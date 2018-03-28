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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/03/27  107/03/26  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.33890   10.33270   0.00620    0.06000
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.62440    9.62460  -0.00020   -0.00208
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.81110    9.81270  -0.00160   -0.01631
中國信託台灣活力基金                                             14.77000   14.48000   0.29000    2.00276
中國信託台灣優勢基金                                             17.50000   17.18000   0.32000    1.86263
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.20000    9.25000  -0.05000   -0.54054
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.50000    8.47000   0.03000    0.35419
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.41000    9.37000   0.04000    0.42689
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.02000    8.81000   0.21000    2.38365
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.53000    9.31000   0.22000    2.36305
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.62860    9.63020  -0.00160   -0.01661
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.20020    9.20170  -0.00150   -0.01630
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.14290   10.14190   0.00100    0.00986
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.69030    9.68930   0.00100    0.01032
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 9.93270    9.81180   0.12090    1.23219
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.75980    8.65320   0.10660    1.23191
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.06100   11.01370   0.04730    0.42947
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.10940   10.06620   0.04320    0.42916
中國信託智能運動基金-台幣                                         9.93000    9.79000   0.14000    1.43003
中國信託智能運動基金-美元                                        10.22000   10.06000   0.16000    1.59046
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96660   10.96640   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.54540    9.54510   0.00030    0.00314
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.38500    9.38470   0.00030    0.00320
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.75030    9.75020   0.00010    0.00103
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.58190    9.58190   0.00000    0.00000
中國信託精穩基金                                                 17.78300   17.60710   0.17590    0.99903
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.46000   10.31000   0.15000    1.45490
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.20000   10.06000   0.14000    1.39165
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.21000   11.04000   0.17000    1.53986
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.97000   10.81000   0.16000    1.48011
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元大2001基金                                                     66.52000   65.44000   1.08000    1.65037
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.11080   37.24130  -0.13050   -0.35042
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.25220   11.24900   0.00320    0.02845
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.78570   10.68930   0.09640    0.90184
元大上證50基金                                                   31.96000   31.65000   0.31000    0.97946
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.97000   12.79000   0.18000    1.40735
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.02000   11.75000   0.27000    2.29787
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.06000   13.12000  -0.06000   -0.45732
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.45500   13.39400   0.06100    0.45543
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.16900   17.10200   0.06700    0.39177
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.23900   11.20800   0.03100    0.27659
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.24100   11.11400   0.12700    1.14270
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.15000    3.16000  -0.01000   -0.31646
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.64000   14.56000   0.08000    0.54945
元大中國高收益點心債券基金                                       11.20880   11.20880   0.00000    0.00000
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.99110   45.72980   0.26130    0.57140
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.31120   10.32680  -0.01560   -0.15106
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.61790    9.63250  -0.01460   -0.15157
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.86760    9.79700   0.07060    0.72063
元大巴西指數基金                                                  6.73600    6.68900   0.04700    0.70265
元大巴菲特基金                                                   30.41000   29.92000   0.49000    1.63770
元大日經225基金                                                  26.87000   26.14000   0.73000    2.79265
元大台商收成基金                                                 24.27000   23.95000   0.32000    1.33612
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.60000   12.78000  -0.18000   -1.40845
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.76000   36.75000   1.01000    2.74830
元大台灣中型100基金                                              32.64000   32.16000   0.48000    1.49254
元大台灣加權股價指數基金                                         25.28400   24.93200   0.35200    1.41184
元大台灣卓越50基金                                               83.50000   82.23000   1.27000    1.54445
元大台灣金融基金                                                 16.90000   16.78000   0.12000    0.71514
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.78000   30.54000   0.24000    0.78585
元大台灣高股息基金                                               26.18000   25.95000   0.23000    0.88632
元大台灣電子科技基金                                             37.09000   36.45000   0.64000    1.75583
元大全球ETF成長組合基金                                          10.04000    9.91000   0.13000    1.31181
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.35000   14.16000   0.19000    1.34181
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             12.90000   13.06000  -0.16000   -1.22511
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.10000    9.21000  -0.11000   -1.19435
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.19000   12.44000  -0.25000   -2.00965
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.58500   12.72900  -0.14400   -1.13128
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.85000    8.84000   0.01000    0.11312
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.78000    6.77000   0.01000    0.14771
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 7.87000    7.87000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.22000    6.22000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.05700    9.93100   0.12600    1.26875
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.38000   10.26000   0.12000    1.16959
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.43000    9.32000   0.11000    1.18026
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.29040   10.29940  -0.00900   -0.08738
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.54670    9.55510  -0.00840   -0.08791
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.14190    9.15510  -0.01320   -0.14418
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.53240    8.54460  -0.01220   -0.14278
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.94000   13.89000   0.05000    0.35997
元大全球農業商機基金                                             15.78000   15.57000   0.21000    1.34875
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
元大印尼指數基金                                                  9.07800    9.09100  -0.01300   -0.14300
元大印度指數基金                                                  9.39700    9.25100   0.14600    1.57821
元大印度基金                                                     12.19000   12.01000   0.18000    1.49875
元大多多基金                                                     19.60000   19.20000   0.40000    2.08333
元大多福基金                                                     57.44000   56.65000   0.79000    1.39453
元大亞太成長基金                                                  9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.59290    8.55260   0.04030    0.47120
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.17570    7.14210   0.03360    0.47045
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.87800    9.89300  -0.01500   -0.15162
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.78600    9.86500  -0.07900   -0.80081
元大卓越基金                                                     51.75000   50.82000   0.93000    1.82999
元大店頭基金                                                      9.17000    9.05000   0.12000    1.32597
元大泛歐成長基金                                                  9.24000    9.19000   0.05000    0.54407
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.18660   10.18610   0.00050    0.00491
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.00190    9.00710  -0.00520   -0.05773
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  29.95790   30.02070  -0.06280   -0.20919
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 35.96950   36.00800  -0.03850   -0.10692
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.25550   19.27330  -0.01780   -0.09236
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.94170   18.92740   0.01430    0.07555
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.75110   36.85520  -0.10410   -0.28246
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.49490   20.47520   0.01970    0.09621
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.04160   18.09030  -0.04870   -0.26921
元大高科技基金                                                   18.23000   17.86000   0.37000    2.07167
元大得利貨幣市場基金                                             16.22450   16.22430   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96150   11.96140   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.89000   14.66000   0.23000    1.56889
元大華夏中小基金                                                  8.67000    8.53000   0.14000    1.64127
元大新中國基金-人民幣                                            11.83000   11.77000   0.06000    0.50977
元大新中國基金-美元                                              12.20300   12.03200   0.17100    1.42121
元大新中國基金-新台幣                                            11.49000   11.33000   0.16000    1.41218
元大新主流基金                                                   25.93000   25.34000   0.59000    2.32833
元大新東協平衡基金-美元                                          10.30100   10.23400   0.06700    0.65468
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.49000    9.43000   0.06000    0.63627
元大新興市場ESG策略基金                                          13.17000   13.07000   0.10000    0.76511
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.61140   10.65310  -0.04170   -0.39144
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.82000   10.76230   0.05770    0.53613
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.74480   10.69370   0.05110    0.47785
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.58450    9.53890   0.04560    0.47804
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.87400    9.88170  -0.00770   -0.07792
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.62310    9.63050  -0.00740   -0.07684
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.48270    9.49560  -0.01290   -0.13585
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.24500    9.25760  -0.01260   -0.13610
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.65630    9.66350  -0.00720   -0.07451
元大新興亞洲基金                                                 11.92000   11.78000   0.14000    1.18846
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.77940    9.73830   0.04110    0.42204
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.76970    9.72860   0.04110    0.42247
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.50020    9.46570   0.03450    0.36447
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.49050    9.45610   0.03440    0.36379
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07610   15.07600   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     38.30000   37.64000   0.66000    1.75345
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
元大實質多重資產基金-美元                                         9.85900    9.78100   0.07800    0.79746
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.83000    9.76000   0.07000    0.71721
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.31000   14.38000  -0.07000   -0.48679
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.72000   16.69000   0.03000    0.17975
元大精準中小基金                                                 22.84000   22.57000   0.27000    1.19628
元大摩臺基金                                                     39.08000   38.46000   0.62000    1.61206
元大標普500基金                                                  23.27000   22.69000   0.58000    2.55619
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.87000   14.21000  -0.34000   -2.39268
元大標普500單日正向2倍基金                                       30.15000   28.80000   1.35000    4.68750
元大標智滬深300基金                                              18.77000   18.62000   0.15000    0.80559
元大歐洲50基金                                                   23.26000   23.38000  -0.12000   -0.51326
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.53220    9.54000  -0.00780   -0.08176
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.12990   10.12950   0.00040    0.00395
元大績效基金                                                     54.14000   52.94000   1.20000    2.26672
元大韓國KOSPI200基金                                             23.68000   23.38000   0.30000    1.28315
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.68000   15.43000   0.25000    1.62022
日盛上選基金                                                     33.17000   32.54000   0.63000    1.93608
日盛小而美基金                                                   19.44000   19.16000   0.28000    1.46138
日盛中國內需動力基金                                             11.45000   11.22000   0.23000    2.04991
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.70010   11.70180  -0.00170   -0.01453
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.02930   10.03080  -0.00150   -0.01495
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.03890   12.03950  -0.00060   -0.00498
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.31350   10.31400  -0.00050   -0.00485
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.77390   10.77540  -0.00150   -0.01392
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.21410    9.21530  -0.00120   -0.01302
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.32000   12.25000   0.07000    0.57143
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.83000   12.68000   0.15000    1.18297
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.53000   12.39000   0.14000    1.12994
日盛日盛基金                                                     13.41000   13.15000   0.26000    1.97719
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.05000    9.89000   0.16000    1.61780
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                    9.98750    9.98550   0.00200    0.02003
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.58590    9.58390   0.00200    0.02087
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.70580    9.70390   0.00190    0.01958
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.31810    9.31640   0.00170    0.01825
日盛全球新興債券基金A                                            10.84220   10.83610   0.00610    0.05629
日盛全球新興債券基金B                                             8.58930    8.58440   0.00490    0.05708
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.43170    2.43330  -0.00160   -0.06575
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.73230    1.73350  -0.00120   -0.06922
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38140    0.38150  -0.00010   -0.02621
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27270    0.27280  -0.00010   -0.03666
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.52500   12.52950  -0.00450   -0.03592
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.80410    8.80720  -0.00310   -0.03520
日盛亞洲機會基金                                                  7.61000    7.58000   0.03000    0.39578
日盛首選基金                                                     17.32000   17.08000   0.24000    1.40515
日盛高科技基金                                                   17.54000   17.24000   0.30000    1.74014
日盛貨幣市場基金                                                 14.74280   14.74270   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   38.57000   37.84000   0.73000    1.92918
日盛精選五虎基金                                                 37.76000   37.26000   0.50000    1.34192
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46080   13.46060   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               36.35000   35.67000   0.68000    1.90636
台新MSCI中國基金                                                 22.01000   21.67000   0.34000    1.56899
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.83000   18.10000  -0.27000   -1.49171
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.52000   20.94000   0.58000    2.76982
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13690   14.13670   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.75570    9.80230  -0.04660   -0.47540
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.90950   10.86040   0.04910    0.45210
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.87970    9.84100   0.03870    0.39325
台新中國通基金                                                   48.24000   47.49000   0.75000    1.57928
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.23700   16.12500   0.11200    0.69457
台新中國精選中小基金                                             12.03000   11.76000   0.27000    2.29592
台新主流基金                                                     24.46000   24.11000   0.35000    1.45168
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    17.85000   17.68000   0.17000    0.96154
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.61580    0.60940   0.00640    1.05021
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.61000   13.47000   0.14000    1.03935
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.46890    0.46400   0.00490    1.05603
台新台灣中小基金                                                 38.24000   37.73000   0.51000    1.35171
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.17430    9.17810  -0.00380   -0.04140
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.30500    9.26890   0.03610    0.38947
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.28000    8.25000   0.03000    0.36364
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.25440   10.21460   0.03980    0.38964
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.11000    9.08000   0.03000    0.33040
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.71180   10.68360   0.02820    0.26396
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.36930   11.33900   0.03030    0.26722
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
台新印度基金                                                     15.09000   14.83000   0.26000    1.75320
台新亞美短期債券基金                                             10.82390   10.84250  -0.01860   -0.17155
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.80190    8.80660  -0.00470   -0.05337
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30860    0.30850   0.00010    0.03241
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.92850   11.93480  -0.00630   -0.05279
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41190    0.41190   0.00000    0.00000
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07300   11.07290   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.54930   30.42550   0.12380    0.40690
台新智慧生活基金-美元                                            10.23300   10.09510   0.13790    1.36601
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.94000    9.81000   0.13000    1.32518
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.37110    9.38450  -0.01340   -0.14279
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.05420    9.07250  -0.01830   -0.20171
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.82680    9.84080  -0.01400   -0.14226
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.50130    9.52050  -0.01920   -0.20167
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.34610   10.37880  -0.03270   -0.31507
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34960    0.35050  -0.00090   -0.25678
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.89440    7.91930  -0.02490   -0.31442
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27990    0.28060  -0.00070   -0.24947
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.45000    6.39000   0.06000    0.93897
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.02000    9.91300   0.10700    1.07939
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           20.00000   19.52000   0.48000    2.45902
未來資產全球大消費基金                                           14.56000   14.30000   0.26000    1.81818
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.47000    8.49000  -0.02000   -0.23557
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.88260   11.90100  -0.01840   -0.15461
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.77900    9.79410  -0.01510   -0.15417
未來資產亞洲新富基金                                             21.41000   21.19000   0.22000    1.03823
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54630   12.54610   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               12.42000   12.11000   0.31000    2.55987
未來資產新興市場債券基金A                                         8.92740    8.92980  -0.00240   -0.02688
未來資產新興市場債券基金B                                         6.96050    6.96240  -0.00190   -0.02729
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.45000   11.48000  -0.03000   -0.26132
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.95690   10.95380   0.00310    0.02830
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.11030   10.04390   0.06640    0.66110
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.44470    9.45270  -0.00800   -0.08463
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.54790   10.55680  -0.00890   -0.08431
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.57360    8.52230   0.05130    0.60195
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.63710    9.57910   0.05800    0.60548
永豐中小基金                                                     50.52000   49.72000   0.80000    1.60901
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.88380    1.88980  -0.00600   -0.31749
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.43080    2.43860  -0.00780   -0.31986
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.88070    8.85310   0.02760    0.31176
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.11400   11.07960   0.03440    0.31048
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.74000    4.72000   0.02000    0.42373
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.04000   21.80000   0.24000    1.10092
永豐主流品牌基金                                                 16.10000   15.98000   0.12000    0.75094
永豐永豐基金                                                     34.33000   33.90000   0.43000    1.26844
永豐亞洲民生消費基金                                             12.29000   12.35000  -0.06000   -0.48583
永豐南非幣2021保本基金                                           12.85090   12.82410   0.02680    0.20898
永豐高科技基金                                                   23.64000   23.12000   0.52000    2.24913
永豐貨幣市場基金                                                 13.85880   13.85870   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.08950    2.10210  -0.01260   -0.59940
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47870    2.47660   0.00210    0.08479
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.97810    7.97660   0.00150    0.01881
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.47790   10.47600   0.00190    0.01814
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.54840    7.53820   0.01020    0.13531
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.37480   11.35950   0.01530    0.13469
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.72000    8.81000  -0.09000   -1.02157
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.26000   19.46000  -0.20000   -1.02775
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.66000   53.96000   0.70000    1.29726
永豐領航科技基金                                                 39.66000   38.93000   0.73000    1.87516
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.44000   12.41000   0.03000    0.24174
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.97000   11.94000   0.03000    0.25126
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.54000    9.60000  -0.06000   -0.62500
永豐趨勢平衡基金                                                 47.47000   47.04000   0.43000    0.91412
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.40520   11.40410   0.00110    0.00965
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.76170    9.75800   0.00370    0.03792
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.76170    9.75800   0.00370    0.03792
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.70750    9.70850  -0.00100   -0.01030
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.71140    9.71210  -0.00070   -0.00721
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.77020    9.76720   0.00300    0.03072
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.89750    9.89440   0.00310    0.03133
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.69150    9.69150   0.00000    0.00000
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.77970    9.77960   0.00010    0.00102
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.66000   11.70000  -0.04000   -0.34188
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.92000   11.89000   0.03000    0.25231
兆豐國際中小基金                                                 14.93000   14.73000   0.20000    1.35777
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.88000   14.92000  -0.04000   -0.26810
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.61000   20.58000   0.03000    0.14577
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.12000   21.08000   0.04000    0.18975
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.03000   11.86000   0.17000    1.43339
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.84000   12.66000   0.18000    1.42180
兆豐國際生命科學基金                                             14.76000   14.48000   0.28000    1.93370
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.12470   10.05080   0.07390    0.73526
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.67010   10.59090   0.07920    0.74781
兆豐國際全球高股息基金                                           11.29000   11.13000   0.16000    1.43756
兆豐國際全球基金                                                 31.14000   30.62000   0.52000    1.69824
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.18970   10.18920   0.00050    0.00491
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.40140    9.40670  -0.00530   -0.05634
兆豐國際國民基金                                                 23.71000   23.53000   0.18000    0.76498
兆豐國際第一基金                                                 13.39000   13.20000   0.19000    1.43939
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.91730    9.92500  -0.00770   -0.07758
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.99690    8.00320  -0.00630   -0.07872
兆豐國際萬全基金                                                 20.73000   20.55000   0.18000    0.87591
兆豐國際電子基金                                                 26.33000   25.98000   0.35000    1.34719
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.85000    7.78000   0.07000    0.89974
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.33000   22.02000   0.31000    1.40781
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.93000   17.15000  -0.22000   -1.28280
兆豐國際豐台灣基金                                               32.03000   31.87000   0.16000    0.50204
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.47960   12.47940   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.50000   11.40000   0.10000    0.87719
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.12890   11.12170   0.00720    0.06474
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.94590   11.93940   0.00650    0.05444
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.74660   10.74500   0.00160    0.01489
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.55490   11.55110   0.00380    0.03290
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.32730    8.32190   0.00540    0.06489
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.72680    9.72230   0.00450    0.04629
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.20490    9.20350   0.00140    0.01521
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.25760    9.25440   0.00320    0.03458
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.53930    9.53780   0.00150    0.01573
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.27000   11.22000   0.05000    0.44563
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.68000   10.64000   0.04000    0.37594
合庫全球新興市場基金                                              9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
合庫貨幣市場基金                                                 10.11180   10.11170   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.85100    9.85140  -0.00040   -0.00406
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.13560   10.13580  -0.00020   -0.00197
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.31720   10.31750  -0.00030   -0.00291
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.94410   11.93870   0.00540    0.04523
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.85090   13.84650   0.00440    0.03178
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.43460    9.43490  -0.00030   -0.00318
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.07660   10.07690  -0.00030   -0.00298
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.27670    8.27690  -0.00020   -0.00242
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.42830    9.42490   0.00340    0.03607
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.69710   10.69410   0.00300    0.02805
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.58000   10.43000   0.15000    1.43816
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.22000   10.08000   0.14000    1.38889
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.47000   10.34000   0.13000    1.25725
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.12000    9.99000   0.13000    1.30130
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.86250   10.86000   0.00250    0.02302
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.71510   10.64860   0.06650    0.62450
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.97820    9.92210   0.05610    0.56540
安聯中國東協基金                                                 16.02000   15.89000   0.13000    0.81812
安聯中國策略基金                                                 15.60000   15.59000   0.01000    0.06414
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.45000   14.47000  -0.02000   -0.13822
安聯中華新思路基金-美元                                          14.72000   14.65000   0.07000    0.47782
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.05000   13.00000   0.05000    0.38462
安聯台灣大壩基金                                                 25.49000   25.16000   0.33000    1.31161
安聯台灣科技基金                                                 45.33000   44.46000   0.87000    1.95682
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.46900   12.46880   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 29.00000   28.65000   0.35000    1.22164
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07740   10.08340  -0.00600   -0.05950
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.04910   15.05450  -0.00540   -0.03587
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.75910    9.76260  -0.00350   -0.03585
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.47000   11.34000   0.13000    1.14638
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.11000   10.99000   0.12000    1.09190
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.02790   12.03740  -0.00950   -0.07892
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08250   10.08890  -0.00640   -0.06344
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.24130   12.24560  -0.00430   -0.03511
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.67420    9.68210  -0.00790   -0.08159
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.50280    9.50880  -0.00600   -0.06310
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.22520    9.22850  -0.00330   -0.03576
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.90000   11.80000   0.10000    0.84746
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.16000   11.07000   0.09000    0.81301
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.64000   10.61000   0.03000    0.28275
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.84000   10.75000   0.09000    0.83721
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.63000    9.55000   0.08000    0.83770
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.77000   11.67000   0.10000    0.85690
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.63000   10.54000   0.09000    0.85389
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.77000   10.68000   0.09000    0.84270
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.75000    9.67000   0.08000    0.82730
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.78050   11.79360  -0.01310   -0.11108
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.85650   10.85790  -0.00140   -0.01289
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.53310   10.53350  -0.00040   -0.00380
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.07380    9.07660  -0.00280   -0.03085
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.87430    8.87550  -0.00120   -0.01352
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.58450    8.58490  -0.00040   -0.00466
安聯全球人口趨勢基金                                             11.05000   10.91000   0.14000    1.28323
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.55000    9.33000   0.22000    2.35798
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.96000   33.22000   0.74000    2.22757
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.99000    7.88000   0.11000    1.39594
安聯全球計量平衡基金                                             12.47000   12.41000   0.06000    0.48348
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.06490   12.06050   0.00440    0.03648
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.55580   10.55190   0.00390    0.03696
安聯全球新興市場基金                                             18.84000   18.67000   0.17000    0.91055
安聯全球農金趨勢基金                                              9.28000    9.11000   0.17000    1.86608
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.46000    9.33000   0.13000    1.39335
安聯亞洲動態策略基金                                             24.70000   24.52000   0.18000    0.73409
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00300   10.00270   0.00030    0.00300
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.85500    9.85480   0.00020    0.00203
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.98650   84.06090  -0.07440   -0.08851
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.87260   12.83680   0.03580    0.27889
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.13760   67.16740  -0.02980   -0.04437
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.20330   10.17490   0.02840    0.27912
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.50730    2.50750  -0.00020   -0.00798
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.61190   10.56420   0.04770    0.45152
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09350    2.10180  -0.00830   -0.39490
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.92600    8.88830   0.03770    0.42415
宏利台灣動力基金                                                 31.03000   30.54000   0.49000    1.60445
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.41430   10.37670   0.03760    0.36235
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.65200    9.62280   0.02920    0.30345
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.36270    8.33240   0.03030    0.36364
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            7.99830    7.97230   0.02600    0.32613
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                      9.97000    9.84000   0.13000    1.32114
宏利全球債券組合基金                                             13.02350   13.02420  -0.00070   -0.00537
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.79060    2.79270  -0.00210   -0.07520
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.80160   11.80390  -0.00230   -0.01949
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.86130    8.86410  -0.00280   -0.03159
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.27820    2.29800  -0.01980   -0.86162
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.59670   10.60560  -0.00890   -0.08392
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.36950    4.33580   0.03370    0.77725
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.71200    0.70380   0.00820    1.16510
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.14000   19.91000   0.23000    1.15520
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.55040   11.55840  -0.00800   -0.06921
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.33520   10.33910  -0.00390   -0.03772
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                              9.93730    9.94280  -0.00550   -0.05532
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.14060    9.13300   0.00760    0.08321
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.65270    8.65610  -0.00340   -0.03928
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.41630    8.41990  -0.00360   -0.04276
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.67510    8.67780  -0.00270   -0.03111
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.82550    2.82470   0.00080    0.02832
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41360    0.41330   0.00030    0.07259
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.40760   12.39980   0.00780    0.06290
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.94460    0.94360   0.00100    0.10598
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.73160    7.72630   0.00530    0.06860
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.16690    2.16620   0.00070    0.03231
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31180    0.31160   0.00020    0.06418
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.50970    9.50340   0.00630    0.06629
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35180    0.35170   0.00010    0.02843
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62400   13.62390   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.91000    2.87000   0.04000    1.39373
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.73000   12.55000   0.18000    1.43426
宏利臺灣股息收益基金                                             28.38000   28.00000   0.38000    1.35714
宏利澳幣保本基金                                                 11.88710   11.87650   0.01060    0.08925
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.09000    9.18000  -0.09000   -0.98039
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                 9.85000    9.95000  -0.10000   -1.00503
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.34000   11.40000  -0.06000   -0.52632
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        11.96000   11.92000   0.04000    0.33557
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.69000   11.66000   0.03000    0.25729
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.98250   10.08620  -0.10370   -1.02814
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.17450   10.18370  -0.00920   -0.09034
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.03850    9.05200  -0.01350   -0.14914
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.46730   10.48290  -0.01560   -0.14881
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.72000    8.68000   0.04000    0.46083
貝萊德新台幣基金                                                 12.92110   12.92110   0.00000    0.00000
貝萊德寶利基金                                                   25.51000   25.13000   0.38000    1.51214
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.11610   11.10620   0.00990    0.08914
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.09110   10.01320   0.07790    0.77797
保德信大中華基金                                                 31.10000   30.82000   0.28000    0.90850
保德信中小型股基金                                               44.17000   43.62000   0.55000    1.26089
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.57000   10.36000   0.21000    2.02703
保德信中國中小基金-美元                                          11.19000   10.88000   0.31000    2.84926
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.21000    9.94000   0.27000    2.71630
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.78640    9.77360   0.01280    0.13097
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.75110    9.74210   0.00900    0.09238
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.89120    9.88140   0.00980    0.09918
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.54400   10.53350   0.01050    0.09968
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
保德信中國品牌基金-美元                                          10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
保德信台商全方位基金                                             34.66000   34.26000   0.40000    1.16754
保德信全球中小基金                                               28.70000   28.27000   0.43000    1.52105
保德信全球消費商機基金                                           17.11000   16.85000   0.26000    1.54303
保德信全球基礎建設基金                                           11.47000   11.40000   0.07000    0.61404
保德信全球資源基金                                                7.37000    7.29000   0.08000    1.09739
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.37000    9.18000   0.19000    2.06972
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.36000   28.78000   0.58000    2.01529
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.97210    9.93000   0.04210    0.42397
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.61570   10.57110   0.04460    0.42191
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               8.94150    8.90900   0.03250    0.36480
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.51250    9.47800   0.03450    0.36400
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.40810    8.40700   0.00110    0.01308
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.84000   10.83860   0.00140    0.01292
保德信亞太基金                                                   22.22000   22.00000   0.22000    1.00000
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.63450    8.63450   0.00000    0.00000
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.20770   11.20770   0.00000    0.00000
保德信店頭市場基金                                               34.35000   33.96000   0.39000    1.14841
保德信拉丁美洲基金                                                7.56000    7.46000   0.10000    1.34048
保德信金平衡基金                                                 29.54000   29.29000   0.25000    0.85353
保德信金滿意基金                                                 41.17000   40.68000   0.49000    1.20452
保德信科技島基金                                                 25.09000   24.77000   0.32000    1.29189
保德信高成長基金                                                 88.07000   86.85000   1.22000    1.40472
保德信第一基金                                                   26.03000   25.70000   0.33000    1.28405
保德信貨幣市場基金                                               15.73930   15.73910   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.67680   10.54090   0.13590    1.28926
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.28060   10.15490   0.12570    1.23783
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.97410   10.85440   0.11970    1.10278
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.89140    9.78820   0.10320    1.05433
保德信新世紀基金                                                 10.13000   10.06000   0.07000    0.69583
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.30680    8.30300   0.00380    0.04577
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.90800   10.90300   0.00500    0.04586
保德信新興趨勢組合基金                                           11.79000   11.45000   0.34000    2.96943
保德信瑞騰基金                                                   15.52140   15.52140   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                               10.12000    9.99000   0.13000    1.30130
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.94650    9.94030   0.00620    0.06237
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.02190   10.01570   0.00620    0.06190
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.87470    9.86940   0.00530    0.05370
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.89020    9.88470   0.00550    0.05564
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.86210    9.86120   0.00090    0.00913
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.83000    9.83170  -0.00170   -0.01729
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.98850    1.98970  -0.00120   -0.06031
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.64630    2.64770  -0.00140   -0.05288
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31540    0.31420   0.00120    0.38192
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45530    0.45360   0.00170    0.37478
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.84400    8.81370   0.03030    0.34378
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.88590   11.84580   0.04010    0.33852
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.71070    9.71410  -0.00340   -0.03500
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.64130   11.64790  -0.00660   -0.05666
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.28320    9.24270   0.04050    0.43818
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.16530   11.11650   0.04880    0.43899
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.28620   10.28560   0.00060    0.00583
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.11160   10.11250  -0.00090   -0.00890
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.26690   10.26140   0.00550    0.05360
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.67590   10.67060   0.00530    0.04967
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.15170   10.14770   0.00400    0.03942
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.99430    9.99100   0.00330    0.03303
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.14780   10.14440   0.00340    0.03352
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.93440    9.93130   0.00310    0.03121
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.99550    9.99340   0.00210    0.02101
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.76040   10.81880  -0.05840   -0.53980
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.56900    6.55350   0.01550    0.23651
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.94990   10.92410   0.02580    0.23618
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63480   11.63470   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.36000   19.10000   0.26000    1.36126
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4386.200004328.50000  57.70000    1.33303
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.65170   10.61770   0.03400    0.32022
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.06500   12.03380   0.03120    0.25927
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.34280   11.30250   0.04030    0.35656
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.60640    9.57570   0.03070    0.32060
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.42420   10.39720   0.02700    0.25969
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.22820   10.19190   0.03630    0.35617
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.00130   10.96620   0.03510    0.32007
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.98460   11.95360   0.03100    0.25934
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.92460   11.88220   0.04240    0.35684
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.92000    6.89000   0.03000    0.43541
柏瑞巨人基金                                                     13.08000   12.94000   0.14000    1.08192
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63570   13.63560   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.79000   15.67000   0.12000    0.76579
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.22480   13.22220   0.00260    0.01966
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.82110   11.81780   0.00330    0.02792
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.49600   12.49080   0.00520    0.04163
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.10350    9.10180   0.00170    0.01868
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.83800    6.83670   0.00130    0.01902
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.04440    9.04190   0.00250    0.02765
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.69320    8.68760   0.00560    0.06446
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.07920   11.07450   0.00470    0.04244
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.56840    8.56510   0.00330    0.03853
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.99640   11.99310   0.00330    0.02752
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.45690   11.45470   0.00220    0.01921
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.57110   11.56370   0.00740    0.06399
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.37520   11.37050   0.00470    0.04134
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.06210    9.06040   0.00170    0.01876
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.10450   10.10170   0.00280    0.02772
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.93640    9.93010   0.00630    0.06344
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.85440    9.85030   0.00410    0.04162
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.69100    9.68720   0.00380    0.03923
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                    9.97640    9.98350  -0.00710   -0.07112
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.97310    9.98350  -0.01040   -0.10417
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.93980    9.94460  -0.00480   -0.04827
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.00540   10.01170  -0.00630   -0.06293
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.97640    9.98350  -0.00710   -0.07112
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.97310    9.98350  -0.01040   -0.10417
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.93980    9.94460  -0.00480   -0.04827
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                             10.00540   10.01170  -0.00630   -0.06293
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                   9.95740    9.96440  -0.00700   -0.07025
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.97310    9.98350  -0.01040   -0.10417
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.93980    9.94460  -0.00480   -0.04827
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.00540   10.01170  -0.00630   -0.06293
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.97640    9.98350  -0.00710   -0.07112
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.97310    9.98350  -0.01040   -0.10417
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.93980    9.94460  -0.00480   -0.04827
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                             10.00540   10.01170  -0.00630   -0.06293
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.72820   10.72840  -0.00020   -0.00186
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.00680   12.01700  -0.01020   -0.08488
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.49000   11.49000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.35740    9.35760  -0.00020   -0.00214
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.21140   10.22010  -0.00870   -0.08513
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.06570   10.06580  -0.00010   -0.00099
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.43950   10.43970  -0.00020   -0.00192
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.17940   11.18890  -0.00950   -0.08491
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.10040   11.10050  -0.00010   -0.00090
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.35750    9.35770  -0.00020   -0.00214
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.21170   10.22040  -0.00870   -0.08512
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.06610   10.06620  -0.00010   -0.00099
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.38000   13.29000   0.09000    0.67720
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.78000   14.69000   0.09000    0.61266
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.89000    9.82000   0.07000    0.71283
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.92000    8.86000   0.06000    0.67720
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.40000   10.34000   0.06000    0.58027
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.77000   11.70000   0.07000    0.59829
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.45000   12.38000   0.07000    0.56543
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.86000   12.77000   0.09000    0.70478
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.47000   13.33000   0.14000    1.05026
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.02000   12.89000   0.13000    1.00853
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.28000   10.17000   0.11000    1.08161
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.32680   11.33980  -0.01300   -0.11464
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.53060    7.53930  -0.00870   -0.11540
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.48890   11.48730   0.00160    0.01393
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.19670   11.19790  -0.00120   -0.01072
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.39530   10.39220   0.00310    0.02983
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.60730    8.60610   0.00120    0.01394
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.78760    9.78860  -0.00100   -0.01022
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.81490    9.81200   0.00290    0.02956
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.77030   10.77150  -0.00120   -0.01114
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.08940   10.08730   0.00210    0.02082
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.37850   10.37540   0.00310    0.02988
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.14020   10.14130  -0.00110   -0.01085
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.30030    9.29900   0.00130    0.01398
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.27140    9.27360  -0.00220   -0.02372
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.83530    9.83240   0.00290    0.02949
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.38120   12.36160   0.01960    0.15856
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.97370   11.95910   0.01460    0.12208
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.45030   11.42960   0.02070    0.18111
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.56370    7.55160   0.01210    0.16023
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.64340    9.63170   0.01170    0.12147
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.32270   10.30400   0.01870    0.18148
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.64310   10.62610   0.01700    0.15998
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.46850   11.44780   0.02070    0.18082
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.43330   10.42060   0.01270    0.12187
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.64630    9.63100   0.01530    0.15886
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.54230   10.52320   0.01910    0.18150
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.18000   11.18460  -0.00460   -0.04113
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.81610   11.82480  -0.00870   -0.07357
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.93190   10.93820  -0.00630   -0.05760
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.32650    9.33040  -0.00390   -0.04180
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.98460    9.99200  -0.00740   -0.07406
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.98550    9.99110  -0.00560   -0.05605
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.13760   11.14580  -0.00820   -0.07357
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.97510    9.97920  -0.00410   -0.04109
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.41280   10.41880  -0.00600   -0.05759
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.62820    9.63220  -0.00400   -0.04153
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.48020    9.48410  -0.00390   -0.04112
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.20590   10.21350  -0.00760   -0.07441
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.74370    9.74930  -0.00560   -0.05744
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         17.91000   17.85000   0.06000    0.33613
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.64000   16.51000   0.13000    0.78740
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.04740   13.04180   0.00560    0.04294
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.85730   10.77770   0.07960    0.73856
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.59050   11.43060   0.15990    1.39888
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               11.96830   11.90450   0.06380    0.53593
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.29870   11.21560   0.08310    0.74093
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.06710    9.99330   0.07380    0.73849
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.50800   10.36300   0.14500    1.39921
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.32150   10.26650   0.05500    0.53572
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.49220   10.41500   0.07720    0.74124
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.30580   10.16360   0.14220    1.39911
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.43290   10.35610   0.07680    0.74159
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.42000   13.45000  -0.03000   -0.22305
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      32.83000   32.71000   0.12000    0.36686
國泰大中華基金                                                   21.56000   21.26000   0.30000    1.41110
國泰小龍基金                                                     16.54000   16.28000   0.26000    1.59705
國泰中小成長基金                                                 45.64000   44.94000   0.70000    1.55763
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.41960    4.40250   0.01710    0.38842
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.61000   20.35000   0.26000    1.27764
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.81170    0.80100   0.01070    1.33583
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.77210    0.76200   0.01010    1.32546
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.07950    2.09730  -0.01780   -0.84871
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.66450    9.66120   0.00330    0.03416
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.41720    8.41430   0.00290    0.03447
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32790    0.32770   0.00020    0.06103
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.34830   11.34540   0.00290    0.02556
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.80980    1.79340   0.01640    0.91446
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.05310   10.02760   0.02550    0.25430
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34950    0.34840   0.00110    0.31573
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.90560    4.88450   0.02110    0.43198
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.86000   22.56000   0.30000    1.32979
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.77770    0.76720   0.01050    1.36861
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.62380    3.59410   0.02970    0.82635
國泰中港台基金台幣級別                                           16.89000   16.61000   0.28000    1.68573
國泰中港台基金美元級別                                            0.58160    0.57150   0.01010    1.76728
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 25.95000   25.34000   0.61000    2.40726
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.62000   14.03000  -0.41000   -2.92231
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     32.04000   30.41000   1.63000    5.36008
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39400   12.39390   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     28.28000   27.94000   0.34000    1.21689
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.19080    2.18030   0.01050    0.48159
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.23000   10.09000   0.14000    1.38751
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35060    0.34570   0.00490    1.41741
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.45480    0.45130   0.00350    0.77554
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.55000   12.42000   0.13000    1.04670
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.45760    0.45270   0.00490    1.08239
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.40000    5.36000   0.04000    0.74627
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18230    0.18100   0.00130    0.71823
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.73000    8.64000   0.09000    1.04167
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.29980    0.29650   0.00330    1.11298
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41390    0.41020   0.00370    0.90200
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37820    0.37490   0.00330    0.88023
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43660    0.43260   0.00400    0.92464
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.00000   10.90000   0.10000    0.91743
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.90000    9.82000   0.08000    0.81466
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48310    0.48180   0.00130    0.26982
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               18.68000   18.41000   0.27000    1.46659
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.24000   20.97000   0.27000    1.28755
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.37270    2.38720  -0.01450   -0.60741
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.27890   11.24730   0.03160    0.28096
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.35700   10.32800   0.02900    0.28079
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38070    0.37950   0.00120    0.31621
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34960    0.34850   0.00110    0.31564
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49070    0.49220  -0.00150   -0.30475
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.87000   11.83000   0.04000    0.33812
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.42060    0.41900   0.00160    0.38186
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  17.98000   17.80000   0.18000    1.01124
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61690    0.61030   0.00660    1.08144
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.03000   15.01000   0.02000    0.13324
國泰科技生化基金                                                 38.12000   37.30000   0.82000    2.19839
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        24.62000   23.96000   0.66000    2.75459
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.15000   14.51000  -0.36000   -2.48105
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.43600   37.42660   0.00940    0.02512
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.62950   19.64450  -0.01500   -0.07636
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.25730   19.23790   0.01940    0.10084
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.58800   38.52480   0.06320    0.16405
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.86150   38.86120   0.00030    0.00077
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       39.95050   39.96440  -0.01390   -0.03478
國泰紐幣2021保本基金                                             11.90890   11.91170  -0.00280   -0.02351
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.19380   12.19950  -0.00570   -0.04672
國泰紐幣保本基金                                                 12.23620   12.23380   0.00240    0.01962
國泰高科技基金                                                   13.28000   13.05000   0.23000    1.76245
國泰國泰基金                                                     23.94000   23.44000   0.50000    2.13311
國泰富時中國A50基金                                              20.79000   20.59000   0.20000    0.97135
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)             9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33980    0.33800   0.00180    0.53254
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44730    0.44780  -0.00050   -0.11166
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.59000   10.37000   0.22000    2.12150
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36160    0.35410   0.00750    2.11805
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47610    0.46910   0.00700    1.49222
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.34000   10.18000   0.16000    1.57171
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.06000    9.91000   0.15000    1.51362
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35310    0.34740   0.00570    1.64076
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46490    0.46030   0.00460    0.99935
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.79460   10.78500   0.00960    0.08901
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.95490    7.94780   0.00710    0.08933
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36430    0.36390   0.00040    0.10992
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27290    0.27250   0.00040    0.14679
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.17000   12.15000   0.02000    0.16461
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41760    0.41660   0.00100    0.24004
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.12830    2.14700  -0.01870   -0.87098
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.44070    1.45330  -0.01260   -0.86699
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35100    0.35080   0.00020    0.05701
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37570    0.37550   0.00020    0.05326
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24000    0.23990   0.00010    0.04168
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.80500   10.79730   0.00770    0.07131
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.17880    7.17370   0.00510    0.07109
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.26000   14.46000  -0.20000   -1.38313
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.06000   34.13000   0.93000    2.72488
國泰價值卓越基金                                                 15.39000   15.06000   0.33000    2.19124
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38860    0.38770   0.00090    0.23214
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.09770   12.09860  -0.00090   -0.00744
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41280    0.41290  -0.00010   -0.02422
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.65350    9.67600  -0.02250   -0.23253
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.62460    8.58310   0.04150    0.48351
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.53330   10.56080  -0.02750   -0.26040
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.49940    9.45370   0.04570    0.48341
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.04610   11.04290   0.00320    0.02898
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.01490    9.95620   0.05870    0.58958
第一金大中華基金                                                 26.99000   26.51000   0.48000    1.81064
第一金小型精選基金                                               37.86000   37.15000   0.71000    1.91117
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.50000   14.52000  -0.02000   -0.13774
第一金中國世紀基金-美元                                           9.95630    9.88090   0.07540    0.76309
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.07000   10.99000   0.08000    0.72793
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.07000   10.99000   0.08000    0.72793
第一金中概平衡基金                                               24.30000   24.02000   0.28000    1.16570
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22340   15.22320   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.55100  177.54900   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.67160   13.43050   0.24110    1.79517
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.67260   13.43550   0.23710    1.76473
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.41000   12.20000   0.21000    1.72131
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.42000   12.20000   0.22000    1.80328
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.93410    9.89580   0.03830    0.38703
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.93430    9.89630   0.03800    0.38398
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.48360    9.44920   0.03440    0.36405
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.50670    9.47210   0.03460    0.36528
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.23620   10.19700   0.03920    0.38443
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.77540    9.73990   0.03550    0.36448
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                      9.77550    9.74000   0.03550    0.36448
第一金全球大趨勢基金                                             22.28000   21.79000   0.49000    2.24874
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.67900    7.68420  -0.00520   -0.06767
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.54630    5.55010  -0.00380   -0.06847
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.05080    9.03120   0.01960    0.21703
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.05180    9.03220   0.01960    0.21700
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.88000    8.86000   0.02000    0.22573
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.88000    8.86000   0.02000    0.22573
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.20080    9.18090   0.01990    0.21675
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.20190    9.18200   0.01990    0.21673
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.03000    9.00000   0.03000    0.33333
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.50960    8.47630   0.03330    0.39286
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                            9.88940    9.85070   0.03870    0.39287
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.84050    9.84220  -0.00170   -0.01727
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.12110    8.11420   0.00690    0.08504
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.94700    8.94470   0.00230    0.02571
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.94700    8.94470   0.00230    0.02571
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           10.96510   10.96510   0.00000    0.00000
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         10.96600   10.96660  -0.00060   -0.00547
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.93840    9.93080   0.00760    0.07653
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.59510   14.59140   0.00370    0.02536
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.10970   14.83900   0.27070    1.82425
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          15.10820   14.83760   0.27060    1.82375
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.48000   13.25000   0.23000    1.73585
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.49000   13.25000   0.24000    1.81132
第一金亞洲科技基金                                               21.23000   21.14000   0.09000    0.42573
第一金亞洲新興市場基金                                           13.42000   13.37000   0.05000    0.37397
第一金店頭市場基金                                                9.64000    9.57000   0.07000    0.73145
第一金創新趨勢基金                                               23.07000   22.53000   0.54000    2.39680
第一金電子基金                                                   32.93000   32.30000   0.63000    1.95046
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.25000   13.69000   0.56000    4.09058
統一大滿貫基金                                                   32.69000   32.30000   0.39000    1.20743
統一大龍印基金                                                   16.80000   16.64000   0.16000    0.96154
統一大龍騰中國基金                                               11.14000   10.81000   0.33000    3.05273
統一中小基金                                                     25.87000   25.44000   0.43000    1.69025
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.72420    9.76150  -0.03730   -0.38211
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.95290    9.92330   0.02960    0.29829
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.45610    9.42630   0.02980    0.31614
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.27870   11.32200  -0.04330   -0.38244
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.45260   11.41850   0.03410    0.29864
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.89400   10.85970   0.03430    0.31585
統一台灣動力基金                                                 16.59000   16.26000   0.33000    2.02952
統一全天候基金                                                  105.70000  103.95000   1.75000    1.68350
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.74070    8.74150  -0.00080   -0.00915
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.25640    9.19440   0.06200    0.67432
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           9.06500    9.00560   0.05940    0.65959
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.87330    8.87410  -0.00080   -0.00901
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.39680    9.33390   0.06290    0.67389
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.20250    9.14220   0.06030    0.65958
統一全球債券組合基金                                             12.06510   12.06770  -0.00260   -0.02155
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.53000   15.19000   0.34000    2.23831
統一全球新科技基金(美元)                                         15.98000   15.54000   0.44000    2.83140
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.47000   14.08000   0.39000    2.76989
統一亞太基金                                                     26.67000   26.35000   0.32000    1.21442
統一亞洲大金磚基金                                               12.94000   12.76000   0.18000    1.41066
統一奔騰基金                                                     56.47000   55.28000   1.19000    2.15268
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63160   16.63140   0.00020    0.00120
統一強漢基金                                                     25.07000   24.82000   0.25000    1.00725
統一統信基金                                                     32.34000   31.80000   0.54000    1.69811
統一黑馬基金                                                     57.36000   56.20000   1.16000    2.06406
統一新亞洲科技能源基金                                           19.85000   19.52000   0.33000    1.69057
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.46460    8.46650  -0.00190   -0.02244
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.52690   10.52940  -0.00250   -0.02374
統一經建基金                                                     44.75000   44.01000   0.74000    1.68144
統一龍馬基金                                                     68.75000   67.90000   0.85000    1.25184
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.55000   21.10000   0.45000    2.13270
野村中小基金                                                     48.08000   47.40000   0.68000    1.43460
野村中國機會基金                                                 14.56000   14.39000   0.17000    1.18138
野村巴西基金                                                      6.49000    6.44000   0.05000    0.77640
野村日本領先基金                                                 12.06000   12.05000   0.01000    0.08299
野村台灣高股息基金                                               22.67000   22.48000   0.19000    0.84520
野村台灣運籌基金                                                 37.01000   36.51000   0.50000    1.36949
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.82800    9.84140  -0.01340   -0.13616
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.81560    9.82040  -0.00480   -0.04888
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.82620    9.82690  -0.00070   -0.00712
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.82800    9.84140  -0.01340   -0.13616
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.81560    9.82040  -0.00480   -0.04888
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.82620    9.82690  -0.00070   -0.00712
野村平衡基金                                                     19.04000   18.86000   0.18000    0.95440
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.58000    8.55000   0.03000    0.35088
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       8.83000    8.86000  -0.03000   -0.33860
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.26000   12.21000   0.05000    0.40950
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
野村全球生技醫療基金                                             15.77000   15.48000   0.29000    1.87339
野村全球品牌基金                                                 26.39000   25.98000   0.41000    1.57814
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     7.91620    7.91660  -0.00040   -0.00505
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    10.78920   10.78970  -0.00050   -0.00463
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.46870   10.53750  -0.06880   -0.65291
野村全球氣候變遷基金                                              8.27000    8.14000   0.13000    1.59705
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.56000   12.39000   0.17000    1.37207
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            10.99000   10.86000   0.13000    1.19705
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.34000   18.10000   0.24000    1.32597
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.85000   11.71000   0.14000    1.19556
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.60540   10.60500   0.00040    0.00377
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.41860   10.41760   0.00100    0.00960
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.63210    9.57640   0.05570    0.58164
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.38210    9.32370   0.05840    0.62636
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.80330    8.75070   0.05260    0.60109
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.93220   10.86860   0.06360    0.58517
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.47550   10.41030   0.06520    0.62630
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.87490    9.81590   0.05900    0.60107
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.29160   11.19990   0.09170    0.81876
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.87280   10.78260   0.09020    0.83653
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.38050   10.29510   0.08540    0.82952
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.51360   10.40550   0.10810    1.03887
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.50630   10.43690   0.06940    0.66495
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.96710    9.85220   0.11490    1.16624
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.50200    9.39480   0.10720    1.14106
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.77950    9.67250   0.10700    1.10623
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.87640   11.75460   0.12180    1.03619
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.56760   12.48920   0.07840    0.62774
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.97070   10.84420   0.12650    1.16652
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.46060   10.34250   0.11810    1.14189
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        10.98940   10.86880   0.12060    1.10960
野村成長基金                                                     28.94000   28.66000   0.28000    0.97697
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.03400   10.00880   0.02520    0.25178
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                        10.02200    9.99190   0.03010    0.30124
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.78160    9.75610   0.02550    0.26137
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.11870   10.09330   0.02540    0.25165
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.08920   10.05890   0.03030    0.30123
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.84860    9.82290   0.02570    0.26163
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.39000   13.35000   0.04000    0.29963
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.23120   10.23090   0.00030    0.00293
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.13800   10.13780   0.00020    0.00197
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.91610    9.91880  -0.00270   -0.02722
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.57140   10.57080   0.00060    0.00568
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.39650   10.39630   0.00020    0.00192
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.17170   10.17450  -0.00280   -0.02752
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.09910    9.10380  -0.00470   -0.05163
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.92620    9.93420  -0.00800   -0.08053
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.81790    9.82210  -0.00420   -0.04276
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.50020   13.50720  -0.00700   -0.05182
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.70210   12.71250  -0.01040   -0.08181
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.43320   10.43760  -0.00440   -0.04216
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.26080   10.26340  -0.00260   -0.02533
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.95760    9.95560   0.00200    0.02009
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.33980    9.34000  -0.00020   -0.00214
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.84100   10.84130  -0.00030   -0.00277
野村泰國基金                                                     44.77000   44.59000   0.18000    0.40368
野村高科技基金                                                   11.10000   10.86000   0.24000    2.20994
野村貨幣市場基金                                                 16.23860   16.23840   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.59000   16.57000   0.02000    0.12070
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.05700    8.06210  -0.00510   -0.06326
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.72330   11.73070  -0.00740   -0.06308
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.84000    7.90000  -0.06000   -0.75949
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.28000    9.30000  -0.02000   -0.21505
野村精選貨幣市場基金                                             12.06640   12.06630   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.81000   11.90000  -0.09000   -0.75630
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.30000   11.36000  -0.06000   -0.52817
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  10.99000   11.02000  -0.03000   -0.27223
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.97000    7.96000   0.01000    0.12563
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.22000   11.20000   0.02000    0.17857
野村積極成長基金                                                 12.22000   12.10000   0.12000    0.99174
野村優質基金                                                     34.44000   33.99000   0.45000    1.32392
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.70480    8.71160  -0.00680   -0.07806
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.05530    8.05790  -0.00260   -0.03227
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.87310    7.87210   0.00100    0.01270
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.47360   11.48230  -0.00870   -0.07577
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.44910   10.45250  -0.00340   -0.03253
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.24230   10.24100   0.00130    0.01269
野村環球基金-人民幣計價                                          15.22000   14.88000   0.34000    2.28495
野村環球基金-美元計價                                            12.17000   11.87000   0.30000    2.52738
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.10000   15.73000   0.37000    2.35219
野村鴻利基金                                                     22.01000   21.77000   0.24000    1.10243
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84370   16.84360   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.82000   20.55000   0.27000    1.31387
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.59000   12.40000   0.19000    1.53226
野村鑫平衡組合基金                                               14.47000   14.48000  -0.01000   -0.06906
野村鑫全球債券組合基金                                           13.17430   13.17980  -0.00550   -0.04173
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.89850    9.90520  -0.00670   -0.06764
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.91660    9.92580  -0.00920   -0.09269
凱基台商天下基金                                                 13.45000   13.36000   0.09000    0.67365
凱基台灣精五門基金                                               21.04000   20.72000   0.32000    1.54440
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                         9.92000    9.85000   0.07000    0.71066
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.53000    9.46000   0.07000    0.73996
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.76910   10.68490   0.08420    0.78803
凱基亞太高股息基金                                               13.24000   13.18000   0.06000    0.45524
凱基亞洲四金磚基金                                               17.87000   17.71000   0.16000    0.90344
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.65000   13.63000   0.02000    0.14674
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.51650   13.40220   0.11430    0.85285
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.60000   12.51000   0.09000    0.71942
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52570   11.52560   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.99000   26.62000   0.37000    1.38993
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.23000   19.48000   0.75000    3.85010
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.71920   19.94450   0.77470    3.88428
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.56000   18.48000   0.08000    0.43290
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.74280   18.64860   0.09420    0.50513
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                     9.97040    9.98510  -0.01470   -0.14722
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       7.98150    7.99330  -0.01180   -0.14762
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.09000    7.96000   0.13000    1.63317
凱基資源國基金                                                    9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     10.85000   10.78000   0.07000    0.64935
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.57890   11.43530   0.14360    1.25576
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.48000   10.36000   0.12000    1.15830
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.77090   10.56080   0.21010    1.98943
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.44000   10.25000   0.19000    1.85366
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.20000   11.96000   0.24000    2.00669
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.63680   12.37820   0.25860    2.08916
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.09000   15.61000  -0.52000   -3.33120
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       30.29000   28.39000   1.90000    6.69250
富邦NASDAQ-100基金                                               27.09000   26.19000   0.90000    3.43643
富邦上証180基金                                                  31.89000   31.45000   0.44000    1.39905
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24570    0.24270   0.00300    1.23609
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.17000    7.08000   0.09000    1.27119
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.00000    7.04000  -0.04000   -0.56818
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 44.06000   44.91000  -0.85000   -1.89267
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.37570   20.26800   0.10770    0.53138
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.18520   11.18200   0.00320    0.02862
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.63550   10.53970   0.09580    0.90894
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.02830   13.04660  -0.01830   -0.14027
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.93290    1.93380  -0.00090   -0.04654
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.75540    9.76910  -0.01370   -0.14024
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.49480    1.49540  -0.00060   -0.04012
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.55960   11.55860   0.00100    0.00865
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74870    1.74270   0.00600    0.34429
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.11120   10.11030   0.00090    0.00890
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54890    1.54360   0.00530    0.34335
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             11.87420   11.85980   0.01440    0.12142
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.30460   11.25210   0.05250    0.46658
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             10.89160   10.78930   0.10230    0.94816
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.53160   10.51880   0.01280    0.12169
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                9.94530    9.89920   0.04610    0.46569
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.59250    9.50240   0.09010    0.94818
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.13000   15.55000  -0.42000   -2.70096
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.41000   21.31000   1.10000    5.16190
富邦日本東証基金                                                 21.76000   21.21000   0.55000    2.59312
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.50000   41.18000   0.32000    0.77708
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.44000   45.95000   0.49000    1.06638
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.72000   50.90000   0.82000    1.61100
富邦台灣心基金                                                   21.91000   21.47000   0.44000    2.04937
富邦台灣釆吉50基金                                               48.44000   47.70000   0.74000    1.55136
富邦台灣科技指數基金                                             57.17000   55.91000   1.26000    2.25362
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.28830    0.28750   0.00080    0.27826
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.59000    8.57000   0.02000    0.23337
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.29890    2.29920  -0.00030   -0.01305
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34240    0.34200   0.00040    0.11696
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.74040   10.71830   0.02210    0.20619
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01060    2.01030   0.00030    0.01492
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33120    0.33080   0.00040    0.12092
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.33080    9.31160   0.01920    0.20619
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.15000   21.83000   0.32000    1.46587
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.60000   15.86000  -0.26000   -1.63934
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               26.57000   25.77000   0.80000    3.10438
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61430   15.61410   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     64.41000   63.24000   1.17000    1.85009
富邦科技基金                                                     24.58000   24.08000   0.50000    2.07641
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.38630   38.46470  -0.07840   -0.20382
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.75190   37.79400  -0.04210   -0.11139
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        36.96720   37.07320  -0.10600   -0.28592
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.71000   12.84000  -0.13000   -1.01246
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              34.25000   33.62000   0.63000    1.87388
富邦香港H股基金                                                  21.41000   21.24000   0.17000    0.80038
富邦高成長基金                                                   24.44000   23.97000   0.47000    1.96078
富邦基金                                                         13.11000   12.88000   0.23000    1.78571
富邦深証100基金                                                  11.56000   11.31000   0.25000    2.21043
富邦富時歐洲ETF基金                                              19.51000   19.59000  -0.08000   -0.40837
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39620    0.39610   0.00010    0.02525
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.14390   12.13570   0.00820    0.06757
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.55830    9.55180   0.00650    0.06805
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30010    0.30010   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.95310    8.94700   0.00610    0.06818
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                             10.00250    9.99990   0.00260    0.02600
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.99670    9.99990  -0.00320   -0.03200
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                             10.00250    9.99990   0.00260    0.02600
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.99670    9.99990  -0.00320   -0.03200
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.13000   19.96000   0.17000    0.85170
富邦精準基金                                                     46.66000   45.79000   0.87000    1.89998
富邦精銳中小基金                                                 11.64000   11.42000   0.22000    1.92644
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.81000   21.49000   0.32000    1.48906
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.73000    7.84000  -0.11000   -1.40306
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.21000   14.80000   0.41000    2.77027
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.07000   19.10000  -0.03000   -0.15707
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.23200   10.29210  -0.06010   -0.58394
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.39700   11.32590   0.07110    0.62776
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.85810   10.79650   0.06160    0.57056
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.06110   10.12020  -0.05910   -0.58398
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.16130   11.09170   0.06960    0.62750
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.61160   10.55130   0.06030    0.57149
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富達台灣成長基金                                                 30.24000   29.96000   0.28000    0.93458
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.28160    9.29090  -0.00930   -0.10010
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.73430    9.74250  -0.00820   -0.08417
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.63410    9.63750  -0.00340   -0.03528
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.93580    9.94560  -0.00980   -0.09854
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.90880    9.91710  -0.00830   -0.08369
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.80570    9.80910  -0.00340   -0.03466
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.83510    9.83770  -0.00260   -0.02643
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.80380    8.81970  -0.01590   -0.18028
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.70430    9.72000  -0.01570   -0.16152
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.37670    9.38700  -0.01030   -0.10973
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.55870   10.57780  -0.01910   -0.18057
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.28650   10.30320  -0.01670   -0.16209
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.98550    9.99690  -0.01140   -0.11404
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.47750    9.48740  -0.00990   -0.10435
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.79270    9.80310  -0.01040   -0.10609
富達卓越領航全球組合基金                                         14.21000   14.26000  -0.05000   -0.35063
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.02220    9.03630  -0.01410   -0.15604
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.63870    9.65230  -0.01360   -0.14090
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.51520    9.52350  -0.00830   -0.08715
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.95800    9.97340  -0.01540   -0.15441
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.88570    9.89960  -0.01390   -0.14041
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.78550    9.79440  -0.00890   -0.09087
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.57580    9.58360  -0.00780   -0.08139
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.81870    9.82690  -0.00820   -0.08344
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.19000   12.08000   0.11000    0.91060
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.13000   10.04000   0.09000    0.89641
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.75000   11.59000   0.16000    1.38050
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.86000   10.71000   0.15000    1.40056
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.67480    9.71710  -0.04230   -0.43532
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.44930    9.46340  -0.01410   -0.14900
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.86780    8.88150  -0.01370   -0.15425
富蘭克林華美中華基金                                             14.70000   14.46000   0.24000    1.65975
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.95000   20.63000   0.32000    1.55114
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.79000   19.62000   0.17000    0.86646
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    10.93000   10.81000   0.12000    1.11008
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.04000    9.93000   0.11000    1.10775
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.18780    8.16460   0.02320    0.28415
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.54140    9.51300   0.02840    0.29854
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.08710   10.05700   0.03010    0.29929
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.47090    9.44410   0.02680    0.28378
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.99440   10.98550   0.00890    0.08102
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.94810    8.94080   0.00730    0.08165
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.46190    9.45420   0.00770    0.08145
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.88740   12.89260  -0.00520   -0.04033
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.50750   10.51180  -0.00430   -0.04091
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.10340   10.09530   0.00810    0.08024
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.84680    7.84050   0.00630    0.08035
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.39980    9.39230   0.00750    0.07985
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.48020   10.47470   0.00550    0.05251
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.60650    7.60250   0.00400    0.05261
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.12510    9.12020   0.00490    0.05373
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.40790   10.39960   0.00830    0.07981
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.90460    7.89830   0.00630    0.07976
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.31440    8.31280   0.00160    0.01925
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.55660    9.55300   0.00360    0.03768
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.12540   10.12160   0.00380    0.03754
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.60120   12.59880   0.00240    0.01905
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.25000   10.04000   0.21000    2.09163
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.95000    9.76000   0.19000    1.94672
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                         9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.00000    8.01000  -0.01000   -0.12484
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                         9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.63000    9.55000   0.08000    0.83770
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.60000   10.50000   0.10000    0.95238
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.59000    8.51000   0.08000    0.94007
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.45000    9.37000   0.08000    0.85379
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.85000   10.80000   0.05000    0.46296
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.45000   11.39000   0.06000    0.52678
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.75000   10.70000   0.05000    0.46729
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.65260   12.50240   0.15020    1.20137
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.16000   10.06000   0.10000    0.99404
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.83000    9.74000   0.09000    0.92402
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.35000   10.23000   0.12000    1.17302
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.01000    9.90000   0.11000    1.11111
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.29000   10.12000   0.17000    1.67984
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.95000    9.79000   0.16000    1.63432
富蘭克林華美第一富基金                                           40.47000   40.14000   0.33000    0.82212
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28440   10.28430   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.60000    9.55000   0.05000    0.52356
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.83000    9.77000   0.06000    0.61412
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.29000    9.24000   0.05000    0.54113
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.51000    9.46000   0.05000    0.52854
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.27000   13.04000   0.23000    1.76380
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.57000   13.21000   0.36000    2.72521
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.89000   14.49000   0.40000    2.76052
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.10750    7.08500   0.02250    0.31757
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.24320   11.17480   0.06840    0.61209
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.23010   10.20180   0.02830    0.27740
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.34130   11.31000   0.03130    0.27675
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.33350    7.32730   0.00620    0.08462
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.73490    9.72590   0.00900    0.09254
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.59940   10.58960   0.00980    0.09254
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.91260   10.90330   0.00930    0.08530
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.21000   19.24000  -0.03000   -0.15593
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.49050   11.48950   0.00100    0.00870
復華人生目標基金                                                 35.08800   34.52070   0.56730    1.64336
復華大中華中小策略基金                                            9.84000    9.71000   0.13000    1.33883
復華中小精選基金                                                 67.04000   65.91000   1.13000    1.71446
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.92000    8.86000   0.06000    0.67720
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.79000   11.82000  -0.03000   -0.25381
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.92000   10.95000  -0.03000   -0.27397
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.19000   11.11000   0.08000    0.72007
復華台灣智能基金                                                 11.66000   11.57000   0.09000    0.77787
復華全方位基金                                                   27.61000   27.20000   0.41000    1.50735
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.57000   13.26000   0.31000    2.33786
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.14000   19.69000   0.45000    2.28542
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.28000   20.12000   0.16000    0.79523
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.16000   15.79000   0.37000    2.34326
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.68000   14.35000   0.33000    2.29965
復華全球原物料基金                                                8.91000    8.81000   0.10000    1.13507
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.08000   12.89000   0.19000    1.47401
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.46050   11.44420   0.01630    0.14243
復華全球債券基金                                                 13.63140   13.61770   0.01370    0.10060
復華全球債券組合基金                                             14.68000   14.68000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.53000   13.44000   0.09000    0.66964
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.61000    9.55000   0.06000    0.62827
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.87000    9.81000   0.06000    0.61162
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.73000   10.67000   0.06000    0.56232
復華有利貨幣市場基金                                             13.41590   13.41580   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 14.01000   13.93000   0.08000    0.57430
復華亞太成長基金                                                 14.62000   14.32000   0.30000    2.09497
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.02000    9.88000   0.14000    1.41700
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.02000    9.88000   0.14000    1.41700
復華東協世紀基金                                                 13.76000   13.69000   0.07000    0.51132
復華南非幣長期收益基金A                                          13.79000   13.67000   0.12000    0.87783
復華南非幣長期收益基金B                                           8.86000    8.78000   0.08000    0.91116
復華南非幣短期收益基金A                                          13.46000   13.44000   0.02000    0.14881
復華南非幣短期收益基金B                                           9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
復華美國新星基金-美元                                            12.76000   12.41000   0.35000    2.82031
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.18000   11.86000   0.32000    2.69815
復華恒生基金                                                     21.51000   21.34000   0.17000    0.79663
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.18000    8.25000  -0.07000   -0.84848
復華恒生單日正向二倍基金                                         36.90000   36.32000   0.58000    1.59692
復華神盾基金                                                     24.09180   23.72590   0.36590    1.54220
復華高成長基金                                                   63.09000   62.21000   0.88000    1.41456
復華高益策略組合基金                                             12.92000   12.92000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.37550   14.37540   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         17.72000   17.59000   0.13000    0.73906
復華復華基金                                                     19.97000   19.67000   0.30000    1.52517
復華華人世紀基金                                                 19.31000   19.07000   0.24000    1.25852
復華傳家二號基金                                                 27.60130   27.23160   0.36970    1.35761
復華傳家基金                                                     22.78410   22.43420   0.34990    1.55967
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.74000   14.71000   0.03000    0.20394
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.69000   11.63000   0.06000    0.51591
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.08000   14.00000   0.08000    0.57143
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.90000    9.85000   0.05000    0.50761
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.61000   10.56000   0.05000    0.47348
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
復華新興人民幣債券基金B                                           9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.47000   18.50000  -0.03000   -0.16216
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.20000   10.14000   0.06000    0.59172
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.21000    6.18000   0.03000    0.48544
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.58000   13.51000   0.07000    0.51813
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.27000   14.20000   0.07000    0.49296
復華新興市場短期收益基金                                         10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.48000    9.40000   0.08000    0.85106
復華滬深300 A股基金                                              24.32000   23.98000   0.34000    1.41785
復華數位經濟基金                                                 54.43000   52.99000   1.44000    2.71749
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.54000   11.51000   0.03000    0.26064
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.94120    9.94690  -0.00570   -0.05730
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.78820    9.79140  -0.00320   -0.03268
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.09780   10.10360  -0.00580   -0.05741
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.91160    9.91480  -0.00320   -0.03227
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.95320    9.95900  -0.00580   -0.05824
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.90330    9.91490  -0.01160   -0.11700
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.97580    9.97800  -0.00220   -0.02205
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.92560    9.93380  -0.00820   -0.08255
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.97570    9.97810  -0.00240   -0.02405
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.92630    9.93440  -0.00810   -0.08153
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.30250    9.31740  -0.01490   -0.15992
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.22890    9.16030   0.06860    0.74888
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.70150    8.64180   0.05970    0.69083
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.33460   11.35250  -0.01790   -0.15767
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.25520   11.17150   0.08370    0.74923
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.73100   10.65740   0.07360    0.69060
景順主流基金                                                     19.82000   19.59000   0.23000    1.17407
景順台灣科技基金                                                 35.59000   35.19000   0.40000    1.13669
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.90000    9.84000   0.06000    0.60976
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.44000    9.38000   0.06000    0.63966
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 10.98000   10.92000   0.06000    0.54945
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.50000   10.43000   0.07000    0.67114
景順全球科技基金                                                 20.18000   19.51000   0.67000    3.43414
景順全球康健基金                                                 16.70000   16.46000   0.24000    1.45808
景順貨幣市場基金                                                 15.91490   15.91480   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     36.56000   36.17000   0.39000    1.07824
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.45000   15.01000   0.44000    2.93138
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.65000   13.27000   0.38000    2.86360
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.38000   10.21000   0.17000    1.66503
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                   9.94000    9.78000   0.16000    1.63599
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.42000   10.25000   0.17000    1.65854
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.01000    9.85000   0.16000    1.62437
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            8.74000    8.66000   0.08000    0.92379
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.40000    8.32000   0.08000    0.96154
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            8.80000    8.72000   0.08000    0.91743
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.45000    8.38000   0.07000    0.83532
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.80670    8.81950  -0.01280   -0.14513
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.38880    8.35140   0.03740    0.44783
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.08970   11.10510  -0.01540   -0.13868
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.54110   10.49410   0.04700    0.44787
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.35000    8.22000   0.13000    1.58151
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.77000    8.63000   0.14000    1.62225
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.12000   11.93000   0.19000    1.59262
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.62800    9.62650   0.00150    0.01558
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.28530    9.28930  -0.00400   -0.04306
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.76910    9.76760   0.00150    0.01536
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.42300    9.42700  -0.00400   -0.04243
華南永昌永昌基金                                                 19.87000   19.68000   0.19000    0.96545
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.29850   14.29930  -0.00080   -0.00559
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.74000    9.62000   0.12000    1.24740
華南永昌全球精品基金                                             14.34000   14.18000   0.16000    1.12835
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.84000   11.67000   0.17000    1.45673
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.15000   11.00000   0.15000    1.36364
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.75000   13.55000   0.20000    1.47601
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.94000   12.77000   0.17000    1.33125
華南永昌物聯網精選基金                                           13.26000   13.13000   0.13000    0.99010
華南永昌策略報酬基金                                             10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.17750   16.17730   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.90530   24.81960   0.08570    0.34529
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91780   11.91770   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.15340   10.15250   0.00090    0.00886
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.44070   10.34940   0.09130    0.88218
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                         10.01350   10.01270   0.00080    0.00799
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.26590   10.17610   0.08980    0.88246
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.04730   10.04990  -0.00260   -0.02587
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.27440   10.18810   0.08630    0.84707
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.04730   10.04990  -0.00260   -0.02587
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.26900   10.18270   0.08630    0.84752
華頓中小型基金                                                   24.46000   24.14000   0.32000    1.32560
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.73560   12.67930   0.05630    0.44403
華頓台灣基金                                                     26.13000   25.70000   0.43000    1.67315
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50010   11.50000   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             16.85000   16.61000   0.24000    1.44491
華頓全球高收益債券基金A                                          13.38240   13.37240   0.01000    0.07478
華頓全球高收益債券基金B                                           8.52480    8.51850   0.00630    0.07396
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.72000    5.66000   0.06000    1.06007
華頓新興亞太債券基金A                                            10.47810   10.49450  -0.01640   -0.15627
華頓新興亞太債券基金B                                             8.10310    8.11580  -0.01270   -0.15648
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.96770    2.98300  -0.01530   -0.51291
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.83360   13.78270   0.05090    0.36930
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.47450    0.47250   0.00200    0.42328
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.80090   11.82880  -0.02790   -0.23587
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.80380   10.84450  -0.04070   -0.37531
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.93600   10.86560   0.07040    0.64792
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.99590    9.93150   0.06440    0.64844
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.80640   11.72350   0.08290    0.70713
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.91550   10.83800   0.07750    0.71508
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.60000   12.40000   0.20000    1.61290
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.31000   11.03000   0.28000    2.53853
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.83000   12.51000   0.32000    2.55795
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.40710    2.41220  -0.00510   -0.21143
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.97490    1.98870  -0.01380   -0.69392
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.33850   12.25300   0.08550    0.69779
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.22850   10.15760   0.07090    0.69800
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38420    0.38140   0.00280    0.73414
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.33240    0.32990   0.00250    0.75781
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.50000    3.51000  -0.01000   -0.28490
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.31000   16.22000   0.09000    0.55487
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.56000    0.56000   0.00000    0.00000
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.17970   13.18030  -0.00060   -0.00455
匯豐太平洋精典基金                                               17.87000   17.82000   0.05000    0.28058
匯豐台灣精典基金                                                 24.39000   24.11000   0.28000    1.16134
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.72000   11.43000   0.29000    2.53718
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.76000    7.70000   0.06000    0.77922
匯豐安富基金                                                     25.62000   25.40000   0.22000    0.86614
匯豐成功基金                                                     38.72000   38.45000   0.27000    0.70221
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.30000   11.28000   0.02000    0.17730
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.32000   11.30000   0.02000    0.17699
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.22000   11.19000   0.03000    0.26810
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.43930    2.46180  -0.02250   -0.91397
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.25440    2.27740  -0.02300   -1.00992
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.79910   11.79640   0.00270    0.02289
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.32100    8.31780   0.00320    0.03847
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39080    0.39070   0.00010    0.02560
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35610    0.35600   0.00010    0.02809
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.17000    8.07000   0.10000    1.23916
匯豐金磚動力基金                                                 14.87000   14.76000   0.11000    0.74526
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97000   14.97000   0.00000    0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.81420   15.81410   0.00010    0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.02000    4.97000   0.05000    1.00604
匯豐新鑽動力基金                                                 11.60000   11.53000   0.07000    0.60711
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.78000    5.74240   0.03760    0.65478
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.25520    9.21800   0.03720    0.40356
匯豐龍鳳基金                                                     52.33000   51.71000   0.62000    1.19899
匯豐龍騰電子基金                                                 38.72000   38.08000   0.64000    1.68067
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.42500   12.40910   0.01590    0.12813
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.47000   20.17000   0.30000    1.48736
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.92000   11.75000   0.17000    1.44681
新光中國成長基金(美元)                                           13.05000   12.80000   0.25000    1.95313
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.29000   12.08000   0.21000    1.73841
新光台灣富貴基金                                                 23.93000   23.69000   0.24000    1.01309
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.50000    9.42000   0.08000    0.84926
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.62000    8.55000   0.07000    0.81871
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.55000   11.35000   0.20000    1.76211
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.63000   10.47000   0.16000    1.52818
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.96550    9.98220  -0.01670   -0.16730
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.19540    9.23300  -0.03760   -0.40723
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.69410    9.71070  -0.01660   -0.17095
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     8.93540    8.97200  -0.03660   -0.40794
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.86000    9.79000   0.07000    0.71502
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.66000    9.61000   0.05000    0.52029
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.64000    9.59000   0.05000    0.52138
新光吉星貨幣市場基金                                             15.41930   15.41910   0.00020    0.00130
新光亞洲精選基金-美金                                            25.31000   25.10000   0.21000    0.83665
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.22000   24.07000   0.15000    0.62318
新光兩岸優勢基金                                                 13.98000   13.77000   0.21000    1.52505
新光店頭基金                                                     25.68000   25.30000   0.38000    1.50198
新光南非幣保本基金                                               11.59000   11.59000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.16000    9.15000   0.01000    0.10929
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.58000    8.57000   0.01000    0.11669
新光創新科技基金                                                 15.70000   15.46000   0.24000    1.55239
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.79630    9.81160  -0.01530   -0.15594
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.11980   10.12820  -0.00840   -0.08294
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.74640    9.77200  -0.02560   -0.26197
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.44020    9.45490  -0.01470   -0.15547
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.76370    9.77440  -0.01070   -0.10947
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.40220    9.42690  -0.02470   -0.26202
新光澳幣八年期保本基金                                           10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.72000   11.72000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.04620   10.03180   0.01440    0.14354
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.04680   10.03230   0.01450    0.14453
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.92450    9.91930   0.00520    0.05242
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.92450    9.91930   0.00520    0.05242
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.95900    9.95350   0.00550    0.05526
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.95880    9.95330   0.00550    0.05526
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.94210    9.93690   0.00520    0.05233
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.94440    9.93920   0.00520    0.05232
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.10000    6.98000   0.12000    1.71920
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.47000    8.50000  -0.03000   -0.35294
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.00410   10.00360   0.00050    0.00500
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.84690    9.84660   0.00030    0.00305
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.98350    9.99240  -0.00890   -0.08907
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.85380    9.86260  -0.00880   -0.08923
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.89320    9.90640  -0.01320   -0.13325
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.08400   10.09730  -0.01330   -0.13172
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.86950   13.88330  -0.01380   -0.09940
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.74250    8.75120  -0.00870   -0.09941
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.30560   36.28400   0.02160    0.05953
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.59470   36.58390   0.01080    0.02952
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.41370   38.26260   0.15110    0.39490
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.04850   11.04540   0.00310    0.02807
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.18250   10.12450   0.05800    0.57287
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.03360   12.82520   0.20840    1.62493
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.66060   10.42680   0.23380    2.24230
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.43000   10.20000   0.23000    2.25490
群益大印度基金-人民幣                                            12.62210   12.46250   0.15960    1.28064
群益大印度基金-美元                                              12.99010   12.74850   0.24160    1.89512
群益大印度基金-新臺幣                                            11.64000   11.43000   0.21000    1.83727
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.07990   11.98060   0.09930    0.82884
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.74730   12.56610   0.18120    1.44197
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.32000   11.16000   0.16000    1.43369
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.35250   11.25890   0.09360    0.83134
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.93290   10.77750   0.15540    1.44189
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.73000    9.60000   0.13000    1.35417
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.69350    9.61370   0.07980    0.83007
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.37230    9.23900   0.13330    1.44280
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.36000    9.23000   0.13000    1.40845
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.48110    9.40310   0.07800    0.82951
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.47410    9.33940   0.13470    1.44228
群益中小型股基金                                                 47.01000   46.00000   1.01000    2.19565
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.82360    9.82950  -0.00590   -0.06002
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.98010    9.92590   0.05420    0.54605
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.84820    8.80520   0.04300    0.48835
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.80020    8.80560  -0.00540   -0.06132
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.94030    8.89170   0.04860    0.54658
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.92700    7.88850   0.03850    0.48805
群益中國高收益債券基金N-美元                                     10.05320   10.01570   0.03750    0.37441
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.42280   11.43210  -0.00930   -0.08135
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.28760   11.24560   0.04200    0.37348
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.48200   10.44690   0.03510    0.33598
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.67120    9.59010   0.08110    0.84566
群益中國新機會基金N-美元                                          9.71800    9.57830   0.13970    1.45851
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.82000    9.68000   0.14000    1.44628
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.57710    8.50520   0.07190    0.84537
群益中國新機會基金-美元                                          10.39100   10.24170   0.14930    1.45777
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.37000    9.24000   0.13000    1.40693
群益平衡王基金                                                   19.47610   19.38180   0.09430    0.48654
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.73000    7.71000   0.02000    0.25940
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.65000    5.64000   0.01000    0.17730
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.53750    9.55810  -0.02060   -0.21552
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                9.96210    9.92330   0.03880    0.39100
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              8.93000    8.90000   0.03000    0.33708
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.73240    8.75130  -0.01890   -0.21597
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.12130    9.08580   0.03550    0.39072
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.17000    8.15000   0.02000    0.24540
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.97830    9.98210  -0.00380   -0.03807
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.83260    9.83230   0.00030    0.00305
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.56820    9.57190  -0.00370   -0.03865
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.49500    9.49470   0.00030    0.00316
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.03570   10.03960  -0.00390   -0.03885
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.14070   10.14040   0.00030    0.00296
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.73660    9.74030  -0.00370   -0.03799
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.07240   10.07170   0.00070    0.00695
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.45920    7.45860   0.00060    0.00804
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.68410   14.41830   0.26580    1.84349
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.69000   13.45000   0.24000    1.78439
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.30000   11.11000   0.19000    1.71017
群益印度中小基金N-美元                                            9.59800    9.43430   0.16370    1.73516
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.57000    8.43000   0.14000    1.66074
群益印度中小基金-人民幣                                          14.14480   13.98800   0.15680    1.12096
群益印度中小基金-美元                                            13.72770   13.49360   0.23410    1.73490
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.00000   14.76000   0.24000    1.62602
群益多利策略組合基金                                             11.58000   11.57000   0.01000    0.08643
群益多重收益組合基金                                             13.58000   13.58000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.34000   15.30000   0.04000    0.26144
群益安家基金                                                     23.89530   23.52040   0.37490    1.59394
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05610   16.05600   0.00010    0.00062
群益那斯達克生技基金                                             21.06000   20.53000   0.53000    2.58159
群益亞太中小基金                                                 13.15000   13.05000   0.10000    0.76628
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.26000   17.09000   0.17000    0.99473
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.59630    9.60140  -0.00510   -0.05312
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.50450    7.50850  -0.00400   -0.05327
群益店頭市場基金                                                 98.96000   96.88000   2.08000    2.14699
群益東方盛世基金                                                  9.42000    9.35000   0.07000    0.74866
群益東協成長基金-人民幣                                          14.33340   14.32700   0.00640    0.04467
群益東協成長基金-美元                                            13.76750   13.67830   0.08920    0.65213
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.87000   12.79000   0.08000    0.62549
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.16740   11.07290   0.09450    0.85343
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.74760   10.64930   0.09830    0.92307
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.02080    9.92940   0.09140    0.92050
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.06490    9.97980   0.08510    0.85272
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.69010    9.60140   0.08870    0.92382
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.03250    8.95010   0.08240    0.92066
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.82960    9.74650   0.08310    0.85261
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.86230    9.77210   0.09020    0.92304
群益長安基金                                                     29.45000   28.86000   0.59000    2.04435
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.36230   13.94970   0.41260    2.95777
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.11000   12.74000   0.37000    2.90424
群益真善美基金                                                   17.37650   17.25400   0.12250    0.70998
群益馬拉松基金                                                  121.81000  119.67000   2.14000    1.78825
群益深証中小板基金                                               15.94000   15.44000   0.50000    3.23834
群益創新科技基金                                                 32.60000   32.05000   0.55000    1.71607
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.66360    9.64510   0.01850    0.19181
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.73230    9.65500   0.07730    0.80062
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.57000    9.50000   0.07000    0.73684
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.52370   10.50350   0.02020    0.19232
群益華夏盛世基金-美元                                            10.73120   10.64590   0.08530    0.80125
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.72000   16.60000   0.12000    0.72289
群益奧斯卡基金                                                   27.98000   27.65000   0.33000    1.19349
群益新興金鑽基金-美元                                            13.59490   13.47760   0.11730    0.87033
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.81000    9.73000   0.08000    0.82220
群益葛萊美基金                                                   23.87000   23.57000   0.30000    1.27280
群益道瓊美國地產ETF基金                                          17.94000   17.72000   0.22000    1.24153
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.42000    8.54000  -0.12000   -1.40515
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.36000   13.00000   0.36000    2.76923
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.48870   11.50930  -0.02060   -0.17899
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.40810   11.39090   0.01720    0.15100
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.26490   11.24920   0.01570    0.13957
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.69310    8.70890  -0.01580   -0.18142
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.44440    9.43010   0.01430    0.15164
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.47000    8.46000   0.01000    0.11820
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.02860    9.01610   0.01250    0.13864
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.61000    9.56000   0.05000    0.52301
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.86000    9.80000   0.06000    0.61224
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德信大發基金                                                     29.88000   29.52000   0.36000    1.21951
德信中國精選成長基金                                             12.15000   12.16000  -0.01000   -0.08224
德信台灣主流中小基金                                             18.94000   18.58000   0.36000    1.93757
德信新興股票組合基金                                             11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91340   11.91330   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.64870   10.65000  -0.00130   -0.01221
德信數位時代基金                                                 28.09000   27.77000   0.32000    1.15232
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64040   11.64020   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.11000   16.86000   0.25000    1.48280
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.60000   17.40000   0.20000    1.14943
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.30000    7.26000   0.04000    0.55096
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.22000   10.16000   0.06000    0.59055
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.91250   10.00030  -0.08780   -0.87797
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.82860   13.98450  -0.15590   -1.11481
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.31550    8.31560  -0.00010   -0.00120
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.50470   11.51130  -0.00660   -0.05733
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.57050   11.58030  -0.00980   -0.08463
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.03110   13.03590  -0.00480   -0.03682
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   17.65000   17.67000  -0.02000   -0.11319
摩根中小基金                                                     25.52000   25.17000   0.35000    1.39054
摩根中國A股基金                                                  15.35000   15.28000   0.07000    0.45812
摩根中國A股基金(美元)                                            12.76000   12.69000   0.07000    0.55162
摩根中國亮點基金                                                 14.23000   14.02000   0.21000    1.49786
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.95300   12.06100  -0.10800   -0.89545
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.93140   13.11940  -0.18800   -1.43299
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.48740   10.57830  -0.09090   -0.85931
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.18550   13.30480  -0.11930   -0.89667
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.69590   14.90970  -0.21380   -1.43397
摩根台灣金磚基金                                                 21.22000   20.93000   0.29000    1.38557
摩根台灣增長基金                                                 51.87000   51.25000   0.62000    1.20976
摩根平衡基金                                                     28.24000   28.04000   0.20000    0.71327
摩根全球α基金                                                   18.14000   17.86000   0.28000    1.56775
摩根全球平衡基金                                                 15.53720   15.43980   0.09740    0.63084
摩根全球發現基金                                                 12.08000   11.94000   0.14000    1.17253
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.68490    9.69320  -0.00830   -0.08563
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.49660   10.51710  -0.02050   -0.19492
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.06200   10.07070  -0.00870   -0.08639
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.13570   11.14520  -0.00950   -0.08524
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.75990   10.77650  -0.01660   -0.15404
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.48760   13.50830  -0.02070   -0.15324
摩根亞洲基金                                                     56.98000   56.39000   0.59000    1.04628
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.88480    8.87480   0.01000    0.11268
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.30850   10.30680   0.00170    0.01649
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.25460    9.24290   0.01170    0.12658
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.59010   12.57600   0.01410    0.11212
摩根東方內需機會基金                                             18.04000   17.85000   0.19000    1.06443
摩根東方科技基金                                                 37.11000   36.73000   0.38000    1.03458
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.37000   10.41000  -0.04000   -0.38425
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.25000   11.28000  -0.03000   -0.26596
摩根金龍收成基金                                                 23.19000   22.89000   0.30000    1.31062
摩根第一貨幣市場基金                                             15.05960   15.05940   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 14.09000   14.02000   0.07000    0.49929
摩根新金磚五國基金                                               12.17000   12.08000   0.09000    0.74503
摩根新絲路基金                                                   10.77000   10.72000   0.05000    0.46642
摩根新興35基金                                                   14.01000   13.88000   0.13000    0.93660
摩根新興日本基金                                                 24.22000   24.14000   0.08000    0.33140
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.91640    7.91030   0.00610    0.07711
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.96070   10.95240   0.00830    0.07578
摩根新興科技基金                                                 60.76000   59.85000   0.91000    1.52047
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.47100    8.47720  -0.00620   -0.07314
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.57560   10.58330  -0.00770   -0.07276
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.09540    9.07390   0.02150    0.23694
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.09070   10.09510  -0.00440   -0.04359
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.73670    9.70870   0.02800    0.28840
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.25440   10.23020   0.02420    0.23655
摩根龍揚基金                                                     34.67000   34.22000   0.45000    1.31502
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.77000    9.63000   0.14000    1.45379
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.89000   10.74000   0.15000    1.39665
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.83000   10.67000   0.16000    1.49953
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.57000   10.42000   0.15000    1.43954
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.39170    9.38310   0.00860    0.09165
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.21550   11.20520   0.01030    0.09192
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.32000   25.86000   0.46000    1.77881
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.78630   11.79680  -0.01050   -0.08901
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.17230   11.18190  -0.00960   -0.08585
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.16590   10.17070  -0.00480   -0.04719
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.54180   10.55120  -0.00940   -0.08909
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.01180   10.02040  -0.00860   -0.08582
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.10380    9.10810  -0.00430   -0.04721
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.92200   10.80200   0.12000    1.11091
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.38590   10.27780   0.10810    1.05178
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.86120    9.81260   0.04860    0.49528
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.46570    9.42460   0.04110    0.43609
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.73860    9.69070   0.04790    0.49429
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.34800    9.30740   0.04060    0.43621
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.73120   11.64430   0.08690    0.74629
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.56310   11.47850   0.08460    0.73703
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.24370   10.17270   0.07100    0.69795
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.26780   11.18430   0.08350    0.74658
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.08910   11.00810   0.08100    0.73582
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.82670    9.75860   0.06810    0.69785
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.72120   23.41260   0.30860    1.31809
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14110   13.14090   0.00020    0.00152
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.76240   10.75870   0.00370    0.03439
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.33500    8.33210   0.00290    0.03481
聯邦精選科技基金                                                 13.18000   12.94000   0.24000    1.85471
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.05530   16.04300   0.01230    0.07667
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.28150   12.26980   0.01170    0.09536
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.11940   12.03790   0.08150    0.67703
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.68330   11.60480   0.07850    0.67644
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.70580   11.72710  -0.02130   -0.18163
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.05730   11.06840  -0.01110   -0.10029
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.66600   10.68530  -0.01930   -0.18062
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.76510    8.77400  -0.00890   -0.10144
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.88000   37.57000   0.31000    0.82513
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.63000   15.62000   0.01000    0.06402
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.17000   13.16000   0.01000    0.07599
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.82000   13.81000   0.01000    0.07241
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.98000   12.97000   0.01000    0.07710
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.18000    8.18000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.66000   12.65000   0.01000    0.07905
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.35000   11.29000   0.06000    0.53144
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.71000    9.66000   0.05000    0.51760
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.83000   11.79000   0.04000    0.33927
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.22000   15.21000   0.01000    0.06575
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.09000   15.09000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.45000   20.19000   0.26000    1.28777
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.66000   18.43000   0.23000    1.24797
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.53000   12.38000   0.15000    1.21163
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.91000   15.71000   0.20000    1.27307
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.60000   16.39000   0.21000    1.28127
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.66000   15.46000   0.20000    1.29366
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.14000   10.02000   0.12000    1.19760
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.90000   15.70000   0.20000    1.27389
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.49000   14.32000   0.17000    1.18715
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.47000   14.29000   0.18000    1.25962
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.57000    9.46000   0.11000    1.16279
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.38000   18.39000  -0.01000   -0.05438
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.30000   17.31000  -0.01000   -0.05777
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.85000   13.86000  -0.01000   -0.07215
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.58000   14.59000  -0.01000   -0.06854
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.68000   13.68000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.44000    8.44000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.65000   13.66000  -0.01000   -0.07321
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.75000   14.73000   0.02000    0.13578
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.69000   14.67000   0.02000    0.13633
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
聯博貨幣市場基金                                                 14.97990   14.97980   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.59050   10.58870   0.00180    0.01700
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.43230   14.43100   0.00130    0.00901
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.87960    7.87830   0.00130    0.01650
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.54000   14.56000  -0.02000   -0.13736
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.54000   14.55000  -0.01000   -0.06873
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.74000   22.27000   0.47000    2.11046
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.68000   13.75000  -0.07000   -0.50909
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.83000   14.82000   0.01000    0.06748
瀚亞巴西基金                                                      5.46000    5.43000   0.03000    0.55249
瀚亞外銷基金                                                     42.89000   42.04000   0.85000    2.02188
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.00000   10.95000   0.05000    0.45662
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                  9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.04000    9.01000   0.03000    0.33296
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.45000    9.41000   0.04000    0.42508
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.47430   10.45100   0.02330    0.22295
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.27550   10.26780   0.00770    0.07499
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.10850   12.09890   0.00960    0.07935
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.02740   10.01950   0.00790    0.07885
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.70230    7.68540   0.01690    0.21990
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.18330    8.17700   0.00630    0.07705
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.16730    8.16080   0.00650    0.07965
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.31480    7.30900   0.00580    0.07935
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.01970    9.01250   0.00720    0.07989
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.47090    9.44980   0.02110    0.22329
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.56540    9.55820   0.00720    0.07533
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.40160    9.39410   0.00750    0.07984
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.08000   11.01000   0.07000    0.63579
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.17000   10.10000   0.07000    0.69307
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.54000   10.47000   0.07000    0.66858
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.70000    9.64000   0.06000    0.62241
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.04000   12.95000   0.09000    0.69498
瀚亞印度基金-美元                                                13.46000   13.28000   0.18000    1.35542
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.24000   27.88000   0.36000    1.29125
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.02000   12.06000  -0.04000   -0.33167
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.72000   11.75000  -0.03000   -0.25532
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.44000   11.40000   0.04000    0.35088
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.34000   15.29000   0.05000    0.32701
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.12000   11.05000   0.07000    0.63348
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.73720   11.74070  -0.00350   -0.02981
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.45330   12.48980  -0.03650   -0.29224
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.30350   11.27560   0.02790    0.24744
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.69610   10.67290   0.02320    0.21737
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.66880   11.66280   0.00600    0.05145
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.35230    9.35530  -0.00300   -0.03207
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.51500    9.54280  -0.02780   -0.29132
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.61360    9.58990   0.02370    0.24714
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.08990    9.07020   0.01970    0.21719
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.39580    9.39090   0.00490    0.05218
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.08000   13.98300   0.09700    0.69370
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.53650   10.48310   0.05340    0.50939
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.89010   10.81200   0.07810    0.72235
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.46190   12.37610   0.08580    0.69327
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.88000   10.98000  -0.10000   -0.91075
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.37000   22.38000  -0.01000   -0.04468
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.53840   13.53830   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               24.08000   23.37000   0.71000    3.03808
瀚亞高科技基金                                                   61.42000   60.46000   0.96000    1.58783
瀚亞理財通基金                                                   25.45000   25.09000   0.36000    1.43483
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.50000    9.45000   0.05000    0.52910
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.50000    9.44000   0.06000    0.63559
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.22000    9.17000   0.05000    0.54526
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.54000    9.49000   0.05000    0.52687
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.13000    9.18000  -0.05000   -0.54466
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.12000    9.17000  -0.05000   -0.54526
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                     22.85000   22.37000   0.48000    2.14573
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.53930   13.45120   0.08810    0.65496
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.84120    9.77720   0.06400    0.65458
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.77290   10.76450   0.00840    0.07803
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.61400    9.68460  -0.07060   -0.72899
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.36980   11.33420   0.03560    0.31409
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.02900   10.00220   0.02680    0.26794
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.16740   10.14820   0.01920    0.18920
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.83980    8.83300   0.00680    0.07698
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.62930    7.68530  -0.05600   -0.72866
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.79530    9.76460   0.03070    0.31440
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.66510    8.64190   0.02320    0.26846
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.28420    8.26830   0.01590    0.19230
瀚亞電通網基金                                                   15.94000   15.69000   0.25000    1.59337
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.69680   13.69070   0.00610    0.04456
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.25660   10.24740   0.00920    0.08978
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.27840   10.27180   0.00660    0.06425
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.65360   11.64840   0.00520    0.04464
瀚亞歐洲基金                                                     11.56000   11.56000   0.00000    0.00000
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