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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月26日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          廣寰科            新昕纖   杏昌                
易威     凱衛     富邦美債7-10          點晶              謚源     強生                
南璋     樺晟     富邦美債20年          泰谷              東林     世坤                
勝昱     海灣     元大美債7-10          大峽谷-KY          欣厚-KY  萬國通              
飛寶企業 雙鴻     元大美債1-3          青雲              友銓     新昕纖              
精確     晟楠     元大中國債3-5          建達              達威     光明                
宏易     寶得利   國泰5Y+新興債          撼訊              松崗     聚紡                
唐鋒     撼訊     國泰1-5Y高收債          海韻電            三圓     興采                
台蠟     晉泰     南光              上揚              雙喜     直得                
榮群              合世              驊訊              力泰     泰茂                
天宇              易威              松崗              理銘     至興                
新零售            寶利徠            保銳              雅茗-KY  萬在                
力新              優盛              富驛-KY           亞都     大恭                
恩得利            健亞                                東凌-KY  美琪瑪              
李洲              鈺緯                                關中     致振                
凱柏實業          泰博                                隆中     威潤                
遠昇              強生                                時報     唐榮                
及成              科懋                                欣泰     世豐                
鑫龍騰            德麥                                         尼克森              
和進              南璋                                         力新                
耀勝              勝昱                                         凌網                
倚強              飛寶企業                                     李洲                
鑫創              捷邦                                         港建                
廣寰科            直得                                         耀勝                
點晶              精確                                         至寶電              
建舜電            宏易                                         點晶                
泰谷              富強鑫                                       幸康                
典範              瑞穎                                         曜越                
長天              朋程                                         重鳥鵬              
益通              唐鋒                                         泓格                
振維              台蠟                                         東林                
鴻翊              韋僑                                         盈正                
迎輝              威潤                                         晟楠                
欣厚-KY           宇智                                         營邦                
兆遠              榮群                                         美桀                
系統電            天宇                                         世紀                
世紀              智捷                                         友銓                
華容              世鎧                                         青雲                
建榮              榮剛                                         慕康生醫            
立衛              新零售                                       昇益                
天揚              力新                                         凱鈺                
鈺創              恩得利                                       三聯                
合正              李洲                                         合邦                
金利              凱柏實業                                     業強                
寶聯通            艾訊                                         訊達                
昇益              遠昇                                         撼訊                
凱鈺              及成                                         亞銳士              
德宏              笙泉                                         安碁                
寬魚國際          亞信                                         艾華                
合邦              鑫龍騰                                       沛亨                
萬旭              和進                                         迅德                
驊宏資            耀勝                                         倉和                
久正              倚強                                         光菱                
上揚              鑫創                                         三圓                
全譜              欣銓                                         雙喜                
易通展            廣寰科                                       力泰                
元隆              點晶                                         理銘                
沛亨              建舜電                                       中連貨              
九暘              泰谷                                         安心                
凱碩              典範                                         燦星旅              
全達              精材                                         高野                
奧斯特            長天                                         亞都                
福華              益通                                         老爺知              
保銳              森寶                                         滿心                
常珵              振維                                         德記                
立碁              鴻翊                                         關中                
越峰              迎輝                                         誠品生活            
士開              牧德                                         泰偉                
志嘉              家登                                         華義                
富裔              欣厚-KY                                      時報                
燦星旅            兆遠                                         琉園                
富驛-KY           湯石照明                                     旭然                
劍湖山            雷笛克                                       鼎創達              
德記              智崴                                         明揚                
泰偉              信驊                                         綠河-KY             
華義              大峽谷-KY                                     欣雄                
得利影            系統電                                       欣泰                
鼎創達            天剛                                                             
花王              世紀                                                             
邦泰              光聯                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  寶聯通                                                           
                  昇益                                                             
                  宣德                                                             
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  華韡                                                             
                  聖暉                                                             
                  寬魚國際                                                         
                  合邦                                                             
                  亞元                                                             
                  萬旭                                                             
                  驊宏資                                                           
                  晉倫                                                             
                  久正                                                             
                  艾華                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  系微                                                             
                  易通展                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  迅得                                                             
                  神盾                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  來思達                                                           
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  福華                                                             
                  保銳                                                             
                  常珵                                                             
                  博大                                                             
                  立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  華宏                                                             
                  千附                                                             
                  士開                                                             
                  三豐                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  惠普                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  六角                                                             
                  劍湖山                                                           
                  柏文                                                             
                  德記                                                             
                  宏遠證                                                           
                  大慶證                                                           
                  誠品生活                                                         
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  旭然                                                             
                  鼎創達                                                           
                  崑鼎                                                             
                  白紗科                                                           
                  台境                                                             
                  花王                                                             
                  北基                                                             
                  鉅明                                                             
                  邦泰                                                             
                  森鉅
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