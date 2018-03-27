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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月26日 交易日  
  
停止融資      融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                         過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大S&P500正2 元大台灣50正2  元大中型100       大東              昶和     大飲     臺企銀
味全          元大滬深300正2 富邦科技          利勤              大統染   達新
宏洲          FH香港正2      元大台商50        強信-KY           海悅     立益
嘉裕          國泰中國A50正2 富邦摩台          信昌化            銘旺科   怡華
東華          富邦H股正2     富邦發達          佳大              卓越     昶和
大東          富邦NASDAQ正2  富邦金融          海光              統領     大統染
立益          富邦NASDAQ反1  元大MSCI台灣      世紀鋼                     元禎
佳和          正道           永豐臺灣加權      威盛                       展宇
昶和          友旺           國泰日經225       映泰                       康普
三洋紡        同開           元大日經225       承啟                       世紀鋼
瑞利          悠克           元大美債7-10正2   統懋                       海悅
樂士          川飛           元大美債7-10反1   翔耀                       映泰
正峰新                       元大S&P日圓反1    太空梭                     隴華
億泰                         富邦歐洲          全新                       麗臺
毛寶                         FH彭博高收益債    麗臺                       世芯-KY
燁興                         味全              華擎                       拓凱
中鴻                         大飲              世芯-KY                    傳奇
聚亨                         鮮活果汁-KY       捷泰                       東科-KY
千興                         南僑              愛普                       鈺邦
威致                         地球              無敵                       華友聯
首利                         廣華-KY           杜康-DR                    愛山林
麗正                         昭輝              陽光能源-DR                皇昌
東訊                         新纖              川飛                       華園
華泰                         宏洲                                         遠雄來
茂矽                         嘉裕                                         夏都
錸德                         東華                                         欣欣
廷鑫                         新紡                                         統領
倫飛                         大東                                         阿瘦
威盛                         立益                                         康師傅-DR
銘旺科                       佳和                                         晨訊科-DR
統懋                         宜進                                         友佳-DR
翔耀                         昶和                                         一零四
太空梭                       三洋紡                                       新海
新利虹                       瑞利                                         秋雨
華映                         恩德                                         欣高
吉祥全                       樂士                                         台數科
憶聲                         正峰新                                       南六
科風                         億泰                                         基勝-KY
建碁                         中化                                         威宏-KY
和鑫                         葡萄王                                       波力-KY
力特                         美吾華                                       泰昇-KY
喬鼎                         毛寶                                         政伸
正達                         中化生                                       吉源-KY
晟鈦                         展宇
新世紀                       科妍
誠創                         上緯投控
嘉威                         懷特
力銘                         國精化
亞太電                       康普
達能                         燁興
清惠                         中鴻
慧友                         聚亨
捷泰                         千興
互億                         威致
天瀚                         英利-KY
迅杰                         首利
華上                         英瑞-KY
元晶                         麗正
華冠                         東訊
裕豐                         華泰
寶徠                         茂矽
日勝生                       錸德
台船                         廷鑫
東森                         倫飛
台南-KY                      威盛
康師傅-DR                     新巨
聖馬丁-DR                     建準
神州-DR                      銘旺科
耀傑-DR                      統懋
同方友友-DR                     翔耀
晨訊科-DR                     太空梭
友佳-DR                      超豐
陽光能源-DR                     新美齊
精熙-DR                      新利虹
中福                         光群雷
雷虎                         志聖
中視                         華映
秋雨                         敦陽科
慶豐富                       吉祥全
                             華立
                             憶聲
                             德律
                             科風
                             建碁
                             和鑫
                             力特
                             喬鼎
                             聯傑
                             正達
                             大量
                             景碩
                             晟鈦
                             新世紀
                             京鼎
                             融程電
                             華擎
                             晶彩科
                             誠創
                             嘉威
                             力銘
                             世芯-KY
                             TPK-KY
                             亞太電
                             達能
                             致伸
                             事欣科
                             清惠
                             慧友
                             鈞寶
                             捷泰
                             互億
                             帆宣
                             盛群
                             天瀚
                             迅杰
                             定穎
                             全國電
                             華上
                             光聖
                             元晶
                             研揚
                             台虹
                             華冠
                             宇瞻
                             裕豐
                             寶徠
                             日勝生
                             潤弘
                             三發地產
                             台船
                             中航
                             東森
                             遠雄來
                             王品
                             雲品
                             中壽
                             中再保
                             台南-KY
                             美德醫療-DR
                             康師傅-DR
                             聖馬丁-DR
                             神州-DR
                             耀傑-DR
                             同方友友-DR
                             晨訊科-DR
                             友佳-DR
                             陽光能源-DR
                             精熙-DR
                             中福
                             一零四
                             雷虎
                             新海
                             中視
                             秋雨
                             中鼎
                             慶豐富
                             岱宇
                             台數科
                             南六
                             日友
                             基勝-KY
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