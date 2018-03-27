新聞

◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月27日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
元大S&P500正2 元大滬深300正2 元大中型100          大東              昶和     大飲     臺企銀     
味全     國泰中國A50正2 富邦科技          利勤              大統染   達新                
宏洲     富邦NASDAQ反1 元大台商50          強信-KY           海悅     立益                
嘉裕     正道     富邦摩台          科妍              銘旺科   怡華                
東華     友旺     富邦發達          信昌化            卓越     昶和                
大東     同開     富邦金融          佳大              統領     大統染              
立益     悠克     元大MSCI台灣          海光                       元禎                
佳和     川飛     永豐臺灣加權          世紀鋼                     展宇                
昶和              國泰日經225          威盛                       康普                
三洋紡            元大日經225          映泰                       東明-KY             
瑞利              元大美債7-10正2          承啟                       世紀鋼              
樂士              元大美債7-10反1          統懋                       海悅                
正峰新            元大S&P日圓反1          翔耀                       映泰                
億泰              富邦歐洲          太空梭                     隴華                
毛寶              FH彭博高收益債          全新                       世芯-KY             
燁興              味全              麗臺                       拓凱                
中鴻              大飲              華擎                       傳奇                
聚亨              南僑              世芯-KY                    東科-KY             
千興              台聚              捷泰                       鈺邦                
威致              亞聚              愛普                       華友聯              
首利              地球              晶心科                     愛山林              
麗正              廣華-KY           無敵                       皇昌                
東訊              新纖              杜康-DR                    遠雄來              
矽品              宏洲              陽光能源-DR                   夏都                
華泰              嘉裕              川飛                       欣欣                
茂矽              東華                                         統領                
錸德              新紡                                         阿瘦                
廷鑫              大東                                         晨訊科-DR            
倫飛              立益                                         友佳-DR             
威盛              大宇                                         一零四              
銘旺科            宏和                                         欣天然              
統懋              佳和                                         新海                
翔耀              台富                                         秋雨                
太空梭            宜進                                         欣高                
新利虹            昶和                                         台數科              
華映              三洋紡                                       南六                
吉祥全            瑞利                                         基勝-KY             
憶聲              恩德                                         威宏-KY             
科風              樂士                                         波力-KY             
建碁              正峰新                                       泰昇-KY             
和鑫              永冠-KY                                      政伸                
力特              大亞                                         吉源-KY             
喬鼎              億泰                                                             
正達              中化                                                             
晟鈦              葡萄王                                                           
新世紀            永光                                                             
誠創              美吾華                                                           
嘉威              毛寶                                                             
力銘              中化生                                                           
亞太電            科妍                                                             
達能              上緯投控                                                         
清惠              懷特                                                             
慧友              麗豐-KY                                                          
捷泰              國精化                                                           
互億              康普                                                             
天瀚              燁興                                                             
迅杰              中鴻                                                             
華上              聚亨                                                             
元晶              志聯                                                             
華冠              千興                                                             
裕豐              威致                                                             
寶徠              豐達科                                                           
日勝生            英利-KY                                                          
台船              首利                                                             
東森              麗正                                                             
台南-KY           東訊                                                             
康師傅-DR          矽品                                                             
聖馬丁-DR          國巨                                                             
神州-DR           華泰                                                             
耀傑-DR           台積電                                                           
同方友友-DR          茂矽                                                             
晨訊科-DR          錸德                                                             
友佳-DR           廷鑫                                                             
陽光能源-DR          所羅門                                                           
精熙-DR           倫飛                                                             
中福              智寶                                                             
雷虎              瑞昱                                                             
中視              群光                                                             
秋雨              威盛                                                             
慶豐富            錩新                                                             
                  新巨                                                             
                  建準                                                             
                  隴華                                                             
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  超豐                                                             
                  新美齊                                                           
                  新利虹                                                           
                  奇力新                                                           
                  光群雷                                                           
                  志聖                                                             
                  華映                                                             
                  連宇                                                             
                  百容                                                             
                  一詮                                                             
                  吉祥全                                                           
                  華固                                                             
                  歐格                                                             
                  華立                                                             
                  憶聲                                                             
                  盛達                                                             
                  德律                                                             
                  晶技                                                             
                  科風                                                             
                  建碁                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  大量                                                             
                  景碩                                                             
                  晟鈦                                                             
                  昇貿                                                             
                  奇偶                                                             
                  新世紀                                                           
                  京鼎                                                             
                  融程電                                                           
                  華擎                                                             
                  安馳                                                             
                  晶彩科                                                           
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  世芯-KY                                                          
                  TPK-KY                                                           
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  隆達                                                             
                  致伸                                                             
                  事欣科                                                           
                  臻鼎-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  中磊                                                             
                  慧友                                                             
                  鈞寶                                                             
                  華興                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  帆宣                                                             
                  亞弘電                                                           
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  定穎                                                             
                  矽格                                                             
                  全國電                                                           
                  華上                                                             
                  旭隼                                                             
                  群電                                                             
                  光聖                                                             
                  元晶                                                             
                  GIS-KY                                                           
                  台虹                                                             
                  華冠                                                             
                  宇瞻                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  日勝生                                                           
                  潤弘                                                             
                  欣陸                                                             
                  皇鼎                                                             
                  台船                                                             
                  裕民                                                             
                  中航                                                             
                  東森                                                             
                  國賓                                                             
                  遠雄來                                                           
                  美食-KY                                                          
                  王品                                                             
                  雲品                                                             
                  台中銀                                                           
                  中壽                                                             
                  中再保                                                           
                  統領                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  大台北                                                           
                  中保                                                             
                  欣天然                                                           
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  中鼎                                                             
                  慶豐富                                                           
                  川飛                                                             
                  岱宇                                                             
                  台數科                                                           
                  南六                                                             
                  基勝-KY                                                          
                  威宏-KY                                                          
                  美吉吉-KY
留言載入中...

相關新聞