【港股解碼】致豐工業電子：年報發佈，業績上漲

2018年3月23日，致豐工業電子(01710-HK)發佈2017年全年業績公告。

2017年落下帷幕，致豐工業電子在財報方面有哪些亮眼的表現？

截至2017年12月31日，致豐工業電子年度收益上漲5.8%達至788百萬港元，年度毛利上漲13.1%至235.9百萬港元。

工業電子製造商，洗盡鉛華35年

致豐工業電子集團有限公司於2017年11月23日登陸香港聯合交易並在聯交所主板上市。不妨來看下公司主要的業務範疇。

顧名思義，致豐工業電子必然與工業電子離不開關係，主要為專門定制工業電子零件及產品製造及銷售的電子製造服務供應商，創立於1983年，目前已累積了近35年的行業經驗。目前集團製造及銷售定制的工業電子零件及產品主要分為三大類，分別為機電產品、開關電源以及智能充電器。

與此同時，致豐工業電子還是具備獨創性的原始設備製造商，根據客戶需求，按照客戶的設計及技術規格製造產品，以客戶的需求為企業服務宗旨在行業競爭上優勢乍現。

三大產品分類收益齊上漲

在看致豐工業電子在行業表現之前，不妨先看看這一年來的收官成果如何。

圖為截至2016年12月31日、2017年12月31日，按產品類別分類的全年度收益表，智能充電器、機電產品、開關電源2017年年度收益分別約為341.54百萬港元、292.04百萬港元、147.04百萬港元。相比2016年度的336.60百萬港元、257.71百萬港元、138.52百萬港元分別上漲的幅度為1.47%、13.3%、6.18%。致豐工業電子三大產品類別集體呈現增長態勢，不過上漲幅度卻大有不同，佔據該公司產品收益最大來源的智能充電器，在三大產品分類中上漲幅度相對最小。然而機電產品，作為收益占比第二大來源專案，卻呈現相對較大幅度上揚的漲勢。而開關電源的表現也不差，收益較2016年上漲6.18%，但處於該公司相對末端的產品項，整體收益占比依然較小。該公司計畫為了保證收益的提升，將專注於較高價值、較高利潤的產品，比如智能充電器、再生能源設施的電力供應設備以及醫療保健設施中的零件。

由於機電產品及開關電源銷售額的增加，致豐工業電子年度收益也有了明顯的增幅，由2016年的744百萬港元上漲5.8%幅度增至2017財年的788百萬港元。那麼相對公司其他產品類別，為何機電產品的收益有相對較大幅度的提升呢？分析其原因，主要由於用於專業美容及動物護理產品、可再生能源設施、濾水系統、門禁以及保安監控系統的需求量較往年有所提升，因而帶動機電產品的銷量。

致豐工業電子毛利率2016及2017年維持在健康的水準，分別為28.0%及29.9%，毛利率的上升一方面是由於客戶對該公司旗下產品需求量提升引起的銷量上漲所致，另一方面，致豐工業電子有計畫的控制原材料生產成本，兩方面因素結合毛利率得以提升，且穩定在一個健康的水準。

主要面向歐美市場，世界級水準進行中

再看致豐工業電子的地域戰略佈局。

目前，致豐工業電子主要面向4大地域出售其產品，分別為歐洲、北美、東南亞以及中國。根據2017年收益，相對較大收益占比的即為歐洲地區（主要包括奧地利、丹麥、法國、匈牙利、愛爾蘭、義大利、瑞典、瑞士、英國），收益占比為62.8%，第二大收益占比地區為北美（主要為美國），收益占比為26.7%，而東南亞（包括馬來西亞、菲律賓、新加坡）以及中國地區的收益占比非常小，兩地區2017年總計收益占比也不過只有8.4%。除北美區域外，其他3大主要地區收益全部呈現上漲趨勢，相比2016年，歐洲、東南亞、中國區域分別上漲6.39%、7.75%、2.87%。北美地區收益的小幅下降主要受地區客戶的減少，2016年度北美地區包含加拿大及美國兩國，而2017年度只有美國。

總體來看，歐洲及北美是致豐工業電子最重要且最大的量的海外市場，兩大市場總體對該公司收益的貢獻率占比2017年達到89.5%。對海外市場的積極開闢，這亦符合致豐工業電子“世界級水準”的生產目標。而未來，致豐工業電子在市場方面繼續深化佈局，在歐洲地區設立辦事處以持續擴大歐洲市場客戶群，並且在中國、美國以及其他亞洲國家開闢新的市場。其他方面，致豐工業電子將在2018年持續對生產設施的升級進行投資，以實現在2019年取得工業4.0認證。

致豐工業電子在工業電子的佈局持續進行中，正式進入征程的2018年令人期待滿滿，2018年會交上怎樣的一份答卷，讓我們拭目以待吧！

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