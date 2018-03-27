外匯局：2017年末中國銀行業對外金融資産9977億美元

外匯局公布，2017年末，中國銀行業對外金融資産9977億美元，對外負債12789億美元，對外淨負債2812億美元，其中，人民币淨負債2847億美元，外币淨資産35億美元。

在銀行業對外金融資産中，存貸款資産7481億美元，債券資産1167億美元，股權等其他資産1329億美元，分别占銀行業對外金融資産的75%、12%和13%。分币種看，人民币資産1179億美元，美元資産6745億美元，其他币種資産2052億美元，分别占12%、68%和21%。銀行業對外金融資産中，投向境外銀行部門4559億美元，占比46%;投向境外非銀行部門5418億美元，占比54%。

在銀行業對外負債中，存貸款負債6912億美元，債券負債1839億美元，股權等其他負債4038億美元，分别占銀行業對外負債的54%、14%和32%。分币種看，人民币負債4027億美元，美元負債4709億美元，其他币種負債4054億美元，分别占31%、37%和32%。我國銀行業對外負債中，來自境外銀行部門5435億美元，占比42%;來自境外非銀行部門7354億美元，占比58%。

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