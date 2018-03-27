[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/03/26 107/03/23 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.33270 10.33130 0.00140 0.01355 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.62460 9.64750 -0.02290 -0.23737 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.81270 9.83560 -0.02290 -0.23283 中國信託台灣活力基金 14.48000 14.35000 0.13000 0.90592 中國信託台灣優勢基金 17.18000 17.03000 0.15000 0.88080 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.25000 9.39000 -0.14000 -1.49095 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 8.92000 9.02000 -0.10000 -1.10865 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.47000 8.56000 -0.09000 -1.05140 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.37000 9.48000 -0.11000 -1.16034 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.81000 9.04000 -0.23000 -2.54425 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.31000 9.56000 -0.25000 -2.61506 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.63020 9.63380 -0.00360 -0.03737 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.20170 9.20520 -0.00350 -0.03802 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.14190 10.14760 -0.00570 -0.05617 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.68930 9.69480 -0.00550 -0.05673 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.81180 10.01960 -0.20780 -2.07394 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.65320 8.83640 -0.18320 -2.07324 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.01370 11.17440 -0.16070 -1.43811 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.06620 10.21300 -0.14680 -1.43738 中國信託智能運動基金-台幣 9.79000 9.95000 -0.16000 -1.60804 中國信託智能運動基金-美元 10.06000 10.24000 -0.18000 -1.75781 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96640 10.96610 0.00030 0.00274 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.54510 9.55650 -0.01140 -0.11929 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.38470 9.39580 -0.01110 -0.11814 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.75020 9.76290 -0.01270 -0.13008 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.58190 9.59440 -0.01250 -0.13028 中國信託精穩基金 17.60710 17.58730 0.01980 0.11258 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.31000 10.49000 -0.18000 -1.71592 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.06000 10.23000 -0.17000 -1.66178 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.04000 11.24000 -0.20000 -1.77936 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.81000 11.00000 -0.19000 -1.72727 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 65.44000 64.54000 0.90000 1.39448 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.24130 37.23210 0.00920 0.02471 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24900 11.24800 0.00100 0.00889 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.68930 10.63620 0.05310 0.49924 元大上證50基金 31.65000 32.13000 -0.48000 -1.49393 元大大中華TMT基金-人民幣 12.79000 13.33000 -0.54000 -4.05101 元大大中華TMT基金-新台幣 11.75000 12.19000 -0.44000 -3.60952 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.12000 13.46000 -0.34000 -2.52600 元大大中華價值指數基金-美元 13.39400 13.68200 -0.28800 -2.10496 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.10200 17.46000 -0.35800 -2.05040 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.20800 11.51100 -0.30300 -2.63226 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.11400 11.35800 -0.24400 -2.14827 元大中國平衡基金-人民幣 3.16000 3.26000 -0.10000 -3.06748 元大中國平衡基金-新台幣 14.56000 14.94000 -0.38000 -2.54351 元大中國高收益點心債券基金 11.20880 11.20870 0.00010 0.00089 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.72980 45.66220 0.06760 0.14804 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.32680 10.34500 -0.01820 -0.17593 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.63250 9.64940 -0.01690 -0.17514 元大中國機會債券基金-新台幣 9.79700 9.76640 0.03060 0.31332 元大巴西指數基金 6.68900 6.70300 -0.01400 -0.20886 元大巴菲特基金 29.92000 29.68000 0.24000 0.80863 元大日經225基金 26.14000 25.93000 0.21000 0.80987 元大台商收成基金 23.95000 24.04000 -0.09000 -0.37438 元大台灣50單日反向1倍基金 12.78000 12.90000 -0.12000 -0.93023 元大台灣50單日正向2倍基金 36.75000 36.04000 0.71000 1.97003 元大台灣中型100基金 32.16000 32.10000 0.06000 0.18692 元大台灣加權股價指數基金 24.93200 24.89500 0.03700 0.14862 元大台灣卓越50基金 82.23000 82.19000 0.04000 0.04867 元大台灣金融基金 16.78000 16.71000 0.07000 0.41891 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.54000 30.44000 0.10000 0.32852 元大台灣高股息基金 25.95000 25.84000 0.11000 0.42570 元大台灣電子科技基金 36.45000 36.37000 0.08000 0.21996 元大全球ETF成長組合基金 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140 元大全球ETF穩健組合基金 14.16000 14.30000 -0.14000 -0.97902 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.06000 13.10000 -0.04000 -0.30534 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.44000 12.54000 -0.10000 -0.79745 元大全球不動產證券化基金-美元 12.72900 12.77700 -0.04800 -0.37568 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.84000 8.99000 -0.15000 -1.66852 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.77000 6.88000 -0.11000 -1.59884 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.87000 7.97000 -0.10000 -1.25471 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.22000 6.30000 -0.08000 -1.26984 元大全球股票入息基金-美元配息 9.93100 10.10900 -0.17800 -1.76081 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.26000 10.44000 -0.18000 -1.72414 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.32000 9.48000 -0.16000 -1.68776 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.29940 10.30270 -0.00330 -0.03203 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.55510 9.55820 -0.00310 -0.03243 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.15510 9.15330 0.00180 0.01967 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.54460 8.54290 0.00170 0.01990 元大全球新興市場精選組合基金 13.89000 14.14000 -0.25000 -1.76803 元大全球農業商機基金 15.57000 15.80000 -0.23000 -1.45570 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 元大印尼指數基金 9.09100 9.17100 -0.08000 -0.87231 元大印度指數基金 9.25100 9.32700 -0.07600 -0.81484 元大印度基金 12.01000 12.10000 -0.09000 -0.74380 元大多多基金 19.20000 19.07000 0.13000 0.68170 元大多福基金 56.65000 56.17000 0.48000 0.85455 元大亞太成長基金 9.94000 10.17000 -0.23000 -2.26155 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.55260 8.53880 0.01380 0.16162 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.14210 7.13060 0.01150 0.16128 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.89300 10.08400 -0.19100 -1.89409 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.65000 9.83000 -0.18000 -1.83113 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.56000 9.74000 -0.18000 -1.84805 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.65000 9.83000 -0.18000 -1.83113 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.86500 10.06300 -0.19800 -1.96760 元大卓越基金 50.82000 50.57000 0.25000 0.49436 元大店頭基金 9.05000 8.96000 0.09000 1.00446 元大泛歐成長基金 9.19000 9.25000 -0.06000 -0.64865 元大美元貨幣市場基金-美元 10.18610 10.18480 0.00130 0.01276 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.00710 9.01110 -0.00400 -0.04439 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.02070 29.97570 0.04500 0.15012 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.00800 36.01000 -0.00200 -0.00555 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.27330 19.25490 0.01840 0.09556 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.92740 18.96170 -0.03430 -0.18089 元大美國政府7至10年期債券基金 36.85520 36.79130 0.06390 0.17368 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.47520 20.49030 -0.01510 -0.07369 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.09030 18.06000 0.03030 0.16777 元大高科技基金 17.86000 17.80000 0.06000 0.33708 元大得利貨幣市場基金 16.22430 16.22370 0.00060 0.00370 元大得寶貨幣市場基金 11.96140 11.96100 0.00040 0.00334 元大富櫃50基金 14.66000 14.49000 0.17000 1.17322 元大華夏中小基金 8.53000 8.83000 -0.30000 -3.39751 元大新中國基金-人民幣 11.77000 12.27000 -0.50000 -4.07498 元大新中國基金-美元 12.03200 12.48400 -0.45200 -3.62063 元大新中國基金-新台幣 11.33000 11.75000 -0.42000 -3.57447 元大新主流基金 25.34000 25.16000 0.18000 0.71542 元大新東協平衡基金-美元 10.23400 10.27400 -0.04000 -0.38933 元大新東協平衡基金-新台幣 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239 元大新興市場ESG策略基金 13.07000 13.32000 -0.25000 -1.87688 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.65310 10.75820 -0.10510 -0.97693 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.76230 10.82190 -0.05960 -0.55074 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.69370 10.74660 -0.05290 -0.49225 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.53890 9.58610 -0.04720 -0.49238 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.88170 9.88620 -0.00450 -0.04552 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.63050 9.63490 -0.00440 -0.04567 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.49560 9.49440 0.00120 0.01264 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.25760 9.25640 0.00120 0.01296 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.66350 9.66510 -0.00160 -0.01655 元大新興亞洲基金 11.78000 12.07000 -0.29000 -2.40265 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.73830 9.74270 -0.00440 -0.04516 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.72860 9.73300 -0.00440 -0.04521 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.46570 9.46450 0.00120 0.01268 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.45610 9.45490 0.00120 0.01269 元大萬泰貨幣市場基金 15.07600 15.07550 0.00050 0.00332 元大經貿基金 37.64000 37.31000 0.33000 0.88448 元大實質多重資產基金-人民幣 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 元大實質多重資產基金-美元 9.78100 9.70000 0.08100 0.83505 元大實質多重資產基金-新台幣 9.76000 9.67000 0.09000 0.93071 元大滬深300單日反向1倍基金 14.38000 14.27000 0.11000 0.77085 元大滬深300單日正向2倍基金 16.69000 17.01000 -0.32000 -1.88125 元大精準中小基金 22.57000 22.37000 0.20000 0.89405 元大摩臺基金 38.46000 38.40000 0.06000 0.15625 元大標普500基金 22.69000 23.15000 -0.46000 -1.98704 元大標普500單日反向1倍基金 14.21000 13.97000 0.24000 1.71797 元大標普500單日正向2倍基金 28.80000 29.83000 -1.03000 -3.45290 元大標智滬深300基金 18.62000 18.57000 0.05000 0.26925 元大歐洲50基金 23.38000 23.74000 -0.36000 -1.51643 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.12950 10.12860 0.00090 0.00889 元大績效基金 52.94000 52.62000 0.32000 0.60813 元大韓國KOSPI200基金 23.38000 23.18000 0.20000 0.86281 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.43000 15.35000 0.08000 0.52117 日盛上選基金 32.54000 32.23000 0.31000 0.96184 日盛小而美基金 19.16000 19.02000 0.14000 0.73607 日盛中國內需動力基金 11.22000 11.68000 -0.46000 -3.93836 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.70180 11.71500 -0.01320 -0.11268 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.03080 10.04210 -0.01130 -0.11253 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.03950 12.05370 -0.01420 -0.11781 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.31400 10.32620 -0.01220 -0.11815 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.77540 10.78520 -0.00980 -0.09087 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.21530 9.22370 -0.00840 -0.09107 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.25000 12.62000 -0.37000 -2.93185 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.68000 13.08000 -0.40000 -3.05810 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.39000 12.77000 -0.38000 -2.97572 日盛日盛基金 13.15000 13.05000 0.10000 0.76628 日盛目標收益組合基金(美元) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 日盛全球抗暖化基金 9.89000 10.10000 -0.21000 -2.07921 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.98550 10.00270 -0.01720 -0.17195 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.58390 9.60050 -0.01660 -0.17291 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.70390 9.71760 -0.01370 -0.14098 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.31640 9.32950 -0.01310 -0.14041 日盛全球新興債券基金A 10.83610 10.85260 -0.01650 -0.15204 日盛全球新興債券基金B 8.58440 8.59750 -0.01310 -0.15237 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43330 2.43690 -0.00360 -0.14773 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.73350 1.73600 -0.00250 -0.14401 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38150 0.38210 -0.00060 -0.15703 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27280 0.27330 -0.00050 -0.18295 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.52950 12.54620 -0.01670 -0.13311 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.80720 8.81900 -0.01180 -0.13380 日盛亞洲機會基金 7.58000 7.80000 -0.22000 -2.82051 日盛首選基金 17.08000 16.87000 0.21000 1.24481 日盛高科技基金 17.24000 17.03000 0.21000 1.23312 日盛貨幣市場基金 14.74270 14.74210 0.00060 0.00407 日盛新台商基金 37.84000 37.47000 0.37000 0.98746 日盛精選五虎基金 37.26000 37.11000 0.15000 0.40420 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46060 13.46010 0.00050 0.00371 台新2000高科技基金 35.67000 35.37000 0.30000 0.84818 台新MSCI中國基金 21.67000 22.30000 -0.63000 -2.82511 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.10000 18.29000 -0.19000 -1.03882 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.94000 20.54000 0.40000 1.94742 台新大眾貨幣市場基金 14.13670 14.13630 0.00040 0.00283 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.80230 9.82980 -0.02750 -0.27976 台新中美貨幣市場基金-美元 10.86040 10.83930 0.02110 0.19466 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.84100 9.82050 0.02050 0.20875 台新中國通基金 47.49000 47.15000 0.34000 0.72110 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.12500 16.44100 -0.31600 -1.92202 台新中國精選中小基金 11.76000 12.22000 -0.46000 -3.76432 台新主流基金 24.11000 23.90000 0.21000 0.87866 台新北美收益資產證券化基金(A) 17.68000 17.92000 -0.24000 -1.33929 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60940 0.61810 -0.00870 -1.40754 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.47000 13.66000 -0.19000 -1.39092 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46400 0.47060 -0.00660 -1.40246 台新台灣中小基金 37.73000 37.45000 0.28000 0.74766 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.17810 9.31700 -0.13890 -1.49082 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.26890 9.37680 -0.10790 -1.15071 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.25000 8.34000 -0.09000 -1.07914 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.21460 10.33350 -0.11890 -1.15063 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.08000 9.18000 -0.10000 -1.08932 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.68360 10.78160 -0.09800 -0.90896 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.66000 9.75000 -0.09000 -0.92308 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.33900 11.44320 -0.10420 -0.91058 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.26000 10.34000 -0.08000 -0.77369 台新印度基金 14.83000 14.98000 -0.15000 -1.00134 台新亞美短期債券基金 10.84250 10.83950 0.00300 0.02768 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.80660 8.81840 -0.01180 -0.13381 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30850 0.30910 -0.00060 -0.19411 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.93480 11.95080 -0.01600 -0.13388 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41190 0.41270 -0.00080 -0.19385 台新真吉利貨幣市場基金 11.07290 11.07250 0.00040 0.00361 台新高股息平衡基金 30.42550 30.34800 0.07750 0.25537 台新智慧生活基金-美元 10.09510 10.30080 -0.20570 -1.99693 台新智慧生活基金-新台幣 9.81000 10.01000 -0.20000 -1.99800 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.38450 9.39860 -0.01410 -0.15002 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.07250 9.08080 -0.00830 -0.09140 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.84080 9.85570 -0.01490 -0.15118 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.52050 9.52920 -0.00870 -0.09130 台新新興市場債券基金(A類型) 10.37880 10.39710 -0.01830 -0.17601 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35050 0.35130 -0.00080 -0.22773 台新新興市場債券基金(B類型) 7.91930 7.93330 -0.01400 -0.17647 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28060 0.28130 -0.00070 -0.24884 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.39000 6.46000 -0.07000 -1.08359 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.91300 10.01300 -0.10000 -0.99870 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.52000 19.42000 0.10000 0.51493 未來資產全球大消費基金 14.30000 14.58000 -0.28000 -1.92044 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.49000 8.56000 -0.07000 -0.81776 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.90100 11.90280 -0.00180 -0.01512 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.79410 9.79560 -0.00150 -0.01531 未來資產亞洲新富基金 21.19000 21.64000 -0.45000 -2.07948 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54610 12.54580 0.00030 0.00239 未來資產阿波羅基金 12.11000 12.05000 0.06000 0.49793 未來資產新興市場債券基金A 8.92980 8.93560 -0.00580 -0.06491 未來資產新興市場債券基金B 6.96240 6.96690 -0.00450 -0.06459 未來資產閣來寶全球組合基金 11.48000 11.53000 -0.05000 -0.43365 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.95380 10.95280 0.00100 0.00913 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.04390 10.04090 0.00300 0.02988 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.45270 9.45480 -0.00210 -0.02221 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55680 10.55910 -0.00230 -0.02178 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.52230 8.52430 -0.00200 -0.02346 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.57910 9.58110 -0.00200 -0.02087 永豐中小基金 49.72000 49.97000 -0.25000 -0.50030 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.88980 1.89200 -0.00220 -0.11628 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.43860 2.44140 -0.00280 -0.11469 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.85310 8.86170 -0.00860 -0.09705 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.07960 11.09030 -0.01070 -0.09648 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.72000 4.89000 -0.17000 -3.47648 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.80000 22.58000 -0.78000 -3.45438 永豐主流品牌基金 15.98000 16.13000 -0.15000 -0.92994 永豐永豐基金 33.90000 33.67000 0.23000 0.68310 永豐亞洲民生消費基金 12.35000 12.48000 -0.13000 -1.04167 永豐南非幣2021保本基金 12.82410 12.81480 0.00930 0.07257 永豐高科技基金 23.12000 23.09000 0.03000 0.12993 永豐貨幣市場基金 13.85870 13.85820 0.00050 0.00361 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10210 2.10610 -0.00400 -0.18992 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47660 2.48190 -0.00530 -0.21355 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.97660 7.98920 -0.01260 -0.15771 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.47600 10.49250 -0.01650 -0.15726 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.53820 7.54560 -0.00740 -0.09807 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.35950 11.37060 -0.01110 -0.09762 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.81000 8.95000 -0.14000 -1.56425 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.46000 19.76000 -0.30000 -1.51822 永豐臺灣加權ETF基金 53.96000 53.86000 0.10000 0.18567 永豐領航科技基金 38.93000 38.74000 0.19000 0.49045 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.41000 12.49000 -0.08000 -0.64051 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.94000 12.01000 -0.07000 -0.58285 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.80000 9.96000 -0.16000 -1.60643 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.60000 9.74000 -0.14000 -1.43737 永豐趨勢平衡基金 47.04000 46.92000 0.12000 0.25575 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.40410 11.40060 0.00350 0.03070 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75800 9.75740 0.00060 0.00615 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.75800 9.75740 0.00060 0.00615 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70850 9.70840 0.00010 0.00103 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.71210 9.71200 0.00010 0.00103 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.76720 9.76750 -0.00030 -0.00307 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.89440 9.89470 -0.00030 -0.00303 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.69150 9.69190 -0.00040 -0.00413 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.77960 9.78010 -0.00050 -0.00511 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.70000 11.96000 -0.26000 -2.17391 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.85000 11.05000 -0.20000 -1.80995 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.89000 12.12000 -0.23000 -1.89769 兆豐國際中小基金 14.73000 14.67000 0.06000 0.40900 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.92000 15.39000 -0.47000 -3.05393 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.58000 21.15000 -0.57000 -2.69504 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.08000 21.68000 -0.60000 -2.76753 兆豐國際民生動力基金(台幣) 11.86000 12.03000 -0.17000 -1.41313 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.66000 12.84000 -0.18000 -1.40187 兆豐國際生命科學基金 14.48000 14.79000 -0.31000 -2.09601 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.05080 10.14210 -0.09130 -0.90021 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.59090 10.69120 -0.10030 -0.93815 兆豐國際全球高股息基金 11.13000 11.31000 -0.18000 -1.59151 兆豐國際全球基金 30.62000 31.25000 -0.63000 -2.01600 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.18920 10.18750 0.00170 0.01669 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.40670 9.41310 -0.00640 -0.06799 兆豐國際國民基金 23.53000 23.22000 0.31000 1.33506 兆豐國際第一基金 13.20000 13.11000 0.09000 0.68650 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.92500 9.94280 -0.01780 -0.17902 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.00320 8.01750 -0.01430 -0.17836 兆豐國際萬全基金 20.55000 20.41000 0.14000 0.68594 兆豐國際電子基金 25.98000 25.72000 0.26000 1.01089 兆豐國際綠鑽基金 7.78000 7.86000 -0.08000 -1.01781 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.02000 21.96000 0.06000 0.27322 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.15000 17.30000 -0.15000 -0.86705 兆豐國際豐台灣基金 31.87000 31.79000 0.08000 0.25165 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.47940 12.47900 0.00040 0.00321 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 合庫全球高收益債券基金A類型 11.12170 11.13200 -0.01030 -0.09253 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.93940 11.95320 -0.01380 -0.11545 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.74500 10.75690 -0.01190 -0.11063 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.55110 11.56540 -0.01430 -0.12364 合庫全球高收益債券基金B類型 8.32190 8.32960 -0.00770 -0.09244 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.72230 9.73400 -0.01170 -0.12020 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.20350 9.21370 -0.01020 -0.11070 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.25440 9.26600 -0.01160 -0.12519 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.53780 9.54850 -0.01070 -0.11206 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.89000 10.03000 -0.14000 -1.39581 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.22000 11.38000 -0.16000 -1.40598 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.24000 9.36000 -0.12000 -1.28205 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.64000 10.79000 -0.15000 -1.39018 合庫全球新興市場基金 9.60000 9.73000 -0.13000 -1.33607 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.45000 10.56000 -0.11000 -1.04167 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.77000 10.89000 -0.12000 -1.10193 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.02000 10.13000 -0.11000 -1.08588 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.34000 10.46000 -0.12000 -1.14723 合庫貨幣市場基金 10.11170 10.11140 0.00030 0.00297 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.85140 9.86040 -0.00900 -0.09127 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.13580 10.14510 -0.00930 -0.09167 合庫新興多重收益基金A類型 10.31750 10.32320 -0.00570 -0.05522 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.93870 11.95000 -0.01130 -0.09456 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.84650 13.85630 -0.00980 -0.07073 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.43490 9.44360 -0.00870 -0.09213 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.07690 10.08610 -0.00920 -0.09121 合庫新興多重收益基金B類型 8.27690 8.28150 -0.00460 -0.05555 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.42490 9.43400 -0.00910 -0.09646 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.69410 10.70170 -0.00760 -0.07102 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.43000 10.58000 -0.15000 -1.41777 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.08000 10.22000 -0.14000 -1.36986 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.34000 10.44000 -0.10000 -0.95785 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.99000 10.09000 -0.10000 -0.99108 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.86000 10.85890 0.00110 0.01013 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.64860 10.66470 -0.01610 -0.15097 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.92210 9.93130 -0.00920 -0.09264 安聯中國東協基金 15.89000 16.18000 -0.29000 -1.79234 安聯中國策略基金 15.59000 16.06000 -0.47000 -2.92653 安聯中華新思路基金-人民幣 14.47000 14.88000 -0.41000 -2.75538 安聯中華新思路基金-美元 14.65000 15.09000 -0.44000 -2.91584 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.00000 13.38000 -0.38000 -2.84006 安聯台灣大壩基金 25.16000 25.12000 0.04000 0.15924 安聯台灣科技基金 44.46000 44.32000 0.14000 0.31588 安聯台灣貨幣市場基金 12.46880 12.46840 0.00040 0.00321 安聯台灣智慧基金 28.65000 28.59000 0.06000 0.20986 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08340 10.08680 -0.00340 -0.03371 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.05450 15.05810 -0.00360 -0.02391 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76260 9.76500 -0.00240 -0.02458 安聯四季成長組合基金-美元 11.34000 11.53000 -0.19000 -1.64788 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.99000 11.17000 -0.18000 -1.61146 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.03740 12.04020 -0.00280 -0.02326 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08890 10.09270 -0.00380 -0.03765 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.24560 12.25020 -0.00460 -0.03755 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.68210 9.68430 -0.00220 -0.02272 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.50880 9.51240 -0.00360 -0.03785 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22850 9.23200 -0.00350 -0.03791 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.80000 11.94000 -0.14000 -1.17253 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.07000 11.20000 -0.13000 -1.16071 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.61000 10.72000 -0.11000 -1.02612 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.75000 10.88000 -0.13000 -1.19485 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.55000 9.66000 -0.11000 -1.13872 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.67000 11.79000 -0.12000 -1.01781 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54000 10.65000 -0.11000 -1.03286 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.68000 10.79000 -0.11000 -1.01946 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.77000 -0.10000 -1.02354 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.79360 11.80350 -0.00990 -0.08387 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.85790 10.87020 -0.01230 -0.11315 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.53350 10.54490 -0.01140 -0.10811 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.07660 9.08550 -0.00890 -0.09796 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.87550 8.88550 -0.01000 -0.11254 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.58490 8.59410 -0.00920 -0.10705 安聯全球人口趨勢基金 10.91000 11.06000 -0.15000 -1.35624 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.33000 9.54000 -0.21000 -2.20126 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.22000 33.93000 -0.71000 -2.09254 安聯全球油礦金趨勢基金 7.88000 7.92000 -0.04000 -0.50505 安聯全球計量平衡基金 12.41000 12.63000 -0.22000 -1.74188 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.06050 12.06190 -0.00140 -0.01161 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.55190 10.55310 -0.00120 -0.01137 安聯全球新興市場基金 18.67000 19.00000 -0.33000 -1.73684 安聯全球農金趨勢基金 9.11000 9.25000 -0.14000 -1.51351 安聯全球綠能趨勢基金 9.33000 9.54000 -0.21000 -2.20126 安聯亞洲動態策略基金 24.52000 25.08000 -0.56000 -2.23285 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00270 10.00170 0.00100 0.01000 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.85480 9.85380 0.00100 0.01015 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.06090 84.17260 -0.11170 -0.13270 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.83680 12.84370 -0.00690 -0.05372 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.16740 67.25100 -0.08360 -0.12431 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.17490 10.18040 -0.00550 -0.05403 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.50750 2.50800 -0.00050 -0.01994 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.56420 10.55320 0.01100 0.10423 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10180 2.10400 -0.00220 -0.10456 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.88830 8.87980 0.00850 0.09572 宏利台灣動力基金 30.54000 30.37000 0.17000 0.55976 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.37670 10.46520 -0.08850 -0.84566 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.62280 9.69990 -0.07710 -0.79485 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.33240 8.40360 -0.07120 -0.84726 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.97230 8.03680 -0.06450 -0.80256 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 9.84000 10.02000 -0.18000 -1.79641 宏利全球債券組合基金 13.02420 13.02860 -0.00440 -0.03377 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79270 2.79300 -0.00030 -0.01074 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.80390 11.80090 0.00300 0.02542 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.86410 8.86170 0.00240 0.02708 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29800 2.30190 -0.00390 -0.16943 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.60560 10.59980 0.00580 0.05472 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.33580 4.45140 -0.11560 -2.59694 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.70380 0.72180 -0.01800 -2.49377 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.91000 20.41000 -0.50000 -2.44978 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.55840 11.57740 -0.01900 -0.16411 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.33910 10.35500 -0.01590 -0.15355 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.94280 9.95550 -0.01270 -0.12757 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.13300 9.14480 -0.01180 -0.12904 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.65610 8.66930 -0.01320 -0.15226 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.41990 8.42990 -0.01000 -0.11863 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.67780 8.69050 -0.01270 -0.14614 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.82470 2.83170 -0.00700 -0.24720 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41330 0.41430 -0.00100 -0.24137 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.39980 12.42590 -0.02610 -0.21005 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94360 0.94590 -0.00230 -0.24315 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.72630 7.74240 -0.01610 -0.20795 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.16620 2.17160 -0.00540 -0.24866 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31160 0.31230 -0.00070 -0.22414 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.50340 9.52340 -0.02000 -0.21001 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35170 0.35240 -0.00070 -0.19864 宏利萬利貨幣市場基金 13.62390 13.62350 0.00040 0.00294 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.87000 2.94000 -0.07000 -2.38095 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.55000 12.88000 -0.33000 -2.56211 宏利臺灣股息收益基金 28.00000 27.91000 0.09000 0.32247 宏利澳幣保本基金 11.87650 11.88240 -0.00590 -0.04965 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.18000 9.24000 -0.06000 -0.64935 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.40000 11.63000 -0.23000 -1.97764 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.92000 12.14000 -0.22000 -1.81219 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.24000 10.42000 -0.18000 -1.72745 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.66000 11.86000 -0.20000 -1.68634 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.08620 10.14100 -0.05480 -0.54038 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.18370 10.19670 -0.01300 -0.12749 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.05200 9.05830 -0.00630 -0.06955 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.48290 10.49010 -0.00720 -0.06864 貝萊德亞美利加收益基金 8.68000 8.73000 -0.05000 -0.57274 貝萊德新台幣基金 12.92110 12.92080 0.00030 0.00232 貝萊德寶利基金 25.13000 25.07000 0.06000 0.23933 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.10620 11.10060 0.00560 0.05045 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01320 9.96320 0.05000 0.50185 保德信大中華基金 30.82000 31.59000 -0.77000 -2.43748 保德信中小型股基金 43.62000 42.88000 0.74000 1.72575 保德信中國中小基金-人民幣 10.36000 10.89000 -0.53000 -4.86685 保德信中國中小基金-美元 10.88000 11.38000 -0.50000 -4.39367 保德信中國中小基金-新臺幣 9.94000 10.39000 -0.45000 -4.33109 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.77360 9.87960 -0.10600 -1.07292 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.74210 9.84920 -0.10710 -1.08740 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.88140 9.99080 -0.10940 -1.09501 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.53350 10.65010 -0.11660 -1.09483 保德信中國品牌基金-人民幣 10.40000 10.63000 -0.23000 -2.16369 保德信中國品牌基金-美元 10.21000 10.44000 -0.23000 -2.20307 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.16000 11.41000 -0.25000 -2.19106 保德信台商全方位基金 34.26000 33.80000 0.46000 1.36095 保德信全球中小基金 28.27000 28.73000 -0.46000 -1.60111 保德信全球消費商機基金 16.85000 17.13000 -0.28000 -1.63456 保德信全球基礎建設基金 11.40000 11.48000 -0.08000 -0.69686 保德信全球資源基金 7.29000 7.33000 -0.04000 -0.54570 保德信全球醫療生化基金-美元 9.18000 9.35000 -0.17000 -1.81818 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 28.78000 29.31000 -0.53000 -1.80826 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.93000 9.98440 -0.05440 -0.54485 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.57110 10.62880 -0.05770 -0.54286 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.90900 8.95250 -0.04350 -0.48590 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.47800 9.52420 -0.04620 -0.48508 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.40700 8.41080 -0.00380 -0.04518 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.83860 10.84350 -0.00490 -0.04519 保德信亞太基金 22.00000 22.52000 -0.52000 -2.30906 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.63450 8.63910 -0.00460 -0.05325 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20770 11.21370 -0.00600 -0.05351 保德信店頭市場基金 33.96000 33.42000 0.54000 1.61580 保德信拉丁美洲基金 7.46000 7.53000 -0.07000 -0.92961 保德信金平衡基金 29.29000 29.22000 0.07000 0.23956 保德信金滿意基金 40.68000 40.27000 0.41000 1.01813 保德信科技島基金 24.77000 24.53000 0.24000 0.97839 保德信高成長基金 86.85000 85.92000 0.93000 1.08240 保德信第一基金 25.70000 25.47000 0.23000 0.90302 保德信貨幣市場基金 15.73910 15.73850 0.00060 0.00381 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.54090 10.63190 -0.09100 -0.85591 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.15490 10.23610 -0.08120 -0.79327 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.85440 10.92490 -0.07050 -0.64531 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.78820 9.84540 -0.05720 -0.58098 保德信新世紀基金 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.30300 8.31130 -0.00830 -0.09986 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.90300 10.91390 -0.01090 -0.09987 保德信新興趨勢組合基金 11.45000 11.65000 -0.20000 -1.71674 保德信瑞騰基金 15.52140 15.52090 0.00050 0.00322 保德信歐洲組合基金 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.94030 9.95320 -0.01290 -0.12961 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.01570 10.02880 -0.01310 -0.13062 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.86940 9.87930 -0.00990 -0.10021 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.88470 9.89410 -0.00940 -0.09501 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.86120 9.88260 -0.02140 -0.21654 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.83170 9.85010 -0.01840 -0.18680 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98970 1.99110 -0.00140 -0.07031 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.64770 2.64960 -0.00190 -0.07171 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31420 0.31410 0.00010 0.03184 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45360 0.45340 0.00020 0.04411 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.81370 8.80730 0.00640 0.07267 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.84580 11.83680 0.00900 0.07603 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.71410 9.72200 -0.00790 -0.08126 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.64790 11.65670 -0.00880 -0.07549 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.24270 9.24020 0.00250 0.02706 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.11650 11.11350 0.00300 0.02699 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.28560 10.30280 -0.01720 -0.16694 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.11250 10.12560 -0.01310 -0.12938 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.26140 10.26880 -0.00740 -0.07206 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67060 10.67820 -0.00760 -0.07117 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.14770 10.15170 -0.00400 -0.03940 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.99100 10.00220 -0.01120 -0.11198 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14440 10.15600 -0.01160 -0.11422 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.93130 9.93940 -0.00810 -0.08149 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.99340 10.00100 -0.00760 -0.07599 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.81880 10.87260 -0.05380 -0.49482 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.55350 6.57080 -0.01730 -0.26329 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.92410 10.95290 -0.02880 -0.26294 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63470 11.63440 0.00030 0.00258 施羅德樂活中小基金-A類型 19.10000 19.02000 0.08000 0.42061 施羅德樂活中小基金-I類型 4328.500004308.15000 20.35000 0.47236 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.61770 10.72800 -0.11030 -1.02815 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.03380 12.16340 -0.12960 -1.06549 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.30250 11.42550 -0.12300 -1.07654 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.57570 9.67510 -0.09940 -1.02738 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.39720 10.50930 -0.11210 -1.06667 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.19190 10.30280 -0.11090 -1.07641 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.96620 11.08010 -0.11390 -1.02797 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.95360 12.08240 -0.12880 -1.06601 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.88220 12.01150 -0.12930 -1.07647 柏瑞五國金勢力建設基金 6.89000 6.98000 -0.09000 -1.28940 柏瑞巨人基金 12.94000 12.89000 0.05000 0.38790 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63560 13.63520 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 15.67000 15.86000 -0.19000 -1.19798 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.22220 13.23980 -0.01760 -0.13293 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.81780 11.83740 -0.01960 -0.16558 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.49080 12.51180 -0.02100 -0.16784 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.10180 9.11390 -0.01210 -0.13276 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.83670 6.84580 -0.00910 -0.13293 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.04190 9.05680 -0.01490 -0.16452 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.68760 8.70060 -0.01300 -0.14941 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.07450 11.09310 -0.01860 -0.16767 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.56510 8.57910 -0.01400 -0.16319 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.99310 12.01290 -0.01980 -0.16482 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.45470 11.46990 -0.01520 -0.13252 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.56370 11.58100 -0.01730 -0.14938 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.37050 11.38960 -0.01910 -0.16770 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.06040 9.07240 -0.01200 -0.13227 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.10170 10.11840 -0.01670 -0.16505 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.93010 9.94500 -0.01490 -0.14982 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.85030 9.86690 -0.01660 -0.16824 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.68720 9.70310 -0.01590 -0.16387 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.98350 9.99210 -0.00860 -0.08607 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.98350 9.99520 -0.01170 -0.11706 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.94460 9.95680 -0.01220 -0.12253 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.01170 10.02060 -0.00890 -0.08882 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.98350 9.99210 -0.00860 -0.08607 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.98350 9.99520 -0.01170 -0.11706 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.94460 9.95680 -0.01220 -0.12253 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 10.01170 10.02060 -0.00890 -0.08882 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.96440 9.97310 -0.00870 -0.08723 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.98350 9.99520 -0.01170 -0.11706 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.94460 9.95680 -0.01220 -0.12253 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.01170 10.02060 -0.00890 -0.08882 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.98350 9.99210 -0.00860 -0.08607 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.98350 9.99520 -0.01170 -0.11706 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.94460 9.95680 -0.01220 -0.12253 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 10.01170 10.02060 -0.00890 -0.08882 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.72840 10.72980 -0.00140 -0.01305 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.01700 12.02190 -0.00490 -0.04076 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.49000 11.49460 -0.00460 -0.04002 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.35760 9.35870 -0.00110 -0.01175 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.22010 10.22430 -0.00420 -0.04108 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.06580 10.06980 -0.00400 -0.03972 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.43970 10.44100 -0.00130 -0.01245 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.18890 11.19350 -0.00460 -0.04110 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.10050 11.10490 -0.00440 -0.03962 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.35770 9.35890 -0.00120 -0.01282 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.22040 10.22460 -0.00420 -0.04108 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.06620 10.07020 -0.00400 -0.03972 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.29000 13.57000 -0.28000 -2.06338 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.69000 15.00000 -0.31000 -2.06667 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.82000 10.03000 -0.21000 -2.09372 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.86000 9.05000 -0.19000 -2.09945 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.34000 10.55000 -0.21000 -1.99052 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.70000 11.94000 -0.24000 -2.01005 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.38000 12.64000 -0.26000 -2.05696 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.77000 13.04000 -0.27000 -2.07055 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.33000 13.67000 -0.34000 -2.48720 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.89000 13.22000 -0.33000 -2.49622 柏瑞拉丁美洲基金 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.33980 11.34440 -0.00460 -0.04055 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.53930 7.54230 -0.00300 -0.03978 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.48730 11.49740 -0.01010 -0.08785 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.19790 11.20810 -0.01020 -0.09101 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.39220 10.40210 -0.00990 -0.09517 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.60610 8.61360 -0.00750 -0.08707 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.78860 9.79750 -0.00890 -0.09084 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.81200 9.82140 -0.00940 -0.09571 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.77150 10.78130 -0.00980 -0.09090 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.08730 10.09610 -0.00880 -0.08716 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.37540 10.38540 -0.01000 -0.09629 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.14130 10.15050 -0.00920 -0.09064 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.29900 9.30710 -0.00810 -0.08703 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.27360 9.27820 -0.00460 -0.04958 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.83240 9.84180 -0.00940 -0.09551 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.36160 12.39310 -0.03150 -0.25417 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.95910 11.99230 -0.03320 -0.27684 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.42960 11.46190 -0.03230 -0.28180 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.55160 7.57090 -0.01930 -0.25492 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.63170 9.65840 -0.02670 -0.27644 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.30400 10.33320 -0.02920 -0.28258 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.62610 10.65330 -0.02720 -0.25532 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.44780 11.48010 -0.03230 -0.28136 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.42060 10.44950 -0.02890 -0.27657 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.63100 9.65560 -0.02460 -0.25477 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.52320 10.55300 -0.02980 -0.28238 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.18460 11.17910 0.00550 0.04920 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.82480 11.82330 0.00150 0.01269 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.93820 10.93600 0.00220 0.02012 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.33040 9.32580 0.00460 0.04933 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.99200 9.99070 0.00130 0.01301 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.99110 9.98920 0.00190 0.01902 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.14580 11.14440 0.00140 0.01256 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97920 9.97430 0.00490 0.04913 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.41880 10.41670 0.00210 0.02016 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.63220 9.62750 0.00470 0.04882 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.48410 9.47950 0.00460 0.04853 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.21350 10.21220 0.00130 0.01273 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.74930 9.74740 0.00190 0.01949 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.85000 18.02000 -0.17000 -0.94340 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.51000 16.73000 -0.22000 -1.31500 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.04180 13.04850 -0.00670 -0.05135 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.77770 10.90500 -0.12730 -1.16735 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.43060 11.57370 -0.14310 -1.23642 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.90450 12.04500 -0.14050 -1.16646 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.21560 11.35220 -0.13660 -1.20329 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.99330 10.11130 -0.11800 -1.16701 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.36300 10.49280 -0.12980 -1.23704 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.26650 10.38770 -0.12120 -1.16676 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.41500 10.54190 -0.12690 -1.20377 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.16360 10.29090 -0.12730 -1.23702 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.35610 10.48230 -0.12620 -1.20393 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.45000 13.33000 0.12000 0.90023 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 32.71000 33.32000 -0.61000 -1.83073 國泰大中華基金 21.26000 21.24000 0.02000 0.09416 國泰小龍基金 16.28000 16.23000 0.05000 0.30807 國泰中小成長基金 44.94000 44.81000 0.13000 0.29011 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.40250 4.53000 -0.12750 -2.81457 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.35000 20.84000 -0.49000 -2.35125 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.80100 0.82060 -0.01960 -2.38850 國泰中國內需增長基金美元級別 0.76200 0.78070 -0.01870 -2.39529 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.09730 2.10750 -0.01020 -0.48399 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.66120 9.66170 -0.00050 -0.00518 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.41430 8.41480 -0.00050 -0.00594 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32770 0.32780 -0.00010 -0.03051 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.34540 11.34440 0.00100 0.00881 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.79340 1.78550 0.00790 0.44245 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.02760 9.99490 0.03270 0.32717 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34840 0.34740 0.00100 0.28785 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.88450 5.07330 -0.18880 -3.72144 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.56000 23.32000 -0.76000 -3.25901 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.76720 0.79340 -0.02620 -3.30224 國泰中港台基金人民幣級別 3.59410 3.76590 -0.17180 -4.56199 國泰中港台基金台幣級別 16.61000 17.32000 -0.71000 -4.09931 國泰中港台基金美元級別 0.57150 0.59630 -0.02480 -4.15898 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.34000 25.16000 0.18000 0.71542 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 14.03000 14.15000 -0.12000 -0.84806 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 30.41000 29.93000 0.48000 1.60374 國泰台灣貨幣市場基金 12.39390 12.39350 0.00040 0.00323 國泰平衡基金 27.94000 27.70000 0.24000 0.86643 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.18030 2.22140 -0.04110 -1.85018 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.09000 10.23000 -0.14000 -1.36852 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34570 0.35070 -0.00500 -1.42572 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.45130 0.45810 -0.00680 -1.48439 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.42000 12.53000 -0.11000 -0.87789 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45270 0.45710 -0.00440 -0.96259 國泰全球資源基金台幣級別 5.36000 5.43000 -0.07000 -1.28913 國泰全球資源基金美元級別 0.18100 0.18350 -0.00250 -1.36240 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.64000 8.78000 -0.14000 -1.59453 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29650 0.30140 -0.00490 -1.62575 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41020 0.41410 -0.00390 -0.94180 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37490 0.37840 -0.00350 -0.92495 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43260 0.43660 -0.00400 -0.91617 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.90000 11.00000 -0.10000 -0.90909 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48180 0.48660 -0.00480 -0.98644 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 18.41000 18.70000 -0.29000 -1.55080 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.97000 20.95000 0.02000 0.09547 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.38720 2.42780 -0.04060 -1.67230 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.24730 11.38400 -0.13670 -1.20081 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.32800 10.45350 -0.12550 -1.20055 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37950 0.38430 -0.00480 -1.24902 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34850 0.35290 -0.00440 -1.24681 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49220 0.49880 -0.00660 -1.32318 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.83000 12.02000 -0.19000 -1.58070 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41900 0.42610 -0.00710 -1.66628 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.80000 18.05000 -0.25000 -1.38504 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61030 0.61930 -0.00900 -1.45325 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.01000 15.07000 -0.06000 -0.39814 國泰科技生化基金 37.30000 37.15000 0.15000 0.40377 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 23.96000 24.38000 -0.42000 -1.72272 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.51000 14.31000 0.20000 1.39762 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.42660 37.45230 -0.02570 -0.06862 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.64450 19.62490 0.01960 0.09987 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.23790 19.27590 -0.03800 -0.19714 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.52480 38.58860 -0.06380 -0.16533 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.86120 38.99210 -0.13090 -0.33571 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 39.96440 39.98990 -0.02550 -0.06377 國泰紐幣2021保本基金 11.91170 11.90570 0.00600 0.05040 國泰紐幣八年期保本基金 12.19950 12.19220 0.00730 0.05987 國泰紐幣保本基金 12.23380 12.23370 0.00010 0.00082 國泰高科技基金 13.05000 12.89000 0.16000 1.24127 國泰國泰基金 23.44000 23.32000 0.12000 0.51458 國泰富時中國A50基金 20.59000 20.92000 -0.33000 -1.57744 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33800 0.33940 -0.00140 -0.41249 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44780 0.44990 -0.00210 -0.46677 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.37000 10.57000 -0.20000 -1.89215 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35410 0.36090 -0.00680 -1.88418 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46910 0.47850 -0.00940 -1.96447 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.18000 10.29000 -0.11000 -1.06900 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 9.91000 10.02000 -0.11000 -1.09780 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34740 0.35140 -0.00400 -1.13830 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46030 0.46590 -0.00560 -1.20197 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.78500 10.79790 -0.01290 -0.11947 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.94780 7.95730 -0.00950 -0.11939 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36390 0.36440 -0.00050 -0.13721 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27250 0.27290 -0.00040 -0.14657 國泰新興市場基金台幣級別 12.15000 12.27000 -0.12000 -0.97800 國泰新興市場基金美元級別 0.41660 0.42110 -0.00450 -1.06863 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.14700 2.15840 -0.01140 -0.52817 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45330 1.46110 -0.00780 -0.53384 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35080 0.35120 -0.00040 -0.11390 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37550 0.37580 -0.00030 -0.07983 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23990 0.24010 -0.00020 -0.08330 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.79730 10.80690 -0.00960 -0.08883 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.17370 7.18000 -0.00630 -0.08774 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.46000 14.60000 -0.14000 -0.95890 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.13000 33.46000 0.67000 2.00239 國泰價值卓越基金 15.06000 14.91000 0.15000 1.00604 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.76000 10.80000 -0.04000 -0.37037 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38770 0.38960 -0.00190 -0.48768 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09860 12.10150 -0.00290 -0.02396 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41290 0.41300 -0.00010 -0.02421 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.67600 9.68070 -0.00470 -0.04855 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.58310 8.55700 0.02610 0.30501 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.56080 10.56600 -0.00520 -0.04921 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.45370 9.42490 0.02880 0.30557 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.04290 11.04190 0.00100 0.00906 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95620 9.96600 -0.00980 -0.09833 第一金大中華基金 26.51000 26.35000 0.16000 0.60721 第一金小型精選基金 37.15000 36.82000 0.33000 0.89625 第一金中國世紀基金-人民幣 14.52000 14.96000 -0.44000 -2.94118 第一金中國世紀基金-美元 9.88090 10.13120 -0.25030 -2.47059 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.99000 11.27000 -0.28000 -2.48447 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.99000 11.27000 -0.28000 -2.48447 第一金中概平衡基金 24.02000 23.70000 0.32000 1.35021 第一金台灣貨幣市場基金 15.22320 15.22270 0.00050 0.00328 第一金全家福貨幣市場基金 177.54900 177.54300 0.00600 0.00338 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.43050 13.69590 -0.26540 -1.93781 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.43550 13.69710 -0.26160 -1.90989 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.20000 12.43000 -0.23000 -1.85036 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.20000 12.44000 -0.24000 -1.92926 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.89580 9.94140 -0.04560 -0.45869 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.89630 9.94180 -0.04550 -0.45766 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.44920 9.48970 -0.04050 -0.42678 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.47210 9.51270 -0.04060 -0.42680 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.19700 10.24380 -0.04680 -0.45686 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.73990 9.78170 -0.04180 -0.42733 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 9.74000 9.78180 -0.04180 -0.42732 第一金全球大趨勢基金 21.79000 22.30000 -0.51000 -2.28700 第一金全球不動產證券化基金A 7.68420 7.77230 -0.08810 -1.13351 第一金全球不動產證券化基金B 5.55010 5.61370 -0.06360 -1.13294 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.03120 9.06960 -0.03840 -0.42339 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.03220 9.07050 -0.03830 -0.42225 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.18090 9.21970 -0.03880 -0.42084 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.18200 9.22090 -0.03890 -0.42187 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.00000 9.04000 -0.04000 -0.44248 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.47630 8.53750 -0.06120 -0.71684 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.85070 9.92180 -0.07110 -0.71660 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.84220 9.85670 -0.01450 -0.14711 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.11420 8.12210 -0.00790 -0.09727 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.94470 8.95070 -0.00600 -0.06703 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.94470 8.95070 -0.00600 -0.06703 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.96510 10.98130 -0.01620 -0.14752 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.96660 10.98210 -0.01550 -0.14114 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.93080 9.93960 -0.00880 -0.08853 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.59140 14.60120 -0.00980 -0.06712 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.83900 15.26580 -0.42680 -2.79579 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.83760 15.26420 -0.42660 -2.79477 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.25000 13.62000 -0.37000 -2.71659 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.25000 13.63000 -0.38000 -2.78797 第一金亞洲科技基金 21.14000 21.82000 -0.68000 -3.11641 第一金亞洲新興市場基金 13.37000 13.57000 -0.20000 -1.47384 第一金店頭市場基金 9.57000 9.41000 0.16000 1.70032 第一金創新趨勢基金 22.53000 22.31000 0.22000 0.98610 第一金電子基金 32.30000 32.05000 0.25000 0.78003 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 13.69000 14.37000 -0.68000 -4.73208 統一大滿貫基金 32.30000 32.46000 -0.16000 -0.49291 統一大龍印基金 16.64000 17.10000 -0.46000 -2.69006 統一大龍騰中國基金 10.81000 11.25000 -0.44000 -3.91111 統一中小基金 25.44000 25.30000 0.14000 0.55336 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.76150 9.77160 -0.01010 -0.10336 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.92330 9.93660 -0.01330 -0.13385 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.42630 9.43710 -0.01080 -0.11444 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.32200 11.33370 -0.01170 -0.10323 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.41850 11.43380 -0.01530 -0.13381 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.85970 10.87220 -0.01250 -0.11497 統一台灣動力基金 16.26000 16.14000 0.12000 0.74349 統一全天候基金 103.95000 103.32000 0.63000 0.60976 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.74150 8.89960 -0.15810 -1.77648 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.19440 9.36350 -0.16910 -1.80595 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.00560 9.16860 -0.16300 -1.77781 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.87410 9.03460 -0.16050 -1.77650 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.33390 9.50560 -0.17170 -1.80630 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.14220 9.30770 -0.16550 -1.77810 統一全球債券組合基金 12.06770 12.06980 -0.00210 -0.01740 統一全球新科技基金(人民幣) 15.19000 15.74000 -0.55000 -3.49428 統一全球新科技基金(美元) 15.54000 16.11000 -0.57000 -3.53818 統一全球新科技基金(新台幣) 14.08000 14.59000 -0.51000 -3.49554 統一亞太基金 26.35000 27.17000 -0.82000 -3.01803 統一亞洲大金磚基金 12.76000 13.07000 -0.31000 -2.37184 統一奔騰基金 55.28000 55.19000 0.09000 0.16307 統一強棒貨幣市場基金 16.63140 16.63090 0.00050 0.00301 統一強漢基金 24.82000 25.62000 -0.80000 -3.12256 統一統信基金 31.80000 31.73000 0.07000 0.22061 統一黑馬基金 56.20000 56.15000 0.05000 0.08905 統一新亞洲科技能源基金 19.52000 20.11000 -0.59000 -2.93386 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.46650 8.47840 -0.01190 -0.14036 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.52940 10.54410 -0.01470 -0.13941 統一經建基金 44.01000 43.67000 0.34000 0.77857 統一龍馬基金 67.90000 68.04000 -0.14000 -0.20576 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.10000 20.88000 0.22000 1.05364 野村中小基金 47.40000 47.24000 0.16000 0.33870 野村中國機會基金 14.39000 14.85000 -0.46000 -3.09764 野村巴西基金 6.44000 6.46000 -0.02000 -0.30960 野村日本領先基金 12.05000 12.44000 -0.39000 -3.13505 野村台灣高股息基金 22.48000 22.43000 0.05000 0.22292 野村台灣運籌基金 36.51000 36.34000 0.17000 0.46780 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.84140 9.83070 0.01070 0.10884 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.82040 9.81770 0.00270 0.02750 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.82690 9.82180 0.00510 0.05193 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.84140 9.83070 0.01070 0.10884 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.82040 9.81770 0.00270 0.02750 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.82690 9.82180 0.00510 0.05193 野村平衡基金 18.86000 18.80000 0.06000 0.31915 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.55000 8.66000 -0.11000 -1.27021 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.86000 9.01000 -0.15000 -1.66482 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.21000 12.37000 -0.16000 -1.29345 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.82000 9.98000 -0.16000 -1.60321 野村全球生技醫療基金 15.48000 15.80000 -0.32000 -2.02532 野村全球品牌基金 25.98000 26.37000 -0.39000 -1.47895 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 7.91660 7.91530 0.00130 0.01642 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.78970 10.78790 0.00180 0.01669 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.53750 10.57370 -0.03620 -0.34236 野村全球氣候變遷基金 8.14000 8.28000 -0.14000 -1.69082 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.39000 12.68000 -0.29000 -2.28707 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.86000 11.12000 -0.26000 -2.33813 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.10000 18.52000 -0.42000 -2.26782 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.71000 11.99000 -0.28000 -2.33528 野村全球短期收益基金-美元計價 10.60500 10.60830 -0.00330 -0.03111 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.41760 10.41800 -0.00040 -0.00384 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.57640 9.62930 -0.05290 -0.54936 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.32370 9.38490 -0.06120 -0.65211 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.75070 8.80470 -0.05400 -0.61331 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.86860 10.92850 -0.05990 -0.54811 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.41030 10.47860 -0.06830 -0.65180 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.81590 9.87650 -0.06060 -0.61358 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.19990 11.29400 -0.09410 -0.83319 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.78260 10.88060 -0.09800 -0.90069 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.29510 10.38490 -0.08980 -0.86472 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.40550 10.53830 -0.13280 -1.26017 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.43690 10.53920 -0.10230 -0.97066 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.85220 9.98450 -0.13230 -1.32505 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.39480 9.51640 -0.12160 -1.27779 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.67250 9.79850 -0.12600 -1.28591 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.75460 11.90480 -0.15020 -1.26168 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.48920 12.61780 -0.12860 -1.01920 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.84420 10.98990 -0.14570 -1.32576 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.34250 10.47640 -0.13390 -1.27811 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.86880 11.01070 -0.14190 -1.28875 野村成長基金 28.66000 28.55000 0.11000 0.38529 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.00880 10.14140 -0.13260 -1.30751 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.99190 10.13480 -0.14290 -1.40999 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.75610 9.89040 -0.13430 -1.35788 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.09330 10.22700 -0.13370 -1.30732 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.05890 10.20270 -0.14380 -1.40943 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.82290 9.95820 -0.13530 -1.35868 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.56000 9.79000 -0.23000 -2.34934 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.35000 13.68000 -0.33000 -2.41228 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.23090 10.22050 0.01040 0.10176 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.13780 10.13960 -0.00180 -0.01775 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.91880 9.91680 0.00200 0.02017 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.57080 10.56000 0.01080 0.10227 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.39630 10.39810 -0.00180 -0.01731 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.17450 10.17240 0.00210 0.02064 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.10380 9.11060 -0.00680 -0.07464 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.93420 9.93430 -0.00010 -0.00101 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.82210 9.83260 -0.01050 -0.10679 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.50720 13.51730 -0.01010 -0.07472 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.71250 12.71280 -0.00030 -0.00236 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.43760 10.44880 -0.01120 -0.10719 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.26340 10.25970 0.00370 0.03606 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.95560 9.96200 -0.00640 -0.06424 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.34000 9.34280 -0.00280 -0.02997 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.84130 10.84460 -0.00330 -0.03043 野村泰國基金 44.59000 44.44000 0.15000 0.33753 野村高科技基金 10.86000 10.75000 0.11000 1.02326 野村貨幣市場基金 16.23840 16.23790 0.00050 0.00308 野村新馬基金 16.57000 16.82000 -0.25000 -1.48633 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.06210 8.06560 -0.00350 -0.04339 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.73070 11.73580 -0.00510 -0.04346 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.90000 7.91000 -0.01000 -0.12642 野村精選貨幣市場基金 12.06630 12.06600 0.00030 0.00249 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.90000 11.99000 -0.09000 -0.75063 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.36000 11.42000 -0.06000 -0.52539 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.02000 11.06000 -0.04000 -0.36166 野村歐洲高股息基金季配型 7.96000 8.01000 -0.05000 -0.62422 野村歐洲高股息基金累積型 11.20000 11.27000 -0.07000 -0.62112 野村積極成長基金 12.10000 12.05000 0.05000 0.41494 野村優質基金 33.99000 33.89000 0.10000 0.29507 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.71160 8.71440 -0.00280 -0.03213 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.05790 8.06890 -0.01100 -0.13633 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.87210 7.87850 -0.00640 -0.08123 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.48230 11.48570 -0.00340 -0.02960 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.45250 10.46680 -0.01430 -0.13662 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.24100 10.24930 -0.00830 -0.08098 野村環球基金-人民幣計價 14.88000 15.22000 -0.34000 -2.23390 野村環球基金-美元計價 11.87000 12.15000 -0.28000 -2.30453 野村環球基金-新臺幣計價 15.73000 16.08000 -0.35000 -2.17662 野村鴻利基金 21.77000 21.71000 0.06000 0.27637 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84360 16.84330 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 20.55000 20.47000 0.08000 0.39082 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.05000 10.15000 -0.10000 -0.98522 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.40000 12.49000 -0.09000 -0.72058 野村鑫平衡組合基金 14.48000 14.59000 -0.11000 -0.75394 野村鑫全球債券組合基金 13.17980 13.17680 0.00300 0.02277 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.90520 9.91990 -0.01470 -0.14819 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.92580 9.94420 -0.01840 -0.18503 凱基台商天下基金 13.36000 13.59000 -0.23000 -1.69242 凱基台灣精五門基金 20.72000 20.68000 0.04000 0.19342 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.68490 10.77100 -0.08610 -0.79937 凱基亞太高股息基金 13.18000 13.43000 -0.25000 -1.86150 凱基亞洲四金磚基金 17.71000 18.05000 -0.34000 -1.88366 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.63000 13.97000 -0.34000 -2.43379 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.40220 13.69160 -0.28940 -2.11370 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.51000 12.77000 -0.26000 -2.03602 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52560 11.52540 0.00020 0.00174 凱基開創基金 26.62000 26.45000 0.17000 0.64272 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.48000 19.98000 -0.50000 -2.50250 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.94450 20.46420 -0.51970 -2.53956 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.48000 18.77000 -0.29000 -1.54502 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.64860 18.95320 -0.30460 -1.60712 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.98510 9.98660 -0.00150 -0.01502 凱基新興亞洲債券基金-配息型 7.99330 7.99450 -0.00120 -0.01501 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.96000 8.09000 -0.13000 -1.60692 凱基資源國基金 9.86000 9.95000 -0.09000 -0.90452 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.78000 11.00000 -0.22000 -2.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.43530 11.63250 -0.19720 -1.69525 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.36000 10.53000 -0.17000 -1.61443 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.56080 10.75500 -0.19420 -1.80567 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.25000 10.43000 -0.18000 -1.72579 凱基護城河基金-台幣計價A 11.96000 12.22000 -0.26000 -2.12766 凱基護城河基金-美元計價B 12.37820 12.65330 -0.27510 -2.17414 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.61000 15.30000 0.31000 2.02614 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 28.39000 29.62000 -1.23000 -4.15260 富邦NASDAQ-100基金 26.19000 26.82000 -0.63000 -2.34899 富邦上証180基金 31.45000 31.78000 -0.33000 -1.03839 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24270 0.25010 -0.00740 -2.95882 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.08000 7.29000 -0.21000 -2.88066 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.04000 7.02000 0.02000 0.28490 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 44.06000 44.91000 -0.85000 -1.89267 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.26800 20.17060 0.09740 0.48288 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.18200 11.18090 0.00110 0.00984 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.53970 10.48990 0.04980 0.47474 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.04660 13.05110 -0.00450 -0.03448 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93380 1.93570 -0.00190 -0.09816 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76910 9.77250 -0.00340 -0.03479 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.49540 1.49690 -0.00150 -0.10021 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.55860 11.55560 0.00300 0.02596 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74270 1.74010 0.00260 0.14942 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11030 10.10770 0.00260 0.02572 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54360 1.54130 0.00230 0.14922 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.85980 12.07100 -0.21120 -1.74965 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.25210 11.43800 -0.18590 -1.62528 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.78930 10.93340 -0.14410 -1.31798 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.51880 10.70620 -0.18740 -1.75039 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.89920 10.06270 -0.16350 -1.62481 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.50240 9.62930 -0.12690 -1.31785 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.55000 15.64000 -0.09000 -0.57545 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.31000 21.13000 0.18000 0.85187 富邦日本東証基金 21.21000 21.16000 0.05000 0.23629 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.18000 41.03000 0.15000 0.36559 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.95000 45.91000 0.04000 0.08713 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.90000 50.83000 0.07000 0.13771 富邦台灣心基金 21.47000 21.36000 0.11000 0.51498 富邦台灣釆吉50基金 47.70000 47.68000 0.02000 0.04195 富邦台灣科技指數基金 55.91000 55.92000 -0.01000 -0.01788 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28750 0.29030 -0.00280 -0.96452 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.57000 8.65000 -0.08000 -0.92486 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.29920 2.29690 0.00230 0.10013 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34200 0.34190 0.00010 0.02925 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.71830 10.71120 0.00710 0.06629 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01030 2.00920 0.00110 0.05475 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33080 0.33060 0.00020 0.06050 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.31160 9.30540 0.00620 0.06663 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.83000 22.08000 -0.25000 -1.13225 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.86000 15.66000 0.20000 1.27714 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 25.77000 26.42000 -0.65000 -2.46026 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61410 15.61360 0.00050 0.00320 富邦長紅基金 63.24000 62.95000 0.29000 0.46068 富邦科技基金 24.08000 23.96000 0.12000 0.50083 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.46470 38.40820 0.05650 0.14710 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.79400 37.79570 -0.00170 -0.00450 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.07320 37.01030 0.06290 0.16995 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.84000 12.96000 -0.12000 -0.92593 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 33.62000 33.07000 0.55000 1.66314 富邦香港H股基金 21.24000 21.16000 0.08000 0.37807 富邦高成長基金 23.97000 23.82000 0.15000 0.62972 富邦基金 12.88000 12.83000 0.05000 0.38971 富邦深証100基金 11.31000 11.28000 0.03000 0.26596 富邦富時歐洲ETF基金 19.59000 19.84000 -0.25000 -1.26008 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39610 0.39670 -0.00060 -0.15125 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.13570 12.15320 -0.01750 -0.14399 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.55180 9.56560 -0.01380 -0.14427 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30010 0.30060 -0.00050 -0.16633 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.94700 8.96000 -0.01300 -0.14509 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.96000 19.89000 0.07000 0.35194 富邦精準基金 45.79000 45.51000 0.28000 0.61525 富邦精銳中小基金 11.42000 11.34000 0.08000 0.70547 富邦臺灣公司治理100基金 21.49000 21.47000 0.02000 0.09315 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.84000 7.91000 -0.07000 -0.88496 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.80000 14.51000 0.29000 1.99862 富邦標普美國特別股ETF基金 19.10000 19.10000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.29210 10.47280 -0.18070 -1.72542 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.32590 11.46720 -0.14130 -1.23221 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.79650 10.92320 -0.12670 -1.15992 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.12020 10.29790 -0.17770 -1.72559 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.09170 11.23000 -0.13830 -1.23152 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.55130 10.67520 -0.12390 -1.16063 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.96000 29.87000 0.09000 0.30131 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.29090 9.31170 -0.02080 -0.22337 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.74250 9.76340 -0.02090 -0.21406 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.63750 9.65610 -0.01860 -0.19262 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.94560 9.96790 -0.02230 -0.22372 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.91710 9.93850 -0.02140 -0.21532 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.80910 9.82820 -0.01910 -0.19434 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.83770 9.85670 -0.01900 -0.19276 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.81970 8.82840 -0.00870 -0.09855 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.72000 9.72850 -0.00850 -0.08737 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.38700 9.39340 -0.00640 -0.06813 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.57780 10.58820 -0.01040 -0.09822 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.30320 10.31220 -0.00900 -0.08728 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.99690 10.00340 -0.00650 -0.06498 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.48740 9.49360 -0.00620 -0.06531 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.80310 9.80950 -0.00640 -0.06524 富達卓越領航全球組合基金 14.26000 14.45000 -0.19000 -1.31488 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.03630 9.04620 -0.00990 -0.10944 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.65230 9.66180 -0.00950 -0.09833 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.52350 9.53110 -0.00760 -0.07974 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.97340 9.98410 -0.01070 -0.10717 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.89960 9.90940 -0.00980 -0.09890 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.79440 9.80210 -0.00770 -0.07855 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.58360 9.59100 -0.00740 -0.07716 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.82690 9.83450 -0.00760 -0.07728 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.34000 10.72000 -0.38000 -3.54478 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.08000 12.46000 -0.38000 -3.04976 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.04000 10.35000 -0.31000 -2.99517 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.29000 9.59000 -0.30000 -3.12826 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.59000 11.91000 -0.32000 -2.68682 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.71000 11.01000 -0.30000 -2.72480 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.71710 9.74810 -0.03100 -0.31801 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.46340 9.48200 -0.01860 -0.19616 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.88150 8.89630 -0.01480 -0.16636 富蘭克林華美中華基金 14.46000 14.80000 -0.34000 -2.29730 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.63000 20.46000 0.17000 0.83089 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.62000 19.51000 0.11000 0.56381 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.81000 10.98000 -0.17000 -1.54827 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.93000 10.08000 -0.15000 -1.48810 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.16460 8.14620 0.01840 0.22587 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.51300 9.49500 0.01800 0.18957 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.05700 10.03800 0.01900 0.18928 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.44410 9.42280 0.02130 0.22605 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.98550 10.98600 -0.00050 -0.00455 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.94080 8.94120 -0.00040 -0.00447 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.45420 9.45460 -0.00040 -0.00423 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.89260 12.87650 0.01610 0.12503 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.51180 10.49870 0.01310 0.12478 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.09530 10.09720 -0.00190 -0.01882 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.84050 7.84200 -0.00150 -0.01913 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.39230 9.39400 -0.00170 -0.01810 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.47470 10.47300 0.00170 0.01623 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.60250 7.60130 0.00120 0.01579 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.12020 9.11880 0.00140 0.01535 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.39960 10.40230 -0.00270 -0.02596 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.89830 7.90030 -0.00200 -0.02532 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.31280 8.32130 -0.00850 -0.10215 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.55300 9.56640 -0.01340 -0.14007 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.12160 10.13580 -0.01420 -0.14010 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.59880 12.61160 -0.01280 -0.10149 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.04000 10.26000 -0.22000 -2.14425 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.76000 9.96000 -0.20000 -2.00803 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.85000 8.99000 -0.14000 -1.55729 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 9.90000 10.05000 -0.15000 -1.49254 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.01000 8.17000 -0.16000 -1.95838 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 9.72000 9.91000 -0.19000 -1.91726 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.55000 9.65000 -0.10000 -1.03627 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.50000 10.62000 -0.12000 -1.12994 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.51000 8.60000 -0.09000 -1.04651 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.37000 9.47000 -0.10000 -1.05597 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.79000 10.97000 -0.18000 -1.64084 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.80000 10.98000 -0.18000 -1.63934 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.39000 11.58000 -0.19000 -1.64076 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.15000 10.31000 -0.16000 -1.55189 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.70000 10.88000 -0.18000 -1.65441 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.50240 12.67710 -0.17470 -1.37808 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.23000 10.34000 -0.11000 -1.06383 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.90000 10.00000 -0.10000 -1.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.12000 10.25000 -0.13000 -1.26829 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.79000 9.91000 -0.12000 -1.21090 富蘭克林華美第一富基金 40.14000 39.96000 0.18000 0.45045 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28430 10.28390 0.00040 0.00389 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.55000 9.63000 -0.08000 -0.83074 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.77000 9.86000 -0.09000 -0.91278 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.24000 9.31000 -0.07000 -0.75188 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.04000 13.50000 -0.46000 -3.40741 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.21000 13.62000 -0.41000 -3.01028 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.49000 14.93000 -0.44000 -2.94709 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.08500 7.10560 -0.02060 -0.28991 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.17480 11.31430 -0.13950 -1.23295 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.20180 10.16790 0.03390 0.33340 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.31000 11.27230 0.03770 0.33445 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.32730 7.33180 -0.00450 -0.06138 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.72590 9.73530 -0.00940 -0.09656 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.58960 10.59980 -0.01020 -0.09623 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.90330 10.91010 -0.00680 -0.06233 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.24000 19.23000 0.01000 0.05200 復華人民幣貨幣市場基金 11.48950 11.48660 0.00290 0.02525 復華人生目標基金 34.52070 34.41690 0.10380 0.30160 復華大中華中小策略基金 9.71000 10.01000 -0.30000 -2.99700 復華中小精選基金 65.91000 65.62000 0.29000 0.44194 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.66000 9.92000 -0.26000 -2.62097 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.86000 9.07000 -0.21000 -2.31533 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.82000 12.09000 -0.27000 -2.23325 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.95000 11.21000 -0.26000 -2.31936 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.11000 11.31000 -0.20000 -1.76835 復華台灣智能基金 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256 復華全方位基金 27.20000 26.99000 0.21000 0.77807 復華全球大趨勢基金-美元 13.26000 13.72000 -0.46000 -3.35277 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.69000 20.36000 -0.67000 -3.29077 復華全球平衡基金-新臺幣 20.12000 20.38000 -0.26000 -1.27576 復華全球物聯網科技基金-美元 15.79000 16.35000 -0.56000 -3.42508 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.35000 14.85000 -0.50000 -3.36700 復華全球原物料基金 8.81000 8.94000 -0.13000 -1.45414 復華全球消費基金-新臺幣 12.89000 13.16000 -0.27000 -2.05167 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44420 11.43780 0.00640 0.05595 復華全球債券基金 13.61770 13.59120 0.02650 0.19498 復華全球債券組合基金 14.68000 14.69000 -0.01000 -0.06807 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.44000 13.68000 -0.24000 -1.75439 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.55000 9.72000 -0.17000 -1.74897 復華全球戰略配置強基金-美元 9.81000 9.92000 -0.11000 -1.10887 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.67000 10.77000 -0.10000 -0.92851 復華有利貨幣市場基金 13.41580 13.41540 0.00040 0.00298 復華亞太平衡基金 13.93000 14.22000 -0.29000 -2.03938 復華亞太成長基金 14.32000 14.82000 -0.50000 -3.37382 復華亞太神龍科技基金-美元 9.88000 10.12000 -0.24000 -2.37154 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.88000 10.12000 -0.24000 -2.37154 復華東協世紀基金 13.69000 13.83000 -0.14000 -1.01229 復華南非幣長期收益基金A 13.67000 13.62000 0.05000 0.36711 復華南非幣長期收益基金B 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 復華南非幣短期收益基金A 13.44000 13.43000 0.01000 0.07446 復華南非幣短期收益基金B 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.41000 12.80000 -0.39000 -3.04688 復華美國新星基金-新臺幣 11.86000 12.22000 -0.36000 -2.94599 復華恒生基金 21.34000 21.20000 0.14000 0.66038 復華恒生單日反向一倍基金 8.25000 8.36000 -0.11000 -1.31579 復華恒生單日正向二倍基金 36.32000 35.43000 0.89000 2.51200 復華神盾基金 23.72590 23.58830 0.13760 0.58334 復華高成長基金 62.21000 61.97000 0.24000 0.38728 復華高益策略組合基金 12.92000 12.93000 -0.01000 -0.07734 復華貨幣市場基金 14.37540 14.37490 0.00050 0.00348 復華富時不動產證券化基金 17.59000 17.69000 -0.10000 -0.56529 復華復華基金 19.67000 19.60000 0.07000 0.35714 復華華人世紀基金 19.07000 19.78000 -0.71000 -3.58948 復華傳家二號基金 27.23160 27.07760 0.15400 0.56874 復華傳家基金 22.43420 22.35400 0.08020 0.35877 復華奧林匹克全球組合基金 14.71000 14.76000 -0.05000 -0.33875 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.63000 11.75000 -0.12000 -1.02128 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.00000 14.14000 -0.14000 -0.99010 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.85000 9.94000 -0.09000 -0.90543 復華新興人民幣短期收益基金 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 復華新興人民幣債券基金A 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606 復華新興人民幣債券基金B 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.50000 18.55000 -0.05000 -0.26954 復華新興市場高收益債券基金A 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 復華新興市場高收益債券基金B 6.18000 6.17000 0.01000 0.16207 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.20000 14.19000 0.01000 0.07047 復華新興市場短期收益基金 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.40000 9.51000 -0.11000 -1.15668 復華滬深300 A股基金 23.98000 24.08000 -0.10000 -0.41528 復華數位經濟基金 52.99000 52.64000 0.35000 0.66489 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.51000 11.74000 -0.23000 -1.95911 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.94690 9.96230 -0.01540 -0.15458 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.79140 9.80420 -0.01280 -0.13056 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.10360 10.11920 -0.01560 -0.15416 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.91480 9.92780 -0.01300 -0.13095 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.95900 9.97040 -0.01140 -0.11434 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.91490 9.92050 -0.00560 -0.05645 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.97800 9.98490 -0.00690 -0.06910 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.93380 9.93480 -0.00100 -0.01007 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.97810 9.98490 -0.00680 -0.06810 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.93440 9.93490 -0.00050 -0.00503 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.31740 9.32930 -0.01190 -0.12756 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.16030 9.13860 0.02170 0.23745 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.64180 8.61640 0.02540 0.29479 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.35250 11.36710 -0.01460 -0.12844 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.17150 11.14500 0.02650 0.23777 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.65740 10.62600 0.03140 0.29550 景順主流基金 19.59000 19.58000 0.01000 0.05107 景順台灣科技基金 35.19000 35.21000 -0.02000 -0.05680 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.89000 9.97000 -0.08000 -0.80241 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710 景順全球科技基金 19.51000 20.04000 -0.53000 -2.64471 景順全球康健基金 16.46000 16.73000 -0.27000 -1.61387 景順貨幣市場基金 15.91480 15.91430 0.00050 0.00314 景順潛力基金 36.17000 36.02000 0.15000 0.41644 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.01000 15.41000 -0.40000 -2.59572 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.27000 13.61000 -0.34000 -2.49816 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.21000 10.39000 -0.18000 -1.73244 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 9.78000 9.95000 -0.17000 -1.70854 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.25000 10.43000 -0.18000 -1.72579 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 9.85000 10.02000 -0.17000 -1.69661 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.66000 8.80000 -0.14000 -1.59091 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.32000 8.46000 -0.14000 -1.65485 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 8.72000 8.87000 -0.15000 -1.69109 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.38000 8.51000 -0.13000 -1.52761 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.81950 8.83380 -0.01430 -0.16188 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.35140 8.32760 0.02380 0.28580 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.10510 11.12210 -0.01700 -0.15285 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.49410 10.46420 0.02990 0.28574 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.22000 8.55000 -0.33000 -3.85965 華南永昌中國A股基金(美元) 8.63000 8.94000 -0.31000 -3.46756 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.93000 12.35000 -0.42000 -3.40081 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.62650 9.63360 -0.00710 -0.07370 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.28930 9.29080 -0.00150 -0.01615 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.76760 9.77480 -0.00720 -0.07366 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.42700 9.42850 -0.00150 -0.01591 華南永昌永昌基金 19.68000 19.35000 0.33000 1.70543 華南永昌全球亨利組合基金 14.29930 14.31180 -0.01250 -0.08734 華南永昌全球神農水資源基金 9.62000 9.69000 -0.07000 -0.72239 華南永昌全球精品基金 14.18000 14.29000 -0.11000 -0.76977 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.67000 11.91000 -0.24000 -2.01511 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.00000 11.22000 -0.22000 -1.96078 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.55000 13.83000 -0.28000 -2.02458 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.77000 13.02000 -0.25000 -1.92012 華南永昌物聯網精選基金 13.13000 12.94000 0.19000 1.46832 華南永昌策略報酬基金 10.47000 10.63000 -0.16000 -1.50517 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17730 16.17680 0.00050 0.00309 華南永昌龍盈平衡基金 24.81960 24.60870 0.21090 0.85701 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91770 11.91730 0.00040 0.00336 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.15250 10.15360 -0.00110 -0.01083 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.34940 10.30020 0.04920 0.47766 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01270 10.01380 -0.00110 -0.01098 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.17610 10.12770 0.04840 0.47790 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.04990 10.05320 -0.00330 -0.03283 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.18810 10.14180 0.04630 0.45653 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.04990 10.05320 -0.00330 -0.03283 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.18270 10.13640 0.04630 0.45677 華頓中小型基金 24.14000 24.02000 0.12000 0.49958 華頓中國多重機會平衡基金 12.67930 12.95830 -0.27900 -2.15306 華頓台灣基金 25.70000 25.33000 0.37000 1.46072 華頓平安貨幣市場基金 11.50000 11.49960 0.00040 0.00348 華頓全球時尚精品基金 16.61000 17.02000 -0.41000 -2.40893 華頓全球高收益債券基金A 13.37240 13.37760 -0.00520 -0.03887 華頓全球高收益債券基金B 8.51850 8.52180 -0.00330 -0.03872 華頓全球黑鑽油源基金 5.66000 5.73000 -0.07000 -1.22164 華頓新興亞太債券基金A 10.49450 10.49720 -0.00270 -0.02572 華頓新興亞太債券基金B 8.11580 8.11790 -0.00210 -0.02587 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.98300 3.06610 -0.08310 -2.71028 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.78270 14.11180 -0.32910 -2.33209 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.47250 0.48410 -0.01160 -2.39620 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.82880 11.93380 -0.10500 -0.87985 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.84450 10.94750 -0.10300 -0.94085 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.86560 10.91970 -0.05410 -0.49543 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.93150 9.98100 -0.04950 -0.49594 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.72350 11.78870 -0.06520 -0.55307 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.83800 10.89920 -0.06120 -0.56151 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.40000 12.95000 -0.55000 -4.24710 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.03000 11.47000 -0.44000 -3.83609 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.51000 13.02000 -0.51000 -3.91705 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41220 2.41440 -0.00220 -0.09112 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.98870 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匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.19000 11.30000 -0.11000 -0.97345 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.46180 2.47270 -0.01090 -0.44081 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.27740 2.28840 -0.01100 -0.48069 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.79640 11.80790 -0.01150 -0.09739 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.31780 8.32910 -0.01130 -0.13567 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39070 0.39110 -0.00040 -0.10228 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35600 0.35640 -0.00040 -0.11223 匯豐拉丁美洲基金 8.07000 8.11000 -0.04000 -0.49322 匯豐金磚動力基金 14.76000 14.97000 -0.21000 -1.40281 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97000 14.96980 0.00020 0.00134 匯豐富泰貨幣市場基金 15.81410 15.81390 0.00020 0.00126 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.97000 4.91000 0.06000 1.22200 匯豐新鑽動力基金 11.53000 11.72000 -0.19000 -1.62116 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.74240 5.72830 0.01410 0.24615 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.21800 9.20400 0.01400 0.15211 匯豐龍鳳基金 51.71000 51.63000 0.08000 0.15495 匯豐龍騰電子基金 38.08000 37.95000 0.13000 0.34256 匯豐雙高收益債券組合基金 12.40910 12.41840 -0.00930 -0.07489 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.17000 20.09000 0.08000 0.39821 新光中國成長基金(人民幣) 11.75000 12.27000 -0.52000 -4.23798 新光中國成長基金(美元) 12.80000 13.39000 -0.59000 -4.40627 新光中國成長基金(新臺幣) 12.08000 12.62000 -0.54000 -4.27892 新光台灣富貴基金 23.69000 23.72000 -0.03000 -0.12648 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.42000 9.49000 -0.07000 -0.73762 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.55000 8.62000 -0.07000 -0.81206 新光全球生技醫療基金(美元) 11.35000 11.60000 -0.25000 -2.15517 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.47000 10.69000 -0.22000 -2.05800 新光全球債券基金(A累積)美元 9.98220 9.97910 0.00310 0.03106 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.23300 9.21790 0.01510 0.16381 新光全球債券基金(B配息)美元 9.71070 9.70750 0.00320 0.03296 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 8.97200 8.95730 0.01470 0.16411 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.79000 9.88000 -0.09000 -0.91093 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.61000 9.69000 -0.08000 -0.82559 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.59000 9.66000 -0.07000 -0.72464 新光吉星貨幣市場基金 15.41910 15.41860 0.00050 0.00324 新光亞洲精選基金-美金 25.10000 25.86000 -0.76000 -2.93890 新光亞洲精選基金-新台幣 24.07000 24.78000 -0.71000 -2.86521 新光兩岸優勢基金 13.77000 14.36000 -0.59000 -4.10864 新光店頭基金 25.30000 25.17000 0.13000 0.51649 新光南非幣保本基金 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.15000 9.19000 -0.04000 -0.43526 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.57000 8.61000 -0.04000 -0.46458 新光創新科技基金 15.46000 15.32000 0.14000 0.91384 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.81160 9.81400 -0.00240 -0.02445 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.12820 10.14200 -0.01380 -0.13607 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.77200 9.77100 0.00100 0.01023 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.45490 9.45720 -0.00230 -0.02432 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.77440 9.78690 -0.01250 -0.12772 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.42690 9.42600 0.00090 0.00955 新光澳幣八年期保本基金 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 新光澳幣十年期保本基金 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 新光澳幣保本基金 11.72000 11.73000 -0.01000 -0.08525 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.03180 10.04020 -0.00840 -0.08366 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.03230 10.04080 -0.00850 -0.08465 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.91930 9.92550 -0.00620 -0.06247 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.91930 9.92550 -0.00620 -0.06247 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.95350 9.96290 -0.00940 -0.09435 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.95330 9.96270 -0.00940 -0.09435 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.93690 9.94590 -0.00900 -0.09049 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.93920 9.94820 -0.00900 -0.09047 瑞銀全球創新趨勢基金 6.98000 7.12000 -0.14000 -1.96629 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.50000 8.59000 -0.09000 -1.04773 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.00360 10.01510 -0.01150 -0.11483 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.84660 9.85820 -0.01160 -0.11767 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.99240 10.00560 -0.01320 -0.13193 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.86260 9.87540 -0.01280 -0.12962 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.90640 9.91640 -0.01000 -0.10084 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.09730 10.10760 -0.01030 -0.10190 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.88330 13.89640 -0.01310 -0.09427 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.75120 8.75940 -0.00820 -0.09361 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.28400 36.38690 -0.10290 -0.28279 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.58390 36.62130 -0.03740 -0.10213 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.26260 38.40150 -0.13890 -0.36170 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.04540 11.04440 0.00100 0.00905 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12450 10.13450 -0.01000 -0.09867 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.82520 13.18950 -0.36430 -2.76205 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.42680 10.74090 -0.31410 -2.92434 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.20000 10.51000 -0.31000 -2.94957 群益大印度基金-人民幣 12.46250 12.59230 -0.12980 -1.03079 群益大印度基金-美元 12.74850 12.90260 -0.15410 -1.19433 群益大印度基金-新臺幣 11.43000 11.57000 -0.14000 -1.21003 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.98060 12.19410 -0.21350 -1.75085 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.56610 12.81130 -0.24520 -1.91394 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.16000 11.37000 -0.21000 -1.84697 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.25890 11.45960 -0.20070 -1.75137 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.77750 10.98780 -0.21030 -1.91394 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.60000 9.78000 -0.18000 -1.84049 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.61370 9.78500 -0.17130 -1.75064 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.23900 9.41930 -0.18030 -1.91415 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.23000 9.41000 -0.18000 -1.91286 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.40310 9.57070 -0.16760 -1.75118 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.33940 9.52160 -0.18220 -1.91354 群益中小型股基金 46.00000 45.46000 0.54000 1.18786 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.82950 9.93360 -0.10410 -1.04796 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.92590 10.04770 -0.12180 -1.21222 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.80520 8.90810 -0.10290 -1.15513 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.80560 8.89880 -0.09320 -1.04733 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.89170 9.00080 -0.10910 -1.21211 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.88850 7.98070 -0.09220 -1.15529 群益中國高收益債券基金N-美元 10.01570 10.02370 -0.00800 -0.07981 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.43210 11.42680 0.00530 0.04638 群益中國高收益債券基金-美元 11.24560 11.25460 -0.00900 -0.07997 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.44690 10.45030 -0.00340 -0.03253 群益中國新機會基金N-人民幣 9.59010 9.82940 -0.23930 -2.43453 群益中國新機會基金N-美元 9.57830 9.83370 -0.25540 -2.59719 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.68000 9.94000 -0.26000 -2.61569 群益中國新機會基金-人民幣 8.50520 8.71740 -0.21220 -2.43421 群益中國新機會基金-美元 10.24170 10.51470 -0.27300 -2.59637 群益中國新機會基金-新臺幣 9.24000 9.48000 -0.24000 -2.53165 群益平衡王基金 19.38180 19.34670 0.03510 0.18143 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.71000 7.79000 -0.08000 -1.02696 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.64000 5.69000 -0.05000 -0.87873 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.55810 9.68410 -0.12600 -1.30110 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.92330 10.07090 -0.14760 -1.46561 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 8.90000 9.02000 -0.12000 -1.33038 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.75130 8.86670 -0.11540 -1.30150 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.08580 9.22090 -0.13510 -1.46515 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.15000 8.26000 -0.11000 -1.33172 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.98210 9.98840 -0.00630 -0.06307 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.83230 9.83990 -0.00760 -0.07724 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.57190 9.57790 -0.00600 -0.06264 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.49470 9.50210 -0.00740 -0.07788 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.03960 10.04590 -0.00630 -0.06271 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.14040 10.14830 -0.00790 -0.07785 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.74030 9.74640 -0.00610 -0.06259 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.07170 10.08970 -0.01800 -0.17840 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.45860 7.47200 -0.01340 -0.17934 群益全球關鍵生技基金-美元 14.41830 14.70110 -0.28280 -1.92367 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.45000 13.71000 -0.26000 -1.89643 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.11000 11.24000 -0.13000 -1.15658 群益印度中小基金N-美元 9.43430 9.55040 -0.11610 -1.21566 群益印度中小基金N-新臺幣 8.43000 8.53000 -0.10000 -1.17233 群益印度中小基金-人民幣 13.98800 14.13660 -0.14860 -1.05117 群益印度中小基金-美元 13.49360 13.65960 -0.16600 -1.21526 群益印度中小基金-新臺幣 14.76000 14.93000 -0.17000 -1.13865 群益多利策略組合基金 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256 群益多重收益組合基金 13.58000 13.60000 -0.02000 -0.14706 群益多重資產組合基金 15.30000 15.46000 -0.16000 -1.03493 群益安家基金 23.52040 23.39760 0.12280 0.52484 群益安穩貨幣市場基金 16.05600 16.05540 0.00060 0.00374 群益那斯達克生技基金 20.53000 21.05000 -0.52000 -2.47031 群益亞太中小基金 13.05000 13.47000 -0.42000 -3.11804 群益亞太新趨勢平衡基金 17.09000 17.37000 -0.28000 -1.61197 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.60140 9.60550 -0.00410 -0.04268 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.50850 7.51170 -0.00320 -0.04260 群益店頭市場基金 96.88000 96.18000 0.70000 0.72780 群益東方盛世基金 9.35000 9.62000 -0.27000 -2.80665 群益東協成長基金-人民幣 14.32700 14.53490 -0.20790 -1.43035 群益東協成長基金-美元 13.67830 13.89980 -0.22150 -1.59355 群益東協成長基金-新臺幣 12.79000 12.99000 -0.20000 -1.53965 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.07290 11.19680 -0.12390 -1.10657 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.64930 10.77140 -0.12210 -1.13356 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.92940 10.04030 -0.11090 -1.10455 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.97980 10.09140 -0.11160 -1.10589 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.60140 9.71150 -0.11010 -1.13371 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.95010 9.05000 -0.09990 -1.10387 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.74650 9.85550 -0.10900 -1.10598 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.77210 9.88420 -0.11210 -1.13413 群益長安基金 28.86000 28.62000 0.24000 0.83857 群益美國新創亮點基金-美元 13.94970 14.28510 -0.33540 -2.34790 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.74000 13.04000 -0.30000 -2.30061 群益真善美基金 17.25400 17.17090 0.08310 0.48396 群益馬拉松基金 119.67000 119.36000 0.31000 0.25972 群益深証中小板基金 15.44000 15.16000 0.28000 1.84697 群益創新科技基金 32.05000 31.78000 0.27000 0.84959 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.64510 9.85270 -0.20760 -2.10704 群益華夏盛世基金N-美元 9.65500 9.87920 -0.22420 -2.26941 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.50000 9.72000 -0.22000 -2.26337 群益華夏盛世基金-人民幣 10.50350 10.72960 -0.22610 -2.10725 群益華夏盛世基金-美元 10.64590 10.89320 -0.24730 -2.27022 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.60000 16.98000 -0.38000 -2.23793 群益奧斯卡基金 27.65000 27.58000 0.07000 0.25381 群益新興金鑽基金-美元 13.47760 13.81850 -0.34090 -2.46698 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.73000 9.98000 -0.25000 -2.50501 群益葛萊美基金 23.57000 23.36000 0.21000 0.89897 群益道瓊美國地產ETF基金 17.72000 18.00000 -0.28000 -1.55556 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.54000 8.63000 -0.09000 -1.04287 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.00000 12.75000 0.25000 1.96078 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.50930 11.58080 -0.07150 -0.61740 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.39090 11.47340 -0.08250 -0.71905 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.21000 10.28000 -0.07000 -0.68093 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.24920 11.32750 -0.07830 -0.69124 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.70890 8.76300 -0.05410 -0.61737 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.43010 9.49830 -0.06820 -0.71802 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.46000 8.51000 -0.05000 -0.58754 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.01610 9.07890 -0.06280 -0.69171 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.52000 29.28000 0.24000 0.81967 德信中國精選成長基金 12.16000 12.57000 -0.41000 -3.26173 德信台灣主流中小基金 18.58000 18.36000 0.22000 1.19826 德信新興股票組合基金 11.63000 11.78000 -0.15000 -1.27334 德信萬保貨幣市場基金 11.91330 11.91290 0.00040 0.00336 德信萬瑞基金 10.65000 10.64700 0.00300 0.02818 德信數位時代基金 27.77000 27.62000 0.15000 0.54308 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64020 11.63980 0.00040 0.00344 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.86000 16.81000 0.05000 0.29744 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.40000 17.55000 -0.15000 -0.85470 德銀遠東DWS全球神農基金 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.26000 7.32000 -0.06000 -0.81967 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.16000 10.23000 -0.07000 -0.68426 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.00030 10.03140 -0.03110 -0.31003 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.98450 14.04690 -0.06240 -0.44423 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.31560 8.31100 0.00460 0.05535 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.51130 11.50910 0.00220 0.01912 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.58030 11.57470 0.00560 0.04838 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.03590 13.03170 0.00420 0.03223 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.67000 17.76000 -0.09000 -0.50676 摩根中小基金 25.17000 24.96000 0.21000 0.84135 摩根中國A股基金 15.28000 15.66000 -0.38000 -2.42656 摩根中國A股基金(美元) 12.69000 13.01000 -0.32000 -2.45965 摩根中國亮點基金 14.02000 14.42000 -0.40000 -2.77393 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.06100 12.18180 -0.12080 -0.99164 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.11940 13.30220 -0.18280 -1.37421 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.57830 10.68930 -0.11100 -1.03842 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.30480 13.43810 -0.13330 -0.99196 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.90970 15.11780 -0.20810 -1.37652 摩根台灣金磚基金 20.93000 20.79000 0.14000 0.67340 摩根台灣增長基金 51.25000 51.04000 0.21000 0.41144 摩根平衡基金 28.04000 27.93000 0.11000 0.39384 摩根全球α基金 17.86000 18.15000 -0.29000 -1.59780 摩根全球平衡基金 15.43980 15.53750 -0.09770 -0.62880 摩根全球發現基金 11.94000 12.15000 -0.21000 -1.72840 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.69320 9.72500 -0.03180 -0.32699 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.51710 10.56130 -0.04420 -0.41851 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.07070 10.10630 -0.03560 -0.35226 摩根多元入息成長基金-累積型 11.14520 11.18240 -0.03720 -0.33267 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.77650 10.90380 -0.12730 -1.16748 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.50830 13.66800 -0.15970 -1.16842 摩根亞洲基金 56.39000 57.79000 -1.40000 -2.42256 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.87480 8.87530 -0.00050 -0.00563 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.30680 10.31690 -0.01010 -0.09790 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.24290 9.24630 -0.00340 -0.03677 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57600 12.57760 -0.00160 -0.01272 摩根東方內需機會基金 17.85000 18.29000 -0.44000 -2.40569 摩根東方科技基金 36.73000 38.15000 -1.42000 -3.72215 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.78000 9.97000 -0.19000 -1.90572 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.41000 10.63000 -0.22000 -2.06961 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.08000 10.27000 -0.19000 -1.85005 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.28000 11.49000 -0.21000 -1.82768 摩根金龍收成基金 22.89000 23.51000 -0.62000 -2.63718 摩根第一貨幣市場基金 15.05940 15.05910 0.00030 0.00199 摩根絕對日本基金 14.02000 14.51000 -0.49000 -3.37698 摩根新金磚五國基金 12.08000 12.22000 -0.14000 -1.14566 摩根新絲路基金 10.72000 11.00000 -0.28000 -2.54545 摩根新興35基金 13.88000 14.16000 -0.28000 -1.97740 摩根新興日本基金 24.14000 24.99000 -0.85000 -3.40136 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.91030 7.93050 -0.02020 -0.25471 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.95240 10.98370 -0.03130 -0.28497 摩根新興科技基金 59.85000 59.30000 0.55000 0.92749 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.47720 8.47840 -0.00120 -0.01415 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.58330 10.58490 -0.00160 -0.01512 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.07390 9.13480 -0.06090 -0.66668 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.09510 10.18780 -0.09270 -0.90991 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.70870 9.77880 -0.07010 -0.71686 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.23020 10.29880 -0.06860 -0.66610 摩根龍揚基金 34.22000 35.14000 -0.92000 -2.61810 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.63000 9.77000 -0.14000 -1.43296 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.74000 10.91000 -0.17000 -1.55820 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.67000 10.83000 -0.16000 -1.47738 摩根環球股票收益基金-累積型 10.42000 10.57000 -0.15000 -1.41911 摩根總收益組合基金-月配息型 9.38310 9.39320 -0.01010 -0.10752 摩根總收益組合基金-累積型 11.20520 11.21720 -0.01200 -0.10698 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.86000 25.64000 0.22000 0.85803 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79680 11.72940 0.06740 0.57462 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.18190 11.11670 0.06520 0.58650 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.17070 10.23210 -0.06140 -0.60007 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55120 10.49090 0.06030 0.57478 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.02040 9.96200 0.05840 0.58623 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.10810 9.16310 -0.05500 -0.60023 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.80200 10.87920 -0.07720 -0.70961 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.27780 10.34530 -0.06750 -0.65247 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.81260 9.93270 -0.12010 -1.20914 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.42460 9.53440 -0.10980 -1.15162 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.69070 9.80930 -0.11860 -1.20906 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.30740 9.41580 -0.10840 -1.15126 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.64430 11.74450 -0.10020 -0.85317 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.47850 11.57770 -0.09920 -0.85682 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.17270 10.25600 -0.08330 -0.81221 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.18430 11.28050 -0.09620 -0.85280 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.00810 11.10320 -0.09510 -0.85651 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.75860 9.83850 -0.07990 -0.81212 聯邦金鑽平衡基金 23.41260 23.32210 0.09050 0.38804 聯邦貨幣市場基金 13.14090 13.14050 0.00040 0.00304 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.75870 10.77540 -0.01670 -0.15498 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.33210 8.34510 -0.01300 -0.15578 聯邦精選科技基金 12.94000 12.83000 0.11000 0.85737 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.04300 16.05290 -0.00990 -0.06167 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.26980 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