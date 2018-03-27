工商銀行(01398-HK)去年淨利潤同比增2.8%至2860.49億元

工商銀行(01398-HK)公布，截至2017年12月31日止年度，集團營業收入約6756.54億元人民币(下同)，同比增長5.3%；歸屬于母公司股東的淨利潤為2860.49億元，同比增長2.8%；每股基本收益0.79元，擬派末期息每股0.2408元。

截至2017年末不良貸款率1.55%，2016年末1.62%；截至2017年末撥備覆蓋率154.07%，2016年末136.69%；截至2017年末資本充足率15.14%，2016年末14.61%；截至2017年末核心一級資本充足率12.77%，2016年末12.87%。

公告稱，盈利是經營管理的最終成果和綜合體現，其改善主要源自三方面效應。一是轉型創新效應。新動能快速崛起，成為拉動盈利增長的主動力。如，境内大零售和金融市場業務營業貢獻持續增長；境外和控股機構淨利潤增長12.6%。二是質量改善效應。不良貸款率較上年末下降0.07個百分點至1.55%，是自2013年不良「雙升」以來首次實現「單降」。三是成本控制效應。淨利息收益率(NIM)較上年上升6個基點至2.22%，存款結構改善有效降低了付息成本。成本收入比26.45%，保持在同業較好水平。

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