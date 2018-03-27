工信部2018新能源汽車标準化工作要點：推動中國标準國際化

據工信部消息，發展新能源汽車是緩解我國能源和環境壓力、加快汽車産業轉型升級、培育新的經濟增長點和提升國際競争優勢的戰略舉措，是我國邁向汽車強國的必由之路。我國新能源汽車技術水平不斷提升，标準制修訂工作加快推進，目前已發布新能源汽車及充電基礎設施現行有效标準100多項，建立較為完善的标準體系，有力地支撐了産業的健康發展。2018年新能源汽車标準化工作的總體思路是：全面深入貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實《節能與新能源汽車産業發展規劃(2012-2020年)》《汽車産業中長期發展規劃》，從加快促進新能源汽車産業提質增效、增強核心競争力、實現高質量發展出發，突出抓好重點标準領域和關鍵标準項目，着力優化新能源汽車标準體系建設，加強國際标準法規的參與和協調，支撐汽車産業供給側結構性改革，推動新能源汽車高質量健康可持續發展。

一、開展重點标準研究，優化體系建設

1.基礎通用領域：完成電動汽車安全強制性國家标準的技術審查和報批工作，完成傳導充電電磁兼容性标準起草，開展碰撞後安全和電子電器環境适應性标準預研。

2.整車領域：完成電動客車安全強制性國家标準的技術審查和報批工作，完成燃料電池汽車安全标準審查和報批，推進四輪低速電動車标準制定，推動純電動汽車、輕型混合動力汽車和重型混合動力汽車能耗測試标準修訂。

3.關鍵系統部件領域：完成锂離子動力電池安全強制性國家标準審查和報批，完成動力電池回收利用拆卸要求、包裝運輸和材料回收标準審查和報批，完成電池管理系統和車載充電機标準起草，開展動力電池梯次利用、燃料電池發動機耐久、燃料電池堆性能、輪毂電機、高壓熔斷器及高壓接觸器标準預研。

4.充電基礎設施領域：開展充電接口及通信協議現行标準實施效果評估，探索研究大功率傳導充電技術方案，開展無線充電互操作性測試活動和标準預研，推進電動客車接觸式充電系統标準制定，推動傳導放電、充電信息安全、加氫通信協議及加氫口标準預研與立項。

5.标準體系優化完善：根據新能源汽車産業發展情況和行業需求，組織開展《中國電動汽車标準化工作路線圖》修訂，加快動力電池回收利用等子體系的建立，有序、協調、科學地推進新能源汽車标準化工作。

二、加強國際交流協調，推動中國标準國際化

1.進一步發揮中國在聯合國世界車輛協調論壇(WP29)電動汽車安全(EVS)、電動汽車與環境(EVE)及燃料電池汽車(GTR13)技術法規制定中的主導作用，深入參與EVS第二階段法規的研究和協調工作。

2.全面參與ISO/TC22/SC37和IEC/TC69電動汽車國際标準活動，在動力電池及充電等重點領域積極提出中國提案，積極擔任國際标準的召集人與牽頭方，發揮我國新能源汽車産業規模效應優勢。

3.密切跟蹤研究全球新能源汽車行業動態，積極利用好中德、中歐、中美、中日、APEC汽車對話等雙邊多邊合作機制，加強與“一帶一路”沿線國家的溝通與交流，促進我國新能源汽車标準的兼容與開放。

三、強化組織保障，積極發揮行業力量

1.進一步優化标準組織建設，完成新一屆全國汽車标準化技術委員會電動車輛分技術委員會(SAC/TC114/SC27)的換屆工作，強化與相關标準化委員會的溝通，促進新能源汽車相關領域标準化工作的統籌協調。

2.充分調動新能源汽車及關鍵部件生産企業的積極性和主動性，進一步發揮企業在标準化工作中的核心作用。依托行業組織、檢測機構、科研機構、高等院校等行業力量，保障标準工作的質量和水平。

3.培育發展團體标準，增加标準的有效供給，進一步提升企業标準水平，鼓勵骨幹企業制定具有競争力的企業标準，形成結構合理、銜接配套、覆蓋全面、适應新能源汽車發展需求的新型标準體系。

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