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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月27日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         19491         0    2337   旺宏                   -8711      5330  
00632R 元大台灣50反1           8659         0    2888   新光金                 -4534    -17860  
00655L 國泰中國A50正2          8415         0    2891   中信金                 -3501    -15628  
00633L 富邦上証正2             7747         0    2884   玉山金                 -3286    -21230  
2303   聯電                    6200     40545    2317   鴻海                   -3240    -35000  
2892   第一金                  2954     11793    00642U 元大S&P石油            -3179         0  
00636  國泰中國A50             2398     22860    2344   華邦電                 -2638     -9449  
2014   中鴻                    2395     -2980    2382   廣達                   -2045     -3700  
2887   台新金                  1918      3150    6116   彩晶                   -1555      5812  
00673R 元大S&P原油反1          1702         0    2455   全新                   -1497     -1728  
2367   燿華                    1609     -4557    00635U 元大S&P黃金            -1258         0  
00670L 富邦NASDAQ正2           1191         0    2345   智邦                   -1208     -4098  
00639  富邦深100               1088       330    3481   群創                   -1162    -51821  
3231   緯創                     930      1856    00640L 富邦日本正2            -1066         0  
006205 富邦上証                 857         0    2515   中工                   -1064     -1728  
2371   大同                     837     -2644    00634R 富邦上証反1            -1036         0  
2330   台積電                   800    -10065    8150   南茂                   -1011     -5306  
2481   強茂                     755       792    2002   中鋼                    -970    -20681  
2834   臺企銀                   724    -10672    2105   正新                    -908     -5936  
00643  群益深証中小             723      3805    1216   統一                    -903     -1450  
2049   上銀                     671      1240    00708L 元大S&P黃金正2          -761         0  
1101   台泥                     666     -1034    2812   台中銀                  -758     -3084  
2823   中壽                     659      6119    00638R 元大滬深300反1          -736         0  
2412   中華電                   657      3677    2454   聯發科                  -663     -3601  
6120   達運                     651      -360    2448   晶電                    -659     -1741  
1312   國喬                     650      6329    2492   華新科                  -636      1121  
00631L 元大台灣50正2            606         0    00659R 國泰日本反1             -606         0  
2313   華通                     605    -12602    2353   宏碁                    -574      9425  
2408   南亞科                   593      2012    2881   富邦金                  -567     -6347  
2409   友達                     540    -21625    6153   嘉聯益                  -563      2233  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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