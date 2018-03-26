博大綠澤(01253-HK)及黃河建工競得固始縣南湖生態文化園建設PPP項目

博大綠澤(01253-HK)公布，于2018年2月13日，博大綠澤生態建設集團有限公司(前稱上海博大園林建設發展有限公司，為公司的間接全資附屬公司)及黃河建工集團有限公司(連同博大綠澤生態統稱「私人訂約方」)成功競得固始縣南湖生態文化園建設的政府與社會資本合作(PPP)項目。

根據中标，私人訂約方與固始縣水利局將成立合營公司，註冊資本約為人民币3.2億元。該合營公司將由私人訂約方擁有68.75%權益及由固始縣水利局擁有31.25%權益。有關合營公司的詳情須待私人訂約方與固始縣局訂立協議後，方可作實。PPP項目將以建設—營運—轉讓(BOT)的模式運作。

合營公司將負責PPP項目的融資、建設、營運、維護及轉讓。PPP項目規模：總面積為4007畝，包括建設管理服務中心、基層幹部教育學院(包括老年大學)、南湖水庫、整修楊大塘、輸水工程、路橋、文化景觀;配套綠化、供排水、供電、通訊、燃氣、停車場、消防站及環衛設施等其他輔助服務;購置健身器材、教學、信息化管理及辦公生活等設施。

公司相信，中國公營界别的未來大型項目將主要通過PPP合作模式開展，而使用PPP合作模式的項目將仍為公司未來業務發展的重點。參與PPP項目為公司于發展公營界别景觀項目的一項重大嘗試，讓公司可擴展其業務至公營界别。

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