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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月26日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100          大東              昶和     大飲     臺企銀     
味全     元大滬深300正2 富邦科技          利勤              大統染   達新                
宏洲     FH香港正2 元大台商50          強信-KY           海悅     立益                
嘉裕     國泰中國A50正2 富邦摩台          信昌化            銘旺科   怡華                
東華     富邦H股正2 富邦發達          佳大              卓越     昶和                
大東     富邦NASDAQ正2 富邦金融          海光              統領     大統染              
立益     富邦NASDAQ反1 元大MSCI台灣          世紀鋼                     元禎                
佳和     正道     永豐臺灣加權          威盛                       展宇                
昶和     友旺     國泰日經225          映泰                       康普                
三洋紡   同開     元大日經225          承啟                       世紀鋼              
瑞利     悠克     元大美債7-10正2          統懋                       海悅                
樂士     川飛     元大美債7-10反1          翔耀                       映泰                
正峰新            元大S&P日圓反1          太空梭                     隴華                
億泰              富邦歐洲          全新                       麗臺                
毛寶              FH彭博高收益債          麗臺                       世芯-KY             
燁興              味全              華擎                       拓凱                
中鴻              大飲              世芯-KY                    傳奇                
聚亨              鮮活果汁-KY          捷泰                       東科-KY             
千興              南僑              愛普                       鈺邦                
威致              地球              無敵                       華友聯              
首利              廣華-KY           杜康-DR                    愛山林              
麗正              昭輝              陽光能源-DR                   皇昌                
東訊              新纖              川飛                       華園                
華泰              宏洲                                         遠雄來              
茂矽              嘉裕                                         夏都                
錸德              東華                                         欣欣                
廷鑫              新紡                                         統領                
倫飛              大東                                         阿瘦                
威盛              立益                                         康師傅-DR            
銘旺科            佳和                                         晨訊科-DR            
統懋              宜進                                         友佳-DR             
翔耀              昶和                                         一零四              
太空梭            三洋紡                                       新海                
新利虹            瑞利                                         秋雨                
華映              恩德                                         欣高                
吉祥全            樂士                                         台數科              
憶聲              正峰新                                       南六                
科風              億泰                                         基勝-KY             
建碁              中化                                         威宏-KY             
和鑫              葡萄王                                       波力-KY             
力特              美吾華                                       泰昇-KY             
喬鼎              毛寶                                         政伸                
正達              中化生                                       吉源-KY             
晟鈦              展宇                                                             
新世紀            科妍                                                             
誠創              上緯投控                                                         
嘉威              懷特                                                             
力銘              國精化                                                           
亞太電            康普                                                             
達能              燁興                                                             
清惠              中鴻                                                             
慧友              聚亨                                                             
捷泰              千興                                                             
互億              威致                                                             
天瀚              英利-KY                                                          
迅杰              首利                                                             
華上              英瑞-KY                                                          
元晶              麗正                                                             
華冠              東訊                                                             
裕豐              華泰                                                             
寶徠              茂矽                                                             
日勝生            錸德                                                             
台船              廷鑫                                                             
東森              倫飛                                                             
台南-KY           威盛                                                             
康師傅-DR          新巨                                                             
聖馬丁-DR          建準                                                             
神州-DR           銘旺科                                                           
耀傑-DR           統懋                                                             
同方友友-DR          翔耀                                                             
晨訊科-DR          太空梭                                                           
友佳-DR           超豐                                                             
陽光能源-DR          新美齊                                                           
精熙-DR           新利虹                                                           
中福              光群雷                                                           
雷虎              志聖                                                             
中視              華映                                                             
秋雨              敦陽科                                                           
慶豐富            吉祥全                                                           
                  華立                                                             
                  憶聲                                                             
                  德律                                                             
                  科風                                                             
                  建碁                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  聯傑                                                             
                  正達                                                             
                  大量                                                             
                  景碩                                                             
                  晟鈦                                                             
                  新世紀                                                           
                  京鼎                                                             
                  融程電                                                           
                  華擎                                                             
                  晶彩科                                                           
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  世芯-KY                                                          
                  TPK-KY                                                           
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  致伸                                                             
                  事欣科                                                           
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  鈞寶                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  帆宣                                                             
                  盛群                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  定穎                                                             
                  全國電                                                           
                  華上                                                             
                  光聖                                                             
                  元晶                                                             
                  研揚                                                             
                  台虹                                                             
                  華冠                                                             
                  宇瞻                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  日勝生                                                           
                  潤弘                                                             
                  三發地產                                                         
                  台船                                                             
                  中航                                                             
                  東森                                                             
                  遠雄來                                                           
                  王品                                                             
                  雲品                                                             
                  中壽                                                             
                  中再保                                                           
                  台南-KY                                                          
                  美德醫療-DR                                                         
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  中鼎                                                             
                  慶豐富                                                           
                  岱宇                                                             
                  台數科                                                           
                  南六                                                             
                  日友                                                             
                  基勝-KY
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