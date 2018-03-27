【現場直擊】中國外運：母公司基本不再注入資金 發展靠兼併！

【現場直擊】中國外運(00598-HK)截至2017年12月31日止年度，實現營業額725.67億元（人民幣，下同），同比增長21.4%；公司擁有人應占溢利23.04億元，同比增長2.2%；每股盈利0.38元，末期股息每股0.08元。

中國外運今日舉行業績發佈會，總經理李關鵬表示，母公司已基本沒有再向中國外運注入資金，發展只能向外兼併，兼併對象主要是海外市場。此外，就中美貿易戰對公司影響以及智慧物流等問題，董事長趙滬湘和總經理李關鵬回答了記者問題。以下為部分現場問答實錄：

Q1 中美貿易戰對貴公司航運物流有什麼影響？

A1 趙滬湘：公司業務比較多元化，對目前業務影響不大。

Q2每一年投入多少錢在智慧物流？

A2 李關鵬：智慧物流的主要意義是在於提高整個物流的效率以及降低成本，我們可能在未來收入中拿出1到2個點來去做智慧物流的投入，這是未來發展的一個方向。以下三個階段結合構成了整個智慧物流的架構：實現主營業務第一階段的自動化資訊化，第二階段是線上化、可視化，第三階段是數位化智能化。智慧物流在中國外運已進入了實戰階段。

Q3未來母公司還會有資產注入嗎？

A3李關鵬：母公司已基本沒有再向我們注入資金，只能向外兼併，兼併對象主要是海外市場。

中國外運業績公佈翌日(27日)，股價向好，今日高見4.67港元，漲幅5.2%，收盤報4.63港元，上漲0.19港元，漲幅4.28%，成交金額6700萬港元。

文：張雨娜

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