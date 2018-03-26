新華時評：做大做強不能靠做“霸”做“強”

美國對中國發起的單邊貿易保護主義舉措遭到來自其國内和國際社會的強烈反對。美國希圖在經濟貿易領域靠霸權主義和強權政治手段實現其再偉大目标的做法，不得人心，注定失敗。

追求更好的發展是每個國家的天然訴求，但這種訴求不能以抑制别國的發展為代價，更不能靠做“霸”做“強”來實現做大做強。當今世界，各國日益需要通過結成人類命運共同體來實現整體發展水平和文明程度提升。逆曆史潮流做“霸”做“強”，随心所欲、肆意而為、踐踏國際規則、與國際社會失和，“再偉大”的希冀恐怕終成泡影。

政治上的短視帶來的必然是經濟上的冒失。時間終將作答，公道自在人心。

世界各國人民的美好夢想息息相通。如何令夢想成真?

在經濟全球化的今天，各國發展環環相扣，一榮俱榮，一損俱損，沒有哪個國家可以獨善其身。構建人類命運共同體，相互尊重、平等協商、同舟共濟，促進貿易和投資自由化便利化，推動經濟全球化朝着更加開放、包容、普惠、平衡、共赢的方向發展，以文明交流超越文明隔閡、文明互鑒超越文明沖突、文明共存超越文明優越，這才是解決全球難題的正确價值取向。

來源：新華社

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