◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月26日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100 大東 昶和 大飲 臺企銀 味全 元大滬深300正2 富邦科技 利勤 大統染 達新 宏洲 FH香港正2 元大台商50 強信-KY 海悅 立益 嘉裕 國泰中國A50正2 富邦摩台 信昌化 銘旺科 怡華 東華 富邦H股正2 富邦發達 佳大 卓越 昶和 大東 富邦NASDAQ正2 富邦金融 海光 統領 大統染 立益 富邦NASDAQ反1 元大MSCI台灣 世紀鋼 元禎 佳和 正道 永豐臺灣加權 威盛 展宇 昶和 友旺 國泰日經225 映泰 康普 三洋紡 同開 元大日經225 承啟 世紀鋼 瑞利 悠克 元大美債7-10正2 統懋 海悅 樂士 川飛 元大美債7-10反1 翔耀 映泰 正峰新 元大S&P日圓反1 太空梭 隴華 億泰 富邦歐洲 全新 麗臺 毛寶 FH彭博高收益債 麗臺 世芯-KY 燁興 味全 華擎 拓凱 中鴻 大飲 世芯-KY 傳奇 聚亨 鮮活果汁-KY 捷泰 東科-KY 千興 南僑 愛普 鈺邦 威致 地球 無敵 華友聯 首利 廣華-KY 杜康-DR 愛山林 麗正 昭輝 陽光能源-DR 皇昌 東訊 新纖 川飛 華園 華泰 宏洲 遠雄來 茂矽 嘉裕 夏都 錸德 東華 欣欣 廷鑫 新紡 統領 倫飛 大東 阿瘦 威盛 立益 康師傅-DR 銘旺科 佳和 晨訊科-DR 統懋 宜進 友佳-DR 翔耀 昶和 一零四 太空梭 三洋紡 新海 新利虹 瑞利 秋雨 華映 恩德 欣高 吉祥全 樂士 台數科 憶聲 正峰新 南六 科風 億泰 基勝-KY 建碁 中化 威宏-KY 和鑫 葡萄王 波力-KY 力特 美吾華 泰昇-KY 喬鼎 毛寶 政伸 正達 中化生 吉源-KY 晟鈦 展宇 新世紀 科妍 誠創 上緯投控 嘉威 懷特 力銘 國精化 亞太電 康普 達能 燁興 清惠 中鴻 慧友 聚亨 捷泰 千興 互億 威致 天瀚 英利-KY 迅杰 首利 華上 英瑞-KY 元晶 麗正 華冠 東訊 裕豐 華泰 寶徠 茂矽 日勝生 錸德 台船 廷鑫 東森 倫飛 台南-KY 威盛 康師傅-DR 新巨 聖馬丁-DR 建準 神州-DR 銘旺科 耀傑-DR 統懋 同方友友-DR 翔耀 晨訊科-DR 太空梭 友佳-DR 超豐 陽光能源-DR 新美齊 精熙-DR 新利虹 中福 光群雷 雷虎 志聖 中視 華映 秋雨 敦陽科 慶豐富 吉祥全 華立 憶聲 德律 科風 建碁 和鑫 力特 喬鼎 聯傑 正達 大量 景碩 晟鈦 新世紀 京鼎 融程電 華擎 晶彩科 誠創 嘉威 力銘 世芯-KY TPK-KY 亞太電 達能 致伸 事欣科 清惠 慧友 鈞寶 捷泰 互億 帆宣 盛群 天瀚 迅杰 定穎 全國電 華上 光聖 元晶 研揚 台虹 華冠 宇瞻 裕豐 寶徠 日勝生 潤弘 三發地產 台船 中航 東森 遠雄來 王品 雲品 中壽 中再保 台南-KY 美德醫療-DR 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 中鼎 慶豐富 岱宇 台數科 南六 日友 基勝-KY