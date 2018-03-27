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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/03/26  107/03/23  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.33270   10.33130   0.00140    0.01355
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.62460    9.64750  -0.02290   -0.23737
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.81270    9.83560  -0.02290   -0.23283
中國信託台灣活力基金                                             14.48000   14.35000   0.13000    0.90592
中國信託台灣優勢基金                                             17.18000   17.03000   0.15000    0.88080
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.25000    9.39000  -0.14000   -1.49095
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  8.92000    9.02000  -0.10000   -1.10865
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.47000    8.56000  -0.09000   -1.05140
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.37000    9.48000  -0.11000   -1.16034
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.81000    9.04000  -0.23000   -2.54425
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.31000    9.56000  -0.25000   -2.61506
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.63020    9.63380  -0.00360   -0.03737
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.20170    9.20520  -0.00350   -0.03802
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.14190   10.14760  -0.00570   -0.05617
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.68930    9.69480  -0.00550   -0.05673
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 9.81180   10.01960  -0.20780   -2.07394
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.65320    8.83640  -0.18320   -2.07324
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.01370   11.17440  -0.16070   -1.43811
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.06620   10.21300  -0.14680   -1.43738
中國信託智能運動基金-台幣                                         9.79000    9.95000  -0.16000   -1.60804
中國信託智能運動基金-美元                                        10.06000   10.24000  -0.18000   -1.75781
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96640   10.96610   0.00030    0.00274
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.54510    9.55650  -0.01140   -0.11929
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.38470    9.39580  -0.01110   -0.11814
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.75020    9.76290  -0.01270   -0.13008
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.58190    9.59440  -0.01250   -0.13028
中國信託精穩基金                                                 17.60710   17.58730   0.01980    0.11258
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.31000   10.49000  -0.18000   -1.71592
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.06000   10.23000  -0.17000   -1.66178
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.04000   11.24000  -0.20000   -1.77936
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.81000   11.00000  -0.19000   -1.72727
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元大2001基金                                                     65.44000   64.54000   0.90000    1.39448
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.24130   37.23210   0.00920    0.02471
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.24900   11.24800   0.00100    0.00889
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.68930   10.63620   0.05310    0.49924
元大上證50基金                                                   31.65000   32.13000  -0.48000   -1.49393
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.79000   13.33000  -0.54000   -4.05101
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.75000   12.19000  -0.44000   -3.60952
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.12000   13.46000  -0.34000   -2.52600
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.39400   13.68200  -0.28800   -2.10496
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.10200   17.46000  -0.35800   -2.05040
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.20800   11.51100  -0.30300   -2.63226
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.11400   11.35800  -0.24400   -2.14827
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.16000    3.26000  -0.10000   -3.06748
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.56000   14.94000  -0.38000   -2.54351
元大中國高收益點心債券基金                                       11.20880   11.20870   0.00010    0.00089
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.72980   45.66220   0.06760    0.14804
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.32680   10.34500  -0.01820   -0.17593
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.63250    9.64940  -0.01690   -0.17514
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.79700    9.76640   0.03060    0.31332
元大巴西指數基金                                                  6.68900    6.70300  -0.01400   -0.20886
元大巴菲特基金                                                   29.92000   29.68000   0.24000    0.80863
元大日經225基金                                                  26.14000   25.93000   0.21000    0.80987
元大台商收成基金                                                 23.95000   24.04000  -0.09000   -0.37438
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.78000   12.90000  -0.12000   -0.93023
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.75000   36.04000   0.71000    1.97003
元大台灣中型100基金                                              32.16000   32.10000   0.06000    0.18692
元大台灣加權股價指數基金                                         24.93200   24.89500   0.03700    0.14862
元大台灣卓越50基金                                               82.23000   82.19000   0.04000    0.04867
元大台灣金融基金                                                 16.78000   16.71000   0.07000    0.41891
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.54000   30.44000   0.10000    0.32852
元大台灣高股息基金                                               25.95000   25.84000   0.11000    0.42570
元大台灣電子科技基金                                             36.45000   36.37000   0.08000    0.21996
元大全球ETF成長組合基金                                           9.91000    9.98000  -0.07000   -0.70140
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.16000   14.30000  -0.14000   -0.97902
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.06000   13.10000  -0.04000   -0.30534
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.21000    9.24000  -0.03000   -0.32468
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.44000   12.54000  -0.10000   -0.79745
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.72900   12.77700  -0.04800   -0.37568
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.84000    8.99000  -0.15000   -1.66852
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.77000    6.88000  -0.11000   -1.59884
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 7.87000    7.97000  -0.10000   -1.25471
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.22000    6.30000  -0.08000   -1.26984
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.93100   10.10900  -0.17800   -1.76081
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.26000   10.44000  -0.18000   -1.72414
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.32000    9.48000  -0.16000   -1.68776
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.29940   10.30270  -0.00330   -0.03203
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.55510    9.55820  -0.00310   -0.03243
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.15510    9.15330   0.00180    0.01967
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.54460    8.54290   0.00170    0.01990
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.89000   14.14000  -0.25000   -1.76803
元大全球農業商機基金                                             15.57000   15.80000  -0.23000   -1.45570
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
元大印尼指數基金                                                  9.09100    9.17100  -0.08000   -0.87231
元大印度指數基金                                                  9.25100    9.32700  -0.07600   -0.81484
元大印度基金                                                     12.01000   12.10000  -0.09000   -0.74380
元大多多基金                                                     19.20000   19.07000   0.13000    0.68170
元大多福基金                                                     56.65000   56.17000   0.48000    0.85455
元大亞太成長基金                                                  9.94000   10.17000  -0.23000   -2.26155
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.55260    8.53880   0.01380    0.16162
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.14210    7.13060   0.01150    0.16128
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.89300   10.08400  -0.19100   -1.89409
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.65000    9.83000  -0.18000   -1.83113
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.56000    9.74000  -0.18000   -1.84805
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.65000    9.83000  -0.18000   -1.83113
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.86500   10.06300  -0.19800   -1.96760
元大卓越基金                                                     50.82000   50.57000   0.25000    0.49436
元大店頭基金                                                      9.05000    8.96000   0.09000    1.00446
元大泛歐成長基金                                                  9.19000    9.25000  -0.06000   -0.64865
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.18610   10.18480   0.00130    0.01276
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.00710    9.01110  -0.00400   -0.04439
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.02070   29.97570   0.04500    0.15012
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.00800   36.01000  -0.00200   -0.00555
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.27330   19.25490   0.01840    0.09556
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.92740   18.96170  -0.03430   -0.18089
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.85520   36.79130   0.06390    0.17368
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.47520   20.49030  -0.01510   -0.07369
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.09030   18.06000   0.03030    0.16777
元大高科技基金                                                   17.86000   17.80000   0.06000    0.33708
元大得利貨幣市場基金                                             16.22430   16.22370   0.00060    0.00370
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96140   11.96100   0.00040    0.00334
元大富櫃50基金                                                   14.66000   14.49000   0.17000    1.17322
元大華夏中小基金                                                  8.53000    8.83000  -0.30000   -3.39751
元大新中國基金-人民幣                                            11.77000   12.27000  -0.50000   -4.07498
元大新中國基金-美元                                              12.03200   12.48400  -0.45200   -3.62063
元大新中國基金-新台幣                                            11.33000   11.75000  -0.42000   -3.57447
元大新主流基金                                                   25.34000   25.16000   0.18000    0.71542
元大新東協平衡基金-美元                                          10.23400   10.27400  -0.04000   -0.38933
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
元大新興市場ESG策略基金                                          13.07000   13.32000  -0.25000   -1.87688
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.65310   10.75820  -0.10510   -0.97693
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.76230   10.82190  -0.05960   -0.55074
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.69370   10.74660  -0.05290   -0.49225
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.53890    9.58610  -0.04720   -0.49238
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.88170    9.88620  -0.00450   -0.04552
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.63050    9.63490  -0.00440   -0.04567
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.49560    9.49440   0.00120    0.01264
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.25760    9.25640   0.00120    0.01296
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.66350    9.66510  -0.00160   -0.01655
元大新興亞洲基金                                                 11.78000   12.07000  -0.29000   -2.40265
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.73830    9.74270  -0.00440   -0.04516
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.72860    9.73300  -0.00440   -0.04521
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.46570    9.46450   0.00120    0.01268
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.45610    9.45490   0.00120    0.01269
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07600   15.07550   0.00050    0.00332
元大經貿基金                                                     37.64000   37.31000   0.33000    0.88448
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
元大實質多重資產基金-美元                                         9.78100    9.70000   0.08100    0.83505
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.76000    9.67000   0.09000    0.93071
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.38000   14.27000   0.11000    0.77085
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.69000   17.01000  -0.32000   -1.88125
元大精準中小基金                                                 22.57000   22.37000   0.20000    0.89405
元大摩臺基金                                                     38.46000   38.40000   0.06000    0.15625
元大標普500基金                                                  22.69000   23.15000  -0.46000   -1.98704
元大標普500單日反向1倍基金                                       14.21000   13.97000   0.24000    1.71797
元大標普500單日正向2倍基金                                       28.80000   29.83000  -1.03000   -3.45290
元大標智滬深300基金                                              18.62000   18.57000   0.05000    0.26925
元大歐洲50基金                                                   23.38000   23.74000  -0.36000   -1.51643
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.12950   10.12860   0.00090    0.00889
元大績效基金                                                     52.94000   52.62000   0.32000    0.60813
元大韓國KOSPI200基金                                             23.38000   23.18000   0.20000    0.86281
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.43000   15.35000   0.08000    0.52117
日盛上選基金                                                     32.54000   32.23000   0.31000    0.96184
日盛小而美基金                                                   19.16000   19.02000   0.14000    0.73607
日盛中國內需動力基金                                             11.22000   11.68000  -0.46000   -3.93836
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.70180   11.71500  -0.01320   -0.11268
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.03080   10.04210  -0.01130   -0.11253
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.03950   12.05370  -0.01420   -0.11781
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.31400   10.32620  -0.01220   -0.11815
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.77540   10.78520  -0.00980   -0.09087
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.21530    9.22370  -0.00840   -0.09107
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.25000   12.62000  -0.37000   -2.93185
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.68000   13.08000  -0.40000   -3.05810
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.39000   12.77000  -0.38000   -2.97572
日盛日盛基金                                                     13.15000   13.05000   0.10000    0.76628
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
日盛全球抗暖化基金                                                9.89000   10.10000  -0.21000   -2.07921
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                    9.98550   10.00270  -0.01720   -0.17195
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.58390    9.60050  -0.01660   -0.17291
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.70390    9.71760  -0.01370   -0.14098
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.31640    9.32950  -0.01310   -0.14041
日盛全球新興債券基金A                                            10.83610   10.85260  -0.01650   -0.15204
日盛全球新興債券基金B                                             8.58440    8.59750  -0.01310   -0.15237
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.43330    2.43690  -0.00360   -0.14773
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.73350    1.73600  -0.00250   -0.14401
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38150    0.38210  -0.00060   -0.15703
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27280    0.27330  -0.00050   -0.18295
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.52950   12.54620  -0.01670   -0.13311
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.80720    8.81900  -0.01180   -0.13380
日盛亞洲機會基金                                                  7.58000    7.80000  -0.22000   -2.82051
日盛首選基金                                                     17.08000   16.87000   0.21000    1.24481
日盛高科技基金                                                   17.24000   17.03000   0.21000    1.23312
日盛貨幣市場基金                                                 14.74270   14.74210   0.00060    0.00407
日盛新台商基金                                                   37.84000   37.47000   0.37000    0.98746
日盛精選五虎基金                                                 37.26000   37.11000   0.15000    0.40420
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46060   13.46010   0.00050    0.00371
台新2000高科技基金                                               35.67000   35.37000   0.30000    0.84818
台新MSCI中國基金                                                 21.67000   22.30000  -0.63000   -2.82511
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.10000   18.29000  -0.19000   -1.03882
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.94000   20.54000   0.40000    1.94742
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13670   14.13630   0.00040    0.00283
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.80230    9.82980  -0.02750   -0.27976
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.86040   10.83930   0.02110    0.19466
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.84100    9.82050   0.02050    0.20875
台新中國通基金                                                   47.49000   47.15000   0.34000    0.72110
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.12500   16.44100  -0.31600   -1.92202
台新中國精選中小基金                                             11.76000   12.22000  -0.46000   -3.76432
台新主流基金                                                     24.11000   23.90000   0.21000    0.87866
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    17.68000   17.92000  -0.24000   -1.33929
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.60940    0.61810  -0.00870   -1.40754
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.47000   13.66000  -0.19000   -1.39092
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.46400    0.47060  -0.00660   -1.40246
台新台灣中小基金                                                 37.73000   37.45000   0.28000    0.74766
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.17810    9.31700  -0.13890   -1.49082
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.26890    9.37680  -0.10790   -1.15071
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.25000    8.34000  -0.09000   -1.07914
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.21460   10.33350  -0.11890   -1.15063
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.08000    9.18000  -0.10000   -1.08932
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.68360   10.78160  -0.09800   -0.90896
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.66000    9.75000  -0.09000   -0.92308
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.33900   11.44320  -0.10420   -0.91058
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.26000   10.34000  -0.08000   -0.77369
台新印度基金                                                     14.83000   14.98000  -0.15000   -1.00134
台新亞美短期債券基金                                             10.84250   10.83950   0.00300    0.02768
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.80660    8.81840  -0.01180   -0.13381
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30850    0.30910  -0.00060   -0.19411
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.93480   11.95080  -0.01600   -0.13388
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41190    0.41270  -0.00080   -0.19385
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07290   11.07250   0.00040    0.00361
台新高股息平衡基金                                               30.42550   30.34800   0.07750    0.25537
台新智慧生活基金-美元                                            10.09510   10.30080  -0.20570   -1.99693
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.81000   10.01000  -0.20000   -1.99800
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.38450    9.39860  -0.01410   -0.15002
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.07250    9.08080  -0.00830   -0.09140
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.84080    9.85570  -0.01490   -0.15118
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.52050    9.52920  -0.00870   -0.09130
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.37880   10.39710  -0.01830   -0.17601
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35050    0.35130  -0.00080   -0.22773
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.91930    7.93330  -0.01400   -0.17647
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28060    0.28130  -0.00070   -0.24884
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.39000    6.46000  -0.07000   -1.08359
台新羅傑斯環球資源指數基金                                        9.91300   10.01300  -0.10000   -0.99870
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.52000   19.42000   0.10000    0.51493
未來資產全球大消費基金                                           14.30000   14.58000  -0.28000   -1.92044
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.73000    9.81000  -0.08000   -0.81549
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.49000    8.56000  -0.07000   -0.81776
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.90100   11.90280  -0.00180   -0.01512
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.79410    9.79560  -0.00150   -0.01531
未來資產亞洲新富基金                                             21.19000   21.64000  -0.45000   -2.07948
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54610   12.54580   0.00030    0.00239
未來資產阿波羅基金                                               12.11000   12.05000   0.06000    0.49793
未來資產新興市場債券基金A                                         8.92980    8.93560  -0.00580   -0.06491
未來資產新興市場債券基金B                                         6.96240    6.96690  -0.00450   -0.06459
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.48000   11.53000  -0.05000   -0.43365
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.95380   10.95280   0.00100    0.00913
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.04390   10.04090   0.00300    0.02988
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.45270    9.45480  -0.00210   -0.02221
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.55680   10.55910  -0.00230   -0.02178
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.52230    8.52430  -0.00200   -0.02346
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.57910    9.58110  -0.00200   -0.02087
永豐中小基金                                                     49.72000   49.97000  -0.25000   -0.50030
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.88980    1.89200  -0.00220   -0.11628
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.43860    2.44140  -0.00280   -0.11469
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.85310    8.86170  -0.00860   -0.09705
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.07960   11.09030  -0.01070   -0.09648
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.72000    4.89000  -0.17000   -3.47648
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.80000   22.58000  -0.78000   -3.45438
永豐主流品牌基金                                                 15.98000   16.13000  -0.15000   -0.92994
永豐永豐基金                                                     33.90000   33.67000   0.23000    0.68310
永豐亞洲民生消費基金                                             12.35000   12.48000  -0.13000   -1.04167
永豐南非幣2021保本基金                                           12.82410   12.81480   0.00930    0.07257
永豐高科技基金                                                   23.12000   23.09000   0.03000    0.12993
永豐貨幣市場基金                                                 13.85870   13.85820   0.00050    0.00361
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.10210    2.10610  -0.00400   -0.18992
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47660    2.48190  -0.00530   -0.21355
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.97660    7.98920  -0.01260   -0.15771
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.47600   10.49250  -0.01650   -0.15726
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.53820    7.54560  -0.00740   -0.09807
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.35950   11.37060  -0.01110   -0.09762
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.81000    8.95000  -0.14000   -1.56425
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.46000   19.76000  -0.30000   -1.51822
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.96000   53.86000   0.10000    0.18567
永豐領航科技基金                                                 38.93000   38.74000   0.19000    0.49045
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.41000   12.49000  -0.08000   -0.64051
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.94000   12.01000  -0.07000   -0.58285
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.80000    9.96000  -0.16000   -1.60643
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.60000    9.74000  -0.14000   -1.43737
永豐趨勢平衡基金                                                 47.04000   46.92000   0.12000    0.25575
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.40410   11.40060   0.00350    0.03070
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.75800    9.75740   0.00060    0.00615
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.75800    9.75740   0.00060    0.00615
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.70850    9.70840   0.00010    0.00103
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.71210    9.71200   0.00010    0.00103
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.76720    9.76750  -0.00030   -0.00307
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.89440    9.89470  -0.00030   -0.00303
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.69150    9.69190  -0.00040   -0.00413
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.77960    9.78010  -0.00050   -0.00511
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.70000   11.96000  -0.26000   -2.17391
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.85000   11.05000  -0.20000   -1.80995
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.89000   12.12000  -0.23000   -1.89769
兆豐國際中小基金                                                 14.73000   14.67000   0.06000    0.40900
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.92000   15.39000  -0.47000   -3.05393
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.58000   21.15000  -0.57000   -2.69504
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.08000   21.68000  -0.60000   -2.76753
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       11.86000   12.03000  -0.17000   -1.41313
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.66000   12.84000  -0.18000   -1.40187
兆豐國際生命科學基金                                             14.48000   14.79000  -0.31000   -2.09601
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.05080   10.14210  -0.09130   -0.90021
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.59090   10.69120  -0.10030   -0.93815
兆豐國際全球高股息基金                                           11.13000   11.31000  -0.18000   -1.59151
兆豐國際全球基金                                                 30.62000   31.25000  -0.63000   -2.01600
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.18920   10.18750   0.00170    0.01669
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.40670    9.41310  -0.00640   -0.06799
兆豐國際國民基金                                                 23.53000   23.22000   0.31000    1.33506
兆豐國際第一基金                                                 13.20000   13.11000   0.09000    0.68650
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.92500    9.94280  -0.01780   -0.17902
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.00320    8.01750  -0.01430   -0.17836
兆豐國際萬全基金                                                 20.55000   20.41000   0.14000    0.68594
兆豐國際電子基金                                                 25.98000   25.72000   0.26000    1.01089
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.78000    7.86000  -0.08000   -1.01781
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.02000   21.96000   0.06000    0.27322
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.15000   17.30000  -0.15000   -0.86705
兆豐國際豐台灣基金                                               31.87000   31.79000   0.08000    0.25165
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.47940   12.47900   0.00040    0.00321
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.12170   11.13200  -0.01030   -0.09253
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.93940   11.95320  -0.01380   -0.11545
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.74500   10.75690  -0.01190   -0.11063
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.55110   11.56540  -0.01430   -0.12364
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.32190    8.32960  -0.00770   -0.09244
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.72230    9.73400  -0.01170   -0.12020
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.20350    9.21370  -0.01020   -0.11070
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.25440    9.26600  -0.01160   -0.12519
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.53780    9.54850  -0.01070   -0.11206
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.89000   10.03000  -0.14000   -1.39581
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.22000   11.38000  -0.16000   -1.40598
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.24000    9.36000  -0.12000   -1.28205
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.64000   10.79000  -0.15000   -1.39018
合庫全球新興市場基金                                              9.60000    9.73000  -0.13000   -1.33607
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.45000   10.56000  -0.11000   -1.04167
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.77000   10.89000  -0.12000   -1.10193
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.02000   10.13000  -0.11000   -1.08588
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.34000   10.46000  -0.12000   -1.14723
合庫貨幣市場基金                                                 10.11170   10.11140   0.00030    0.00297
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.85140    9.86040  -0.00900   -0.09127
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.13580   10.14510  -0.00930   -0.09167
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.31750   10.32320  -0.00570   -0.05522
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.93870   11.95000  -0.01130   -0.09456
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.84650   13.85630  -0.00980   -0.07073
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.43490    9.44360  -0.00870   -0.09213
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.07690   10.08610  -0.00920   -0.09121
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.27690    8.28150  -0.00460   -0.05555
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.42490    9.43400  -0.00910   -0.09646
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.69410   10.70170  -0.00760   -0.07102
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.43000   10.58000  -0.15000   -1.41777
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.08000   10.22000  -0.14000   -1.36986
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.34000   10.44000  -0.10000   -0.95785
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                 9.99000   10.09000  -0.10000   -0.99108
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.86000   10.85890   0.00110    0.01013
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.64860   10.66470  -0.01610   -0.15097
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.92210    9.93130  -0.00920   -0.09264
安聯中國東協基金                                                 15.89000   16.18000  -0.29000   -1.79234
安聯中國策略基金                                                 15.59000   16.06000  -0.47000   -2.92653
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.47000   14.88000  -0.41000   -2.75538
安聯中華新思路基金-美元                                          14.65000   15.09000  -0.44000   -2.91584
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.00000   13.38000  -0.38000   -2.84006
安聯台灣大壩基金                                                 25.16000   25.12000   0.04000    0.15924
安聯台灣科技基金                                                 44.46000   44.32000   0.14000    0.31588
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.46880   12.46840   0.00040    0.00321
安聯台灣智慧基金                                                 28.65000   28.59000   0.06000    0.20986
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08340   10.08680  -0.00340   -0.03371
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.05450   15.05810  -0.00360   -0.02391
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.76260    9.76500  -0.00240   -0.02458
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.34000   11.53000  -0.19000   -1.64788
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      10.99000   11.17000  -0.18000   -1.61146
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.03740   12.04020  -0.00280   -0.02326
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08890   10.09270  -0.00380   -0.03765
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.24560   12.25020  -0.00460   -0.03755
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.68210    9.68430  -0.00220   -0.02272
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.50880    9.51240  -0.00360   -0.03785
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.22850    9.23200  -0.00350   -0.03791
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.80000   11.94000  -0.14000   -1.17253
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.07000   11.20000  -0.13000   -1.16071
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.61000   10.72000  -0.11000   -1.02612
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.75000   10.88000  -0.13000   -1.19485
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.55000    9.66000  -0.11000   -1.13872
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.67000   11.79000  -0.12000   -1.01781
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.54000   10.65000  -0.11000   -1.03286
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.68000   10.79000  -0.11000   -1.01946
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.67000    9.77000  -0.10000   -1.02354
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.79360   11.80350  -0.00990   -0.08387
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.85790   10.87020  -0.01230   -0.11315
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.53350   10.54490  -0.01140   -0.10811
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.07660    9.08550  -0.00890   -0.09796
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.87550    8.88550  -0.01000   -0.11254
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.58490    8.59410  -0.00920   -0.10705
安聯全球人口趨勢基金                                             10.91000   11.06000  -0.15000   -1.35624
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.33000    9.54000  -0.21000   -2.20126
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.22000   33.93000  -0.71000   -2.09254
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.88000    7.92000  -0.04000   -0.50505
安聯全球計量平衡基金                                             12.41000   12.63000  -0.22000   -1.74188
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.06050   12.06190  -0.00140   -0.01161
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.55190   10.55310  -0.00120   -0.01137
安聯全球新興市場基金                                             18.67000   19.00000  -0.33000   -1.73684
安聯全球農金趨勢基金                                              9.11000    9.25000  -0.14000   -1.51351
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.33000    9.54000  -0.21000   -2.20126
安聯亞洲動態策略基金                                             24.52000   25.08000  -0.56000   -2.23285
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00270   10.00170   0.00100    0.01000
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.85480    9.85380   0.00100    0.01015
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.06090   84.17260  -0.11170   -0.13270
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.83680   12.84370  -0.00690   -0.05372
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.16740   67.25100  -0.08360   -0.12431
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.17490   10.18040  -0.00550   -0.05403
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.50750    2.50800  -0.00050   -0.01994
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.56420   10.55320   0.01100    0.10423
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.10180    2.10400  -0.00220   -0.10456
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.88830    8.87980   0.00850    0.09572
宏利台灣動力基金                                                 30.54000   30.37000   0.17000    0.55976
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.37670   10.46520  -0.08850   -0.84566
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.62280    9.69990  -0.07710   -0.79485
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.33240    8.40360  -0.07120   -0.84726
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            7.97230    8.03680  -0.06450   -0.80256
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                      9.84000   10.02000  -0.18000   -1.79641
宏利全球債券組合基金                                             13.02420   13.02860  -0.00440   -0.03377
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.79270    2.79300  -0.00030   -0.01074
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.80390   11.80090   0.00300    0.02542
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.86410    8.86170   0.00240    0.02708
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.29800    2.30190  -0.00390   -0.16943
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.60560   10.59980   0.00580    0.05472
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.33580    4.45140  -0.11560   -2.59694
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.70380    0.72180  -0.01800   -2.49377
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.91000   20.41000  -0.50000   -2.44978
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.55840   11.57740  -0.01900   -0.16411
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.33910   10.35500  -0.01590   -0.15355
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                              9.94280    9.95550  -0.01270   -0.12757
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.13300    9.14480  -0.01180   -0.12904
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.65610    8.66930  -0.01320   -0.15226
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.41990    8.42990  -0.01000   -0.11863
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.67780    8.69050  -0.01270   -0.14614
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.82470    2.83170  -0.00700   -0.24720
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41330    0.41430  -0.00100   -0.24137
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.39980   12.42590  -0.02610   -0.21005
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.94360    0.94590  -0.00230   -0.24315
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.72630    7.74240  -0.01610   -0.20795
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.16620    2.17160  -0.00540   -0.24866
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31160    0.31230  -0.00070   -0.22414
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.50340    9.52340  -0.02000   -0.21001
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35170    0.35240  -0.00070   -0.19864
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62390   13.62350   0.00040    0.00294
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.87000    2.94000  -0.07000   -2.38095
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.55000   12.88000  -0.33000   -2.56211
宏利臺灣股息收益基金                                             28.00000   27.91000   0.09000    0.32247
宏利澳幣保本基金                                                 11.87650   11.88240  -0.00590   -0.04965
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.18000    9.24000  -0.06000   -0.64935
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                 9.95000   10.01000  -0.06000   -0.59940
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.94000   10.96000  -0.02000   -0.18248
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.40000   11.63000  -0.23000   -1.97764
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        11.92000   12.14000  -0.22000   -1.81219
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.24000   10.42000  -0.18000   -1.72745
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.66000   11.86000  -0.20000   -1.68634
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.08620   10.14100  -0.05480   -0.54038
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.18370   10.19670  -0.01300   -0.12749
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.05200    9.05830  -0.00630   -0.06955
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.48290   10.49010  -0.00720   -0.06864
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.68000    8.73000  -0.05000   -0.57274
貝萊德新台幣基金                                                 12.92110   12.92080   0.00030    0.00232
貝萊德寶利基金                                                   25.13000   25.07000   0.06000    0.23933
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.10620   11.10060   0.00560    0.05045
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.01320    9.96320   0.05000    0.50185
保德信大中華基金                                                 30.82000   31.59000  -0.77000   -2.43748
保德信中小型股基金                                               43.62000   42.88000   0.74000    1.72575
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.36000   10.89000  -0.53000   -4.86685
保德信中國中小基金-美元                                          10.88000   11.38000  -0.50000   -4.39367
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.94000   10.39000  -0.45000   -4.33109
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.77360    9.87960  -0.10600   -1.07292
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.74210    9.84920  -0.10710   -1.08740
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.88140    9.99080  -0.10940   -1.09501
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.53350   10.65010  -0.11660   -1.09483
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.40000   10.63000  -0.23000   -2.16369
保德信中國品牌基金-美元                                          10.21000   10.44000  -0.23000   -2.20307
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.16000   11.41000  -0.25000   -2.19106
保德信台商全方位基金                                             34.26000   33.80000   0.46000    1.36095
保德信全球中小基金                                               28.27000   28.73000  -0.46000   -1.60111
保德信全球消費商機基金                                           16.85000   17.13000  -0.28000   -1.63456
保德信全球基礎建設基金                                           11.40000   11.48000  -0.08000   -0.69686
保德信全球資源基金                                                7.29000    7.33000  -0.04000   -0.54570
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.18000    9.35000  -0.17000   -1.81818
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    28.78000   29.31000  -0.53000   -1.80826
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.93000    9.98440  -0.05440   -0.54485
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.57110   10.62880  -0.05770   -0.54286
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               8.90900    8.95250  -0.04350   -0.48590
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.47800    9.52420  -0.04620   -0.48508
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.40700    8.41080  -0.00380   -0.04518
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.83860   10.84350  -0.00490   -0.04519
保德信亞太基金                                                   22.00000   22.52000  -0.52000   -2.30906
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.63450    8.63910  -0.00460   -0.05325
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.20770   11.21370  -0.00600   -0.05351
保德信店頭市場基金                                               33.96000   33.42000   0.54000    1.61580
保德信拉丁美洲基金                                                7.46000    7.53000  -0.07000   -0.92961
保德信金平衡基金                                                 29.29000   29.22000   0.07000    0.23956
保德信金滿意基金                                                 40.68000   40.27000   0.41000    1.01813
保德信科技島基金                                                 24.77000   24.53000   0.24000    0.97839
保德信高成長基金                                                 86.85000   85.92000   0.93000    1.08240
保德信第一基金                                                   25.70000   25.47000   0.23000    0.90302
保德信貨幣市場基金                                               15.73910   15.73850   0.00060    0.00381
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.54090   10.63190  -0.09100   -0.85591
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.15490   10.23610  -0.08120   -0.79327
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.85440   10.92490  -0.07050   -0.64531
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.78820    9.84540  -0.05720   -0.58098
保德信新世紀基金                                                 10.06000   10.01000   0.05000    0.49950
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.30300    8.31130  -0.00830   -0.09986
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.90300   10.91390  -0.01090   -0.09987
保德信新興趨勢組合基金                                           11.45000   11.65000  -0.20000   -1.71674
保德信瑞騰基金                                                   15.52140   15.52090   0.00050    0.00322
保德信歐洲組合基金                                                9.99000   10.04000  -0.05000   -0.49801
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.94030    9.95320  -0.01290   -0.12961
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.01570   10.02880  -0.01310   -0.13062
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.86940    9.87930  -0.00990   -0.10021
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.88470    9.89410  -0.00940   -0.09501
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.86120    9.88260  -0.02140   -0.21654
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.83170    9.85010  -0.01840   -0.18680
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.98970    1.99110  -0.00140   -0.07031
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.64770    2.64960  -0.00190   -0.07171
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31420    0.31410   0.00010    0.03184
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45360    0.45340   0.00020    0.04411
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.81370    8.80730   0.00640    0.07267
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.84580   11.83680   0.00900    0.07603
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.71410    9.72200  -0.00790   -0.08126
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.64790   11.65670  -0.00880   -0.07549
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.24270    9.24020   0.00250    0.02706
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.11650   11.11350   0.00300    0.02699
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.28560   10.30280  -0.01720   -0.16694
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.11250   10.12560  -0.01310   -0.12938
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.26140   10.26880  -0.00740   -0.07206
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.67060   10.67820  -0.00760   -0.07117
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.14770   10.15170  -0.00400   -0.03940
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.99100   10.00220  -0.01120   -0.11198
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.14440   10.15600  -0.01160   -0.11422
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.93130    9.93940  -0.00810   -0.08149
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.99340   10.00100  -0.00760   -0.07599
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.81880   10.87260  -0.05380   -0.49482
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.55350    6.57080  -0.01730   -0.26329
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.92410   10.95290  -0.02880   -0.26294
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63470   11.63440   0.00030    0.00258
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.10000   19.02000   0.08000    0.42061
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4328.500004308.15000  20.35000    0.47236
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.61770   10.72800  -0.11030   -1.02815
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.03380   12.16340  -0.12960   -1.06549
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.30250   11.42550  -0.12300   -1.07654
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.57570    9.67510  -0.09940   -1.02738
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.39720   10.50930  -0.11210   -1.06667
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.19190   10.30280  -0.11090   -1.07641
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.96620   11.08010  -0.11390   -1.02797
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.95360   12.08240  -0.12880   -1.06601
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.88220   12.01150  -0.12930   -1.07647
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.89000    6.98000  -0.09000   -1.28940
柏瑞巨人基金                                                     12.94000   12.89000   0.05000    0.38790
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63560   13.63520   0.00040    0.00293
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.67000   15.86000  -0.19000   -1.19798
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.22220   13.23980  -0.01760   -0.13293
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.81780   11.83740  -0.01960   -0.16558
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.49080   12.51180  -0.02100   -0.16784
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.10180    9.11390  -0.01210   -0.13276
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.83670    6.84580  -0.00910   -0.13293
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.04190    9.05680  -0.01490   -0.16452
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.68760    8.70060  -0.01300   -0.14941
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.07450   11.09310  -0.01860   -0.16767
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.56510    8.57910  -0.01400   -0.16319
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.99310   12.01290  -0.01980   -0.16482
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.45470   11.46990  -0.01520   -0.13252
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.56370   11.58100  -0.01730   -0.14938
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.37050   11.38960  -0.01910   -0.16770
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.06040    9.07240  -0.01200   -0.13227
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.10170   10.11840  -0.01670   -0.16505
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.93010    9.94500  -0.01490   -0.14982
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.85030    9.86690  -0.01660   -0.16824
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.68720    9.70310  -0.01590   -0.16387
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                    9.98350    9.99210  -0.00860   -0.08607
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.98350    9.99520  -0.01170   -0.11706
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.94460    9.95680  -0.01220   -0.12253
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.01170   10.02060  -0.00890   -0.08882
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.98350    9.99210  -0.00860   -0.08607
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.98350    9.99520  -0.01170   -0.11706
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.94460    9.95680  -0.01220   -0.12253
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                             10.01170   10.02060  -0.00890   -0.08882
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                   9.96440    9.97310  -0.00870   -0.08723
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.98350    9.99520  -0.01170   -0.11706
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.94460    9.95680  -0.01220   -0.12253
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.01170   10.02060  -0.00890   -0.08882
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.98350    9.99210  -0.00860   -0.08607
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.98350    9.99520  -0.01170   -0.11706
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.94460    9.95680  -0.01220   -0.12253
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                             10.01170   10.02060  -0.00890   -0.08882
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.72840   10.72980  -0.00140   -0.01305
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.01700   12.02190  -0.00490   -0.04076
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.49000   11.49460  -0.00460   -0.04002
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.35760    9.35870  -0.00110   -0.01175
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.22010   10.22430  -0.00420   -0.04108
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.06580   10.06980  -0.00400   -0.03972
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.43970   10.44100  -0.00130   -0.01245
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.18890   11.19350  -0.00460   -0.04110
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.10050   11.10490  -0.00440   -0.03962
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.35770    9.35890  -0.00120   -0.01282
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.22040   10.22460  -0.00420   -0.04108
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.06620   10.07020  -0.00400   -0.03972
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.29000   13.57000  -0.28000   -2.06338
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.69000   15.00000  -0.31000   -2.06667
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.82000   10.03000  -0.21000   -2.09372
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.86000    9.05000  -0.19000   -2.09945
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.34000   10.55000  -0.21000   -1.99052
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.70000   11.94000  -0.24000   -2.01005
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.38000   12.64000  -0.26000   -2.05696
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.77000   13.04000  -0.27000   -2.07055
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.33000   13.67000  -0.34000   -2.48720
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 12.89000   13.22000  -0.33000   -2.49622
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.17000   10.22000  -0.05000   -0.48924
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.33980   11.34440  -0.00460   -0.04055
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.53930    7.54230  -0.00300   -0.03978
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.48730   11.49740  -0.01010   -0.08785
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.19790   11.20810  -0.01020   -0.09101
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.39220   10.40210  -0.00990   -0.09517
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.60610    8.61360  -0.00750   -0.08707
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.78860    9.79750  -0.00890   -0.09084
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.81200    9.82140  -0.00940   -0.09571
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.77150   10.78130  -0.00980   -0.09090
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.08730   10.09610  -0.00880   -0.08716
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.37540   10.38540  -0.01000   -0.09629
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.14130   10.15050  -0.00920   -0.09064
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.29900    9.30710  -0.00810   -0.08703
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.27360    9.27820  -0.00460   -0.04958
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.83240    9.84180  -0.00940   -0.09551
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.36160   12.39310  -0.03150   -0.25417
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.95910   11.99230  -0.03320   -0.27684
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.42960   11.46190  -0.03230   -0.28180
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.55160    7.57090  -0.01930   -0.25492
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.63170    9.65840  -0.02670   -0.27644
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.30400   10.33320  -0.02920   -0.28258
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.62610   10.65330  -0.02720   -0.25532
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.44780   11.48010  -0.03230   -0.28136
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.42060   10.44950  -0.02890   -0.27657
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.63100    9.65560  -0.02460   -0.25477
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.52320   10.55300  -0.02980   -0.28238
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.18460   11.17910   0.00550    0.04920
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.82480   11.82330   0.00150    0.01269
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.93820   10.93600   0.00220    0.02012
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.33040    9.32580   0.00460    0.04933
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.99200    9.99070   0.00130    0.01301
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.99110    9.98920   0.00190    0.01902
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.14580   11.14440   0.00140    0.01256
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.97920    9.97430   0.00490    0.04913
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.41880   10.41670   0.00210    0.02016
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.63220    9.62750   0.00470    0.04882
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.48410    9.47950   0.00460    0.04853
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.21350   10.21220   0.00130    0.01273
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.74930    9.74740   0.00190    0.01949
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         17.85000   18.02000  -0.17000   -0.94340
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.51000   16.73000  -0.22000   -1.31500
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.04180   13.04850  -0.00670   -0.05135
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.77770   10.90500  -0.12730   -1.16735
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.43060   11.57370  -0.14310   -1.23642
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               11.90450   12.04500  -0.14050   -1.16646
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.21560   11.35220  -0.13660   -1.20329
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.99330   10.11130  -0.11800   -1.16701
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.36300   10.49280  -0.12980   -1.23704
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.26650   10.38770  -0.12120   -1.16676
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.41500   10.54190  -0.12690   -1.20377
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.16360   10.29090  -0.12730   -1.23702
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.35610   10.48230  -0.12620   -1.20393
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.45000   13.33000   0.12000    0.90023
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      32.71000   33.32000  -0.61000   -1.83073
國泰大中華基金                                                   21.26000   21.24000   0.02000    0.09416
國泰小龍基金                                                     16.28000   16.23000   0.05000    0.30807
國泰中小成長基金                                                 44.94000   44.81000   0.13000    0.29011
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.40250    4.53000  -0.12750   -2.81457
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.35000   20.84000  -0.49000   -2.35125
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.80100    0.82060  -0.01960   -2.38850
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.76200    0.78070  -0.01870   -2.39529
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.09730    2.10750  -0.01020   -0.48399
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.66120    9.66170  -0.00050   -0.00518
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.41430    8.41480  -0.00050   -0.00594
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32770    0.32780  -0.00010   -0.03051
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.34540   11.34440   0.00100    0.00881
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.79340    1.78550   0.00790    0.44245
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.02760    9.99490   0.03270    0.32717
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34840    0.34740   0.00100    0.28785
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.88450    5.07330  -0.18880   -3.72144
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.56000   23.32000  -0.76000   -3.25901
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.76720    0.79340  -0.02620   -3.30224
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.59410    3.76590  -0.17180   -4.56199
國泰中港台基金台幣級別                                           16.61000   17.32000  -0.71000   -4.09931
國泰中港台基金美元級別                                            0.57150    0.59630  -0.02480   -4.15898
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 25.34000   25.16000   0.18000    0.71542
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     14.03000   14.15000  -0.12000   -0.84806
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     30.41000   29.93000   0.48000    1.60374
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39390   12.39350   0.00040    0.00323
國泰平衡基金                                                     27.94000   27.70000   0.24000    0.86643
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.18030    2.22140  -0.04110   -1.85018
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.09000   10.23000  -0.14000   -1.36852
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.34570    0.35070  -0.00500   -1.42572
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.45130    0.45810  -0.00680   -1.48439
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.42000   12.53000  -0.11000   -0.87789
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.45270    0.45710  -0.00440   -0.96259
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.36000    5.43000  -0.07000   -1.28913
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18100    0.18350  -0.00250   -1.36240
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.64000    8.78000  -0.14000   -1.59453
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.29650    0.30140  -0.00490   -1.62575
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41020    0.41410  -0.00390   -0.94180
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37490    0.37840  -0.00350   -0.92495
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43260    0.43660  -0.00400   -0.91617
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.90000   11.00000  -0.10000   -0.90909
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.82000    9.90000  -0.08000   -0.80808
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48180    0.48660  -0.00480   -0.98644
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               18.41000   18.70000  -0.29000   -1.55080
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.97000   20.95000   0.02000    0.09547
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.38720    2.42780  -0.04060   -1.67230
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.24730   11.38400  -0.13670   -1.20081
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.32800   10.45350  -0.12550   -1.20055
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37950    0.38430  -0.00480   -1.24902
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34850    0.35290  -0.00440   -1.24681
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49220    0.49880  -0.00660   -1.32318
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.83000   12.02000  -0.19000   -1.58070
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41900    0.42610  -0.00710   -1.66628
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  17.80000   18.05000  -0.25000   -1.38504
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61030    0.61930  -0.00900   -1.45325
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.01000   15.07000  -0.06000   -0.39814
國泰科技生化基金                                                 37.30000   37.15000   0.15000    0.40377
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        23.96000   24.38000  -0.42000   -1.72272
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.51000   14.31000   0.20000    1.39762
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.42660   37.45230  -0.02570   -0.06862
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.64450   19.62490   0.01960    0.09987
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.23790   19.27590  -0.03800   -0.19714
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.52480   38.58860  -0.06380   -0.16533
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.86120   38.99210  -0.13090   -0.33571
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       39.96440   39.98990  -0.02550   -0.06377
國泰紐幣2021保本基金                                             11.91170   11.90570   0.00600    0.05040
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.19950   12.19220   0.00730    0.05987
國泰紐幣保本基金                                                 12.23380   12.23370   0.00010    0.00082
國泰高科技基金                                                   13.05000   12.89000   0.16000    1.24127
國泰國泰基金                                                     23.44000   23.32000   0.12000    0.51458
國泰富時中國A50基金                                              20.59000   20.92000  -0.33000   -1.57744
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)             9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33800    0.33940  -0.00140   -0.41249
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44780    0.44990  -0.00210   -0.46677
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.37000   10.57000  -0.20000   -1.89215
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35410    0.36090  -0.00680   -1.88418
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46910    0.47850  -0.00940   -1.96447
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.18000   10.29000  -0.11000   -1.06900
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)               9.91000   10.02000  -0.11000   -1.09780
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34740    0.35140  -0.00400   -1.13830
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46030    0.46590  -0.00560   -1.20197
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.78500   10.79790  -0.01290   -0.11947
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.94780    7.95730  -0.00950   -0.11939
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36390    0.36440  -0.00050   -0.13721
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27250    0.27290  -0.00040   -0.14657
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.15000   12.27000  -0.12000   -0.97800
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41660    0.42110  -0.00450   -1.06863
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.14700    2.15840  -0.01140   -0.52817
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.45330    1.46110  -0.00780   -0.53384
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35080    0.35120  -0.00040   -0.11390
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37550    0.37580  -0.00030   -0.07983
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23990    0.24010  -0.00020   -0.08330
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.79730   10.80690  -0.00960   -0.08883
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.17370    7.18000  -0.00630   -0.08774
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.46000   14.60000  -0.14000   -0.95890
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.13000   33.46000   0.67000    2.00239
國泰價值卓越基金                                                 15.06000   14.91000   0.15000    1.00604
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.76000   10.80000  -0.04000   -0.37037
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38770    0.38960  -0.00190   -0.48768
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.09860   12.10150  -0.00290   -0.02396
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41290    0.41300  -0.00010   -0.02421
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.67600    9.68070  -0.00470   -0.04855
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.58310    8.55700   0.02610    0.30501
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.56080   10.56600  -0.00520   -0.04921
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.45370    9.42490   0.02880    0.30557
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.04290   11.04190   0.00100    0.00906
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.95620    9.96600  -0.00980   -0.09833
第一金大中華基金                                                 26.51000   26.35000   0.16000    0.60721
第一金小型精選基金                                               37.15000   36.82000   0.33000    0.89625
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.52000   14.96000  -0.44000   -2.94118
第一金中國世紀基金-美元                                           9.88090   10.13120  -0.25030   -2.47059
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.99000   11.27000  -0.28000   -2.48447
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.99000   11.27000  -0.28000   -2.48447
第一金中概平衡基金                                               24.02000   23.70000   0.32000    1.35021
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22320   15.22270   0.00050    0.00328
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.54900  177.54300   0.00600    0.00338
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.43050   13.69590  -0.26540   -1.93781
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.43550   13.69710  -0.26160   -1.90989
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.20000   12.43000  -0.23000   -1.85036
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.20000   12.44000  -0.24000   -1.92926
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.89580    9.94140  -0.04560   -0.45869
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.89630    9.94180  -0.04550   -0.45766
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.44920    9.48970  -0.04050   -0.42678
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.47210    9.51270  -0.04060   -0.42680
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.19700   10.24380  -0.04680   -0.45686
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.73990    9.78170  -0.04180   -0.42733
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                      9.74000    9.78180  -0.04180   -0.42732
第一金全球大趨勢基金                                             21.79000   22.30000  -0.51000   -2.28700
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.68420    7.77230  -0.08810   -1.13351
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.55010    5.61370  -0.06360   -1.13294
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.03120    9.06960  -0.03840   -0.42339
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.03220    9.07050  -0.03830   -0.42225
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.86000    8.89000  -0.03000   -0.33746
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.86000    8.89000  -0.03000   -0.33746
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.18090    9.21970  -0.03880   -0.42084
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.18200    9.22090  -0.03890   -0.42187
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.00000    9.04000  -0.04000   -0.44248
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.01000    9.04000  -0.03000   -0.33186
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.47630    8.53750  -0.06120   -0.71684
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                            9.85070    9.92180  -0.07110   -0.71660
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.84220    9.85670  -0.01450   -0.14711
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.11420    8.12210  -0.00790   -0.09727
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.94470    8.95070  -0.00600   -0.06703
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.94470    8.95070  -0.00600   -0.06703
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           10.96510   10.98130  -0.01620   -0.14752
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         10.96660   10.98210  -0.01550   -0.14114
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.93080    9.93960  -0.00880   -0.08853
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.59140   14.60120  -0.00980   -0.06712
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.83900   15.26580  -0.42680   -2.79579
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.83760   15.26420  -0.42660   -2.79477
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.25000   13.62000  -0.37000   -2.71659
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.25000   13.63000  -0.38000   -2.78797
第一金亞洲科技基金                                               21.14000   21.82000  -0.68000   -3.11641
第一金亞洲新興市場基金                                           13.37000   13.57000  -0.20000   -1.47384
第一金店頭市場基金                                                9.57000    9.41000   0.16000    1.70032
第一金創新趨勢基金                                               22.53000   22.31000   0.22000    0.98610
第一金電子基金                                                   32.30000   32.05000   0.25000    0.78003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               13.69000   14.37000  -0.68000   -4.73208
統一大滿貫基金                                                   32.30000   32.46000  -0.16000   -0.49291
統一大龍印基金                                                   16.64000   17.10000  -0.46000   -2.69006
統一大龍騰中國基金                                               10.81000   11.25000  -0.44000   -3.91111
統一中小基金                                                     25.44000   25.30000   0.14000    0.55336
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.76150    9.77160  -0.01010   -0.10336
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.92330    9.93660  -0.01330   -0.13385
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.42630    9.43710  -0.01080   -0.11444
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.32200   11.33370  -0.01170   -0.10323
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.41850   11.43380  -0.01530   -0.13381
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.85970   10.87220  -0.01250   -0.11497
統一台灣動力基金                                                 16.26000   16.14000   0.12000    0.74349
統一全天候基金                                                  103.95000  103.32000   0.63000    0.60976
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.74150    8.89960  -0.15810   -1.77648
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.19440    9.36350  -0.16910   -1.80595
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           9.00560    9.16860  -0.16300   -1.77781
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.87410    9.03460  -0.16050   -1.77650
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.33390    9.50560  -0.17170   -1.80630
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.14220    9.30770  -0.16550   -1.77810
統一全球債券組合基金                                             12.06770   12.06980  -0.00210   -0.01740
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.19000   15.74000  -0.55000   -3.49428
統一全球新科技基金(美元)                                         15.54000   16.11000  -0.57000   -3.53818
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.08000   14.59000  -0.51000   -3.49554
統一亞太基金                                                     26.35000   27.17000  -0.82000   -3.01803
統一亞洲大金磚基金                                               12.76000   13.07000  -0.31000   -2.37184
統一奔騰基金                                                     55.28000   55.19000   0.09000    0.16307
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63140   16.63090   0.00050    0.00301
統一強漢基金                                                     24.82000   25.62000  -0.80000   -3.12256
統一統信基金                                                     31.80000   31.73000   0.07000    0.22061
統一黑馬基金                                                     56.20000   56.15000   0.05000    0.08905
統一新亞洲科技能源基金                                           19.52000   20.11000  -0.59000   -2.93386
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.46650    8.47840  -0.01190   -0.14036
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.52940   10.54410  -0.01470   -0.13941
統一經建基金                                                     44.01000   43.67000   0.34000    0.77857
統一龍馬基金                                                     67.90000   68.04000  -0.14000   -0.20576
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.10000   20.88000   0.22000    1.05364
野村中小基金                                                     47.40000   47.24000   0.16000    0.33870
野村中國機會基金                                                 14.39000   14.85000  -0.46000   -3.09764
野村巴西基金                                                      6.44000    6.46000  -0.02000   -0.30960
野村日本領先基金                                                 12.05000   12.44000  -0.39000   -3.13505
野村台灣高股息基金                                               22.48000   22.43000   0.05000    0.22292
野村台灣運籌基金                                                 36.51000   36.34000   0.17000    0.46780
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.84140    9.83070   0.01070    0.10884
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.82040    9.81770   0.00270    0.02750
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.82690    9.82180   0.00510    0.05193
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.84140    9.83070   0.01070    0.10884
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.82040    9.81770   0.00270    0.02750
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.82690    9.82180   0.00510    0.05193
野村平衡基金                                                     18.86000   18.80000   0.06000    0.31915
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.55000    8.66000  -0.11000   -1.27021
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       8.86000    9.01000  -0.15000   -1.66482
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.21000   12.37000  -0.16000   -1.29345
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       9.82000    9.98000  -0.16000   -1.60321
野村全球生技醫療基金                                             15.48000   15.80000  -0.32000   -2.02532
野村全球品牌基金                                                 25.98000   26.37000  -0.39000   -1.47895
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     7.91660    7.91530   0.00130    0.01642
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    10.78970   10.78790   0.00180    0.01669
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.53750   10.57370  -0.03620   -0.34236
野村全球氣候變遷基金                                              8.14000    8.28000  -0.14000   -1.69082
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.39000   12.68000  -0.29000   -2.28707
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            10.86000   11.12000  -0.26000   -2.33813
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.10000   18.52000  -0.42000   -2.26782
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.71000   11.99000  -0.28000   -2.33528
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.60500   10.60830  -0.00330   -0.03111
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.41760   10.41800  -0.00040   -0.00384
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.57640    9.62930  -0.05290   -0.54936
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.32370    9.38490  -0.06120   -0.65211
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.75070    8.80470  -0.05400   -0.61331
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.86860   10.92850  -0.05990   -0.54811
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.41030   10.47860  -0.06830   -0.65180
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.81590    9.87650  -0.06060   -0.61358
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.19990   11.29400  -0.09410   -0.83319
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.78260   10.88060  -0.09800   -0.90069
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.29510   10.38490  -0.08980   -0.86472
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.40550   10.53830  -0.13280   -1.26017
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.43690   10.53920  -0.10230   -0.97066
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.85220    9.98450  -0.13230   -1.32505
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.39480    9.51640  -0.12160   -1.27779
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.67250    9.79850  -0.12600   -1.28591
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.75460   11.90480  -0.15020   -1.26168
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.48920   12.61780  -0.12860   -1.01920
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.84420   10.98990  -0.14570   -1.32576
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.34250   10.47640  -0.13390   -1.27811
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        10.86880   11.01070  -0.14190   -1.28875
野村成長基金                                                     28.66000   28.55000   0.11000    0.38529
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.00880   10.14140  -0.13260   -1.30751
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.99190   10.13480  -0.14290   -1.40999
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.75610    9.89040  -0.13430   -1.35788
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.09330   10.22700  -0.13370   -1.30732
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.05890   10.20270  -0.14380   -1.40943
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.82290    9.95820  -0.13530   -1.35868
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.56000    9.79000  -0.23000   -2.34934
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.35000   13.68000  -0.33000   -2.41228
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.23090   10.22050   0.01040    0.10176
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.13780   10.13960  -0.00180   -0.01775
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.91880    9.91680   0.00200    0.02017
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.57080   10.56000   0.01080    0.10227
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.39630   10.39810  -0.00180   -0.01731
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.17450   10.17240   0.00210    0.02064
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.10380    9.11060  -0.00680   -0.07464
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.93420    9.93430  -0.00010   -0.00101
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.82210    9.83260  -0.01050   -0.10679
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.50720   13.51730  -0.01010   -0.07472
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.71250   12.71280  -0.00030   -0.00236
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.43760   10.44880  -0.01120   -0.10719
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.26340   10.25970   0.00370    0.03606
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.95560    9.96200  -0.00640   -0.06424
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.34000    9.34280  -0.00280   -0.02997
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.84130   10.84460  -0.00330   -0.03043
野村泰國基金                                                     44.59000   44.44000   0.15000    0.33753
野村高科技基金                                                   10.86000   10.75000   0.11000    1.02326
野村貨幣市場基金                                                 16.23840   16.23790   0.00050    0.00308
野村新馬基金                                                     16.57000   16.82000  -0.25000   -1.48633
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.06210    8.06560  -0.00350   -0.04339
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.73070   11.73580  -0.00510   -0.04346
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.90000    7.91000  -0.01000   -0.12642
野村精選貨幣市場基金                                             12.06630   12.06600   0.00030    0.00249
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.90000   11.99000  -0.09000   -0.75063
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.36000   11.42000  -0.06000   -0.52539
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.02000   11.06000  -0.04000   -0.36166
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.96000    8.01000  -0.05000   -0.62422
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.20000   11.27000  -0.07000   -0.62112
野村積極成長基金                                                 12.10000   12.05000   0.05000    0.41494
野村優質基金                                                     33.99000   33.89000   0.10000    0.29507
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.71160    8.71440  -0.00280   -0.03213
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.05790    8.06890  -0.01100   -0.13633
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.87210    7.87850  -0.00640   -0.08123
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.48230   11.48570  -0.00340   -0.02960
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.45250   10.46680  -0.01430   -0.13662
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.24100   10.24930  -0.00830   -0.08098
野村環球基金-人民幣計價                                          14.88000   15.22000  -0.34000   -2.23390
野村環球基金-美元計價                                            11.87000   12.15000  -0.28000   -2.30453
野村環球基金-新臺幣計價                                          15.73000   16.08000  -0.35000   -2.17662
野村鴻利基金                                                     21.77000   21.71000   0.06000    0.27637
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84360   16.84330   0.00030    0.00178
野村鴻運基金                                                     20.55000   20.47000   0.08000    0.39082
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.05000   10.15000  -0.10000   -0.98522
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.40000   12.49000  -0.09000   -0.72058
野村鑫平衡組合基金                                               14.48000   14.59000  -0.11000   -0.75394
野村鑫全球債券組合基金                                           13.17980   13.17680   0.00300    0.02277
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.90520    9.91990  -0.01470   -0.14819
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.92580    9.94420  -0.01840   -0.18503
凱基台商天下基金                                                 13.36000   13.59000  -0.23000   -1.69242
凱基台灣精五門基金                                               20.72000   20.68000   0.04000    0.19342
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                         9.85000    9.92000  -0.07000   -0.70565
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.46000    9.53000  -0.07000   -0.73452
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.68490   10.77100  -0.08610   -0.79937
凱基亞太高股息基金                                               13.18000   13.43000  -0.25000   -1.86150
凱基亞洲四金磚基金                                               17.71000   18.05000  -0.34000   -1.88366
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.63000   13.97000  -0.34000   -2.43379
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.40220   13.69160  -0.28940   -2.11370
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.51000   12.77000  -0.26000   -2.03602
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52560   11.52540   0.00020    0.00174
凱基開創基金                                                     26.62000   26.45000   0.17000    0.64272
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       19.48000   19.98000  -0.50000   -2.50250
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       19.94450   20.46420  -0.51970   -2.53956
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.48000   18.77000  -0.29000   -1.54502
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.64860   18.95320  -0.30460   -1.60712
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                     9.98510    9.98660  -0.00150   -0.01502
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       7.99330    7.99450  -0.00120   -0.01501
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.96000    8.09000  -0.13000   -1.60692
凱基資源國基金                                                    9.86000    9.95000  -0.09000   -0.90452
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     10.78000   11.00000  -0.22000   -2.00000
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.43530   11.63250  -0.19720   -1.69525
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.36000   10.53000  -0.17000   -1.61443
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.56080   10.75500  -0.19420   -1.80567
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.25000   10.43000  -0.18000   -1.72579
凱基護城河基金-台幣計價A                                         11.96000   12.22000  -0.26000   -2.12766
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.37820   12.65330  -0.27510   -2.17414
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.61000   15.30000   0.31000    2.02614
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       28.39000   29.62000  -1.23000   -4.15260
富邦NASDAQ-100基金                                               26.19000   26.82000  -0.63000   -2.34899
富邦上証180基金                                                  31.45000   31.78000  -0.33000   -1.03839
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24270    0.25010  -0.00740   -2.95882
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.08000    7.29000  -0.21000   -2.88066
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.04000    7.02000   0.02000    0.28490
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 44.06000   44.91000  -0.85000   -1.89267
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.26800   20.17060   0.09740    0.48288
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.18200   11.18090   0.00110    0.00984
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.53970   10.48990   0.04980    0.47474
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.04660   13.05110  -0.00450   -0.03448
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.93380    1.93570  -0.00190   -0.09816
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.76910    9.77250  -0.00340   -0.03479
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.49540    1.49690  -0.00150   -0.10021
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.55860   11.55560   0.00300    0.02596
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74270    1.74010   0.00260    0.14942
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.11030   10.10770   0.00260    0.02572
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54360    1.54130   0.00230    0.14922
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             11.85980   12.07100  -0.21120   -1.74965
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.25210   11.43800  -0.18590   -1.62528
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             10.78930   10.93340  -0.14410   -1.31798
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.51880   10.70620  -0.18740   -1.75039
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                9.89920   10.06270  -0.16350   -1.62481
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.50240    9.62930  -0.12690   -1.31785
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.55000   15.64000  -0.09000   -0.57545
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                21.31000   21.13000   0.18000    0.85187
富邦日本東証基金                                                 21.21000   21.16000   0.05000    0.23629
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.18000   41.03000   0.15000    0.36559
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  45.95000   45.91000   0.04000    0.08713
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.90000   50.83000   0.07000    0.13771
富邦台灣心基金                                                   21.47000   21.36000   0.11000    0.51498
富邦台灣釆吉50基金                                               47.70000   47.68000   0.02000    0.04195
富邦台灣科技指數基金                                             55.91000   55.92000  -0.01000   -0.01788
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.28750    0.29030  -0.00280   -0.96452
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.57000    8.65000  -0.08000   -0.92486
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.29920    2.29690   0.00230    0.10013
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34200    0.34190   0.00010    0.02925
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.71830   10.71120   0.00710    0.06629
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01030    2.00920   0.00110    0.05475
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33080    0.33060   0.00020    0.06050
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.31160    9.30540   0.00620    0.06663
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           21.83000   22.08000  -0.25000   -1.13225
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.86000   15.66000   0.20000    1.27714
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               25.77000   26.42000  -0.65000   -2.46026
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61410   15.61360   0.00050    0.00320
富邦長紅基金                                                     63.24000   62.95000   0.29000    0.46068
富邦科技基金                                                     24.08000   23.96000   0.12000    0.50083
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.46470   38.40820   0.05650    0.14710
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.79400   37.79570  -0.00170   -0.00450
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.07320   37.01030   0.06290    0.16995
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.84000   12.96000  -0.12000   -0.92593
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              33.62000   33.07000   0.55000    1.66314
富邦香港H股基金                                                  21.24000   21.16000   0.08000    0.37807
富邦高成長基金                                                   23.97000   23.82000   0.15000    0.62972
富邦基金                                                         12.88000   12.83000   0.05000    0.38971
富邦深証100基金                                                  11.31000   11.28000   0.03000    0.26596
富邦富時歐洲ETF基金                                              19.59000   19.84000  -0.25000   -1.26008
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39610    0.39670  -0.00060   -0.15125
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.13570   12.15320  -0.01750   -0.14399
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.55180    9.56560  -0.01380   -0.14427
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30010    0.30060  -0.00050   -0.16633
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.94700    8.96000  -0.01300   -0.14509
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.99990    0.00000   9.99990    0.00000
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.99990    0.00000   9.99990    0.00000
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.99990    0.00000   9.99990    0.00000
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.99990    0.00000   9.99990    0.00000
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.96000   19.89000   0.07000    0.35194
富邦精準基金                                                     45.79000   45.51000   0.28000    0.61525
富邦精銳中小基金                                                 11.42000   11.34000   0.08000    0.70547
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.49000   21.47000   0.02000    0.09315
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.84000    7.91000  -0.07000   -0.88496
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.80000   14.51000   0.29000    1.99862
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.10000   19.10000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.29210   10.47280  -0.18070   -1.72542
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.32590   11.46720  -0.14130   -1.23221
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.79650   10.92320  -0.12670   -1.15992
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.12020   10.29790  -0.17770   -1.72559
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.09170   11.23000  -0.13830   -1.23152
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.55130   10.67520  -0.12390   -1.16063
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 29.96000   29.87000   0.09000    0.30131
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.29090    9.31170  -0.02080   -0.22337
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.74250    9.76340  -0.02090   -0.21406
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.63750    9.65610  -0.01860   -0.19262
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.94560    9.96790  -0.02230   -0.22372
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.91710    9.93850  -0.02140   -0.21532
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.80910    9.82820  -0.01910   -0.19434
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.83770    9.85670  -0.01900   -0.19276
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.81970    8.82840  -0.00870   -0.09855
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.72000    9.72850  -0.00850   -0.08737
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.38700    9.39340  -0.00640   -0.06813
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.57780   10.58820  -0.01040   -0.09822
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.30320   10.31220  -0.00900   -0.08728
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.99690   10.00340  -0.00650   -0.06498
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.48740    9.49360  -0.00620   -0.06531
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.80310    9.80950  -0.00640   -0.06524
富達卓越領航全球組合基金                                         14.26000   14.45000  -0.19000   -1.31488
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.03630    9.04620  -0.00990   -0.10944
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.65230    9.66180  -0.00950   -0.09833
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.52350    9.53110  -0.00760   -0.07974
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.97340    9.98410  -0.01070   -0.10717
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.89960    9.90940  -0.00980   -0.09890
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.79440    9.80210  -0.00770   -0.07855
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.58360    9.59100  -0.00740   -0.07716
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.82690    9.83450  -0.00760   -0.07728
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.34000   10.72000  -0.38000   -3.54478
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.08000   12.46000  -0.38000   -3.04976
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.04000   10.35000  -0.31000   -2.99517
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.29000    9.59000  -0.30000   -3.12826
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.59000   11.91000  -0.32000   -2.68682
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.71000   11.01000  -0.30000   -2.72480
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.71710    9.74810  -0.03100   -0.31801
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.46340    9.48200  -0.01860   -0.19616
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.88150    8.89630  -0.01480   -0.16636
富蘭克林華美中華基金                                             14.46000   14.80000  -0.34000   -2.29730
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.63000   20.46000   0.17000    0.83089
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.62000   19.51000   0.11000    0.56381
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    10.81000   10.98000  -0.17000   -1.54827
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                   9.93000   10.08000  -0.15000   -1.48810
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.16460    8.14620   0.01840    0.22587
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.51300    9.49500   0.01800    0.18957
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.05700   10.03800   0.01900    0.18928
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.44410    9.42280   0.02130    0.22605
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.98550   10.98600  -0.00050   -0.00455
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.94080    8.94120  -0.00040   -0.00447
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.45420    9.45460  -0.00040   -0.00423
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.89260   12.87650   0.01610    0.12503
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.51180   10.49870   0.01310    0.12478
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.09530   10.09720  -0.00190   -0.01882
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.84050    7.84200  -0.00150   -0.01913
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.39230    9.39400  -0.00170   -0.01810
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.47470   10.47300   0.00170    0.01623
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.60250    7.60130   0.00120    0.01579
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.12020    9.11880   0.00140    0.01535
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.39960   10.40230  -0.00270   -0.02596
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.89830    7.90030  -0.00200   -0.02532
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.31280    8.32130  -0.00850   -0.10215
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.55300    9.56640  -0.01340   -0.14007
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.12160   10.13580  -0.01420   -0.14010
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.59880   12.61160  -0.01280   -0.10149
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.04000   10.26000  -0.22000   -2.14425
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.76000    9.96000  -0.20000   -2.00803
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.85000    8.99000  -0.14000   -1.55729
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                         9.90000   10.05000  -0.15000   -1.49254
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.01000    8.17000  -0.16000   -1.95838
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                         9.72000    9.91000  -0.19000   -1.91726
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.55000    9.65000  -0.10000   -1.03627
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.50000   10.62000  -0.12000   -1.12994
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.51000    8.60000  -0.09000   -1.04651
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.37000    9.47000  -0.10000   -1.05597
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.79000   10.97000  -0.18000   -1.64084
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.80000   10.98000  -0.18000   -1.63934
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.39000   11.58000  -0.19000   -1.64076
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.15000   10.31000  -0.16000   -1.55189
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.70000   10.88000  -0.18000   -1.65441
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.50240   12.67710  -0.17470   -1.37808
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.06000   10.11000  -0.05000   -0.49456
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.74000    9.78000  -0.04000   -0.40900
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.23000   10.34000  -0.11000   -1.06383
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.90000   10.00000  -0.10000   -1.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.12000   10.25000  -0.13000   -1.26829
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.79000    9.91000  -0.12000   -1.21090
富蘭克林華美第一富基金                                           40.14000   39.96000   0.18000    0.45045
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28430   10.28390   0.00040    0.00389
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.55000    9.63000  -0.08000   -0.83074
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.77000    9.86000  -0.09000   -0.91278
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.24000    9.31000  -0.07000   -0.75188
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.46000    9.53000  -0.07000   -0.73452
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.04000   13.50000  -0.46000   -3.40741
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.21000   13.62000  -0.41000   -3.01028
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.49000   14.93000  -0.44000   -2.94709
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.08500    7.10560  -0.02060   -0.28991
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.17480   11.31430  -0.13950   -1.23295
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.20180   10.16790   0.03390    0.33340
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.31000   11.27230   0.03770    0.33445
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.32730    7.33180  -0.00450   -0.06138
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.72590    9.73530  -0.00940   -0.09656
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.58960   10.59980  -0.01020   -0.09623
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.90330   10.91010  -0.00680   -0.06233
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復華1至5年期高收益債券基金                                       19.24000   19.23000   0.01000    0.05200
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.48950   11.48660   0.00290    0.02525
復華人生目標基金                                                 34.52070   34.41690   0.10380    0.30160
復華大中華中小策略基金                                            9.71000   10.01000  -0.30000   -2.99700
復華中小精選基金                                                 65.91000   65.62000   0.29000    0.44194
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.66000    9.92000  -0.26000   -2.62097
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.86000    9.07000  -0.21000   -2.31533
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.82000   12.09000  -0.27000   -2.23325
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.95000   11.21000  -0.26000   -2.31936
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.11000   11.31000  -0.20000   -1.76835
復華台灣智能基金                                                 11.57000   11.59000  -0.02000   -0.17256
復華全方位基金                                                   27.20000   26.99000   0.21000    0.77807
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.26000   13.72000  -0.46000   -3.35277
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.69000   20.36000  -0.67000   -3.29077
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.12000   20.38000  -0.26000   -1.27576
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.79000   16.35000  -0.56000   -3.42508
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.35000   14.85000  -0.50000   -3.36700
復華全球原物料基金                                                8.81000    8.94000  -0.13000   -1.45414
復華全球消費基金-新臺幣                                          12.89000   13.16000  -0.27000   -2.05167
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.44420   11.43780   0.00640    0.05595
復華全球債券基金                                                 13.61770   13.59120   0.02650    0.19498
復華全球債券組合基金                                             14.68000   14.69000  -0.01000   -0.06807
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.44000   13.68000  -0.24000   -1.75439
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.55000    9.72000  -0.17000   -1.74897
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.81000    9.92000  -0.11000   -1.10887
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.67000   10.77000  -0.10000   -0.92851
復華有利貨幣市場基金                                             13.41580   13.41540   0.00040    0.00298
復華亞太平衡基金                                                 13.93000   14.22000  -0.29000   -2.03938
復華亞太成長基金                                                 14.32000   14.82000  -0.50000   -3.37382
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.88000   10.12000  -0.24000   -2.37154
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.88000   10.12000  -0.24000   -2.37154
復華東協世紀基金                                                 13.69000   13.83000  -0.14000   -1.01229
復華南非幣長期收益基金A                                          13.67000   13.62000   0.05000    0.36711
復華南非幣長期收益基金B                                           8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
復華南非幣短期收益基金A                                          13.44000   13.43000   0.01000    0.07446
復華南非幣短期收益基金B                                           9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            12.41000   12.80000  -0.39000   -3.04688
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.86000   12.22000  -0.36000   -2.94599
復華恒生基金                                                     21.34000   21.20000   0.14000    0.66038
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.25000    8.36000  -0.11000   -1.31579
復華恒生單日正向二倍基金                                         36.32000   35.43000   0.89000    2.51200
復華神盾基金                                                     23.72590   23.58830   0.13760    0.58334
復華高成長基金                                                   62.21000   61.97000   0.24000    0.38728
復華高益策略組合基金                                             12.92000   12.93000  -0.01000   -0.07734
復華貨幣市場基金                                                 14.37540   14.37490   0.00050    0.00348
復華富時不動產證券化基金                                         17.59000   17.69000  -0.10000   -0.56529
復華復華基金                                                     19.67000   19.60000   0.07000    0.35714
復華華人世紀基金                                                 19.07000   19.78000  -0.71000   -3.58948
復華傳家二號基金                                                 27.23160   27.07760   0.15400    0.56874
復華傳家基金                                                     22.43420   22.35400   0.08020    0.35877
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.71000   14.76000  -0.05000   -0.33875
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.63000   11.75000  -0.12000   -1.02128
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.00000   14.14000  -0.14000   -0.99010
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.85000    9.94000  -0.09000   -0.90543
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
復華新興人民幣債券基金A                                          11.61000   11.62000  -0.01000   -0.08606
復華新興人民幣債券基金B                                           9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.50000   18.55000  -0.05000   -0.26954
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.18000    6.17000   0.01000    0.16207
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.51000   13.50000   0.01000    0.07407
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.20000   14.19000   0.01000    0.07047
復華新興市場短期收益基金                                         10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.40000    9.51000  -0.11000   -1.15668
復華滬深300 A股基金                                              23.98000   24.08000  -0.10000   -0.41528
復華數位經濟基金                                                 52.99000   52.64000   0.35000    0.66489
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.51000   11.74000  -0.23000   -1.95911
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.94690    9.96230  -0.01540   -0.15458
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.79140    9.80420  -0.01280   -0.13056
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.10360   10.11920  -0.01560   -0.15416
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.91480    9.92780  -0.01300   -0.13095
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.95900    9.97040  -0.01140   -0.11434
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.91490    9.92050  -0.00560   -0.05645
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.97800    9.98490  -0.00690   -0.06910
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.93380    9.93480  -0.00100   -0.01007
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.97810    9.98490  -0.00680   -0.06810
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.93440    9.93490  -0.00050   -0.00503
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.31740    9.32930  -0.01190   -0.12756
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.16030    9.13860   0.02170    0.23745
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.64180    8.61640   0.02540    0.29479
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.35250   11.36710  -0.01460   -0.12844
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.17150   11.14500   0.02650    0.23777
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.65740   10.62600   0.03140    0.29550
景順主流基金                                                     19.59000   19.58000   0.01000    0.05107
景順台灣科技基金                                                 35.19000   35.21000  -0.02000   -0.05680
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.89000    9.97000  -0.08000   -0.80241
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.38000    9.42000  -0.04000   -0.42463
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 10.92000   10.97000  -0.05000   -0.45579
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.43000   10.48000  -0.05000   -0.47710
景順全球科技基金                                                 19.51000   20.04000  -0.53000   -2.64471
景順全球康健基金                                                 16.46000   16.73000  -0.27000   -1.61387
景順貨幣市場基金                                                 15.91480   15.91430   0.00050    0.00314
景順潛力基金                                                     36.17000   36.02000   0.15000    0.41644
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.01000   15.41000  -0.40000   -2.59572
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.27000   13.61000  -0.34000   -2.49816
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.21000   10.39000  -0.18000   -1.73244
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                   9.78000    9.95000  -0.17000   -1.70854
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.25000   10.43000  -0.18000   -1.72579
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                   9.85000   10.02000  -0.17000   -1.69661
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            8.66000    8.80000  -0.14000   -1.59091
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.32000    8.46000  -0.14000   -1.65485
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            8.72000    8.87000  -0.15000   -1.69109
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.38000    8.51000  -0.13000   -1.52761
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.81950    8.83380  -0.01430   -0.16188
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.35140    8.32760   0.02380    0.28580
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.10510   11.12210  -0.01700   -0.15285
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.49410   10.46420   0.02990    0.28574
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.22000    8.55000  -0.33000   -3.85965
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.63000    8.94000  -0.31000   -3.46756
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.93000   12.35000  -0.42000   -3.40081
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.62650    9.63360  -0.00710   -0.07370
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.28930    9.29080  -0.00150   -0.01615
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.76760    9.77480  -0.00720   -0.07366
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.42700    9.42850  -0.00150   -0.01591
華南永昌永昌基金                                                 19.68000   19.35000   0.33000    1.70543
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.29930   14.31180  -0.01250   -0.08734
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.62000    9.69000  -0.07000   -0.72239
華南永昌全球精品基金                                             14.18000   14.29000  -0.11000   -0.76977
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.67000   11.91000  -0.24000   -2.01511
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.00000   11.22000  -0.22000   -1.96078
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.55000   13.83000  -0.28000   -2.02458
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.77000   13.02000  -0.25000   -1.92012
華南永昌物聯網精選基金                                           13.13000   12.94000   0.19000    1.46832
華南永昌策略報酬基金                                             10.47000   10.63000  -0.16000   -1.50517
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.17730   16.17680   0.00050    0.00309
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.81960   24.60870   0.21090    0.85701
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91770   11.91730   0.00040    0.00336
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.15250   10.15360  -0.00110   -0.01083
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.34940   10.30020   0.04920    0.47766
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                         10.01270   10.01380  -0.00110   -0.01098
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.17610   10.12770   0.04840    0.47790
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.04990   10.05320  -0.00330   -0.03283
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.18810   10.14180   0.04630    0.45653
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.04990   10.05320  -0.00330   -0.03283
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.18270   10.13640   0.04630    0.45677
華頓中小型基金                                                   24.14000   24.02000   0.12000    0.49958
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.67930   12.95830  -0.27900   -2.15306
華頓台灣基金                                                     25.70000   25.33000   0.37000    1.46072
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50000   11.49960   0.00040    0.00348
華頓全球時尚精品基金                                             16.61000   17.02000  -0.41000   -2.40893
華頓全球高收益債券基金A                                          13.37240   13.37760  -0.00520   -0.03887
華頓全球高收益債券基金B                                           8.51850    8.52180  -0.00330   -0.03872
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.66000    5.73000  -0.07000   -1.22164
華頓新興亞太債券基金A                                            10.49450   10.49720  -0.00270   -0.02572
華頓新興亞太債券基金B                                             8.11580    8.11790  -0.00210   -0.02587
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.98300    3.06610  -0.08310   -2.71028
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.78270   14.11180  -0.32910   -2.33209
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.47250    0.48410  -0.01160   -2.39620
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.82880   11.93380  -0.10500   -0.87985
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.84450   10.94750  -0.10300   -0.94085
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.86560   10.91970  -0.05410   -0.49543
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.93150    9.98100  -0.04950   -0.49594
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.72350   11.78870  -0.06520   -0.55307
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.83800   10.89920  -0.06120   -0.56151
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.40000   12.95000  -0.55000   -4.24710
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.03000   11.47000  -0.44000   -3.83609
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.51000   13.02000  -0.51000   -3.91705
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41220    2.41440  -0.00220   -0.09112
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.98870    1.99470  -0.00600   -0.30080
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.25300   12.22310   0.02990    0.24462
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.15760   10.13290   0.02470    0.24376
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38140    0.38050   0.00090    0.23653
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32990    0.32920   0.00070    0.21264
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.51000    3.61000  -0.10000   -2.77008
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.22000   16.61000  -0.39000   -2.34798
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.56000    0.57000  -0.01000   -1.75439
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.18030   13.18040  -0.00010   -0.00076
匯豐太平洋精典基金                                               17.82000   18.34000  -0.52000   -2.83533
匯豐台灣精典基金                                                 24.11000   24.08000   0.03000    0.12458
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.43000   11.64000  -0.21000   -1.80412
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.70000    7.75000  -0.05000   -0.64516
匯豐安富基金                                                     25.40000   25.39000   0.01000    0.03939
匯豐成功基金                                                     38.45000   38.33000   0.12000    0.31307
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.28000   11.39000  -0.11000   -0.96576
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.38000   10.47000  -0.09000   -0.85960
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.18000   10.28000  -0.10000   -0.97276
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.30000   11.41000  -0.11000   -0.96407
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.09000   11.19000  -0.10000   -0.89366
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.19000   11.30000  -0.11000   -0.97345
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.46180    2.47270  -0.01090   -0.44081
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.27740    2.28840  -0.01100   -0.48069
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.79640   11.80790  -0.01150   -0.09739
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.31780    8.32910  -0.01130   -0.13567
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39070    0.39110  -0.00040   -0.10228
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35600    0.35640  -0.00040   -0.11223
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.07000    8.11000  -0.04000   -0.49322
匯豐金磚動力基金                                                 14.76000   14.97000  -0.21000   -1.40281
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97000   14.96980   0.00020    0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.81410   15.81390   0.00020    0.00126
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.97000    4.91000   0.06000    1.22200
匯豐新鑽動力基金                                                 11.53000   11.72000  -0.19000   -1.62116
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.74240    5.72830   0.01410    0.24615
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.21800    9.20400   0.01400    0.15211
匯豐龍鳳基金                                                     51.71000   51.63000   0.08000    0.15495
匯豐龍騰電子基金                                                 38.08000   37.95000   0.13000    0.34256
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.40910   12.41840  -0.00930   -0.07489
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.17000   20.09000   0.08000    0.39821
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.75000   12.27000  -0.52000   -4.23798
新光中國成長基金(美元)                                           12.80000   13.39000  -0.59000   -4.40627
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.08000   12.62000  -0.54000   -4.27892
新光台灣富貴基金                                                 23.69000   23.72000  -0.03000   -0.12648
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.42000    9.49000  -0.07000   -0.73762
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.55000    8.62000  -0.07000   -0.81206
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.35000   11.60000  -0.25000   -2.15517
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.47000   10.69000  -0.22000   -2.05800
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.98220    9.97910   0.00310    0.03106
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.23300    9.21790   0.01510    0.16381
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.71070    9.70750   0.00320    0.03296
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     8.97200    8.95730   0.01470    0.16411
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.83000    9.90000  -0.07000   -0.70707
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.79000    9.88000  -0.09000   -0.91093
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.61000    9.69000  -0.08000   -0.82559
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.59000    9.66000  -0.07000   -0.72464
新光吉星貨幣市場基金                                             15.41910   15.41860   0.00050    0.00324
新光亞洲精選基金-美金                                            25.10000   25.86000  -0.76000   -2.93890
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.07000   24.78000  -0.71000   -2.86521
新光兩岸優勢基金                                                 13.77000   14.36000  -0.59000   -4.10864
新光店頭基金                                                     25.30000   25.17000   0.13000    0.51649
新光南非幣保本基金                                               11.59000   11.58000   0.01000    0.08636
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.22000   10.28000  -0.06000   -0.58366
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.15000    9.19000  -0.04000   -0.43526
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.57000    8.61000  -0.04000   -0.46458
新光創新科技基金                                                 15.46000   15.32000   0.14000    0.91384
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.81160    9.81400  -0.00240   -0.02445
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.12820   10.14200  -0.01380   -0.13607
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.77200    9.77100   0.00100    0.01023
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.45490    9.45720  -0.00230   -0.02432
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.77440    9.78690  -0.01250   -0.12772
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.42690    9.42600   0.00090    0.00955
新光澳幣八年期保本基金                                           10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
新光澳幣十年期保本基金                                           10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
新光澳幣保本基金                                                 11.72000   11.73000  -0.01000   -0.08525
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.03180   10.04020  -0.00840   -0.08366
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.03230   10.04080  -0.00850   -0.08465
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.91930    9.92550  -0.00620   -0.06247
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.91930    9.92550  -0.00620   -0.06247
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.95350    9.96290  -0.00940   -0.09435
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.95330    9.96270  -0.00940   -0.09435
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.93690    9.94590  -0.00900   -0.09049
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.93920    9.94820  -0.00900   -0.09047
瑞銀全球創新趨勢基金                                              6.98000    7.12000  -0.14000   -1.96629
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.50000    8.59000  -0.09000   -1.04773
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.00360   10.01510  -0.01150   -0.11483
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.84660    9.85820  -0.01160   -0.11767
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.99240   10.00560  -0.01320   -0.13193
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.86260    9.87540  -0.01280   -0.12962
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.90640    9.91640  -0.01000   -0.10084
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.09730   10.10760  -0.01030   -0.10190
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.88330   13.89640  -0.01310   -0.09427
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.75120    8.75940  -0.00820   -0.09361
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.28400   36.38690  -0.10290   -0.28279
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.58390   36.62130  -0.03740   -0.10213
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.26260   38.40150  -0.13890   -0.36170
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.04540   11.04440   0.00100    0.00905
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.12450   10.13450  -0.01000   -0.09867
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.82520   13.18950  -0.36430   -2.76205
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.42680   10.74090  -0.31410   -2.92434
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.20000   10.51000  -0.31000   -2.94957
群益大印度基金-人民幣                                            12.46250   12.59230  -0.12980   -1.03079
群益大印度基金-美元                                              12.74850   12.90260  -0.15410   -1.19433
群益大印度基金-新臺幣                                            11.43000   11.57000  -0.14000   -1.21003
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               11.98060   12.19410  -0.21350   -1.75085
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.56610   12.81130  -0.24520   -1.91394
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.16000   11.37000  -0.21000   -1.84697
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.25890   11.45960  -0.20070   -1.75137
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.77750   10.98780  -0.21030   -1.91394
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.60000    9.78000  -0.18000   -1.84049
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.61370    9.78500  -0.17130   -1.75064
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.23900    9.41930  -0.18030   -1.91415
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.23000    9.41000  -0.18000   -1.91286
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.40310    9.57070  -0.16760   -1.75118
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.33940    9.52160  -0.18220   -1.91354
群益中小型股基金                                                 46.00000   45.46000   0.54000    1.18786
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.82950    9.93360  -0.10410   -1.04796
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.92590   10.04770  -0.12180   -1.21222
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.80520    8.90810  -0.10290   -1.15513
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.80560    8.89880  -0.09320   -1.04733
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.89170    9.00080  -0.10910   -1.21211
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.88850    7.98070  -0.09220   -1.15529
群益中國高收益債券基金N-美元                                     10.01570   10.02370  -0.00800   -0.07981
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.43210   11.42680   0.00530    0.04638
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.24560   11.25460  -0.00900   -0.07997
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.44690   10.45030  -0.00340   -0.03253
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.59010    9.82940  -0.23930   -2.43453
群益中國新機會基金N-美元                                          9.57830    9.83370  -0.25540   -2.59719
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.68000    9.94000  -0.26000   -2.61569
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.50520    8.71740  -0.21220   -2.43421
群益中國新機會基金-美元                                          10.24170   10.51470  -0.27300   -2.59637
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.24000    9.48000  -0.24000   -2.53165
群益平衡王基金                                                   19.38180   19.34670   0.03510    0.18143
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.71000    7.79000  -0.08000   -1.02696
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.64000    5.69000  -0.05000   -0.87873
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.55810    9.68410  -0.12600   -1.30110
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                9.92330   10.07090  -0.14760   -1.46561
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              8.90000    9.02000  -0.12000   -1.33038
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.75130    8.86670  -0.11540   -1.30150
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.08580    9.22090  -0.13510   -1.46515
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.15000    8.26000  -0.11000   -1.33172
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.98210    9.98840  -0.00630   -0.06307
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.83230    9.83990  -0.00760   -0.07724
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.57190    9.57790  -0.00600   -0.06264
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.49470    9.50210  -0.00740   -0.07788
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.03960   10.04590  -0.00630   -0.06271
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.14040   10.14830  -0.00790   -0.07785
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.74030    9.74640  -0.00610   -0.06259
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.07170   10.08970  -0.01800   -0.17840
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.45860    7.47200  -0.01340   -0.17934
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.41830   14.70110  -0.28280   -1.92367
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.45000   13.71000  -0.26000   -1.89643
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.11000   11.24000  -0.13000   -1.15658
群益印度中小基金N-美元                                            9.43430    9.55040  -0.11610   -1.21566
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.43000    8.53000  -0.10000   -1.17233
群益印度中小基金-人民幣                                          13.98800   14.13660  -0.14860   -1.05117
群益印度中小基金-美元                                            13.49360   13.65960  -0.16600   -1.21526
群益印度中小基金-新臺幣                                          14.76000   14.93000  -0.17000   -1.13865
群益多利策略組合基金                                             11.57000   11.59000  -0.02000   -0.17256
群益多重收益組合基金                                             13.58000   13.60000  -0.02000   -0.14706
群益多重資產組合基金                                             15.30000   15.46000  -0.16000   -1.03493
群益安家基金                                                     23.52040   23.39760   0.12280    0.52484
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05600   16.05540   0.00060    0.00374
群益那斯達克生技基金                                             20.53000   21.05000  -0.52000   -2.47031
群益亞太中小基金                                                 13.05000   13.47000  -0.42000   -3.11804
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.09000   17.37000  -0.28000   -1.61197
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.60140    9.60550  -0.00410   -0.04268
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.50850    7.51170  -0.00320   -0.04260
群益店頭市場基金                                                 96.88000   96.18000   0.70000    0.72780
群益東方盛世基金                                                  9.35000    9.62000  -0.27000   -2.80665
群益東協成長基金-人民幣                                          14.32700   14.53490  -0.20790   -1.43035
群益東協成長基金-美元                                            13.67830   13.89980  -0.22150   -1.59355
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.79000   12.99000  -0.20000   -1.53965
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.07290   11.19680  -0.12390   -1.10657
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.64930   10.77140  -0.12210   -1.13356
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              9.92940   10.04030  -0.11090   -1.10455
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.97980   10.09140  -0.11160   -1.10589
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.60140    9.71150  -0.11010   -1.13371
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.95010    9.05000  -0.09990   -1.10387
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.74650    9.85550  -0.10900   -1.10598
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.77210    9.88420  -0.11210   -1.13413
群益長安基金                                                     28.86000   28.62000   0.24000    0.83857
群益美國新創亮點基金-美元                                        13.94970   14.28510  -0.33540   -2.34790
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      12.74000   13.04000  -0.30000   -2.30061
群益真善美基金                                                   17.25400   17.17090   0.08310    0.48396
群益馬拉松基金                                                  119.67000  119.36000   0.31000    0.25972
群益深証中小板基金                                               15.44000   15.16000   0.28000    1.84697
群益創新科技基金                                                 32.05000   31.78000   0.27000    0.84959
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.64510    9.85270  -0.20760   -2.10704
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.65500    9.87920  -0.22420   -2.26941
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.50000    9.72000  -0.22000   -2.26337
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.50350   10.72960  -0.22610   -2.10725
群益華夏盛世基金-美元                                            10.64590   10.89320  -0.24730   -2.27022
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.60000   16.98000  -0.38000   -2.23793
群益奧斯卡基金                                                   27.65000   27.58000   0.07000    0.25381
群益新興金鑽基金-美元                                            13.47760   13.81850  -0.34090   -2.46698
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.73000    9.98000  -0.25000   -2.50501
群益葛萊美基金                                                   23.57000   23.36000   0.21000    0.89897
群益道瓊美國地產ETF基金                                          17.72000   18.00000  -0.28000   -1.55556
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.54000    8.63000  -0.09000   -1.04287
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.00000   12.75000   0.25000    1.96078
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.50930   11.58080  -0.07150   -0.61740
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.39090   11.47340  -0.08250   -0.71905
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.21000   10.28000  -0.07000   -0.68093
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.24920   11.32750  -0.07830   -0.69124
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.70890    8.76300  -0.05410   -0.61737
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.43010    9.49830  -0.06820   -0.71802
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.46000    8.51000  -0.05000   -0.58754
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.01610    9.07890  -0.06280   -0.69171
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     29.52000   29.28000   0.24000    0.81967
德信中國精選成長基金                                             12.16000   12.57000  -0.41000   -3.26173
德信台灣主流中小基金                                             18.58000   18.36000   0.22000    1.19826
德信新興股票組合基金                                             11.63000   11.78000  -0.15000   -1.27334
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91330   11.91290   0.00040    0.00336
德信萬瑞基金                                                     10.65000   10.64700   0.00300    0.02818
德信數位時代基金                                                 27.77000   27.62000   0.15000    0.54308
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64020   11.63980   0.00040    0.00344
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.86000   16.81000   0.05000    0.29744
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.40000   17.55000  -0.15000   -0.85470
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.26000    7.32000  -0.06000   -0.81967
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.16000   10.23000  -0.07000   -0.68426
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.00030   10.03140  -0.03110   -0.31003
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.98450   14.04690  -0.06240   -0.44423
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.31560    8.31100   0.00460    0.05535
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.51130   11.50910   0.00220    0.01912
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.58030   11.57470   0.00560    0.04838
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.03590   13.03170   0.00420    0.03223
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   17.67000   17.76000  -0.09000   -0.50676
摩根中小基金                                                     25.17000   24.96000   0.21000    0.84135
摩根中國A股基金                                                  15.28000   15.66000  -0.38000   -2.42656
摩根中國A股基金(美元)                                            12.69000   13.01000  -0.32000   -2.45965
摩根中國亮點基金                                                 14.02000   14.42000  -0.40000   -2.77393
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.06100   12.18180  -0.12080   -0.99164
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            13.11940   13.30220  -0.18280   -1.37421
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.57830   10.68930  -0.11100   -1.03842
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.30480   13.43810  -0.13330   -0.99196
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.90970   15.11780  -0.20810   -1.37652
摩根台灣金磚基金                                                 20.93000   20.79000   0.14000    0.67340
摩根台灣增長基金                                                 51.25000   51.04000   0.21000    0.41144
摩根平衡基金                                                     28.04000   27.93000   0.11000    0.39384
摩根全球α基金                                                   17.86000   18.15000  -0.29000   -1.59780
摩根全球平衡基金                                                 15.43980   15.53750  -0.09770   -0.62880
摩根全球發現基金                                                 11.94000   12.15000  -0.21000   -1.72840
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.69320    9.72500  -0.03180   -0.32699
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.51710   10.56130  -0.04420   -0.41851
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.07070   10.10630  -0.03560   -0.35226
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.14520   11.18240  -0.03720   -0.33267
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.77650   10.90380  -0.12730   -1.16748
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.50830   13.66800  -0.15970   -1.16842
摩根亞洲基金                                                     56.39000   57.79000  -1.40000   -2.42256
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.87480    8.87530  -0.00050   -0.00563
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.30680   10.31690  -0.01010   -0.09790
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.24290    9.24630  -0.00340   -0.03677
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.57600   12.57760  -0.00160   -0.01272
摩根東方內需機會基金                                             17.85000   18.29000  -0.44000   -2.40569
摩根東方科技基金                                                 36.73000   38.15000  -1.42000   -3.72215
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.78000    9.97000  -0.19000   -1.90572
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.41000   10.63000  -0.22000   -2.06961
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.08000   10.27000  -0.19000   -1.85005
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.28000   11.49000  -0.21000   -1.82768
摩根金龍收成基金                                                 22.89000   23.51000  -0.62000   -2.63718
摩根第一貨幣市場基金                                             15.05940   15.05910   0.00030    0.00199
摩根絕對日本基金                                                 14.02000   14.51000  -0.49000   -3.37698
摩根新金磚五國基金                                               12.08000   12.22000  -0.14000   -1.14566
摩根新絲路基金                                                   10.72000   11.00000  -0.28000   -2.54545
摩根新興35基金                                                   13.88000   14.16000  -0.28000   -1.97740
摩根新興日本基金                                                 24.14000   24.99000  -0.85000   -3.40136
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.91030    7.93050  -0.02020   -0.25471
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.95240   10.98370  -0.03130   -0.28497
摩根新興科技基金                                                 59.85000   59.30000   0.55000    0.92749
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.47720    8.47840  -0.00120   -0.01415
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.58330   10.58490  -0.00160   -0.01512
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.07390    9.13480  -0.06090   -0.66668
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.09510   10.18780  -0.09270   -0.90991
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.70870    9.77880  -0.07010   -0.71686
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.23020   10.29880  -0.06860   -0.66610
摩根龍揚基金                                                     34.22000   35.14000  -0.92000   -2.61810
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.63000    9.77000  -0.14000   -1.43296
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.74000   10.91000  -0.17000   -1.55820
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.67000   10.83000  -0.16000   -1.47738
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.42000   10.57000  -0.15000   -1.41911
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.38310    9.39320  -0.01010   -0.10752
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.20520   11.21720  -0.01200   -0.10698
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.86000   25.64000   0.22000    0.85803
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.79680   11.72940   0.06740    0.57462
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.18190   11.11670   0.06520    0.58650
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.17070   10.23210  -0.06140   -0.60007
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.55120   10.49090   0.06030    0.57478
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.02040    9.96200   0.05840    0.58623
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.10810    9.16310  -0.05500   -0.60023
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.80200   10.87920  -0.07720   -0.70961
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.27780   10.34530  -0.06750   -0.65247
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.81260    9.93270  -0.12010   -1.20914
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.42460    9.53440  -0.10980   -1.15162
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.69070    9.80930  -0.11860   -1.20906
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.30740    9.41580  -0.10840   -1.15126
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.64430   11.74450  -0.10020   -0.85317
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.47850   11.57770  -0.09920   -0.85682
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.17270   10.25600  -0.08330   -0.81221
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.18430   11.28050  -0.09620   -0.85280
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.00810   11.10320  -0.09510   -0.85651
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.75860    9.83850  -0.07990   -0.81212
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.41260   23.32210   0.09050    0.38804
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14090   13.14050   0.00040    0.00304
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.75870   10.77540  -0.01670   -0.15498
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.33210    8.34510  -0.01300   -0.15578
聯邦精選科技基金                                                 12.94000   12.83000   0.11000    0.85737
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.04300   16.05290  -0.00990   -0.06167
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.26980   12.55260  -0.28280   -2.25292
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.03790   12.27860  -0.24070   -1.96032
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.60480   11.83680  -0.23200   -1.95999
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.72710   11.73050  -0.00340   -0.02898
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.06840   11.06590   0.00250    0.02259
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.68530   10.68850  -0.00320   -0.02994
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.77400    8.77200   0.00200    0.02280
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.57000   37.42000   0.15000    0.40086
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.62000   15.65000  -0.03000   -0.19169
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.16000   13.19000  -0.03000   -0.22745
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.81000   13.84000  -0.03000   -0.21676
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.97000   13.00000  -0.03000   -0.23077
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.18000    8.19000  -0.01000   -0.12210
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.65000   12.68000  -0.03000   -0.23659
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.29000   11.43000  -0.14000   -1.22485
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.66000    9.79000  -0.13000   -1.32789
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.79000   11.86000  -0.07000   -0.59022
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.21000   15.31000  -0.10000   -0.65317
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.09000   15.19000  -0.10000   -0.65833
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.12000   10.18000  -0.06000   -0.58939
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.19000   20.42000  -0.23000   -1.12635
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.43000   18.63000  -0.20000   -1.07354
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.38000   12.51000  -0.13000   -1.03917
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.71000   15.89000  -0.18000   -1.13279
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.39000   16.57000  -0.18000   -1.08630
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.46000   15.64000  -0.18000   -1.15090
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.02000   10.12000  -0.10000   -0.98814
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.70000   15.88000  -0.18000   -1.13350
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.32000   14.48000  -0.16000   -1.10497
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.29000   14.45000  -0.16000   -1.10727
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.46000    9.56000  -0.10000   -1.04603
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.39000   18.39000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.31000   17.31000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.86000   13.86000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.59000   14.58000   0.01000    0.06859
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.68000   13.68000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.44000    8.44000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.66000   13.66000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.73000   14.75000  -0.02000   -0.13559
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.67000   14.69000  -0.02000   -0.13615
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
聯博貨幣市場基金                                                 14.97980   14.97940   0.00040    0.00267
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.58870   10.60430  -0.01560   -0.14711
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.43100   14.45690  -0.02590   -0.17915
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.87830    7.88990  -0.01160   -0.14702
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.56000   14.58000  -0.02000   -0.13717
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.55000   14.58000  -0.03000   -0.20576
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
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瀚亞中小型股基金                                                 22.27000   22.07000   0.20000    0.90621
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.75000   14.19000  -0.44000   -3.10078
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.82000   15.30000  -0.48000   -3.13725
瀚亞巴西基金                                                      5.43000    5.47000  -0.04000   -0.73126
瀚亞外銷基金                                                     42.04000   41.74000   0.30000    0.71874
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.43000   10.55000  -0.12000   -1.13744
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   10.95000   11.09000  -0.14000   -1.26240
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                  9.91000   10.03000  -0.12000   -1.19641
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.41000    9.53000  -0.12000   -1.25918
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.93000   10.06000  -0.13000   -1.29225
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.01000    9.12000  -0.11000   -1.20614
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.20000    9.30000  -0.10000   -1.07527
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.66000    9.78000  -0.12000   -1.22699
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.41000    9.52000  -0.11000   -1.15546
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.45100   10.44400   0.00700    0.06702
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.26780   10.28540  -0.01760   -0.17112
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.09890   12.11600  -0.01710   -0.14114
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.01950   10.00130   0.01820    0.18198
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.68540    7.68020   0.00520    0.06771
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.17700    8.19100  -0.01400   -0.17092
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.16080    8.17240  -0.01160   -0.14194
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.30900    7.29570   0.01330    0.18230
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.01250    9.02530  -0.01280   -0.14182
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.44980    9.44340   0.00640    0.06777
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.55820    9.57450  -0.01630   -0.17024
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.39410    9.40740  -0.01330   -0.14138
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.40000   10.55000  -0.15000   -1.42180
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.01000   11.17000  -0.16000   -1.43241
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.10000   10.25000  -0.15000   -1.46341
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.81000    9.95000  -0.14000   -1.40704
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.47000   10.62000  -0.15000   -1.41243
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.64000    9.78000  -0.14000   -1.43149
瀚亞印度基金-人民幣                                              12.95000   13.08000  -0.13000   -0.99388
瀚亞印度基金-美元                                                13.28000   13.42000  -0.14000   -1.04322
瀚亞印度基金-新台幣                                              27.88000   28.16000  -0.28000   -0.99432
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.06000   12.21000  -0.15000   -1.22850
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.18000   10.32000  -0.14000   -1.35659
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.75000   12.01000  -0.26000   -2.16486
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.40000   11.66000  -0.26000   -2.22985
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.29000   15.63000  -0.34000   -2.17530
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.61000    9.83000  -0.22000   -2.23805
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.03000   10.26000  -0.23000   -2.24172
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.50000    9.71000  -0.21000   -2.16272
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.05000   11.23000  -0.18000   -1.60285
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.74070   11.86390  -0.12320   -1.03844
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.48980   12.61940  -0.12960   -1.02699
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.27560   11.41020  -0.13460   -1.17965
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.67290   10.79540  -0.12250   -1.13474
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.66280   11.74520  -0.08240   -0.70156
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.35530    9.45350  -0.09820   -1.03877
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.54280    9.64180  -0.09900   -1.02678
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.58990    9.70440  -0.11450   -1.17988
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.07020    9.17430  -0.10410   -1.13469
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.39090    9.45720  -0.06630   -0.70105
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     13.98300   14.11850  -0.13550   -0.95973
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.48310   10.57230  -0.08920   -0.84371
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.81200   10.92140  -0.10940   -1.00170
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.37610   12.49600  -0.11990   -0.95951
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.98000   11.04000  -0.06000   -0.54348
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.38000   22.49000  -0.11000   -0.48911
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.53830   13.53780   0.00050    0.00369
瀚亞美國高科技基金                                               23.37000   23.93000  -0.56000   -2.34016
瀚亞高科技基金                                                   60.46000   60.16000   0.30000    0.49867
瀚亞理財通基金                                                   25.09000   24.96000   0.13000    0.52083
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.13000    9.16000  -0.03000   -0.32751
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.44000    9.48000  -0.04000   -0.42194
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.17000    9.20000  -0.03000   -0.32609
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.08000    9.10000  -0.02000   -0.21978
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.18000    9.21000  -0.03000   -0.32573
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                     22.37000   22.20000   0.17000    0.76577
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.45120   13.41500   0.03620    0.26985
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.77720    9.75080   0.02640    0.27075
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.76450   10.83820  -0.07370   -0.68000
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.68460    9.75370  -0.06910   -0.70845
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.33420   11.42940  -0.09520   -0.83294
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.00220   10.08090  -0.07870   -0.78068
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.14820   10.18910  -0.04090   -0.40141
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.83300    8.89340  -0.06040   -0.67916
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.68530    7.74120  -0.05590   -0.72211
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.76460    9.84670  -0.08210   -0.83378
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.64190    8.70990  -0.06800   -0.78072
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.26830    8.30150  -0.03320   -0.39993
瀚亞電通網基金                                                   15.69000   15.60000   0.09000    0.57692
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.69070   13.70980  -0.01910   -0.13932
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.24740   10.24340   0.00400    0.03905
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.27180   10.28980  -0.01800   -0.17493
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.64840   11.66470  -0.01630   -0.13974
瀚亞歐洲基金                                                     11.56000   11.64000  -0.08000   -0.68729
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