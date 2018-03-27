◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月27日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 元大滬深300正2 元大中型100 大東 昶和 大飲 臺企銀 味全 國泰中國A50正2 富邦科技 利勤 大統染 達新 宏洲 富邦NASDAQ反1 元大台商50 強信-KY 海悅 立益 嘉裕 正道 富邦摩台 科妍 銘旺科 怡華 東華 友旺 富邦發達 信昌化 卓越 昶和 大東 同開 富邦金融 佳大 統領 大統染 立益 悠克 元大MSCI台灣 海光 元禎 佳和 川飛 永豐臺灣加權 世紀鋼 展宇 昶和 國泰日經225 威盛 康普 三洋紡 元大日經225 映泰 東明-KY 瑞利 元大美債7-10正2 承啟 世紀鋼 樂士 元大美債7-10反1 統懋 海悅 正峰新 元大S&P日圓反1 翔耀 映泰 億泰 富邦歐洲 太空梭 隴華 毛寶 FH彭博高收益債 全新 世芯-KY 燁興 味全 麗臺 拓凱 中鴻 大飲 華擎 傳奇 聚亨 南僑 世芯-KY 東科-KY 千興 台聚 捷泰 鈺邦 威致 亞聚 愛普 華友聯 首利 地球 晶心科 愛山林 麗正 廣華-KY 無敵 皇昌 東訊 新纖 杜康-DR 遠雄來 矽品 宏洲 陽光能源-DR 夏都 華泰 嘉裕 川飛 欣欣 茂矽 東華 統領 錸德 新紡 阿瘦 廷鑫 大東 晨訊科-DR 倫飛 立益 友佳-DR 威盛 大宇 一零四 銘旺科 宏和 欣天然 統懋 佳和 新海 翔耀 台富 秋雨 太空梭 宜進 欣高 新利虹 昶和 台數科 華映 三洋紡 南六 吉祥全 瑞利 基勝-KY 憶聲 恩德 威宏-KY 科風 樂士 波力-KY 建碁 正峰新 泰昇-KY 和鑫 永冠-KY 政伸 力特 大亞 吉源-KY 喬鼎 億泰 正達 中化 晟鈦 葡萄王 新世紀 永光 誠創 美吾華 嘉威 毛寶 力銘 中化生 亞太電 科妍 達能 上緯投控 清惠 懷特 慧友 麗豐-KY 捷泰 國精化 互億 康普 天瀚 燁興 迅杰 中鴻 華上 聚亨 元晶 志聯 華冠 千興 裕豐 威致 寶徠 豐達科 日勝生 英利-KY 台船 首利 東森 麗正 台南-KY 東訊 康師傅-DR 矽品 聖馬丁-DR 國巨 神州-DR 華泰 耀傑-DR 台積電 同方友友-DR 茂矽 晨訊科-DR 錸德 友佳-DR 廷鑫 陽光能源-DR 所羅門 精熙-DR 倫飛 中福 智寶 雷虎 瑞昱 中視 群光 秋雨 威盛 慶豐富 錩新 新巨 建準 隴華 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 超豐 新美齊 新利虹 奇力新 光群雷 志聖 華映 連宇 百容 一詮 吉祥全 華固 歐格 華立 憶聲 盛達 德律 晶技 科風 建碁 和鑫 力特 喬鼎 正達 大量 景碩 晟鈦 昇貿 奇偶 新世紀 京鼎 融程電 華擎 安馳 晶彩科 誠創 嘉威 力銘 世芯-KY TPK-KY 亞太電 達能 隆達 致伸 事欣科 臻鼎-KY 清惠 中磊 慧友 鈞寶 華興 捷泰 互億 帆宣 亞弘電 天瀚 迅杰 定穎 矽格 全國電 華上 旭隼 群電 光聖 元晶 GIS-KY 台虹 華冠 宇瞻 裕豐 寶徠 日勝生 潤弘 欣陸 皇鼎 台船 裕民 中航 東森 國賓 遠雄來 美食-KY 王品 雲品 台中銀 中壽 中再保 統領 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 大台北 中保 欣天然 新海 中視 秋雨 中鼎 慶豐富 川飛 岱宇 台數科 南六 基勝-KY 威宏-KY 美吉吉-KY