【港股解碼】中國建材、中材股份兩兄弟，憑什麽跑贏了恒指！

中國建材(03323-HK)聯合中材股份(01893-HK)發布截至去年12月底的全年業績，純利32.25億元人民幣，按年增長208%。中材股份錄得純利爲7.52億元人民幣，按年升200%。

中國建材總裁曹江林表示，對于公司今年的增長抱有信心，理由是預期今年水泥需求仍維持23億噸或以上水平，加上固定資産投資方面續增，且內地供給側改革及環保等政策對大型企業更爲有利。他還透過，中國建材還預期今年有提價空間。

中國建材總裁曹江林及中國建材副總裁崔星太等公司管理層出席業績記者會，以下爲會議實錄：

Q1：公司去年盈利大增原因？

曹江林：主要有四方面原因，其一是供給側改革帶來的紅利，其二是去年水泥基本需求支撐平穩，其三中國建材和中材股份合並協同效應産生，最後是企業自身聚焦于運營上。

Q2:今年水泥需求如何？

曹江林：預計今年水泥需求保持高位平台上，約在23億噸以上水平。主要是供給繼續改善和需求繼續保持穩定。

Q3:今年水泥提價空間有多少？

崔星太：去年11月和12月水泥價格很高，今年頭兩個月延續了這一趨勢，水泥仍有提價空間，4月和5月會有漲價計劃。

Q4:中美貿易戰對公司有無影響？

曹江林：我們不認爲貿易戰中會有贏家。但從目前兩國列出的清單裏面不包括任何中建材的産品。我們與美國交易量較大的是玻璃纖維産品，但今年10月我們在美國的玻璃纖維工廠將會投産，因此對我們不會造成大影響。水泥年內有漲價計劃，中美貿易戰不會造成大影響，股價今早(26日)拉升，升勢且延至收市，升幅大大超過恒指與國指。中國建材收市報7.97港元，升6.98%。中材股份收報6.74元，升7.2%。

■ 作者｜鄒舒惠

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