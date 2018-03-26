大唐發電(00991-HK)完成向大唐集團發行約24.02億股A股

大唐發電(00991-HK)公布，A股發行的所有條件均已達成，A股發行已于2018年3月23日完成。根據A股認購協議，已按每股A股認購股份人民币3.47元的A股發行價向大唐配發及發行2,401,729,106股A股認購股份。

A股發行募集資金總額約為人民币83.34億元。經扣除相關開支後的A股發行所得款項淨額約為人民币83.19億元。A股發行價的淨額為每股A股認購股份約人民币3.46元。

緊随A股發行完成後，公司已發行股份總數為18,506,710,504股(分為12,396,089,106股A股及6,110,621,398股H股)。

于A股發行完成後，大唐集團(包括大唐、大唐財務及海外(香港)公司)持有的股份數目從7,423,339,834股(相當于緊接A股發行完成前公司已發行股本約46.09%)增加至9,825,068,940股(相當于緊随A股發行完成後公司經擴大已發行股本約53.09%)。

大唐緊接A股發行完成前為公司的控股股東，且于A股發行完成後仍為公司的控股股東。大唐根據A股發行認購的A股認購股份受自A股發行完成日期起計36個月的禁售期規限。

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