天工國際(00826-HK)：正式啓動國内首條粉末冶金生産線建設

天工國際(00826-HK)公布，經過不斷探讨及研究相關市場及技術的發展，集團于2018年3月26日正式啓動國内首條粉末冶金生産線建設，填補國内粉末冶金規劃化生産空白。集團主席朱小坤及烏克蘭國家科學院莫利亞爾院士(烏中遠景代表)代表出席啓動儀式，共同啓動集團粉末冶金專案。

公告指，粉末冶金已經被業界公認為是一種綠色、可持續的制造技術，粉末冶金材料是世界上科技含量最高的新材料，目前中國的粉末冶金材料還處于研究室小範圍實驗階段，規模化生産處于空白，産品全部依賴由法國、奧地利、美國、日本等國進口，粉末冶金材料與傳統材料相比具有成分均勻、組織偏析小，易實現更高産品合金化、材料強韌性好、幾何尺寸穩定、等向性能優等特點，與傳統生産工藝相比，粉末冶金材料生産將徹底摒棄傳統生産工藝能耗高、附加值低、環境污染等突出問題。可以說粉末冶金材料規模化生産是“綠色發展”的象徵，是本集團探索新材料領域，瞄準國際前沿技術和高端應用領域的重要一步。

集團將循粉末鋼錠、近淨成型、增材制造(包括低碳模具及3D列印)三個發展方向，開始建設國内首條規模化粉末冶金生産線。該産線總投資人民币5億元，建設占地面積2萬平方米，由制粉、篩分、包套和熱等靜壓四大工序配套組成，項目一期完成投資人民币3.2億元人民币，于2019年6月建成投産，形成銷售，屆時將實現年産2,000噸粉末冶金産品。2020年集團將啓動粉末冶金二期建設，最終預計將實現總年産5,000噸粉末冶金産品。除了滿足國内工業製造對粉末冶金材料的需求外，同時瞄準國際粉末冶金材料應用領域，進軍國際新材料市場。集團將實現從規模化到産業化的發展，比肩世界粉末冶金生産加工。

粉末冶金是以金屬粉末為基本塬料，用成形燒結制造金屬製品的一種新型金屬成形技術。除了生産傳統的材料外，集團啓動建設的粉末冶金材料生産線將為近終型汽車、航空航天零部件等不同行業粉末冶金製品提供高品質塬材料支撐，促進轉型發展，實現由塬來減材製造向增材製造(3D列印)的轉變，縮小我國與先進工業國家制造能力的差距，符合“中國制造 2025”鼓勵發展的前沿關鍵技術。

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