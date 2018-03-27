【盈喜】中石化油服(01033-HK)料一季度扭虧為盈 賺3000萬元

中石化油服(01033-HK)公布，預計公司2018 年第一季度歸屬于上市公司股東的淨利潤實現盈利，按照中國企業會計準則，實現歸屬于上市公司股東的淨利潤為人民币0.3億元左右，上年同期虧損約13.45億元。歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益後的淨虧損約為人民币3.3億元，上年同期的的淨虧損約為13.58億元。

本期業績預盈的主要原因為：(一)主營業務影響。2018 年一季度，随着國際油價的企穩回升，境内外油公司上遊勘探開發資本支出較去年同期有所增加，公司主要專業工作量和主營業務收入同比增長；公司繼續深化内部改革，優化資源配置，推進輔助業務專業化發展，經濟效益逐步好轉，一季度實現主營業務毛利率為正。

(二)非經營性損益的影響。2018 年一季度，公司非經常性損益預計增加歸屬于上市公司股東的淨利潤為人民币3.6億元左右，主要包括職工分流安置政府財政補助資金人民币3.5億元，債務重組利得人民币1.2億元。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)