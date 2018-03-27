中國銀行保險監督管理委員會召開會議 布置下一步重點工作

3月27日上午，中國銀行保險監督管理委員會黨委書記、主席郭樹清同志主持召開黨委(擴大)會議，傳達學習貫徹全國兩會精神，并結合政府工作報告和國務院領導同志重要指示精神研究下一步重點工作，提出貫徹落實意見。

會議認為，今年全國兩會是在黨的十九大之後，在決勝全面建成小康社會、開啓全面建設社會主義現代化國家新征程關鍵時期召開的一次重要會議。全國人大十三屆一次會議審議批準的政府工作報告，總結了過去5年我國取得的曆史性成就和進步，明确了今年政府工作的基本思路和主要任務。審議通過的憲法修正案，必將為實現“兩個一百年”奮鬥目标和中華民族偉大複興的中國夢提供有力憲法保障。審議批準的國務院機構改革方案，必將為全面貫徹落實黨的十九大部署的各項任務提供有力組織保障。審議通過的監察法，為構建集中統一、權威高效的中國特色國家監察體制提供了有力法治保障。選舉和決定的新一屆國家機構領導人員，為新時代堅持和發展中國特色社會主義提供了重要組織保證。特别是習近平同志全票當選為中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席，這是近3000名全國人大代表的集體意志，是13億多全國各族人民的共同心願。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，中國人民完全有信心、有能力實現中華民族偉大複興的中國夢。

會議認為，習近平主席在全國人大十三屆一次會議閉幕會上的重要講話，深情讴歌我們偉大的人民、偉大的民族、偉大的民族精神，勉勵國家機關工作人員始終把人民放在心中最高的位置，始終全心全意為人民服務，始終為人民利益和幸福而努力工作，讓全體中國人民和中華兒女在實現中華民族偉大複興的曆史進程中共享幸福和榮光。習近平主席鮮明的執政理念，深厚的人民情懷，極大鼓舞了億萬人民走中國特色社會主義道路、奮力實現中華民族偉大複興的堅定信心。

會議強調，學習宣傳貫徹好全國兩會精神，對于深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，動員全黨全國各族人民為決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利而不懈奮鬥具有十分重要的意義。

會議要求，系統各級黨組織要高度重視抓好會議精神和政府工作報告的學習宣傳貫徹，把思想和行動統一到會議精神上來，不折不扣抓好貫徹落實。一是全面加強黨的領導。各級黨委要進一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，通過抓好黨委中心組學習、集中宣講和宣傳報道等工作，統籌做好系統學習宣傳兩會精神各項工作，用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。二是宣傳貫徹落實好新憲法。要以憲法修改為契機把銀行保險業監管各項工作全面納入法治軌道，在全系統營造勤于學法、善于用法的濃厚氛圍，善于在“強監管、嚴監管”的氛圍下依法開展監管工作。三是有序推進機構組建工作。要抓緊研究制定組建方案，按程序報經批準後組織實施。要按照黨中央國務院部署會同人民銀行等部門做好相關職能劃轉交接工作，根據事業需要和個人特長選好配強幹部，統籌兼顧确保機構組建和監管工作“兩不誤，兩促進”。四是做好日常監管工作。堅決打好防範化解金融風險攻堅戰，進一步提升服務實體經濟質效，深化銀行保險體系改革開放，全力推動銀行保險業向高質量發展轉變。

來源：證券時報APP

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