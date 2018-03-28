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[表一2]台灣店頭市場公告注意交易資訊
※來源：台灣櫃檯買賣中心

03月27日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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03/27  合世、泰偉、凱柏實業、遠昇、點晶、晶達、大峽谷-KY、太欣、撼訊、松崗、互動、商之器　
03/26  直得、合世、泰偉、凱柏實業、遠昇、百略、晟德、湯石照明、大峽谷-KY、撼訊、松崗、
保瑞、互動、商之器　
03/23  凱柏實業、遠昇、昇銳、百略、晟德、大峽谷-KY、立衛、建達、驊宏資、撼訊、倍微、良維、佑華、商之器　
03/22  凱柏實業、遠昇、昇銳、金麗科、晟德、曜亞、信立、立衛、建達、撼訊、倍微、佑華、商之器、台境
03/21  凱柏實業、昇銳、金麗科、杭特、能緹、醣聯、信立、太欣、立衛、國眾、建達、撼訊、立康、慧智、
伍豐、保銳
03/20  漢來美食、凱柏實業、昇銳、金麗科、杭特、能緹、駿熠電、曜亞、信立、大峽谷-KY、立衛、國眾
、建達、撼訊、慧智、全達、全銓
03/19  漢來美食、凱柏實業、昇銳、能緹、百略、醣聯、信立、長佳、松和、立衛、青雲、國眾、建達、台境、全銓
03/16  杭特、立衛、青雲、國眾、大宇資、建達、台境、明安
03/15  漢來美食、台星科、佳穎、青雲、國眾、立碁、台境、明安
03/14  漢來美食、長佳、士開、保瑞、益安、凱碩、立碁、明安
03/13  凱柏實業、精聯、美桀、尚凡、士開、保瑞、益安、立碁
03/12  精聯、銘旺實、美琪瑪、美桀、尚凡、富旺、保瑞、生華科、益安、明安
03/09  金麗科、精聯、美琪瑪、美桀、青雲、松崗、保瑞、益安
03/08  昇銳、金麗科、律勝、中裕、湯石照明、久陽、美桀、青雲、捷波、晉泰、上揚、全譜、松崗、保瑞
、益安、星雲、保銳
03/07  嘉鋼、昇銳、金麗科、錦明、湯石照明、美桀、大峽谷-KY、太欣、青雲、寶聯通、捷波、上揚、全譜
、松崗、保瑞、益安、瑞耘、星雲、保銳、保綠-KY
03/06  嘉鋼、好德、寶島極、昇銳、金麗科、廣寰科、唐鋒、湯石照明、美桀、大峽谷-KY、青雲、寶聯通、
捷波、上揚、松崗、瑞耘、保銳、保綠-KY
03/05  嘉鋼、好德、寶島極、三顧、金麗科、廣寰科、唐鋒、湯石照明、美桀、大峽谷-KY、青雲、寶聯通、
撼訊、捷波、海韻電、上揚、松崗、順藥、保銳、保綠-KY
03/02  嘉鋼、好德、廣寰科、鑫聯大投控、唐鋒、湯石照明、蒙恬、大峽谷-KY、青雲、撼訊、海韻電、松崗、
順藥、保銳、保綠-KY
03/01  嘉鋼、三顧、廣寰科、律勝、典範、曜越、鑫聯大投控、唐鋒、美琪瑪、湯石照明、蒙恬、大峽谷-KY
、撼訊、海韻電、松崗、淇譽電、順藥、保銳、保綠-KY、青鋼
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03月份累計次休市：03、04、10、11、17、18、24、25

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1268   漢來美食    04  14、15、19、20
1597   直得        01  26
1781   合世        02  26、27
2067   嘉鋼        05  01、02、05、06、07
3064   泰偉        02  26、27
3073   凱柏實業    08  13、19、20、21、22、23、26、27
3089   遠昇        04  22、23、26、27
3114   好德        03  02、05、06
3115   寶島極      02  05、06
3128   昇銳        08  06、07、08、19、20、21、22、23
3224   三顧        02  01、05
3228   金麗科      08  05、06、07、08、09、20、21、22
3230   錦明        01  07
3265   台星科      01  15
3287   廣寰科      04  01、02、05、06
3288   點晶        01  27
3297   杭特        03  16、20、21
3310   佳穎        01  15
3354   律勝        02  01、08
3372   典範        01  01
3512   能緹        03  19、20、21
3540   曜越        01  01
3642   駿熠電      01  20
3652   精聯        03  09、12、13
3709   鑫聯大投控  02  01、02
4103   百略        03  19、23、26
4123   晟德        03  22、23、26
4138   曜亞        02  20、22
4147   中裕        01  08
4168   醣聯        02  19、21
4303   信立        04  19、20、21、22
4432   銘旺實      01  12
4550   長佳        02  14、19
4609   唐鋒        04  01、02、05、0 6
4721   美琪瑪      03  01、09、12
4972   湯石照明    07  01、02、05、06、07、08、26
4995   晶達        01  27
5011   久陽        01  08
5016   松和        01  19
5211   蒙恬        02  01、02
5255   美桀        07  05、06、07、08、09、12、13
5278   尚凡        02  12、13
5281   大峽谷-KY   09  01、02、05、06、07、20、23、26、27
5302   太欣        03  07、21、27
5324   士開        02  13、14
5344   立衛        06  16、19、20、21、22、23
5386   青雲        09  02、05、06、07、08、09、15、16、19
5410   國眾        05  01、16、19、20、21
5450   寶聯通      03  05、06、07
6111   大宇資      01  16
6118   建達        06  16、19、20、21、22、23
6148   驊宏資      01  23
6150   撼訊        09  01、02、05、20、21、22、23、26、27
6161   捷波        04  05、06、07、08
6203   海韻電      03  01、02、05
6219   富旺        01  12
6221   晉泰        01  08
6222   上揚        04  05、06、07、08
6228   全譜        02  07、08
6240   松崗        09  01、02、05、06、07、08、09、26、27
6242   立康        01  21
6247   淇譽電      01  01
6270   倍微        02  22、23
6290   良維        01  23
6472   保瑞        07  07、08、09、12、13、14、26
6486   互動        02  26、27
6492   生華科      01  12
6499   益安        06  07、08、09、12、13、14
6532   瑞耘        02  06、07
6535   順藥        03  01、02、05
6615   慧智        02  20、21
8024   佑華        02  22、23
8047   星雲        02  07、08
8059   凱碩        01  14
8068   全達        01  20
8076   伍豐        01  21
8093   保銳        07  01、02、05、06、07、08、21
8111   立碁        03  13、14、15
8409   商之器      03  22、23、27
8423   保綠-KY　   05  01、02、05、06、07
8476   台境        04  15、16、19、22
8913   全銓        02  19、20
8930   青鋼        02  01、05
8938   明安        04  12、14、15、16
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總累計次數        248

附記：02月份注意股票及次數

1597   直得        (04)、 3115   寶島極      (01)、 3234   光環        (02)、 3284   太普高  (01)
3287   廣寰科      (01)、 3288   點晶        (01)、 3317   尼克森      (03)、 3339   泰谷    (04)
3354   律勝        (02)、 3374   精材        (02)、 3540   曜越        (03)、 4129   聯合    (01)
4402   福大        (01)、 4549   桓達        (01)、 4609   唐鋒        (01)、 4804   大略-KY (01)
4972   湯石照明    (01)、 5211   蒙恬        (01)、 5281   大峽谷-KY   (05)、 5299   杰力    (02)
5310   天剛        (02)、 5371   中光電      (02)、 5386   青雲        (11)、 6113   亞矽    (05)
6150   撼訊        (07)、 6203   海韻電      (01)、 6237   驊訊        (03)、 6240   松崗    (03)
6247   淇譽電      (02)、 6265   方土昶      (03)、 6462   神盾        (02)、 6535   順藥    (02)
6577   勁豐        (01)、 8093   保銳        (04)、 8423   保綠-KY　   (01)、 8930   青鋼    (01)
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