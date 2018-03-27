美股盤後─貿易緊張減緩 道瓊大舉收高669點

由於中美兩國之間的貿易緊張似乎有所減緩，美國股市週一大舉收高，自上週五的大跌走勢中強勁反彈。S&P 500 突破 200 日移動平均線，科技股與金融股帶動各類股全線上揚。

金融時報報導，中國有意購買更多美國半導體，以削減對美國的貿易順差。華爾街日報亦報導，美國與中國官員正致力讓美國更容易進入中國市場。



道瓊工業平均指數收高 669.40 點或 2.84% 至 24202.60。

Nasdaq 指數收高 227.88 點或 3.26% 至 7220.54。

S&P 500 指數收高 70.29 點或 2.72% 至 2658.55。

費城半導體指數收高 56.18 點或 4.24% 至 1380.10。

分析師說，投資人顯然了解，貿易戰不符合任何一方的最佳利益，因而極不可能發生。尤其，川普只是要兌現競選承諾，而中國只是做出象徵性應對措施，以安撫其民眾。

海外股市週一亦上漲。在亞洲，消息指出美國同意豁免南韓鋼稅，部份指數因而上漲。在歐洲，股市則走低，投資人未能掙脫貿易戰擔憂。

上週五，華爾街大幅收低，道瓊收盤大跌逾 400 點，創 11 月以來最低收盤水準，且落入了回檔修正領域，自一年高點大跌了 11.6%。

上週，川普總統簽署了一份行政備忘錄，將對中國進口商品 -- 達 600 億美元，課徵關稅。中國則羅列出 128 項美國產品，成為可能報復目標。但本週情況已有所改善。