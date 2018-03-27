世茂房地産(00813-HK)2017年多賺51.6% 末期息每股60港仙

世茂房地産(00813-HK)公布，截至2017年12月31日止全年營業額上升18.8%至704.26億元(人民币，下同)；毛利額大幅上升31.1%至214.30億元；股東應占核心業務淨利潤上升10.9%至約69.30億元；股東應占核心業務淨利潤率由2016年的12.8%上升1.2%至14.0%；股東應占利潤大幅上升51.6%至約78.40億元；每股基本盈利232.4分；建議派發末期股息每股60港仙。

公告稱，2017年簽約額為人民币1,007.70億元，簽約面積為606.2萬平方米。簽約均價由2016年的每平方米人民币13,850元上升至2017年的每平方米人民币16,623元。

于2017年12月31日，集團的土地儲備約為4,790萬平方米(權益前)。2017年，集團新增土地儲備1,060萬平方米(權益前)。

于2017年12月31日，集團資金充裕，包括賬面現金約為人民币330.07億元，可動用銀行授信餘額約為人民币200.00億元及已獲批可發行熊貓中票人民币80.00億元。

于2017年12月31日的淨負債率為58.9%，較2016年12月31日上升5.5%。

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