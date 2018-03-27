〈美中貿易戰〉美中貿易戰和解 台韓恐遭砍單 陸轉向美方採購

英國金融時報 26 日報導，中國官方打算趕在五月前將新法規定案，允許外資擁有中國證券公司的多數股權，避免與美國一觸即發的貿易戰。

知情人士透露，中國當局也打算削減台廠和南韓廠訂單，轉向美採購更多半導體產品，以利降低每年與美國 3750 億美元的貿易順差。CNBC 也同步報導此消息。

美國川普總統上週威脅要針對進口價值 600 億美元的中國商品徵收高達 25% 的關稅，報復中國以強制合資的方式「迫使」外資移轉技術和智慧財產。

中國當局隨即列出 128 項價值 30 億美元的美國商品作為報復性關稅目標，警告川普倘若加大對抗工業出口的行動，中國將會予以反擊。

中國官媒新華社週六報導，中國國家主席習近平首席財經智囊劉鶴致電美國財政部長 Steven Mnuchin，向其控訴美國的行為違反了全球貿易規則，並警告說中國準備捍衛自己的利益。

美國財政部週日證實中美這通電話，並稱兩人討論了削減美國對中國貿易赤字的「相互同意之方式」。

華爾街日報引述消息人士報導，美國政府上週致函中國國家主席習近平首席財經智囊劉鶴，尋求削減對美國汽車的關稅。美國財政部長 Steven Mnuchin 和美國貿易代表 Robert Lighthizer 在信中表示，中國應購買更多美國半導體，並且放寬美國企業進入中國金融業的限制。

中國財政部去年 11 月首次提出將自由化提高 49％至 51％。當時，中國財政部副部長朱光耀也表示，上限將在三年內解除。

中國官員告訴美方，他們會加快這三年的時間表，以及在三到五年內放寬對商業銀行和人壽保險合資企業的外資限制。詳知談判內情者表示， 「但這不可能一蹴而及，因為一切都必須經過程序。」