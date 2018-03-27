中國通信服務(00552-HK)：雙輪驅動尋發展 5G時代抓機遇

中國通信服務(00552-HK)公佈2017年度業績,經營收入達945.72億元人民幣,增長6.9%。其中核心業務收入增長12.4%，股東應占利潤增長7%，自由現金流增長40.3%。董事會建議派末期息每股0.1176元人民幣，特別股息每股0.0235元人民幣，2017年分紅比例為36%。
2017年，集團逐步轉換發展產能，從國內電信運營商CAPEX驅動向國內非電信運營商集團客戶市場和國內電信運營商OPEX市場轉換，從傳統基建業務驅動，向一體化服務，智慧類產品驅動轉換。集團總裁司芙蓉表示集團核心業務的增長一直保持在兩位數，且增長幅度較大，也是集團目前增長增量貢獻的主要動力。但目前來看，運營商是集團收入的重要基本面。且運營商轉型會為集團帶來了更多機會，需要深挖拓展。他表示未來要運營商市場與集客市場雙輪驅動，CAPEX與OPEX雙輪驅動，集團才會更加健康的發展，抵禦風險的能力也會更強。
提及5G時代的到來，中國通信服務董事長張志勇表示，5G時代利好公司未來發展，公司一定會抓準5G時代的機遇。并表示公司目前正在追隨運營商5G方面的發展節奏，預計19年試商用，20年全面商用。
記者：孫鑫淼
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