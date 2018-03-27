中國海外宏洋(00081-HK)就內蒙古項目向包頭合營企業增資

中國海外宏洋集團(00081-HK)公布，于2018年3月27日，中海宏洋(深圳)(為中國海外宏洋的全資附屬公司)、中建國際投資(為中國建築國際的全資附屬公司)與包頭新都市建設訂立合作協議，據此，各訂約方同意按彼等各自于包頭合營企業的股權比例增加彼等各自對包頭合營企業的注資，以投資于内蒙古項目。

包頭合營企業是由中海宏洋(深圳)、中建國際投資及包頭新都市建設于2017年12月6日按60:20:20基準成立的合營企業，主要從事物業開發業務。包頭合營企業的注冊資本為人民币1000萬元(相當于約1234.57萬港元)，該等資本由中海宏洋(深圳)、中建國際投資及包頭新都市建設按彼等于包頭合營企業成立時各自的股權比例注資。包頭合營企業將會擁有有關内蒙古項目的項目資金(包括實繳注冊資本)人民币6.6億元(相當于約8.15億港元)。根據合作協議，項目資金應由中海宏洋(深圳)、中建國際投資及包頭新都市建設按彼等各自于包頭合營企業的現有股權比例注資。

内蒙古項目為中國内蒙古包頭市新都市區的物業發展項目。該項目涉及透過招标、拍賣或挂牌出讓方式成功收購土地使用權而開發的該地塊。

該地塊位于中國内蒙古包頭市新都市區青山路以北、經十二路以東、經九路以西、緯一路以南，出讓總面積約166,120平方米。該地塊用作住宅、教育或其他商業服務用途。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)