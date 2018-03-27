【港股解碼】中國海外：租售並舉來了！

中國海外發展(00688-HK)於26日公佈2017年度業績，年內錄得收入1660.44億（港元，下同），按年上升1.2%。純利按年增長10.1%至407.7億，當中包括投資物業公允價值變動稅後淨收益43.7億元。若扣除投資物業公允價值變動及合營專案公允價值增加等因素，基礎純利342.6億元，平均股東資金回報16.7%。

2017年合同銷售按年增加10.2%至2320.7億元，其中內地占2201.2億元，港澳市場占119.5億元。今年銷售目標2900億元，竣工面積預計約1595萬平方米。

中國海外發展3月27日在香港舉行業績發佈會，主席兼行政總裁顏建國表示，對2018年合約銷售額目標不低於2900億，並於2020年實現4000億的銷售目標充滿信心。此外，對於租售並舉的房地產新政策，已專門設立了長租公寓建設與運營的組織。下麵為發佈會問答實錄：

Q1： 2900億銷售目標保守嗎？怎樣看今年的市場？

A1 ：（顏建國）這個目標是結合了外部環境和本身資源情況作出的比較切合實際的指標，今年是房產市場發展平穩的時期，但同時在這段時間之內，今年行政調控會繼續延伸，今年的按揭貸款國內也有所收緊，所以用審慎樂觀態度來看待今年的指標。

去年十九大已召開，對中國房產業有新的定位，“房子是用來住的，不是用來炒的”，今年公司會穩中求進。從行業本身來看，金融目前的調控政策還是比較緊的，今年我們看市場是比較平穩，但我們會用比較審慎的態度，對市場仍懷敬畏之心。

從貨值來看，今年的貨值是比較多的，可售貨值大概是5500億港元，同比有大幅增長。但從結構上來看，下半年的貨值高於上半年，下半年的貨值大多集中於第四季度。所以這是結合了外部與內部環境的考慮，2900億的銷售目標還是比較切合公司的實際情況。當然也會根據市場的銷售情況，在年終檢討銷售目標。

Q2 同行近年發展比較快，是否有危機感？

A2 ：（主席兼行政總裁顏建國）每個企業的發展各有各的邏輯，我們也有我們的邏輯，希望公司持續穩定發展，為股東持續創造利潤，這是公司首先想做的事情。同行的發展速度都比較快，我們會正常按照自己的節奏在穩和好的情況下，在有資源的情況下，加快發展步伐。對於2018年的銷售目標方面，也比往年作出了較大增幅度。

Q3 ：今後並購有何計畫？

A3：（主席兼行政總裁顏建國）在目前階段，除了公開市場的拿地，我們會積極參與審慎出價，在去年公開市場上也非常勤奮，去年去了500多次，最後成功率也在14%-15%左右，拿了76塊地。此外，在非公開市場也做了不少工作，包括專案股權的並購、城市改造專案等。在專案並購的層面，我們一直在做，但從大規模公司的股權並購上，一直也在和很多企業在溝通，今年會以更加積極的狀態和同行業的公司接觸，積極尋找機會獲得企業的發展。對我們來說，公開市場、非公開市場包括並購，都是研究未來土地發展方向。

Q4：如何看待淨利潤增長放緩的問題？

A4：（主席兼行政總裁顏建國）中國海外發展利潤的總基數已經很大了，原來只有100來億，20%的增幅也是20億左右，2017年已取得400多億的淨利潤，按10%的增長率基數就是40億，比原來20%的基數還要多。在淨利潤基數如此大的情況下，我們追求的是淨利潤持續穩定提高。

Q5：去年拿了不少地，如何打造？

A5 ：（主席兼行政總裁顏建國）去年的確拿了不少地，可能大家覺得拿的地價格比較貴，但去年中國海外也沒拿什麼地王專案。去年的一線場所和很多二線城市也是限價的，從土地平均價格來看，2017年比2016年要高，這裏面有個結構性問題：2016年拿的地不多，且將近60%是來自於濟南華山的一個專案，那個專案價格很低。而去年在31個城市拿地包括香港，單價是比較貴的，平均水準來看是高了。但買每一塊地，都有公司嚴格的投資標準，沒有達到回報的專案堅決不拿。同時在去年拿的地裏面，有限價或者附近有限價的，我們都會嚴格參考現有的限價水準。我們認為拿下的地在未來沒有太大的問題及風險。

Q6有投資物業的規劃嗎？

A6：（主席兼行政總裁顏建國）在未來幾年會以資源分配的角度，把現有資源踏踏實實做好。

Q7：長租公寓整體目標？

A7 ：（主席兼行政總裁顏建國）租售並舉已成為房地產的政策，我們積極回應政府政策的要求。原來我們也有公寓但比較零星，在此基礎上去年我們專門設立了長租公寓建設與運營的組織，安排了專門的人員、專門的專案及專門的資金，從今年開始未來幾年每年我們至少3000-5000間的長租公寓會投入運營。隨著國家長租公寓的政策在逐漸出臺，我們會進一步加強對長租公寓的建設。

Q8：智慧科技綠色建築產業化方面對毛利率的提升有什麼幫助？

A8：（執行副總裁、運營總監兼總建築師羅亮）智慧科技綠色建築產業化是公司的產業戰略，現在目前持有的商業物業，幾乎100%是綠色建築，這取得了各種驗證。在產業化方面，也已經實施了超過4-5項，會在4月份的全國性研討會來探討。隨著人們環保意識越來越高，對綠色建築環保以及產業化生產的高品質住宅的接受度也越來越高。

■ 作者｜張雨娜

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