央行系子公司推出區塊鏈應用平台“中鈔絡譜”

3月26日，在杭州市人民政府主辦的全球金融科技(杭州)峰會上，中鈔信用卡産業發展有限公司杭州區塊鏈技術研究院(下稱“中鈔區塊鏈技術研究院”)發布了中鈔絡譜區塊鏈登記開放平台(下稱“中鈔絡譜”)。

中鈔絡譜是國内首個基于區塊鏈技術，打造新型生態環境的基礎平台，面向各行業應用提供技術服務。并且，中鈔絡譜是國内首個由“國家隊”打造并發布的區塊鏈平台。

中鈔區塊鏈技術研究院隸屬于中國印鈔造币總公司核心企業之一的中鈔信用卡産業發展有限公司，是央行體系内最早研究數字貨币和區塊鏈技術的團隊。目前已申請22項區塊鏈技術發明專利，2016年中鈔區塊鏈技術研究院團隊承接并組織開發的基于區塊鏈技術的數字票據平台，2018年1月在上海票據交易所實驗性生産投産。

中鈔絡譜通過聯合各合作方對數字身份、可信數據、數字憑證進行可信登記，向調用這些信息的第三方提供存在性、完整性、身份、時間戳、數據關系和憑證登記等信息。這些信息具備可驗證、可審計、可追溯、不可篡改等特性。各參與方不僅自己可以使用，還可以跨機構認證和流轉，實現各參與方之間的互信協作，各行業能夠通過區塊鏈技術降低信任成本，從而讓複雜的協作更簡單，為用戶提供更高效、低成本的工作環境。

中鈔絡譜可以在衆多合作場景中取得廣泛應用，如政府監管部門、司法鑒定中心、公益組織、企事業單位等。例如， 在司法領域的破産管理過程中，使用區塊鏈技術，可以提高司法效率。

比如說，傳統的流程，一次債權人會議，需所有債權人從全國各地趕到同一個地點，當債權人達幾百人甚至上千人時，組織工作所需花費的人時物力不言而喻。借助中鈔絡譜，債權人可以線上遠程參與，通過可信的時間戳、可信身份、投票表決機制等核心要素，將表決意見和流程安全穩定地固化在中鈔絡譜平台上，不再需要投入大量人力、時間成本組織這一複雜過程，提高了司法效率。

中鈔絡譜作為使用方法最簡單的區塊鏈服務，合作方無需打造自己的區塊鏈系統，也無需了解區塊鏈的技術細節。中鈔絡譜可以為合作方提供開發者友好的區塊鏈中間件SDK，以及雲節點、自建節點、軟硬件密碼機、方案咨詢等合作方案，實現各行業與區塊鏈技術的無縫連接。

目前，中鈔絡譜已與多方進行合作和探索，如中科院國家授時中心、信息産業部電子科技情報研究所、國家金融IC卡安全檢測中心、江蘇廣電集團、杭州銀行、中鈔國鼎、西正印制、貴州食品安全雲、上海儀電溯源、浙江數秦科技、杭州安存、安安專機等。

來源：21世紀經濟報道

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