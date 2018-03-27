保險業信披綱領性文件7月起實施

保險業信披綱領性文件——《保險公司信息披露管理辦法》(以下簡稱《辦法》)已經修訂完畢，將自2018 年7月1日起實施。

相較于2010年的版本，新版《辦法》要求保險公司披露的内容更加豐富，新增“保險責任準備金”這項應披露信息;與此同時，要求保險公司在風險管理、産品經營、重大事項、公司治理等方面披露更多細節，以反映保險公司的實際經營情況。

這意味着，非上市保險公司的信披規範有望向上市保險公司靠攏。

記者對比發現，除舊版《辦法》中的償付能力、風險管理狀況、重大關聯交易等信息之外，新版《辦法》要求保險公司披露的信息中應加入“保險責任準備金信息”。業内人士分析認為，這一項重要内容可從側面反映保險公司的真實利潤水平及風險隐患。

保險公司應披露的上一年度保險責任準備金信息，包括準備金評估方面的定性信息和定量信息。保險公司應按照準備金的類别提供未來現金流假設、主要精算假設方法及其結果等說明，同時應按照準備金的類别列示準備金評估結果以及與前一年度評估結果的對比分析。此外，保險公司披露的保險責任準備金信息應與財務會計報告相關信息保持一緻。

而随着信披内容的完善，神秘的保險公司最終控制人將無處遁形。對比舊版《辦法》，新版《辦法》要求保險公司披露的公司治理概要中，須增加“實際控制人及其控制本公司情況的簡要說明”這一項。此外，近3年股東大會(股東會)主要決議，要詳實到“至少包括會議召開的時間、地點、出席情況、主要議題以及表決情況等”。

此外，對比舊版《辦法》來看，在保險公司應披露的風險管理狀況信息“風險評估”這一項内容上，在保險風險、市場風險、信用風險和操作風險等主要風險的基礎上，新版《辦法》新增了對戰略風險、聲譽風險、流動性風險等簡要說明的要求。

一直以來，人身險公司一直對“上一年度保費收入居前5位的保險産品經營情況 ”進行披露，但事實上這項披露并不能真實反映公司的産品結構，一些公司日漸失衡的業務結構往往被掩蓋。

對此，新版《辦法》要求，人身險公司披露的産品經營信息應更詳盡，包括：上一年度原保險保費收入居前5位的保險産品的名稱、主要銷售渠道、原保險保費收入和退保金;上一年度保戶投資款新增交費居前3位的保險産品的名稱、主要銷售渠道、保戶投資款新增交費和保戶投資款本年退保;上一年度投連險獨立賬戶新增交費居前3位的投連險産品的名稱、主要銷售渠道、投連險獨立賬戶新增交費和投連險獨立賬戶本年退保。

同時，新版《辦法》對保險公司應披露的重大事項信息進行了完善。如對舊版《辦法》中“重大戰略投資、重大賠付或者重大投資損失，重大訴訟或者重大仲裁事項”的披露要求進行了細化。修訂後為“對被投資企業實施控制的重大股權投資”、“發生單項投資實際投資損失金額超過公司上季度末淨資産總額5%的重大投資損失”、“發生單筆賠案或者同一保險事故涉及的所有賠案實際賠付支出金額超過公司上季度末淨資産總額5%的重大賠付”、“發生對公司淨資産和實際營運造成重要影響或者判決公司賠償金額超過5000萬元人民币的重大訴訟案件或者重大仲裁事項”，如保險公司有以上重大事項之一的，應披露相關信息并作出簡要說明。

值得一提的是，如保險公司被發現未按照規定披露信息，編制或者提供虛假的報告、報表、文件、資料，拒絕或者妨礙依法監督檢查等情況，監管部門將依據法律、行政法規進行處罰。保險公司如違反規定的，除按照規定對該公司給予處罰外，還對其直接負責信息披露的主管人員和其他直接責任人員依據法律、行政法規進行處罰。

來源：中國證券網

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