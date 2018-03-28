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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                 實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質  申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄03/27
                   日期                          張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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3689   湧德        03/27 上櫃增資  03/21-03/23    340   45.00     45.00  統一     01    03/26       1389
8403   盛弘        03/27 上櫃增資  03/21-03/23   1344   30.00     30.00  日盛     01    03/26      77127
5864   致和證券    03/28 初上櫃    03/22-03/26   3500    9.06      9.06  統一     02    03/27      34220
6128   上福全球    04/03 上市增資  03/29-03/31   3400   35.00     35.00  凱基     01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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