290 -0.00010 -0.02422 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.65350 9.67600 -0.02250 -0.23253 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.62460 8.58310 0.04150 0.48351 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.53330 10.56080 -0.02750 -0.26040 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.49940 9.45370 0.04570 0.48341 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.04610 11.04290 0.00320 0.02898 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01490 9.95620 0.05870 0.58958 第一金大中華基金 26.99000 26.51000 0.48000 1.81064 第一金小型精選基金 37.86000 37.15000 0.71000 1.91117 第一金中國世紀基金-人民幣 14.50000 14.52000 -0.02000 -0.13774 第一金中國世紀基金-美元 9.95630 9.88090 0.07540 0.76309 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.07000 10.99000 0.08000 0.72793 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.07000 10.99000 0.08000 0.72793 第一金中概平衡基金 24.30000 24.02000 0.28000 1.16570 第一金台灣貨幣市場基金 15.22340 15.22320 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.55100 177.54900 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.67160 13.43050 0.24110 1.79517 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.67260 13.43550 0.23710 1.76473 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.41000 12.20000 0.21000 1.72131 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.42000 12.20000 0.22000 1.80328 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.93410 9.89580 0.03830 0.38703 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.93430 9.89630 0.03800 0.38398 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.48360 9.44920 0.03440 0.36405 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.50670 9.47210 0.03460 0.36528 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.23620 10.19700 0.03920 0.38443 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.77540 9.73990 0.03550 0.36448 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 9.77550 9.74000 0.03550 0.36448 第一金全球大趨勢基金 22.28000 21.79000 0.49000 2.24874 第一金全球不動產證券化基金A 7.67900 7.68420 -0.00520 -0.06767 第一金全球不動產證券化基金B 5.54630 5.55010 -0.00380 -0.06847 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.05080 9.03120 0.01960 0.21703 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.05180 9.03220 0.01960 0.21700 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.88000 8.86000 0.02000 0.22573 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.88000 8.86000 0.02000 0.22573 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.20080 9.18090 0.01990 0.21675 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.20190 9.18200 0.01990 0.21673 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.50960 8.47630 0.03330 0.39286 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.88940 9.85070 0.03870 0.39287 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.84050 9.84220 -0.00170 -0.01727 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.12110 8.11420 0.00690 0.08504 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.94700 8.94470 0.00230 0.02571 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.94700 8.94470 0.00230 0.02571 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.96510 10.96510 0.00000 0.00000 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.96600 10.96660 -0.00060 -0.00547 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.93840 9.93080 0.00760 0.07653 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.59510 14.59140 0.00370 0.02536 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.10970 14.83900 0.27070 1.82425 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 15.10820 14.83760 0.27060 1.82375 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.48000 13.25000 0.23000 1.73585 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.49000 13.25000 0.24000 1.81132 第一金亞洲科技基金 21.23000 21.14000 0.09000 0.42573 第一金亞洲新興市場基金 13.42000 13.37000 0.05000 0.37397 第一金店頭市場基金 9.64000 9.57000 0.07000 0.73145 第一金創新趨勢基金 23.07000 22.53000 0.54000 2.39680 第一金電子基金 32.93000 32.30000 0.63000 1.95046 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.25000 13.69000 0.56000 4.09058 統一大滿貫基金 32.69000 32.30000 0.39000 1.20743 統一大龍印基金 16.80000 16.64000 0.16000 0.96154 統一大龍騰中國基金 11.14000 10.81000 0.33000 3.05273 統一中小基金 25.87000 25.44000 0.43000 1.69025 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.72420 9.76150 -0.03730 -0.38211 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.95290 9.92330 0.02960 0.29829 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.45610 9.42630 0.02980 0.31614 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.27870 11.32200 -0.04330 -0.38244 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.45260 11.41850 0.03410 0.29864 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.89400 10.85970 0.03430 0.31585 統一台灣動力基金 16.59000 16.26000 0.33000 2.02952 統一全天候基金 105.70000 103.95000 1.75000 1.68350 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.74070 8.74150 -0.00080 -0.00915 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.25640 9.19440 0.06200 0.67432 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.06500 9.00560 0.05940 0.65959 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.87330 8.87410 -0.00080 -0.00901 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.39680 9.33390 0.06290 0.67389 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.20250 9.14220 0.06030 0.65958 統一全球債券組合基金 12.06510 12.06770 -0.00260 -0.02155 統一全球新科技基金(人民幣) 15.53000 15.19000 0.34000 2.23831 統一全球新科技基金(美元) 15.98000 15.54000 0.44000 2.83140 統一全球新科技基金(新台幣) 14.47000 14.08000 0.39000 2.76989 統一亞太基金 26.67000 26.35000 0.32000 1.21442 統一亞洲大金磚基金 12.94000 12.76000 0.18000 1.41066 統一奔騰基金 56.47000 55.28000 1.19000 2.15268 統一強棒貨幣市場基金 16.63160 16.63140 0.00020 0.00120 統一強漢基金 25.07000 24.82000 0.25000 1.00725 統一統信基金 32.34000 31.80000 0.54000 1.69811 統一黑馬基金 57.36000 56.20000 1.16000 2.06406 統一新亞洲科技能源基金 19.85000 19.52000 0.33000 1.69057 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.46460 8.46650 -0.00190 -0.02244 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.52690 10.52940 -0.00250 -0.02374 統一經建基金 44.75000 44.01000 0.74000 1.68144 統一龍馬基金 68.75000 67.90000 0.85000 1.25184 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.55000 21.10000 0.45000 2.13270 野村中小基金 48.08000 47.40000 0.68000 1.43460 野村中國機會基金 14.56000 14.39000 0.17000 1.18138 野村巴西基金 6.49000 6.44000 0.05000 0.77640 野村日本領先基金 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299 野村台灣高股息基金 22.67000 22.48000 0.19000 0.84520 野村台灣運籌基金 37.01000 36.51000 0.50000 1.36949 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.82800 9.84140 -0.01340 -0.13616 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.81560 9.82040 -0.00480 -0.04888 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.82620 9.82690 -0.00070 -0.00712 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.82800 9.84140 -0.01340 -0.13616 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.81560 9.82040 -0.00480 -0.04888 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.82620 9.82690 -0.00070 -0.00712 野村平衡基金 19.04000 18.86000 0.18000 0.95440 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.58000 8.55000 0.03000 0.35088 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.83000 8.86000 -0.03000 -0.33860 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.26000 12.21000 0.05000 0.40950 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 野村全球生技醫療基金 15.77000 15.48000 0.29000 1.87339 野村全球品牌基金 26.39000 25.98000 0.41000 1.57814 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 7.91620 7.91660 -0.00040 -0.00505 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.78920 10.78970 -0.00050 -0.00463 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.46870 10.53750 -0.06880 -0.65291 野村全球氣候變遷基金 8.27000 8.14000 0.13000 1.59705 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.56000 12.39000 0.17000 1.37207 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.99000 10.86000 0.13000 1.19705 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.34000 18.10000 0.24000 1.32597 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.85000 11.71000 0.14000 1.19556 野村全球短期收益基金-美元計價 10.60540 10.60500 0.00040 0.00377 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.41860 10.41760 0.00100 0.00960 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.63210 9.57640 0.05570 0.58164 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.38210 9.32370 0.05840 0.62636 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.80330 8.75070 0.05260 0.60109 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.93220 10.86860 0.06360 0.58517 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.47550 10.41030 0.06520 0.62630 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.87490 9.81590 0.05900 0.60107 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.29160 11.19990 0.09170 0.81876 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.87280 10.78260 0.09020 0.83653 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.38050 10.29510 0.08540 0.82952 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.51360 10.40550 0.10810 1.03887 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.50630 10.43690 0.06940 0.66495 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.96710 9.85220 0.11490 1.16624 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.50200 9.39480 0.10720 1.14106 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.77950 9.67250 0.10700 1.10623 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.87640 11.75460 0.12180 1.03619 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.56760 12.48920 0.07840 0.62774 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.97070 10.84420 0.12650 1.16652 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.46060 10.34250 0.11810 1.14189 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.98940 10.86880 0.12060 1.10960 野村成長基金 28.94000 28.66000 0.28000 0.97697 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.03400 10.00880 0.02520 0.25178 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.02200 9.99190 0.03010 0.30124 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.78160 9.75610 0.02550 0.26137 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.11870 10.09330 0.02540 0.25165 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.08920 10.05890 0.03030 0.30123 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.84860 9.82290 0.02570 0.26163 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.39000 13.35000 0.04000 0.29963 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.23120 10.23090 0.00030 0.00293 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.13800 10.13780 0.00020 0.00197 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.91610 9.91880 -0.00270 -0.02722 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.57140 10.57080 0.00060 0.00568 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.39650 10.39630 0.00020 0.00192 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.17170 10.17450 -0.00280 -0.02752 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.09910 9.10380 -0.00470 -0.05163 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.92620 9.93420 -0.00800 -0.08053 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.81790 9.82210 -0.00420 -0.04276 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.50020 13.50720 -0.00700 -0.05182 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.70210 12.71250 -0.01040 -0.08181 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.43320 10.43760 -0.00440 -0.04216 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.26080 10.26340 -0.00260 -0.02533 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.95760 9.95560 0.00200 0.02009 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.33980 9.34000 -0.00020 -0.00214 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.84100 10.84130 -0.00030 -0.00277 野村泰國基金 44.77000 44.59000 0.18000 0.40368 野村高科技基金 11.10000 10.86000 0.24000 2.20994 野村貨幣市場基金 16.23860 16.23840 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.59000 16.57000 0.02000 0.12070 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.05700 8.06210 -0.00510 -0.06326 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.72330 11.73070 -0.00740 -0.06308 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.84000 7.90000 -0.06000 -0.75949 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505 野村精選貨幣市場基金 12.06640 12.06630 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.81000 11.90000 -0.09000 -0.75630 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.30000 11.36000 -0.06000 -0.52817 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223 野村歐洲高股息基金季配型 7.97000 7.96000 0.01000 0.12563 野村歐洲高股息基金累積型 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857 野村積極成長基金 12.22000 12.10000 0.12000 0.99174 野村優質基金 34.44000 33.99000 0.45000 1.32392 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.70480 8.71160 -0.00680 -0.07806 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.05530 8.05790 -0.00260 -0.03227 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.87310 7.87210 0.00100 0.01270 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.47360 11.48230 -0.00870 -0.07577 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.44910 10.45250 -0.00340 -0.03253 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.24230 10.24100 0.00130 0.01269 野村環球基金-人民幣計價 15.22000 14.88000 0.34000 2.28495 野村環球基金-美元計價 12.17000 11.87000 0.30000 2.52738 野村環球基金-新臺幣計價 16.10000 15.73000 0.37000 2.35219 野村鴻利基金 22.01000 21.77000 0.24000 1.10243 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84370 16.84360 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.82000 20.55000 0.27000 1.31387 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.59000 12.40000 0.19000 1.53226 野村鑫平衡組合基金 14.47000 14.48000 -0.01000 -0.06906 野村鑫全球債券組合基金 13.17430 13.17980 -0.00550 -0.04173 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.89850 9.90520 -0.00670 -0.06764 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.91660 9.92580 -0.00920 -0.09269 凱基台商天下基金 13.45000 13.36000 0.09000 0.67365 凱基台灣精五門基金 21.04000 20.72000 0.32000 1.54440 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.53000 9.46000 0.07000 0.73996 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.76910 10.68490 0.08420 0.78803 凱基亞太高股息基金 13.24000 13.18000 0.06000 0.45524 凱基亞洲四金磚基金 17.87000 17.71000 0.16000 0.90344 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.65000 13.63000 0.02000 0.14674 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.51650 13.40220 0.11430 0.85285 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.60000 12.51000 0.09000 0.71942 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52570 11.52560 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.99000 26.62000 0.37000 1.38993 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.23000 19.48000 0.75000 3.85010 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.71920 19.94450 0.77470 3.88428 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.56000 18.48000 0.08000 0.43290 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.74280 18.64860 0.09420 0.50513 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.97040 9.98510 -0.01470 -0.14722 凱基新興亞洲債券基金-配息型 7.98150 7.99330 -0.01180 -0.14762 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.09000 7.96000 0.13000 1.63317 凱基資源國基金 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.85000 10.78000 0.07000 0.64935 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.57890 11.43530 0.14360 1.25576 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.48000 10.36000 0.12000 1.15830 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.77090 10.56080 0.21010 1.98943 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.44000 10.25000 0.19000 1.85366 凱基護城河基金-台幣計價A 12.20000 11.96000 0.24000 2.00669 凱基護城河基金-美元計價B 12.63680 12.37820 0.25860 2.08916 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.09000 15.61000 -0.52000 -3.33120 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.29000 28.39000 1.90000 6.69250 富邦NASDAQ-100基金 27.09000 26.19000 0.90000 3.43643 富邦上証180基金 31.89000 31.45000 0.44000 1.39905 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24570 0.24270 0.00300 1.23609 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.17000 7.08000 0.09000 1.27119 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.00000 7.04000 -0.04000 -0.56818 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 44.06000 44.91000 -0.85000 -1.89267 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.37570 20.26800 0.10770 0.53138 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.18520 11.18200 0.00320 0.02862 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.63550 10.53970 0.09580 0.90894 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.02830 13.04660 -0.01830 -0.14027 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93290 1.93380 -0.00090 -0.04654 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75540 9.76910 -0.01370 -0.14024 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.49480 1.49540 -0.00060 -0.04012 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.55960 11.55860 0.00100 0.00865 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74870 1.74270 0.00600 0.34429 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11120 10.11030 0.00090 0.00890 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54890 1.54360 0.00530 0.34335 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.87420 11.85980 0.01440 0.12142 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.30460 11.25210 0.05250 0.46658 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.89160 10.78930 0.10230 0.94816 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.53160 10.51880 0.01280 0.12169 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.94530 9.89920 0.04610 0.46569 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.59250 9.50240 0.09010 0.94818 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.13000 15.55000 -0.42000 -2.70096 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.41000 21.31000 1.10000 5.16190 富邦日本東証基金 21.76000 21.21000 0.55000 2.59312 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.50000 41.18000 0.32000 0.77708 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.44000 45.95000 0.49000 1.06638 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.72000 50.90000 0.82000 1.61100 富邦台灣心基金 21.91000 21.47000 0.44000 2.04937 富邦台灣釆吉50基金 48.44000 47.70000 0.74000 1.55136 富邦台灣科技指數基金 57.17000 55.91000 1.26000 2.25362 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28830 0.28750 0.00080 0.27826 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.59000 8.57000 0.02000 0.23337 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.29890 2.29920 -0.00030 -0.01305 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34240 0.34200 0.00040 0.11696 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.74040 10.71830 0.02210 0.20619 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01060 2.01030 0.00030 0.01492 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33120 0.33080 0.00040 0.12092 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.33080 9.31160 0.01920 0.20619 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.15000 21.83000 0.32000 1.46587 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.60000 15.86000 -0.26000 -1.63934 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.57000 25.77000 0.80000 3.10438 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61430 15.61410 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 64.41000 63.24000 1.17000 1.85009 富邦科技基金 24.58000 24.08000 0.50000 2.07641 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.38630 38.46470 -0.07840 -0.20382 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.75190 37.79400 -0.04210 -0.11139 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 36.96720 37.07320 -0.10600 -0.28592 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.71000 12.84000 -0.13000 -1.01246 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 34.25000 33.62000 0.63000 1.87388 富邦香港H股基金 21.41000 21.24000 0.17000 0.80038 富邦高成長基金 24.44000 23.97000 0.47000 1.96078 富邦基金 13.11000 12.88000 0.23000 1.78571 富邦深証100基金 11.56000 11.31000 0.25000 2.21043 富邦富時歐洲ETF基金 19.51000 19.59000 -0.08000 -0.40837 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39620 0.39610 0.00010 0.02525 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.14390 12.13570 0.00820 0.06757 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.55830 9.55180 0.00650 0.06805 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30010 0.30010 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.95310 8.94700 0.00610 0.06818 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.00250 9.99990 0.00260 0.02600 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.99670 9.99990 -0.00320 -0.03200 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 10.00250 9.99990 0.00260 0.02600 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.99670 9.99990 -0.00320 -0.03200 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.13000 19.96000 0.17000 0.85170 富邦精準基金 46.66000 45.79000 0.87000 1.89998 富邦精銳中小基金 11.64000 11.42000 0.22000 1.92644 富邦臺灣公司治理100基金 21.81000 21.49000 0.32000 1.48906 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.73000 7.84000 -0.11000 -1.40306 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.21000 14.80000 0.41000 2.77027 富邦標普美國特別股ETF基金 19.07000 19.10000 -0.03000 -0.15707 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.23200 10.29210 -0.06010 -0.58394 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.39700 11.32590 0.07110 0.62776 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.85810 10.79650 0.06160 0.57056 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.06110 10.12020 -0.05910 -0.58398 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.16130 11.09170 0.06960 0.62750 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.61160 10.55130 0.06030 0.57149 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.24000 29.96000 0.28000 0.93458 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.28160 9.29090 -0.00930 -0.10010 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.73430 9.74250 -0.00820 -0.08417 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.63410 9.63750 -0.00340 -0.03528 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.93580 9.94560 -0.00980 -0.09854 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.90880 9.91710 -0.00830 -0.08369 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.80570 9.80910 -0.00340 -0.03466 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.83510 9.83770 -0.00260 -0.02643 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.80380 8.81970 -0.01590 -0.18028 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.70430 9.72000 -0.01570 -0.16152 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.37670 9.38700 -0.01030 -0.10973 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.55870 10.57780 -0.01910 -0.18057 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.28650 10.30320 -0.01670 -0.16209 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.98550 9.99690 -0.01140 -0.11404 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.47750 9.48740 -0.00990 -0.10435 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.79270 9.80310 -0.01040 -0.10609 富達卓越領航全球組合基金 14.21000 14.26000 -0.05000 -0.35063 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.02220 9.03630 -0.01410 -0.15604 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.63870 9.65230 -0.01360 -0.14090 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.51520 9.52350 -0.00830 -0.08715 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.95800 9.97340 -0.01540 -0.15441 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.88570 9.89960 -0.01390 -0.14041 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.78550 9.79440 -0.00890 -0.09087 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.57580 9.58360 -0.00780 -0.08139 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.81870 9.82690 -0.00820 -0.08344 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.19000 12.08000 0.11000 0.91060 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.13000 10.04000 0.09000 0.89641 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.75000 11.59000 0.16000 1.38050 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.86000 10.71000 0.15000 1.40056 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.67480 9.71710 -0.04230 -0.43532 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.44930 9.46340 -0.01410 -0.14900 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.86780 8.88150 -0.01370 -0.15425 富蘭克林華美中華基金 14.70000 14.46000 0.24000 1.65975 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.95000 20.63000 0.32000 1.55114 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.79000 19.62000 0.17000 0.86646 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.93000 10.81000 0.12000 1.11008 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.04000 9.93000 0.11000 1.10775 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.18780 8.16460 0.02320 0.28415 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.54140 9.51300 0.02840 0.29854 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.08710 10.05700 0.03010 0.29929 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.47090 9.44410 0.02680 0.28378 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.99440 10.98550 0.00890 0.08102 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.94810 8.94080 0.00730 0.08165 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.46190 9.45420 0.00770 0.08145 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.88740 12.89260 -0.00520 -0.04033 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.50750 10.51180 -0.00430 -0.04091 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.10340 10.09530 0.00810 0.08024 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.84680 7.84050 0.00630 0.08035 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.39980 9.39230 0.00750 0.07985 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.48020 10.47470 0.00550 0.05251 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.60650 7.60250 0.00400 0.05261 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.12510 9.12020 0.00490 0.05373 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.40790 10.39960 0.00830 0.07981 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.90460 7.89830 0.00630 0.07976 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.31440 8.31280 0.00160 0.01925 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.55660 9.55300 0.00360 0.03768 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.12540 10.12160 0.00380 0.03754 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.60120 12.59880 0.00240 0.01905 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.25000 10.04000 0.21000 2.09163 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.95000 9.76000 0.19000 1.94672 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.00000 8.01000 -0.01000 -0.12484 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.63000 9.55000 0.08000 0.83770 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.60000 10.50000 0.10000 0.95238 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.59000 8.51000 0.08000 0.94007 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.45000 9.37000 0.08000 0.85379 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.85000 10.80000 0.05000 0.46296 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.45000 11.39000 0.06000 0.52678 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.65260 12.50240 0.15020 1.20137 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.16000 10.06000 0.10000 0.99404 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.83000 9.74000 0.09000 0.92402 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.35000 10.23000 0.12000 1.17302 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.01000 9.90000 0.11000 1.11111 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.29000 10.12000 0.17000 1.67984 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.95000 9.79000 0.16000 1.63432 富蘭克林華美第一富基金 40.47000 40.14000 0.33000 0.82212 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28440 10.28430 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.27000 13.04000 0.23000 1.76380 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.57000 13.21000 0.36000 2.72521 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.89000 14.49000 0.40000 2.76052 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.10750 7.08500 0.02250 0.31757 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.24320 11.17480 0.06840 0.61209 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.23010 10.20180 0.02830 0.27740 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.34130 11.31000 0.03130 0.27675 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.33350 7.32730 0.00620 0.08462 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.73490 9.72590 0.00900 0.09254 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.59940 10.58960 0.00980 0.09254 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.91260 10.90330 0.00930 0.08530 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.21000 19.24000 -0.03000 -0.15593 復華人民幣貨幣市場基金 11.49050 11.48950 0.00100 0.00870 復華人生目標基金 35.08800 34.52070 0.56730 1.64336 復華大中華中小策略基金 9.84000 9.71000 0.13000 1.33883 復華中小精選基金 67.04000 65.91000 1.13000 1.71446 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.79000 11.82000 -0.03000 -0.25381 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.19000 11.11000 0.08000 0.72007 復華台灣智能基金 11.66000 11.57000 0.09000 0.77787 復華全方位基金 27.61000 27.20000 0.41000 1.50735 復華全球大趨勢基金-美元 13.57000 13.26000 0.31000 2.33786 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.14000 19.69000 0.45000 2.28542 復華全球平衡基金-新臺幣 20.28000 20.12000 0.16000 0.79523 復華全球物聯網科技基金-美元 16.16000 15.79000 0.37000 2.34326 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.68000 14.35000 0.33000 2.29965 復華全球原物料基金 8.91000 8.81000 0.10000 1.13507 復華全球消費基金-新臺幣 13.08000 12.89000 0.19000 1.47401 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46050 11.44420 0.01630 0.14243 復華全球債券基金 13.63140 13.61770 0.01370 0.10060 復華全球債券組合基金 14.68000 14.68000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.53000 13.44000 0.09000 0.66964 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827 復華全球戰略配置強基金-美元 9.87000 9.81000 0.06000 0.61162 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.73000 10.67000 0.06000 0.56232 復華有利貨幣市場基金 13.41590 13.41580 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 14.01000 13.93000 0.08000 0.57430 復華亞太成長基金 14.62000 14.32000 0.30000 2.09497 復華亞太神龍科技基金-美元 10.02000 9.88000 0.14000 1.41700 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.02000 9.88000 0.14000 1.41700 復華東協世紀基金 13.76000 13.69000 0.07000 0.51132 復華南非幣長期收益基金A 13.79000 13.67000 0.12000 0.87783 復華南非幣長期收益基金B 8.86000 8.78000 0.08000 0.91116 復華南非幣短期收益基金A 13.46000 13.44000 0.02000 0.14881 復華南非幣短期收益基金B 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 復華美國新星基金-美元 12.76000 12.41000 0.35000 2.82031 復華美國新星基金-新臺幣 12.18000 11.86000 0.32000 2.69815 復華恒生基金 21.51000 21.34000 0.17000 0.79663 復華恒生單日反向一倍基金 8.18000 8.25000 -0.07000 -0.84848 復華恒生單日正向二倍基金 36.90000 36.32000 0.58000 1.59692 復華神盾基金 24.09180 23.72590 0.36590 1.54220 復華高成長基金 63.09000 62.21000 0.88000 1.41456 復華高益策略組合基金 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.37550 14.37540 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 17.72000 17.59000 0.13000 0.73906 復華復華基金 19.97000 19.67000 0.30000 1.52517 復華華人世紀基金 19.31000 19.07000 0.24000 1.25852 復華傳家二號基金 27.60130 27.23160 0.36970 1.35761 復華傳家基金 22.78410 22.43420 0.34990 1.55967 復華奧林匹克全球組合基金 14.74000 14.71000 0.03000 0.20394 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.69000 11.63000 0.06000 0.51591 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.08000 14.00000 0.08000 0.57143 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 復華新興人民幣短期收益基金 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 復華新興人民幣債券基金B 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.47000 18.50000 -0.03000 -0.16216 復華新興市場高收益債券基金A 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172 復華新興市場高收益債券基金B 6.21000 6.18000 0.03000 0.48544 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.58000 13.51000 0.07000 0.51813 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.27000 14.20000 0.07000 0.49296 復華新興市場短期收益基金 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.48000 9.40000 0.08000 0.85106 復華滬深300 A股基金 24.32000 23.98000 0.34000 1.41785 復華數位經濟基金 54.43000 52.99000 1.44000 2.71749 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.54000 11.51000 0.03000 0.26064 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.94120 9.94690 -0.00570 -0.05730 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.78820 9.79140 -0.00320 -0.03268 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.09780 10.10360 -0.00580 -0.05741 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.91160 9.91480 -0.00320 -0.03227 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.95320 9.95900 -0.00580 -0.05824 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.90330 9.91490 -0.01160 -0.11700 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.97580 9.97800 -0.00220 -0.02205 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.92560 9.93380 -0.00820 -0.08255 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.97570 9.97810 -0.00240 -0.02405 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.92630 9.93440 -0.00810 -0.08153 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.30250 9.31740 -0.01490 -0.15992 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.22890 9.16030 0.06860 0.74888 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.70150 8.64180 0.05970 0.69083 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.33460 11.35250 -0.01790 -0.15767 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.25520 11.17150 0.08370 0.74923 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.73100 10.65740 0.07360 0.69060 景順主流基金 19.82000 19.59000 0.23000 1.17407 景順台灣科技基金 35.59000 35.19000 0.40000 1.13669 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.98000 10.92000 0.06000 0.54945 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.50000 10.43000 0.07000 0.67114 景順全球科技基金 20.18000 19.51000 0.67000 3.43414 景順全球康健基金 16.70000 16.46000 0.24000 1.45808 景順貨幣市場基金 15.91490 15.91480 0.00010 0.00063 景順潛力基金 36.56000 36.17000 0.39000 1.07824 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.45000 15.01000 0.44000 2.93138 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.65000 13.27000 0.38000 2.86360 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.38000 10.21000 0.17000 1.66503 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 9.94000 9.78000 0.16000 1.63599 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.42000 10.25000 0.17000 1.65854 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.01000 9.85000 0.16000 1.62437 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.74000 8.66000 0.08000 0.92379 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.40000 8.32000 0.08000 0.96154 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 8.80000 8.72000 0.08000 0.91743 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.45000 8.38000 0.07000 0.83532 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.80670 8.81950 -0.01280 -0.14513 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.38880 8.35140 0.03740 0.44783 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.08970 11.10510 -0.01540 -0.13868 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.54110 10.49410 0.04700 0.44787 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.35000 8.22000 0.13000 1.58151 華南永昌中國A股基金(美元) 8.77000 8.63000 0.14000 1.62225 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.12000 11.93000 0.19000 1.59262 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.62800 9.62650 0.00150 0.01558 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.28530 9.28930 -0.00400 -0.04306 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.76910 9.76760 0.00150 0.01536 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.42300 9.42700 -0.00400 -0.04243 華南永昌永昌基金 19.87000 19.68000 0.19000 0.96545 華南永昌全球亨利組合基金 14.29850 14.29930 -0.00080 -0.00559 華南永昌全球神農水資源基金 9.74000 9.62000 0.12000 1.24740 華南永昌全球精品基金 14.34000 14.18000 0.16000 1.12835 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.84000 11.67000 0.17000 1.45673 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.15000 11.00000 0.15000 1.36364 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.75000 13.55000 0.20000 1.47601 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.94000 12.77000 0.17000 1.33125 華南永昌物聯網精選基金 13.26000 13.13000 0.13000 0.99010 華南永昌策略報酬基金 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17750 16.17730 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.90530 24.81960 0.08570 0.34529 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91780 11.91770 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.15340 10.15250 0.00090 0.00886 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.44070 10.34940 0.09130 0.88218 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01350 10.01270 0.00080 0.00799 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.26590 10.17610 0.08980 0.88246 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.04730 10.04990 -0.00260 -0.02587 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.27440 10.18810 0.08630 0.84707 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.04730 10.04990 -0.00260 -0.02587 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.26900 10.18270 0.08630 0.84752 華頓中小型基金 24.46000 24.14000 0.32000 1.32560 華頓中國多重機會平衡基金 12.73560 12.67930 0.05630 0.44403 華頓台灣基金 26.13000 25.70000 0.43000 1.67315 華頓平安貨幣市場基金 11.50010 11.50000 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 16.85000 16.61000 0.24000 1.44491 華頓全球高收益債券基金A 13.38240 13.37240 0.01000 0.07478 華頓全球高收益債券基金B 8.52480 8.51850 0.00630 0.07396 華頓全球黑鑽油源基金 5.72000 5.66000 0.06000 1.06007 華頓新興亞太債券基金A 10.47810 10.49450 -0.01640 -0.15627 華頓新興亞太債券基金B 8.10310 8.11580 -0.01270 -0.15648 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.96770 2.98300 -0.01530 -0.51291 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.83360 13.78270 0.05090 0.36930 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.47450 0.47250 0.00200 0.42328 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.80090 11.82880 -0.02790 -0.23587 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.80380 10.84450 -0.04070 -0.37531 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.93600 10.86560 0.07040 0.64792 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.99590 9.93150 0.06440 0.64844 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.80640 11.72350 0.08290 0.70713 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.91550 10.83800 0.07750 0.71508 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.60000 12.40000 0.20000 1.61290 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.31000 11.03000 0.28000 2.53853 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.83000 12.51000 0.32000 2.55795 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.40710 2.41220 -0.00510 -0.21143 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.97490 1.98870 -0.01380 -0.69392 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.33850 12.25300 0.08550 0.69779 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.22850 10.15760 0.07090 0.69800 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38420 0.38140 0.00280 0.73414 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.33240 0.32990 0.00250 0.75781 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.50000 3.51000 -0.01000 -0.28490 匯豐中國動力基金(台幣) 16.31000 16.22000 0.09000 0.55487 匯豐中國動力基金(美元) 0.56000 0.56000 0.00000 0.00000 匯豐五福全球債券組合基金 13.17970 13.18030 -0.00060 -0.00455 匯豐太平洋精典基金 17.87000 17.82000 0.05000 0.28058 匯豐台灣精典基金 24.39000 24.11000 0.28000 1.16134 匯豐全球趨勢組合基金 11.72000 11.43000 0.29000 2.53718 匯豐全球關鍵資源基金 7.76000 7.70000 0.06000 0.77922 匯豐安富基金 25.62000 25.40000 0.22000 0.86614 匯豐成功基金 38.72000 38.45000 0.27000 0.70221 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.43930 2.46180 -0.02250 -0.91397 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25440 2.27740 -0.02300 -1.00992 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.79910 11.79640 0.00270 0.02289 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.32100 8.31780 0.00320 0.03847 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39080 0.39070 0.00010 0.02560 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35610 0.35600 0.00010 0.02809 匯豐拉丁美洲基金 8.17000 8.07000 0.10000 1.23916 匯豐金磚動力基金 14.87000 14.76000 0.11000 0.74526 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97000 14.97000 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.81420 15.81410 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.02000 4.97000 0.05000 1.00604 匯豐新鑽動力基金 11.60000 11.53000 0.07000 0.60711 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.78000 5.74240 0.03760 0.65478 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.25520 9.21800 0.03720 0.40356 匯豐龍鳳基金 52.33000 51.71000 0.62000 1.19899 匯豐龍騰電子基金 38.72000 38.08000 0.64000 1.68067 匯豐雙高收益債券組合基金 12.42500 12.40910 0.01590 0.12813 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.47000 20.17000 0.30000 1.48736 新光中國成長基金(人民幣) 11.92000 11.75000 0.17000 1.44681 新光中國成長基金(美元) 13.05000 12.80000 0.25000 1.95313 新光中國成長基金(新臺幣) 12.29000 12.08000 0.21000 1.73841 新光台灣富貴基金 23.93000 23.69000 0.24000 1.01309 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.50000 9.42000 0.08000 0.84926 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.62000 8.55000 0.07000 0.81871 新光全球生技醫療基金(美元) 11.55000 11.35000 0.20000 1.76211 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.63000 10.47000 0.16000 1.52818 新光全球債券基金(A累積)美元 9.96550 9.98220 -0.01670 -0.16730 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.19540 9.23300 -0.03760 -0.40723 新光全球債券基金(B配息)美元 9.69410 9.71070 -0.01660 -0.17095 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 8.93540 8.97200 -0.03660 -0.40794 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138 新光吉星貨幣市場基金 15.41930 15.41910 0.00020 0.00130 新光亞洲精選基金-美金 25.31000 25.10000 0.21000 0.83665 新光亞洲精選基金-新台幣 24.22000 24.07000 0.15000 0.62318 新光兩岸優勢基金 13.98000 13.77000 0.21000 1.52505 新光店頭基金 25.68000 25.30000 0.38000 1.50198 新光南非幣保本基金 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669 新光創新科技基金 15.70000 15.46000 0.24000 1.55239 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.79630 9.81160 -0.01530 -0.15594 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.11980 10.12820 -0.00840 -0.08294 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.74640 9.77200 -0.02560 -0.26197 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.44020 9.45490 -0.01470 -0.15547 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.76370 9.77440 -0.01070 -0.10947 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.40220 9.42690 -0.02470 -0.26202 新光澳幣八年期保本基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.04620 10.03180 0.01440 0.14354 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.04680 10.03230 0.01450 0.14453 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.92450 9.91930 0.00520 0.05242 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.92450 9.91930 0.00520 0.05242 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.95900 9.95350 0.00550 0.05526 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.95880 9.95330 0.00550 0.05526 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.94210 9.93690 0.00520 0.05233 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.94440 9.93920 0.00520 0.05232 瑞銀全球創新趨勢基金 7.10000 6.98000 0.12000 1.71920 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.47000 8.50000 -0.03000 -0.35294 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.00410 10.00360 0.00050 0.00500 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.84690 9.84660 0.00030 0.00305 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.98350 9.99240 -0.00890 -0.08907 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.85380 9.86260 -0.00880 -0.08923 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.89320 9.90640 -0.01320 -0.13325 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.08400 10.09730 -0.01330 -0.13172 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.86950 13.88330 -0.01380 -0.09940 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.74250 8.75120 -0.00870 -0.09941 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.30560 36.28400 0.02160 0.05953 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.59470 36.58390 0.01080 0.02952 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.41370 38.26260 0.15110 0.39490 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.04850 11.04540 0.00310 0.02807 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18250 10.12450 0.05800 0.57287 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.03360 12.82520 0.20840 1.62493 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.66060 10.42680 0.23380 2.24230 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.43000 10.20000 0.23000 2.25490 群益大印度基金-人民幣 12.62210 12.46250 0.15960 1.28064 群益大印度基金-美元 12.99010 12.74850 0.24160 1.89512 群益大印度基金-新臺幣 11.64000 11.43000 0.21000 1.83727 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.07990 11.98060 0.09930 0.82884 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.74730 12.56610 0.18120 1.44197 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.32000 11.16000 0.16000 1.43369 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.35250 11.25890 0.09360 0.83134 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.93290 10.77750 0.15540 1.44189 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.73000 9.60000 0.13000 1.35417 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.69350 9.61370 0.07980 0.83007 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.37230 9.23900 0.13330 1.44280 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.36000 9.23000 0.13000 1.40845 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.48110 9.40310 0.07800 0.82951 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.47410 9.33940 0.13470 1.44228 群益中小型股基金 47.01000 46.00000 1.01000 2.19565 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.82360 9.82950 -0.00590 -0.06002 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.98010 9.92590 0.05420 0.54605 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.84820 8.80520 0.04300 0.48835 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.80020 8.80560 -0.00540 -0.06132 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.94030 8.89170 0.04860 0.54658 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.92700 7.88850 0.03850 0.48805 群益中國高收益債券基金N-美元 10.05320 10.01570 0.03750 0.37441 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.42280 11.43210 -0.00930 -0.08135 群益中國高收益債券基金-美元 11.28760 11.24560 0.04200 0.37348 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.48200 10.44690 0.03510 0.33598 群益中國新機會基金N-人民幣 9.67120 9.59010 0.08110 0.84566 群益中國新機會基金N-美元 9.71800 9.57830 0.13970 1.45851 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.82000 9.68000 0.14000 1.44628 群益中國新機會基金-人民幣 8.57710 8.50520 0.07190 0.84537 群益中國新機會基金-美元 10.39100 10.24170 0.14930 1.45777 群益中國新機會基金-新臺幣 9.37000 9.24000 0.13000 1.40693 群益平衡王基金 19.47610 19.38180 0.09430 0.48654 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.73000 7.71000 0.02000 0.25940 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.65000 5.64000 0.01000 0.17730 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.53750 9.55810 -0.02060 -0.21552 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.96210 9.92330 0.03880 0.39100 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.73240 8.75130 -0.01890 -0.21597 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.12130 9.08580 0.03550 0.39072 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.17000 8.15000 0.02000 0.24540 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.97830 9.98210 -0.00380 -0.03807 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.83260 9.83230 0.00030 0.00305 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.56820 9.57190 -0.00370 -0.03865 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.49500 9.49470 0.00030 0.00316 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.03570 10.03960 -0.00390 -0.03885 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.14070 10.14040 0.00030 0.00296 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.73660 9.74030 -0.00370 -0.03799 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.07240 10.07170 0.00070 0.00695 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.45920 7.45860 0.00060 0.00804 群益全球關鍵生技基金-美元 14.68410 14.41830 0.26580 1.84349 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.69000 13.45000 0.24000 1.78439 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.30000 11.11000 0.19000 1.71017 群益印度中小基金N-美元 9.59800 9.43430 0.16370 1.73516 群益印度中小基金N-新臺幣 8.57000 8.43000 0.14000 1.66074 群益印度中小基金-人民幣 14.14480 13.98800 0.15680 1.12096 群益印度中小基金-美元 13.72770 13.49360 0.23410 1.73490 群益印度中小基金-新臺幣 15.00000 14.76000 0.24000 1.62602 群益多利策略組合基金 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643 群益多重收益組合基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.34000 15.30000 0.04000 0.26144 群益安家基金 23.89530 23.52040 0.37490 1.59394 群益安穩貨幣市場基金 16.05610 16.05600 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 21.06000 20.53000 0.53000 2.58159 群益亞太中小基金 13.15000 13.05000 0.10000 0.76628 群益亞太新趨勢平衡基金 17.26000 17.09000 0.17000 0.99473 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.59630 9.60140 -0.00510 -0.05312 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.50450 7.50850 -0.00400 -0.05327 群益店頭市場基金 98.96000 96.88000 2.08000 2.14699 群益東方盛世基金 9.42000 9.35000 0.07000 0.74866 群益東協成長基金-人民幣 14.33340 14.32700 0.00640 0.04467 群益東協成長基金-美元 13.76750 13.67830 0.08920 0.65213 群益東協成長基金-新臺幣 12.87000 12.79000 0.08000 0.62549 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.16740 11.07290 0.09450 0.85343 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.74760 10.64930 0.09830 0.92307 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.02080 9.92940 0.09140 0.92050 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.06490 9.97980 0.08510 0.85272 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.69010 9.60140 0.08870 0.92382 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.03250 8.95010 0.08240 0.92066 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.82960 9.74650 0.08310 0.85261 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.86230 9.77210 0.09020 0.92304 群益長安基金 29.45000 28.86000 0.59000 2.04435 群益美國新創亮點基金-美元 14.36230 13.94970 0.41260 2.95777 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.11000 12.74000 0.37000 2.90424 群益真善美基金 17.37650 17.25400 0.12250 0.70998 群益馬拉松基金 121.81000 119.67000 2.14000 1.78825 群益深証中小板基金 15.94000 15.44000 0.50000 3.23834 群益創新科技基金 32.60000 32.05000 0.55000 1.71607 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.66360 9.64510 0.01850 0.19181 群益華夏盛世基金N-美元 9.73230 9.65500 0.07730 0.80062 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.57000 9.50000 0.07000 0.73684 群益華夏盛世基金-人民幣 10.52370 10.50350 0.02020 0.19232 群益華夏盛世基金-美元 10.73120 10.64590 0.08530 0.80125 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.72000 16.60000 0.12000 0.72289 群益奧斯卡基金 27.98000 27.65000 0.33000 1.19349 群益新興金鑽基金-美元 13.59490 13.47760 0.11730 0.87033 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.81000 9.73000 0.08000 0.82220 群益葛萊美基金 23.87000 23.57000 0.30000 1.27280 群益道瓊美國地產ETF基金 17.94000 17.72000 0.22000 1.24153 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.42000 8.54000 -0.12000 -1.40515 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.36000 13.00000 0.36000 2.76923 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.48870 11.50930 -0.02060 -0.17899 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.40810 11.39090 0.01720 0.15100 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.26490 11.24920 0.01570 0.13957 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.69310 8.70890 -0.01580 -0.18142 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.44440 9.43010 0.01430 0.15164 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.47000 8.46000 0.01000 0.11820 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.02860 9.01610 0.01250 0.13864 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.88000 29.52000 0.36000 1.21951 德信中國精選成長基金 12.15000 12.16000 -0.01000 -0.08224 德信台灣主流中小基金 18.94000 18.58000 0.36000 1.93757 德信新興股票組合基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.91340 11.91330 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.64870 10.65000 -0.00130 -0.01221 德信數位時代基金 28.09000 27.77000 0.32000 1.15232 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64040 11.64020 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.11000 16.86000 0.25000 1.48280 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.60000 17.40000 0.20000 1.14943 德銀遠東DWS全球神農基金 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.30000 7.26000 0.04000 0.55096 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.91250 10.00030 -0.08780 -0.87797 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.82860 13.98450 -0.15590 -1.11481 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.31550 8.31560 -0.00010 -0.00120 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.50470 11.51130 -0.00660 -0.05733 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.57050 11.58030 -0.00980 -0.08463 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.03110 13.03590 -0.00480 -0.03682 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.65000 17.67000 -0.02000 -0.11319 摩根中小基金 25.52000 25.17000 0.35000 1.39054 摩根中國A股基金 15.35000 15.28000 0.07000 0.45812 摩根中國A股基金(美元) 12.76000 12.69000 0.07000 0.55162 摩根中國亮點基金 14.23000 14.02000 0.21000 1.49786 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.95300 12.06100 -0.10800 -0.89545 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.93140 13.11940 -0.18800 -1.43299 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.48740 10.57830 -0.09090 -0.85931 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.18550 13.30480 -0.11930 -0.89667 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.69590 14.90970 -0.21380 -1.43397 摩根台灣金磚基金 21.22000 20.93000 0.29000 1.38557 摩根台灣增長基金 51.87000 51.25000 0.62000 1.20976 摩根平衡基金 28.24000 28.04000 0.20000 0.71327 摩根全球α基金 18.14000 17.86000 0.28000 1.56775 摩根全球平衡基金 15.53720 15.43980 0.09740 0.63084 摩根全球發現基金 12.08000 11.94000 0.14000 1.17253 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.68490 9.69320 -0.00830 -0.08563 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.49660 10.51710 -0.02050 -0.19492 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.06200 10.07070 -0.00870 -0.08639 摩根多元入息成長基金-累積型 11.13570 11.14520 -0.00950 -0.08524 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.75990 10.77650 -0.01660 -0.15404 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.48760 13.50830 -0.02070 -0.15324 摩根亞洲基金 56.98000 56.39000 0.59000 1.04628 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.88480 8.87480 0.01000 0.11268 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.30850 10.30680 0.00170 0.01649 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.25460 9.24290 0.01170 0.12658 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.59010 12.57600 0.01410 0.11212 摩根東方內需機會基金 18.04000 17.85000 0.19000 1.06443 摩根東方科技基金 37.11000 36.73000 0.38000 1.03458 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.25000 11.28000 -0.03000 -0.26596 摩根金龍收成基金 23.19000 22.89000 0.30000 1.31062 摩根第一貨幣市場基金 15.05960 15.05940 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.09000 14.02000 0.07000 0.49929 摩根新金磚五國基金 12.17000 12.08000 0.09000 0.74503 摩根新絲路基金 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642 摩根新興35基金 14.01000 13.88000 0.13000 0.93660 摩根新興日本基金 24.22000 24.14000 0.08000 0.33140 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.91640 7.91030 0.00610 0.07711 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.96070 10.95240 0.00830 0.07578 摩根新興科技基金 60.76000 59.85000 0.91000 1.52047 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.47100 8.47720 -0.00620 -0.07314 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.57560 10.58330 -0.00770 -0.07276 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.09540 9.07390 0.02150 0.23694 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.09070 10.09510 -0.00440 -0.04359 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.73670 9.70870 0.02800 0.28840 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.25440 10.23020 0.02420 0.23655 摩根龍揚基金 34.67000 34.22000 0.45000 1.31502 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.77000 9.63000 0.14000 1.45379 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.89000 10.74000 0.15000 1.39665 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.83000 10.67000 0.16000 1.49953 摩根環球股票收益基金-累積型 10.57000 10.42000 0.15000 1.43954 摩根總收益組合基金-月配息型 9.39170 9.38310 0.00860 0.09165 摩根總收益組合基金-累積型 11.21550 11.20520 0.01030 0.09192 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.32000 25.86000 0.46000 1.77881 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.78630 11.79680 -0.01050 -0.08901 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.17230 11.18190 -0.00960 -0.08585 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.16590 10.17070 -0.00480 -0.04719 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54180 10.55120 -0.00940 -0.08909 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.01180 10.02040 -0.00860 -0.08582 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.10380 9.10810 -0.00430 -0.04721 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.92200 10.80200 0.12000 1.11091 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.38590 10.27780 0.10810 1.05178 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.86120 9.81260 0.04860 0.49528 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.46570 9.42460 0.04110 0.43609 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.73860 9.69070 0.04790 0.49429 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.34800 9.30740 0.04060 0.43621 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.73120 11.64430 0.08690 0.74629 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.56310 11.47850 0.08460 0.73703 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.24370 10.17270 0.07100 0.69795 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.26780 11.18430 0.08350 0.74658 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.08910 11.00810 0.08100 0.73582 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.82670 9.75860 0.06810 0.69785 聯邦金鑽平衡基金 23.72120 23.41260 0.30860 1.31809 聯邦貨幣市場基金 13.14110 13.14090 0.00020 0.00152 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.76240 10.75870 0.00370 0.03439 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.33500 8.33210 0.00290 0.03481 聯邦精選科技基金 13.18000 12.94000 0.24000 1.85471 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.05530 16.04300 0.01230 0.07667 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.28150 12.26980 0.01170 0.09536 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.11940 12.03790 0.08150 0.67703 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.68330 11.60480 0.07850 0.67644 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70580 11.72710 -0.02130 -0.18163 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.05730 11.06840 -0.01110 -0.10029 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.66600 10.68530 -0.01930 -0.18062 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.76510 8.77400 -0.00890 -0.10144 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.88000 37.57000 0.31000 0.82513 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.63000 15.62000 0.01000 0.06402 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.17000 13.16000 0.01000 0.07599 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.82000 13.81000 0.01000 0.07241 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.98000 12.97000 0.01000 0.07710 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.66000 12.65000 0.01000 0.07905 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.35000 11.29000 0.06000 0.53144 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.83000 11.79000 0.04000 0.33927 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.22000 15.21000 0.01000 0.06575 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.09000 15.09000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.45000 20.19000 0.26000 1.28777 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.66000 18.43000 0.23000 1.24797 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.53000 12.38000 0.15000 1.21163 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.91000 15.71000 0.20000 1.27307 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.60000 16.39000 0.21000 1.28127 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.66000 15.46000 0.20000 1.29366 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.14000 10.02000 0.12000 1.19760 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.90000 15.70000 0.20000 1.27389 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.49000 14.32000 0.17000 1.18715 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.47000 14.29000 0.18000 1.25962 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.57000 9.46000 0.11000 1.16279 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.38000 18.39000 -0.01000 -0.05438 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