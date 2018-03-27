【港股收評】又是一個高開低走日 中資電訊股似強勢難持續

大市連升兩日，可是論驚喜，今日肯定及不上昨日。昨日大午從午後起升幅放大，最終升逾200點；今日大市亦錄得逾200點升幅，不過今早大市受惠於美國股市勁升逾600點帶動，而高開436點。簡言而之，又是一個高開低走的交易日。明日為期指結算日，相信明早走勢會更加波動，所以建議投資者明早要更加審慎。

恆生指數收市報30790點，升242點；國企指數收市報12301點，升103點，成交額為1352.89億元。

其實今日大升上衝力度不強，反映出在高位投資者決定自行離場，這屬非常理性的行為。既然前景未明，投資者先行獲利或將部份持倉減持亦屬正常。今日中資電訊股獲投資者追捧，是因為有投資者追落後，或是希望將資金泊入較具有防守力的股份？兩者皆有可能吧。那麼明日還可以繼續追中資電訊股？贈投資者幾個字，切勿貪勝不知輸。

當然今日大市得以高收，與金融股特別是內銀股獲投資者垂青有關。內銀股業績，亦有不俗的股息，可以作中﹑長期投資，因此不應急於入市，反而可待相關股份股價回落時才吸納。

醫藥股今日繼續處於強勢，若投資者手上有貨，可以繼續持有；反而內房股是一個相當有趣的議題，看到碧桂園(02007-HK)全日錄得3.6%升幅，可是中國恆大(03333-HK)卻曾回軟。這是一個相當考投資者眼光的行業類別，請多加努力。

2018年3月27日下午5時36分

文﹕張偉倫

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