恒大(03333-HK)的「新恒大新起點新戰略新藍圖」2020年銷售8000億

恒大集团(03333-HK)主席許家印，為集團未來3年發展勾劃出藍圖。恒大目標於2020年的合同銷售金額達到8000億元(人民幣‧下同)；資產總規模達到3萬億元；年利税1500億元，负债率下降到同行中低水平，並進入世界百強企業。

許家印於3月26日的業績記者會上，向外界披露了「新恒大、新起點、新戰略、新藍圖」計劃，當中的發展新戰略，是指以民生地產為基礎，以文化旅遊、健康养生為兩翼，以高科技產業為龍頭的新產業格局。

雖然在國家宏觀調控下，他表示內地住宅年銷售13萬億元的規模基本已飽和，然而大型房企透過搶佔中小房企業市場，依然有很大發展空間。目前內地前十大內房的市場佔有率，由2006年約4%，大幅上升至2017年的24.1%，於2020年他估計會進一步上揚至40%，平均銷售規模均達到5000億元，而前三大內房股銷售規模更達8000億元，恒大將是其中一家。

事實上，2017年集團新增土地儲備達到1.26億立方米，平均樓面地價每方米1899元其中57%，便是透過向中小型房產商併購而取得。於2017年末，集團土地儲備累計3.12萬億元，原值5336億元，但據世邦魏理市估值為1.0386萬億元。

有關恒大地產回A股上市計劃進展情況，許家印稱正與當局積極溝通，一切正常。恒大副主席兼總裁夏海鈞補充，由於正推進A股上市計劃，港股暫不會派發股息，待A股上市後再重新派發。他強調集團派息政策長期穩定，派息比率達50%，受影響股息，將於A股上市後，以特別股息再分派給股東。

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