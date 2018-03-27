國美零售(00493-HK)去年業績由盈轉虧至4.5億元

國美零售(00493-HK)公布，截至2017年12月31日止年度，集團收入約715.75億元人民币(下同)，同比減少6.67%；母公司擁有者應占虧損4.5億元，2016年同期占則溢利3.25億元；每股基本虧損2.1分，不派息。

報告期内，毛利約為110.55億元，同比上升6.53%。毛利率為15.45%，與去年同期的13.53%相比增加1.92個百分點。主要因為集團在年内大力推進差異化産品的銷售以及毛利率相對較低的電子商務業務收入有所減少，導緻了整體毛利率的提升。

公告稱，收入下降6.68%主要由于電子商務業務目前進入到線上線下融合階段，從而導緻電子商務自營銷售收入有所下滑。集團加權平均營業面積約為507.5萬平方米，每平米銷售收入(不包含電子商務業務銷售收入)約為13,273元，與2016年同期的13,016元相比增加1.97%。

報告期内，集團978間可比較門店的總銷售收入約為468.79億元，對比2016年同期的458.12億元上升2.33%。從區域銷售分布上看，北京、上海、廣州及深圳四個區域的銷售收入占整體銷售收入的比例約為34%，而去年同期為36%，反映出來自一級市場的收入占比正在降低，而來自二級市場的收入占比正在持續增長。

此外，集團的線上線下交易總額(GMV)與去年同期相比增長約20.10%。電子商務業務的GMV與去年同期相比增長約48.67%，同時線上平台GMV增長約118.13%。

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