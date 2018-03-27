◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月27日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 19491 0 2337 旺宏 -8711 5330 00632R 元大台灣50反1 8659 0 2888 新光金 -4534 -17860 00655L 國泰中國A50正2 8415 0 2891 中信金 -3501 -15628 00633L 富邦上証正2 7747 0 2884 玉山金 -3286 -21230 2303 聯電 6200 40545 2317 鴻海 -3240 -35000 2892 第一金 2954 11793 00642U 元大S&P石油 -3179 0 00636 國泰中國A50 2398 22860 2344 華邦電 -2638 -9449 2014 中鴻 2395 -2980 2382 廣達 -2045 -3700 2887 台新金 1918 3150 6116 彩晶 -1555 5812 00673R 元大S&P原油反1 1702 0 2455 全新 -1497 -1728 2367 燿華 1609 -4557 00635U 元大S&P黃金 -1258 0 00670L 富邦NASDAQ正2 1191 0 2345 智邦 -1208 -4098 00639 富邦深100 1088 330 3481 群創 -1162 -51821 3231 緯創 930 1856 00640L 富邦日本正2 -1066 0 006205 富邦上証 857 0 2515 中工 -1064 -1728 2371 大同 837 -2644 00634R 富邦上証反1 -1036 0 2330 台積電 800 -10065 8150 南茂 -1011 -5306 2481 強茂 755 792 2002 中鋼 -970 -20681 2834 臺企銀 724 -10672 2105 正新 -908 -5936 00643 群益深証中小 723 3805 1216 統一 -903 -1450 2049 上銀 671 1240 00708L 元大S&P黃金正2 -761 0 1101 台泥 666 -1034 2812 台中銀 -758 -3084 2823 中壽 659 6119 00638R 元大滬深300反1 -736 0 2412 中華電 657 3677 2454 聯發科 -663 -3601 6120 達運 651 -360 2448 晶電 -659 -1741 1312 國喬 650 6329 2492 華新科 -636 1121 00631L 元大台灣50正2 606 0 00659R 國泰日本反1 -606 0 2313 華通 605 -12602 2353 宏碁 -574 9425 2408 南亞科 593 2012 2881 富邦金 -567 -6347 2409 友達 540 -21625 6153 嘉聯益 -563 2233 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股