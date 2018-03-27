審計署揭虛擬币黑幕 60餘家平台操縱“币值”吸血

國家審計署3月26日在其公衆賬号轉載《中國審計》署名王夢醒文章《虛擬貨币的審計方法》(下稱文章)，對當前虛擬貨币問題進行了風險提示和審計方法。

文章強調，自比特币誕生以來，特别是近幾年，市場上出現了大量的虛擬貨币，它們將“去中心化”“開放源代碼”“運用區塊鏈技術”等作為吸引消費者投資的“噱頭”，利用互聯網技術進行廣泛傳播，嚴重擾亂了貨币市場，對消費者也造成巨大損失。

文章總結認為，當前虛擬貨币主要包含四類運作手法。一是構造虛擬貨币，涉衆詐騙特征明顯;二是通過編造故事、設計模式吸引投資者眼球;三是兼具多種違法犯罪特征;四是虛擬貨币犯罪活動與地下錢莊緊密相連。

文章提到，“審計抽查60家平台發現，實際全部不具備其宣稱的技術和任何貨币功能，所謂的“币值”均由平台自行随意操控，平台吸引投資者加入後，通過操縱‘币值’不斷向投資者‘吸血’，往往波及人數衆多，涉案金額巨大。”

此外文章提出，虛擬貨币存在虛構模式、互助盤、挖礦機、拆分盤等多種模式。多模式的虛擬貨币違法活動總結如下：

虛構模式：各種虛擬貨币平台普遍將“比特币”保證其币值不易被操縱的“區塊鏈”“去中心化”等技術宣稱為本币種的技術，有的還以國際組織、跨國金融集團命名，有的則直接將中國人民銀行正在研究推進的數字貨币技術與本币相混淆，用于“背書”，迷惑性極強。

互助盤：以平台自創的虛擬貨币為投資載體，投資買入虛擬貨币稱為“提供幫助”，賣出虛擬貨币稱為“得到幫助”。投資者(買方)在确定投資額度的基礎上，由系統匹配賣出虛擬貨币的投資者(賣方)。系統匹配時間為1至14天，在等待匹配期間，賣方可享受每天1%的投資收益，收益以賬戶裡增加的虛擬貨币體現。匹配成功後，買方需要在72小時内轉款給賣方，并上傳付款憑證，賣方也需要在72小時内确定收款。至此，賣方完成投資獲利退出，買方身份轉換成為賣方，并等待系統再次匹配下一位買入虛擬貨币的投資人，以此循環。

挖礦機：投資者通過網站指定的交易平台購買虛擬貨币，再用虛擬貨币租賃礦機，由宣稱位于國外的礦機托管機構代為“挖礦”。“礦機”分不同等級，租期一年，在租期内按照投資級别不同，投資者賬戶體現為每天增加不同數量的虛擬貨币，其承諾的年化虛擬貨币回報高達幾倍。

拆分盤：人為構造一套以美元進行計價、價格在一定區間循環往複、數量可以翻倍的運營體系，如虛擬貨币價格從0.2美元開始，每銷售100萬個虛擬币，漲0.01美元，币值漲到0.4美元後進行拆分，即投資者手中的虛擬貨币數量翻倍,然後價格恢複至0.2美元，進入下一輪交易和拆分。

文章亦指出，針對虛擬币的審計亦可采取大數據分析、找準幕後實際控制人、謹慎對待問題定性等方式開展。

“在對某虛擬貨币問題線索進行查處的過程中發現，絕大部分賬戶在吸納資金之後，便將資金迅速分散轉移，而恰恰有一個賬戶基本上是資金隻流入而不流出，流出也隻是用于購房、購車等消費。審計人員在數據分析的基礎上，再輔之以延伸調查，便能夠提高鎖定幕後操控者的成功率。”文章舉例稱。

不過也有區塊鏈技術人士指出，上述針對虛擬貨币的揭露主要是針對“空氣币”等欺詐類項目，而比特币、以太坊等主流加密資産與其仍然有本質區别。

來源：21世紀經濟報道

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