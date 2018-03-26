[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/03/23 107/03/22 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.33130 10.33010 0.00120 0.01162 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.64750 9.64910 -0.00160 -0.01658 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.83560 9.83520 0.00040 0.00407 中國信託台灣活力基金 14.35000 14.63000 -0.28000 -1.91388 中國信託台灣優勢基金 17.03000 17.40000 -0.37000 -2.12644 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.56000 8.59000 -0.03000 -0.34924 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.04000 9.24000 -0.20000 -2.16450 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.56000 9.77000 -0.21000 -2.14944 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.63380 9.64630 -0.01250 -0.12958 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.20520 9.21710 -0.01190 -0.12911 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.14760 10.15570 -0.00810 -0.07976 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.69480 9.70250 -0.00770 -0.07936 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.01960 10.19350 -0.17390 -1.70599 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.83640 8.98980 -0.15340 -1.70638 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.17440 11.26050 -0.08610 -0.76462 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.21300 10.29170 -0.07870 -0.76469 中國信託智能運動基金-台幣 9.95000 10.10000 -0.15000 -1.48515 中國信託智能運動基金-美元 10.24000 10.38000 -0.14000 -1.34875 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96610 10.96600 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.55650 9.55380 0.00270 0.02826 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.39580 9.39320 0.00260 0.02768 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.76290 9.75650 0.00640 0.06560 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.59440 9.58800 0.00640 0.06675 中國信託精穩基金 17.58730 17.90670 -0.31940 -1.78369 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.49000 10.66000 -0.17000 -1.59475 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.23000 10.39000 -0.16000 -1.53994 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.24000 11.41000 -0.17000 -1.48992 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.00000 11.16000 -0.16000 -1.43369 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 64.54000 66.15000 -1.61000 -2.43386 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.23210 37.17010 0.06200 0.16680 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24800 11.24690 0.00110 0.00978 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.63620 10.70710 -0.07090 -0.66218 元大上證50基金 32.13000 33.01000 -0.88000 -2.66586 元大大中華TMT基金-人民幣 13.33000 13.46000 -0.13000 -0.96582 元大大中華TMT基金-新台幣 12.19000 12.39000 -0.20000 -1.61421 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.46000 13.44000 0.02000 0.14881 元大大中華價值指數基金-美元 13.68200 13.73900 -0.05700 -0.41488 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.46000 17.55400 -0.09400 -0.53549 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.51100 11.59100 -0.08000 -0.69019 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.35800 11.51400 -0.15600 -1.35487 元大中國平衡基金-人民幣 3.26000 3.28000 -0.02000 -0.60976 元大中國平衡基金-新台幣 14.94000 15.12000 -0.18000 -1.19048 元大中國高收益點心債券基金 11.20870 11.20870 0.00000 0.00000 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.66220 45.63210 0.03010 0.06596 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.34500 10.33390 0.01110 0.10741 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.64940 9.63910 0.01030 0.10686 元大中國機會債券基金-新台幣 9.76640 9.82190 -0.05550 -0.56506 元大巴西指數基金 6.70300 6.81100 -0.10800 -1.58567 元大巴菲特基金 29.68000 30.18000 -0.50000 -1.65673 元大日經225基金 25.93000 27.17000 -1.24000 -4.56386 元大台商收成基金 24.04000 24.46000 -0.42000 -1.71709 元大台灣50單日反向1倍基金 12.90000 12.61000 0.29000 2.29976 元大台灣50單日正向2倍基金 36.04000 37.81000 -1.77000 -4.68130 元大台灣中型100基金 32.10000 32.66000 -0.56000 -1.71464 元大台灣加權股價指數基金 24.89500 25.31600 -0.42100 -1.66298 元大台灣卓越50基金 82.19000 83.82000 -1.63000 -1.94464 元大台灣金融基金 16.71000 16.99000 -0.28000 -1.64803 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.44000 30.88000 -0.44000 -1.42487 元大台灣高股息基金 25.84000 26.22000 -0.38000 -1.44928 元大台灣電子科技基金 36.37000 37.20000 -0.83000 -2.23118 元大全球ETF成長組合基金 9.98000 10.17000 -0.19000 -1.86824 元大全球ETF穩健組合基金 14.30000 14.52000 -0.22000 -1.51515 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.10000 12.87000 0.23000 1.78710 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.24000 9.07000 0.17000 1.87431 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.54000 12.30000 0.24000 1.95122 元大全球不動產證券化基金-美元 12.77700 12.54000 0.23700 1.88995 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.99000 9.07000 -0.08000 -0.88203 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.88000 6.95000 -0.07000 -1.00719 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.97000 7.95000 0.02000 0.25157 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.30000 6.28000 0.02000 0.31847 元大全球股票入息基金-美元配息 10.10900 10.25200 -0.14300 -1.39485 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.44000 10.60000 -0.16000 -1.50943 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.48000 9.63000 -0.15000 -1.55763 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.30270 10.29440 0.00830 0.08063 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.55820 9.55040 0.00780 0.08167 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.15330 9.15520 -0.00190 -0.02075 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.54290 8.54470 -0.00180 -0.02107 元大全球新興市場精選組合基金 14.14000 14.32000 -0.18000 -1.25698 元大全球農業商機基金 15.80000 16.11000 -0.31000 -1.92427 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 元大印尼指數基金 9.17100 9.32600 -0.15500 -1.66202 元大印度指數基金 9.32700 9.40200 -0.07500 -0.79770 元大印度基金 12.10000 12.18000 -0.08000 -0.65681 元大多多基金 19.07000 19.61000 -0.54000 -2.75370 元大多福基金 56.17000 57.39000 -1.22000 -2.12581 元大亞太成長基金 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.53880 8.58110 -0.04230 -0.49294 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.13060 7.16590 -0.03530 -0.49261 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.08400 10.04600 0.03800 0.37826 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.06300 10.04200 0.02100 0.20912 元大卓越基金 50.57000 51.65000 -1.08000 -2.09100 元大店頭基金 8.96000 9.14000 -0.18000 -1.96937 元大泛歐成長基金 9.25000 9.46000 -0.21000 -2.21987 元大美元貨幣市場基金-美元 10.18480 10.18430 0.00050 0.00491 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.01110 9.00550 0.00560 0.06218 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 29.97570 30.01420 -0.03850 -0.12827 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.01000 35.66000 0.35000 0.98149 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.25490 19.47360 -0.21870 -1.12306 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.96170 18.55520 0.40650 2.19076 元大美國政府7至10年期債券基金 36.79130 36.65370 0.13760 0.37541 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.49030 20.58810 -0.09780 -0.47503 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.06000 17.89690 0.16310 0.91133 元大高科技基金 17.80000 18.28000 -0.48000 -2.62582 元大得利貨幣市場基金 16.22370 16.22350 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96100 11.96090 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.49000 14.86000 -0.37000 -2.48991 元大華夏中小基金 8.83000 8.95000 -0.12000 -1.34078 元大新中國基金-人民幣 12.27000 12.34000 -0.07000 -0.56726 元大新中國基金-美元 12.48400 12.62800 -0.14400 -1.14032 元大新中國基金-新台幣 11.75000 11.90000 -0.15000 -1.26050 元大新主流基金 25.16000 25.91000 -0.75000 -2.89464 元大新東協平衡基金-美元 10.27400 10.32800 -0.05400 -0.52285 元大新東協平衡基金-新台幣 9.47000 9.53000 -0.06000 -0.62959 元大新興市場ESG策略基金 13.32000 13.58000 -0.26000 -1.91458 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.75820 10.74650 0.01170 0.10887 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.82190 10.86980 -0.04790 -0.44067 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.74660 10.80750 -0.06090 -0.56350 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.58610 9.64050 -0.05440 -0.56429 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.88620 9.87190 0.01430 0.14486 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.63490 9.62100 0.01390 0.14448 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.49440 9.49240 0.00200 0.02107 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.25640 9.25450 0.00190 0.02053 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.66510 9.65210 0.01300 0.13469 元大新興亞洲基金 12.07000 12.27000 -0.20000 -1.62999 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.74270 9.76050 -0.01780 -0.18237 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.73300 9.75070 -0.01770 -0.18153 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.46450 9.49350 -0.02900 -0.30547 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.45490 9.48390 -0.02900 -0.30578 元大萬泰貨幣市場基金 15.07550 15.07530 0.00020 0.00133 元大經貿基金 37.31000 38.24000 -0.93000 -2.43201 元大實質多重資產基金-人民幣 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 9.70000 9.75900 -0.05900 -0.60457 元大實質多重資產基金-新台幣 9.67000 9.74000 -0.07000 -0.71869 元大滬深300單日反向1倍基金 14.27000 13.89000 0.38000 2.73578 元大滬深300單日正向2倍基金 17.01000 17.98000 -0.97000 -5.39488 元大精準中小基金 22.37000 22.82000 -0.45000 -1.97195 元大摩臺基金 38.40000 39.18000 -0.78000 -1.99081 元大標普500基金 23.15000 23.80000 -0.65000 -2.73109 元大標普500單日反向1倍基金 13.97000 13.60000 0.37000 2.72059 元大標普500單日正向2倍基金 29.83000 31.61000 -1.78000 -5.63113 元大標智滬深300基金 18.57000 19.22000 -0.65000 -3.38189 元大歐洲50基金 23.74000 24.12000 -0.38000 -1.57546 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.53000 9.55660 -0.02660 -0.27834 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.12860 10.12830 0.00030 0.00296 元大績效基金 52.62000 54.26000 -1.64000 -3.02248 元大韓國KOSPI200基金 23.18000 24.13000 -0.95000 -3.93701 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.35000 15.65000 -0.30000 -1.91693 日盛上選基金 32.23000 33.09000 -0.86000 -2.59897 日盛小而美基金 19.02000 19.39000 -0.37000 -1.90820 日盛中國內需動力基金 11.68000 11.81000 -0.13000 -1.10076 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.71500 11.70520 0.00980 0.08372 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.04210 10.03370 0.00840 0.08372 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.05370 12.04980 0.00390 0.03237 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.32620 10.32290 0.00330 0.03197 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.78520 10.78610 -0.00090 -0.00834 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.22370 9.22450 -0.00080 -0.00867 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.62000 12.85000 -0.23000 -1.78988 日盛中國戰略A股基金(美元) 13.08000 13.30000 -0.22000 -1.65414 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.77000 13.00000 -0.23000 -1.76923 日盛日盛基金 13.05000 13.41000 -0.36000 -2.68456 日盛目標收益組合基金(美元) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 日盛全球抗暖化基金 10.10000 10.26000 -0.16000 -1.55945 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.00270 10.01340 -0.01070 -0.10686 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.60050 9.61080 -0.01030 -0.10717 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.71760 9.73260 -0.01500 -0.15412 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.32950 9.34400 -0.01450 -0.15518 日盛全球新興債券基金A 10.85260 10.85580 -0.00320 -0.02948 日盛全球新興債券基金B 8.59750 8.60000 -0.00250 -0.02907 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43690 2.43510 0.00180 0.07392 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.73600 1.73470 0.00130 0.07494 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38210 0.38200 0.00010 0.02618 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27330 0.27320 0.00010 0.03660 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.54620 12.54580 0.00040 0.00319 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.81900 8.81860 0.00040 0.00454 日盛亞洲機會基金 7.80000 7.86000 -0.06000 -0.76336 日盛首選基金 16.87000 17.22000 -0.35000 -2.03252 日盛高科技基金 17.03000 17.50000 -0.47000 -2.68571 日盛貨幣市場基金 14.74210 14.74200 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 37.47000 38.47000 -1.00000 -2.59943 日盛精選五虎基金 37.11000 37.78000 -0.67000 -1.77343 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46010 13.46000 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 35.37000 36.60000 -1.23000 -3.36066 台新MSCI中國基金 22.30000 22.94000 -0.64000 -2.78989 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.29000 17.86000 0.43000 2.40761 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.54000 21.55000 -1.01000 -4.68677 台新大眾貨幣市場基金 14.13630 14.13610 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.82980 9.79920 0.03060 0.31227 台新中美貨幣市場基金-美元 10.83930 10.86700 -0.02770 -0.25490 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.82050 9.85780 -0.03730 -0.37838 台新中國通基金 47.15000 48.04000 -0.89000 -1.85262 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.44100 16.70000 -0.25900 -1.55090 台新中國精選中小基金 12.22000 12.42000 -0.20000 -1.61031 台新主流基金 23.90000 24.37000 -0.47000 -1.92860 台新北美收益資產證券化基金(A) 17.92000 18.00000 -0.08000 -0.44444 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61810 0.62010 -0.00200 -0.32253 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.66000 13.72000 -0.06000 -0.43732 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47060 0.47210 -0.00150 -0.31773 台新台灣中小基金 37.45000 38.28000 -0.83000 -2.16823 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.31700 9.31880 -0.00180 -0.01932 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.37680 9.39530 -0.01850 -0.19691 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.34000 8.37000 -0.03000 -0.35842 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.33350 10.35400 -0.02050 -0.19799 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.78160 10.84640 -0.06480 -0.59743 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.44320 11.51210 -0.06890 -0.59850 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.34000 10.42000 -0.08000 -0.76775 台新印度基金 14.98000 15.07000 -0.09000 -0.59721 台新亞美短期債券基金 10.83950 10.83370 0.00580 0.05354 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.81840 8.82120 -0.00280 -0.03174 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30910 0.30890 0.00020 0.06475 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.95080 11.95470 -0.00390 -0.03262 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41270 0.41230 0.00040 0.09702 台新真吉利貨幣市場基金 11.07250 11.07240 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.34800 30.55830 -0.21030 -0.68819 台新智慧生活基金-美元 10.30080 10.48230 -0.18150 -1.73149 台新智慧生活基金-新台幣 10.01000 10.20000 -0.19000 -1.86275 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.39860 9.37120 0.02740 0.29239 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.08080 9.06550 0.01530 0.16877 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.85570 9.82700 0.02870 0.29205 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.52920 9.51320 0.01600 0.16819 台新新興市場債券基金(A類型) 10.39710 10.37380 0.02330 0.22460 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35130 0.35010 0.00120 0.34276 台新新興市場債券基金(B類型) 7.93330 7.91550 0.01780 0.22488 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28130 0.28030 0.00100 0.35676 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.46000 6.58000 -0.12000 -1.82371 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.01300 10.20400 -0.19100 -1.87181 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.42000 19.95000 -0.53000 -2.65664 未來資產全球大消費基金 14.58000 14.89000 -0.31000 -2.08193 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.90280 11.90330 -0.00050 -0.00420 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.79560 9.79600 -0.00040 -0.00408 未來資產亞洲新富基金 21.64000 21.93000 -0.29000 -1.32239 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54580 12.54570 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 12.05000 12.39000 -0.34000 -2.74415 未來資產新興市場債券基金A 8.93560 8.93020 0.00540 0.06047 未來資產新興市場債券基金B 6.96690 6.96270 0.00420 0.06032 未來資產閣來寶全球組合基金 11.53000 11.57000 -0.04000 -0.34572 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.95280 10.95180 0.00100 0.00913 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.04090 10.03410 0.00680 0.06777 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.45480 9.45580 -0.00100 -0.01058 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55910 10.56020 -0.00110 -0.01042 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.52430 8.51420 0.01010 0.11863 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.58110 9.56980 0.01130 0.11808 永豐中小基金 49.97000 51.18000 -1.21000 -2.36420 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.89200 1.89250 -0.00050 -0.02642 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44140 2.44200 -0.00060 -0.02457 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.86170 8.85860 0.00310 0.03499 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.09030 11.08640 0.00390 0.03518 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.89000 5.00000 -0.11000 -2.20000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.58000 23.05000 -0.47000 -2.03905 永豐主流品牌基金 16.13000 16.29000 -0.16000 -0.98220 永豐永豐基金 33.67000 34.39000 -0.72000 -2.09363 永豐亞洲民生消費基金 12.48000 12.63000 -0.15000 -1.18765 永豐南非幣2021保本基金 12.81480 12.80060 0.01420 0.11093 永豐高科技基金 23.09000 23.73000 -0.64000 -2.69701 永豐貨幣市場基金 13.85820 13.85800 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10610 2.10740 -0.00130 -0.06169 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.48190 2.47860 0.00330 0.13314 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.98920 7.98970 -0.00050 -0.00626 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.49250 10.49310 -0.00060 -0.00572 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.54560 7.53780 0.00780 0.10348 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.37060 11.35890 0.01170 0.10300 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.95000 9.02000 -0.07000 -0.77605 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.76000 19.94000 -0.18000 -0.90271 永豐臺灣加權ETF基金 53.86000 54.78000 -0.92000 -1.67945 永豐領航科技基金 38.74000 39.60000 -0.86000 -2.17172 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.49000 12.43000 0.06000 0.48270 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.01000 11.96000 0.05000 0.41806 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.96000 10.09000 -0.13000 -1.28840 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.74000 9.91000 -0.17000 -1.71544 永豐趨勢平衡基金 46.92000 47.51000 -0.59000 -1.24184 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.40060 11.39950 0.00110 0.00965 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75740 9.75500 0.00240 0.02460 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.75740 9.75500 0.00240 0.02460 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70840 9.70560 0.00280 0.02885 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.71200 9.70920 0.00280 0.02884 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.76750 9.76450 0.00300 0.03072 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.89470 9.89170 0.00300 0.03033 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.69190 9.68990 0.00200 0.02064 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.78010 9.77810 0.00200 0.02045 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.96000 12.11000 -0.15000 -1.23865 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.05000 11.23000 -0.18000 -1.60285 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.12000 12.30000 -0.18000 -1.46341 兆豐國際中小基金 14.67000 15.04000 -0.37000 -2.46011 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.39000 15.63000 -0.24000 -1.53551 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.15000 21.55000 -0.40000 -1.85615 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.68000 22.07000 -0.39000 -1.76710 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.03000 12.28000 -0.25000 -2.03583 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.84000 13.11000 -0.27000 -2.05950 兆豐國際生命科學基金 14.79000 15.17000 -0.38000 -2.50494 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.14210 10.23690 -0.09480 -0.92606 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.69120 10.78430 -0.09310 -0.86329 兆豐國際全球高股息基金 11.31000 11.61000 -0.30000 -2.58398 兆豐國際全球基金 31.25000 31.92000 -0.67000 -2.09900 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.18750 10.18700 0.00050 0.00491 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.41310 9.40720 0.00590 0.06272 兆豐國際國民基金 23.22000 23.42000 -0.20000 -0.85397 兆豐國際第一基金 13.11000 13.43000 -0.32000 -2.38273 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.94280 9.95250 -0.00970 -0.09746 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.01750 8.02540 -0.00790 -0.09844 兆豐國際萬全基金 20.41000 20.74000 -0.33000 -1.59113 兆豐國際電子基金 25.72000 26.27000 -0.55000 -2.09364 兆豐國際綠鑽基金 7.86000 8.00000 -0.14000 -1.75000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.96000 22.32000 -0.36000 -1.61290 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.30000 16.94000 0.36000 2.12515 兆豐國際豐台灣基金 31.79000 32.12000 -0.33000 -1.02740 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.47900 12.47880 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.38000 11.53000 -0.15000 -1.30095 合庫全球高收益債券基金A類型 11.13200 11.14330 -0.01130 -0.10141 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.95320 11.96300 -0.00980 -0.08192 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.75690 10.76880 -0.01190 -0.11050 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.56540 11.57300 -0.00760 -0.06567 合庫全球高收益債券基金B類型 8.32960 8.33800 -0.00840 -0.10074 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.73400 9.74140 -0.00740 -0.07596 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.21370 9.22390 -0.01020 -0.11058 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.26600 9.27150 -0.00550 -0.05932 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.54850 9.55900 -0.01050 -0.10984 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.03000 10.11000 -0.08000 -0.79130 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.38000 11.46000 -0.08000 -0.69808 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.36000 9.44000 -0.08000 -0.84746 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.79000 10.86000 -0.07000 -0.64457 合庫全球新興市場基金 9.73000 9.84000 -0.11000 -1.11789 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.56000 10.60000 -0.04000 -0.37736 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095 合庫貨幣市場基金 10.11140 10.11120 0.00020 0.00198 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.86040 9.85590 0.00450 0.04566 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.14510 10.14050 0.00460 0.04536 合庫新興多重收益基金A類型 10.32320 10.32340 -0.00020 -0.00194 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.95000 11.94090 0.00910 0.07621 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.85630 13.84080 0.01550 0.11199 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.44360 9.43880 0.00480 0.05085 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.08610 10.08160 0.00450 0.04464 合庫新興多重收益基金B類型 8.28150 8.28170 -0.00020 -0.00241 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.43400 9.42650 0.00750 0.07956 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.70170 10.68930 0.01240 0.11600 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.58000 10.73000 -0.15000 -1.39795 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.22000 10.38000 -0.16000 -1.54143 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.44000 10.57000 -0.13000 -1.22990 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.09000 10.22000 -0.13000 -1.27202 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.85890 10.85800 0.00090 0.00829 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.66470 10.64400 0.02070 0.19448 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93130 9.92420 0.00710 0.07154 安聯中國東協基金 16.18000 16.44000 -0.26000 -1.58151 安聯中國策略基金 16.06000 16.27000 -0.21000 -1.29072 安聯中華新思路基金-人民幣 14.88000 15.11000 -0.23000 -1.52217 安聯中華新思路基金-美元 15.09000 15.29000 -0.20000 -1.30804 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.38000 13.58000 -0.20000 -1.47275 安聯台灣大壩基金 25.12000 25.69000 -0.57000 -2.21876 安聯台灣科技基金 44.32000 45.35000 -1.03000 -2.27122 安聯台灣貨幣市場基金 12.46840 12.46830 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 28.59000 29.20000 -0.61000 -2.08904 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08680 10.08970 -0.00290 -0.02874 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.05810 15.06190 -0.00380 -0.02523 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76500 9.76740 -0.00240 -0.02457 安聯四季成長組合基金-美元 11.53000 11.71000 -0.18000 -1.53715 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.17000 11.35000 -0.18000 -1.58590 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.04020 12.04640 -0.00620 -0.05147 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.09270 10.10050 -0.00780 -0.07722 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.25020 12.25810 -0.00790 -0.06445 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.68430 9.68930 -0.00500 -0.05160 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.51240 9.51970 -0.00730 -0.07668 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23200 9.23790 -0.00590 -0.06387 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.94000 12.04000 -0.10000 -0.83056 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.20000 11.31000 -0.11000 -0.97259 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.72000 10.84000 -0.12000 -1.10701 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.88000 10.97000 -0.09000 -0.82042 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.75000 -0.09000 -0.92308 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.79000 11.90000 -0.11000 -0.92437 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65000 10.76000 -0.11000 -1.02230 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.79000 10.89000 -0.10000 -0.91827 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77000 9.87000 -0.10000 -1.01317 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.80350 11.81470 -0.01120 -0.09480 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.87020 10.88100 -0.01080 -0.09926 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54490 10.55580 -0.01090 -0.10326 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.08550 9.09290 -0.00740 -0.08138 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.88550 8.89430 -0.00880 -0.09894 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.59410 8.60300 -0.00890 -0.10345 安聯全球人口趨勢基金 11.06000 11.30000 -0.24000 -2.12389 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.54000 9.77000 -0.23000 -2.35415 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.93000 34.78000 -0.85000 -2.44393 安聯全球油礦金趨勢基金 7.92000 8.08000 -0.16000 -1.98020 安聯全球計量平衡基金 12.63000 12.70000 -0.07000 -0.55118 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.06190 12.06160 0.00030 0.00249 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.55310 10.55290 0.00020 0.00190 安聯全球新興市場基金 19.00000 19.29000 -0.29000 -1.50337 安聯全球農金趨勢基金 9.25000 9.48000 -0.23000 -2.42616 安聯全球綠能趨勢基金 9.54000 9.77000 -0.23000 -2.35415 安聯亞洲動態策略基金 25.08000 25.42000 -0.34000 -1.33753 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00170 9.99500 0.00670 0.06703 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.85380 9.84720 0.00660 0.06702 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.17260 84.14830 0.02430 0.02888 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.84370 12.84980 -0.00610 -0.04747 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.25100 67.23610 0.01490 0.02216 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.18040 10.18530 -0.00490 -0.04811 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.50800 2.50620 0.00180 0.07182 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.55320 10.55940 -0.00620 -0.05872 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10400 2.10130 0.00270 0.12849 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.87980 8.88510 -0.00530 -0.05965 宏利台灣動力基金 30.37000 31.08000 -0.71000 -2.28443 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.46520 10.55140 -0.08620 -0.81695 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.69990 9.79180 -0.09190 -0.93854 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.40360 8.47260 -0.06900 -0.81439 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.03680 8.11120 -0.07440 -0.91725 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.02000 10.18000 -0.16000 -1.57171 宏利全球債券組合基金 13.02860 13.03640 -0.00780 -0.05983 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79300 2.78990 0.00310 0.11112 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.80090 11.79260 0.00830 0.07038 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.86170 8.85440 0.00730 0.08244 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30190 2.29670 0.00520 0.22641 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.59980 10.60410 -0.00430 -0.04055 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.45140 4.47690 -0.02550 -0.56959 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.72180 0.72670 -0.00490 -0.67428 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.41000 20.56000 -0.15000 -0.72957 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.57740 11.59000 -0.01260 -0.10871 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.35500 10.36930 -0.01430 -0.13791 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.95550 9.97260 -0.01710 -0.17147 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.14480 9.15740 -0.01260 -0.13759 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.66930 8.68140 -0.01210 -0.13938 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.42990 8.44590 -0.01600 -0.18944 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.69050 8.70260 -0.01210 -0.13904 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.83170 2.83050 0.00120 0.04240 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41430 0.41420 0.00010 0.02414 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.42590 12.42820 -0.00230 -0.01851 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94590 0.94540 0.00050 0.05289 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.74240 7.74450 -0.00210 -0.02712 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17160 2.17070 0.00090 0.04146 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31230 0.31220 0.00010 0.03203 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.52340 9.52670 -0.00330 -0.03464 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35240 0.35250 -0.00010 -0.02837 宏利萬利貨幣市場基金 13.62350 13.62340 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.94000 3.00000 -0.06000 -2.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.88000 13.14000 -0.26000 -1.97869 宏利臺灣股息收益基金 27.91000 28.48000 -0.57000 -2.00140 宏利澳幣保本基金 11.88240 11.88740 -0.00500 -0.04206 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.63000 11.65000 -0.02000 -0.17167 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 12.14000 12.19000 -0.05000 -0.41017 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.86000 11.92000 -0.06000 -0.50336 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.14100 10.07710 0.06390 0.63411 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.19670 10.18870 0.00800 0.07852 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.05830 9.06240 -0.00410 -0.04524 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.49010 10.49490 -0.00480 -0.04574 貝萊德亞美利加收益基金 8.73000 8.80000 -0.07000 -0.79545 貝萊德新台幣基金 12.92080 12.92080 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 25.07000 25.58000 -0.51000 -1.99375 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.10060 11.10330 -0.00270 -0.02432 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96320 10.00300 -0.03980 -0.39788 保德信大中華基金 31.59000 32.18000 -0.59000 -1.83344 保德信中小型股基金 42.88000 43.97000 -1.09000 -2.47896 保德信中國中小基金-人民幣 10.89000 10.97000 -0.08000 -0.72926 保德信中國中小基金-美元 11.38000 11.50000 -0.12000 -1.04348 保德信中國中小基金-新臺幣 10.39000 10.51000 -0.12000 -1.14177 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.87960 9.96030 -0.08070 -0.81022 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.84920 9.92970 -0.08050 -0.81070 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.99080 10.07100 -0.08020 -0.79635 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.65010 10.73560 -0.08550 -0.79642 保德信中國品牌基金-人民幣 10.63000 10.78000 -0.15000 -1.39147 保德信中國品牌基金-美元 10.44000 10.60000 -0.16000 -1.50943 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.41000 11.58000 -0.17000 -1.46805 保德信台商全方位基金 33.80000 34.58000 -0.78000 -2.25564 保德信全球中小基金 28.73000 29.25000 -0.52000 -1.77778 保德信全球消費商機基金 17.13000 17.33000 -0.20000 -1.15407 保德信全球基礎建設基金 11.48000 11.61000 -0.13000 -1.11972 保德信全球資源基金 7.33000 7.48000 -0.15000 -2.00535 保德信全球醫療生化基金-美元 9.35000 9.55000 -0.20000 -2.09424 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.31000 29.96000 -0.65000 -2.16956 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.98440 10.03240 -0.04800 -0.47845 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.62880 10.68020 -0.05140 -0.48126 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.95250 9.00680 -0.05430 -0.60288 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.52420 9.58210 -0.05790 -0.60425 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.41080 8.41320 -0.00240 -0.02853 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84350 10.84650 -0.00300 -0.02766 保德信亞太基金 22.52000 22.83000 -0.31000 -1.35786 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.63910 8.63990 -0.00080 -0.00926 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.21370 11.21470 -0.00100 -0.00892 保德信店頭市場基金 33.42000 34.21000 -0.79000 -2.30927 保德信拉丁美洲基金 7.53000 7.60000 -0.07000 -0.92105 保德信金平衡基金 29.22000 29.61000 -0.39000 -1.31712 保德信金滿意基金 40.27000 41.13000 -0.86000 -2.09093 保德信科技島基金 24.53000 25.09000 -0.56000 -2.23196 保德信高成長基金 85.92000 88.05000 -2.13000 -2.41908 保德信第一基金 25.47000 26.03000 -0.56000 -2.15136 保德信貨幣市場基金 15.73850 15.73840 0.00010 0.00064 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.63190 10.76150 -0.12960 -1.20429 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.23610 10.37380 -0.13770 -1.32738 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.92490 11.03730 -0.11240 -1.01836 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.84540 9.95920 -0.11380 -1.14266 保德信新世紀基金 10.01000 10.15000 -0.14000 -1.37931 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.31130 8.32890 -0.01760 -0.21131 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.91390 10.93690 -0.02300 -0.21030 保德信新興趨勢組合基金 11.65000 12.05000 -0.40000 -3.31950 保德信瑞騰基金 15.52090 15.52070 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 10.04000 10.24000 -0.20000 -1.95313 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.95320 9.95040 0.00280 0.02814 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.02880 10.02600 0.00280 0.02793 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.87930 9.88350 -0.00420 -0.04250 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.89410 9.89780 -0.00370 -0.03738 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88260 9.87030 0.01230 0.12462 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.85010 9.84960 0.00050 0.00508 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.99110 1.98930 0.00180 0.09048 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.64960 2.64720 0.00240 0.09066 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31410 0.31410 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45340 0.45350 -0.00010 -0.02205 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.80730 8.81650 -0.00920 -0.10435 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.83680 11.85000 -0.01320 -0.11139 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72200 9.71250 0.00950 0.09781 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.65670 11.64680 0.00990 0.08500 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.24020 9.24120 -0.00100 -0.01082 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.11350 11.11470 -0.00120 -0.01080 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.30280 10.29840 0.00440 0.04273 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12560 10.12920 -0.00360 -0.03554 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.26880 10.26700 0.00180 0.01753 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67820 10.67650 0.00170 0.01592 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.15170 10.15810 -0.00640 -0.06300 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.00220 10.00150 0.00070 0.00700 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15600 10.15510 0.00090 0.00886 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.93940 9.94620 -0.00680 -0.06837 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.00100 10.00820 -0.00720 -0.07194 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.87260 10.83890 0.03370 0.31092 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.57080 6.56800 0.00280 0.04263 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.95290 10.94820 0.00470 0.04293 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63440 11.63440 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 19.02000 19.49000 -0.47000 -2.41149 施羅德樂活中小基金-I類型 4308.150004414.41000 -106.26000 -2.40712 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.72800 10.77720 -0.04920 -0.45652 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.16340 12.21070 -0.04730 -0.38737 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.42550 11.46670 -0.04120 -0.35930 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.67510 9.71960 -0.04450 -0.45784 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.50930 10.55010 -0.04080 -0.38673 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.30280 10.34000 -0.03720 -0.35977 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.08010 11.13100 -0.05090 -0.45728 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12.08240 12.12930 -0.04690 -0.38667 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 12.01150 12.05480 -0.04330 -0.35919 柏瑞五國金勢力建設基金 6.98000 7.03000 -0.05000 -0.71124 柏瑞巨人基金 12.89000 13.08000 -0.19000 -1.45260 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63520 13.63510 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.86000 16.04000 -0.18000 -1.12219 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.23980 13.26080 -0.02100 -0.15836 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.83740 11.84910 -0.01170 -0.09874 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.51180 12.52480 -0.01300 -0.10379 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.11390 9.12830 -0.01440 -0.15775 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.84580 6.85660 -0.01080 -0.15751 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.05680 9.06580 -0.00900 -0.09927 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.70060 8.70510 -0.00450 -0.05169 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.09310 11.10470 -0.01160 -0.10446 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.57910 8.58920 -0.01010 -0.11759 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.01290 12.02480 -0.01190 -0.09896 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.46990 11.48810 -0.01820 -0.15842 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.58100 11.58700 -0.00600 -0.05178 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.38960 11.40140 -0.01180 -0.10350 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.07240 9.08680 -0.01440 -0.15847 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.11840 10.12850 -0.01010 -0.09972 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.94500 9.95010 -0.00510 -0.05126 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.86690 9.87720 -0.01030 -0.10428 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.70310 9.71440 -0.01130 -0.11632 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.99210 10.01120 -0.01910 -0.19079 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.99520 10.01120 -0.01600 -0.15982 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.95680 9.97120 -0.01440 -0.14442 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.02060 10.04130 -0.02070 -0.20615 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.99210 10.01120 -0.01910 -0.19079 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.99520 10.01120 -0.01600 -0.15982 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.95680 9.97120 -0.01440 -0.14442 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 10.02060 10.04130 -0.02070 -0.20615 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.97310 9.99200 -0.01890 -0.18915 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.99520 10.01120 -0.01600 -0.15982 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.95680 9.97120 -0.01440 -0.14442 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.02060 10.04130 -0.02070 -0.20615 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.99210 10.01120 -0.01910 -0.19079 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.99520 10.01120 -0.01600 -0.15982 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.95680 9.97120 -0.01440 -0.14442 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 10.02060 10.04130 -0.02070 -0.20615 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.72980 10.73330 -0.00350 -0.03261 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.02190 12.02270 -0.00080 -0.00665 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.49460 11.49350 0.00110 0.00957 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.35870 9.36180 -0.00310 -0.03311 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.22430 10.22490 -0.00060 -0.00587 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.06980 10.06880 0.00100 0.00993 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.44100 10.44450 -0.00350 -0.03351 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.19350 11.19420 -0.00070 -0.00625 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.10490 11.10380 0.00110 0.00991 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.35890 9.36200 -0.00310 -0.03311 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.22460 10.22520 -0.00060 -0.00587 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.07020 10.06920 0.00100 0.00993 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.57000 13.66000 -0.09000 -0.65886 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 15.00000 15.09000 -0.09000 -0.59642 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.05000 9.11000 -0.06000 -0.65862 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.55000 10.62000 -0.07000 -0.65913 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.94000 12.02000 -0.08000 -0.66556 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.64000 12.71000 -0.07000 -0.55075 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 13.04000 13.12000 -0.08000 -0.60976 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.67000 13.76000 -0.09000 -0.65407 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.22000 13.32000 -0.10000 -0.75075 柏瑞拉丁美洲基金 10.22000 10.38000 -0.16000 -1.54143 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.34440 11.30480 0.03960 0.35029 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.54230 7.51600 0.02630 0.34992 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.45000 10.47000 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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.09610 10.09700 -0.00090 -0.00891 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.38540 10.38290 0.00250 0.02408 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.15050 10.14830 0.00220 0.02168 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.30710 9.30790 -0.00080 -0.00859 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.27820 9.26930 0.00890 0.09602 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.84180 9.83950 0.00230 0.02338 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.39310 12.37050 0.02260 0.18269 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.99230 11.96480 0.02750 0.22984 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.46190 11.43540 0.02650 0.23174 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.57090 7.55710 0.01380 0.18261 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65840 9.63620 0.02220 0.23038 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.33320 10.30920 0.02400 0.23280 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.65330 10.63380 0.01950 0.18338 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.48010 11.45350 0.02660 0.23224 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.44950 10.42550 0.02400 0.23020 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.65560 9.63790 0.01770 0.18365 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.55300 10.52850 0.02450 0.23270 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.17910 11.17300 0.00610 0.05460 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.82330 11.81160 0.01170 0.09906 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.93600 10.92540 0.01060 0.09702 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.32580 9.32070 0.00510 0.05472 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.99070 9.98080 0.00990 0.09919 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.98920 9.97940 0.00980 0.09820 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.14440 11.13330 0.01110 0.09970 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97430 9.96880 0.00550 0.05517 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.41670 10.40660 0.01010 0.09705 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.62750 9.62220 0.00530 0.05508 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.47950 9.47430 0.00520 0.05489 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.21220 10.20200 0.01020 0.09998 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.74740 9.73790 0.00950 0.09756 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.02000 18.16000 -0.14000 -0.77093 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.73000 16.92000 -0.19000 -1.12293 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.04850 13.04760 0.00090 0.00690 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.90500 11.00910 -0.10410 -0.94558 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.57370 11.65520 -0.08150 -0.69926 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.04500 12.18400 -0.13900 -1.14084 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.35220 11.45770 -0.10550 -0.92078 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.11130 10.20790 -0.09660 -0.94633 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.49280 10.56660 -0.07380 -0.69843 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.38770 10.50760 -0.11990 -1.14108 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.54190 10.63980 -0.09790 -0.92013 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.29090 10.36330 -0.07240 -0.69862 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.48230 10.57970 -0.09740 -0.92063 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.33000 12.98000 0.35000 2.69646 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.32000 35.25000 -1.93000 -5.47518 國泰大中華基金 21.24000 21.64000 -0.40000 -1.84843 國泰小龍基金 16.23000 16.52000 -0.29000 -1.75545 國泰中小成長基金 44.81000 45.63000 -0.82000 -1.79706 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.53000 4.57040 -0.04040 -0.88395 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.84000 21.16000 -0.32000 -1.51229 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.82060 0.83250 -0.01190 -1.42943 國泰中國內需增長基金美元級別 0.78070 0.79200 -0.01130 -1.42677 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.10750 2.09670 0.01080 0.51510 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.66170 9.67460 -0.01290 -0.13334 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.41480 8.42600 -0.01120 -0.13292 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32780 0.32800 -0.00020 -0.06098 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.34440 11.34340 0.00100 0.00882 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78550 1.79530 -0.00980 -0.54587 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.99490 10.01440 -0.01950 -0.19472 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34740 0.34770 -0.00030 -0.08628 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 5.07330 5.10840 -0.03510 -0.68710 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.32000 23.64000 -0.32000 -1.35364 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.79340 0.80330 -0.00990 -1.23242 國泰中港台基金人民幣級別 3.76590 3.79560 -0.02970 -0.78248 國泰中港台基金台幣級別 17.32000 17.58000 -0.26000 -1.47895 國泰中港台基金美元級別 0.59630 0.60430 -0.00800 -1.32385 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.16000 26.29000 -1.13000 -4.29821 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 14.15000 13.48000 0.67000 4.97033 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.93000 33.05000 -3.12000 -9.44024 國泰台灣貨幣市場基金 12.39350 12.39340 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.70000 28.11000 -0.41000 -1.45856 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.22140 2.25140 -0.03000 -1.33250 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.23000 10.44000 -0.21000 -2.01149 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35070 0.35740 -0.00670 -1.87465 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.45810 0.46260 -0.00450 -0.97276 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.53000 12.82000 -0.29000 -2.26209 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45710 0.46680 -0.00970 -2.07798 國泰全球資源基金台幣級別 5.43000 5.56000 -0.13000 -2.33813 國泰全球資源基金美元級別 0.18350 0.18760 -0.00410 -2.18550 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.78000 8.91000 -0.13000 -1.45903 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30140 0.30550 -0.00410 -1.34206 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41410 0.41850 -0.00440 -1.05137 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37840 0.38240 -0.00400 -1.04603 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43660 0.44130 -0.00470 -1.06504 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.00000 11.13000 -0.13000 -1.16801 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.90000 10.02000 -0.12000 -1.19760 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48660 0.48730 -0.00070 -0.14365 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 18.70000 18.98000 -0.28000 -1.47524 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.95000 21.32000 -0.37000 -1.73546 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.42780 2.42540 0.00240 0.09895 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.38400 11.44680 -0.06280 -0.54862 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.45350 10.51110 -0.05760 -0.54799 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38430 0.38600 -0.00170 -0.44041 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.35290 0.35450 -0.00160 -0.45134 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49880 0.49640 0.00240 0.48348 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.02000 12.20000 -0.18000 -1.47541 國泰亞洲成長基金美元級別 0.42610 0.43190 -0.00580 -1.34290 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.05000 18.38000 -0.33000 -1.79543 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61930 0.62990 -0.01060 -1.68281 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.07000 15.18000 -0.11000 -0.72464 國泰科技生化基金 37.15000 38.15000 -1.00000 -2.62123 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.38000 25.14000 -0.76000 -3.02307 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.31000 13.88000 0.43000 3.09798 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.45230 37.07230 0.38000 1.02502 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.62490 19.84240 -0.21750 -1.09614 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.27590 18.85960 0.41630 2.20736 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.58860 38.51590 0.07270 0.18875 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.99210 38.97630 0.01580 0.04054 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 39.98990 40.04950 -0.05960 -0.14882 國泰紐幣2021保本基金 11.90570 11.89480 0.01090 0.09164 國泰紐幣八年期保本基金 12.19220 12.18020 0.01200 0.09852 國泰紐幣保本基金 12.23370 12.23260 0.00110 0.00899 國泰高科技基金 12.89000 13.16000 -0.27000 -2.05167 國泰國泰基金 23.32000 23.89000 -0.57000 -2.38594 國泰富時中國A50基金 20.92000 21.44000 -0.52000 -2.42537 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.93000 9.99000 -0.06000 -0.60060 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33940 0.34090 -0.00150 -0.44001 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44990 0.44780 0.00210 0.46896 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.57000 10.80000 -0.23000 -2.12963 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36090 0.36860 -0.00770 -2.08899 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47850 0.48420 -0.00570 -1.17720 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.29000 10.45000 -0.16000 -1.53110 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.02000 10.18000 -0.16000 -1.57171 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35140 0.35660 -0.00520 -1.45822 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46590 0.46840 -0.00250 -0.53373 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.79790 10.81170 -0.01380 -0.12764 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.95730 7.96750 -0.01020 -0.12802 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36440 0.36490 -0.00050 -0.13702 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27290 0.27300 -0.00010 -0.03663 國泰新興市場基金台幣級別 12.27000 12.37000 -0.10000 -0.80841 國泰新興市場基金美元級別 0.42110 0.42410 -0.00300 -0.70738 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.15840 2.14700 0.01140 0.53097 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46110 1.45330 0.00780 0.53671 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35120 0.35130 -0.00010 -0.02847 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37580 0.37590 -0.00010 -0.02660 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24010 0.24020 -0.00010 -0.04163 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.80690 10.80900 -0.00210 -0.01943 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.18000 7.18150 -0.00150 -0.02089 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.60000 14.27000 0.33000 2.31254 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.46000 35.10000 -1.64000 -4.67236 國泰價值卓越基金 14.91000 15.21000 -0.30000 -1.97239 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.80000 11.03000 -0.23000 -2.08522 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38960 0.39720 -0.00760 -1.91339 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.10150 12.10320 -0.00170 -0.01405 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41300 0.41300 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.68070 9.67730 0.00340 0.03513 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.55700 8.57630 -0.01930 -0.22504 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.56600 10.56230 0.00370 0.03503 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.42490 9.44610 -0.02120 -0.22443 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.04190 11.04080 0.00110 0.00996 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96600 9.95850 0.00750 0.07531 第一金大中華基金 26.35000 26.91000 -0.56000 -2.08101 第一金小型精選基金 36.82000 37.60000 -0.78000 -2.07447 第一金中國世紀基金-人民幣 14.96000 15.16000 -0.20000 -1.31926 第一金中國世紀基金-美元 10.13120 10.29590 -0.16470 -1.59967 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.27000 11.46000 -0.19000 -1.65794 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.27000 11.46000 -0.19000 -1.65794 第一金中概平衡基金 23.70000 24.02000 -0.32000 -1.33222 第一金台灣貨幣市場基金 15.22270 15.22250 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.54300 177.54100 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.69590 13.99950 -0.30360 -2.16865 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.69710 14.00010 -0.30300 -2.16427 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.43000 12.72000 -0.29000 -2.27987 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.44000 12.73000 -0.29000 -2.27808 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.94140 9.99090 -0.04950 -0.49545 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.94180 9.99140 -0.04960 -0.49643 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.48970 9.54200 -0.05230 -0.54810 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.51270 9.56510 -0.05240 -0.54782 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.24380 10.29490 -0.05110 -0.49636 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.78170 9.83560 -0.05390 -0.54801 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 9.78180 9.83570 -0.05390 -0.54800 第一金全球大趨勢基金 22.30000 22.75000 -0.45000 -1.97802 第一金全球不動產證券化基金A 7.77230 7.80540 -0.03310 -0.42407 第一金全球不動產證券化基金B 5.61370 5.63760 -0.02390 -0.42394 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.06960 9.13200 -0.06240 -0.68331 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.07050 9.13310 -0.06260 -0.68542 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.89000 8.95000 -0.06000 -0.67039 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.89000 8.95000 -0.06000 -0.67039 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.21970 9.28340 -0.06370 -0.68617 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.22090 9.28450 -0.06360 -0.68501 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.04000 9.10000 -0.06000 -0.65934 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.04000 9.10000 -0.06000 -0.65934 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.53750 8.61480 -0.07730 -0.89729 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.92180 10.01170 -0.08990 -0.89795 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.85670 9.86270 -0.00600 -0.06084 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.12210 8.12800 -0.00590 -0.07259 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.95070 8.96100 -0.01030 -0.11494 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.95070 0.00000 8.95070 0.00000 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.98130 10.98870 -0.00740 -0.06734 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.98210 10.98950 -0.00740 -0.06734 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.93960 9.94680 -0.00720 -0.07239 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.60120 14.61800 -0.01680 -0.11493 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.26580 15.47260 -0.20680 -1.33656 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 15.26420 15.47110 -0.20690 -1.33733 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.62000 13.82000 -0.20000 -1.44718 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.63000 13.83000 -0.20000 -1.44613 第一金亞洲科技基金 21.82000 21.99000 -0.17000 -0.77308 第一金亞洲新興市場基金 13.57000 13.59000 -0.02000 -0.14717 第一金店頭市場基金 9.41000 9.56000 -0.15000 -1.56904 第一金創新趨勢基金 22.31000 22.92000 -0.61000 -2.66143 第一金電子基金 32.05000 32.73000 -0.68000 -2.07760 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.37000 14.47000 -0.10000 -0.69109 統一大滿貫基金 32.46000 33.18000 -0.72000 -2.16998 統一大龍印基金 17.10000 17.40000 -0.30000 -1.72414 統一大龍騰中國基金 11.25000 11.38000 -0.13000 -1.14236 統一中小基金 25.30000 25.79000 -0.49000 -1.89996 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.77160 9.77630 -0.00470 -0.04808 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.93660 9.92480 0.01180 0.11889 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.43710 9.42610 0.01100 0.11670 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.33370 11.33920 -0.00550 -0.04850 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.43380 11.42030 0.01350 0.11821 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.87220 10.85950 0.01270 0.11695 統一台灣動力基金 16.14000 16.54000 -0.40000 -2.41838 統一全天候基金 103.32000 105.65000 -2.33000 -2.20540 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.89960 9.00570 -0.10610 -1.17814 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.36350 9.45950 -0.09600 -1.01485 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.16860 9.26510 -0.09650 -1.04154 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.03460 9.14240 -0.10780 -1.17912 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.50560 9.60300 -0.09740 -1.01427 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.30770 9.40570 -0.09800 -1.04192 統一全球債券組合基金 12.06980 12.07410 -0.00430 -0.03561 統一全球新科技基金(人民幣) 15.74000 16.07000 -0.33000 -2.05352 統一全球新科技基金(美元) 16.11000 16.43000 -0.32000 -1.94766 統一全球新科技基金(新台幣) 14.59000 14.90000 -0.31000 -2.08054 統一亞太基金 27.17000 27.50000 -0.33000 -1.20000 統一亞洲大金磚基金 13.07000 13.32000 -0.25000 -1.87688 統一奔騰基金 55.19000 56.67000 -1.48000 -2.61161 統一強棒貨幣市場基金 16.63090 16.63070 0.00020 0.00120 統一強漢基金 25.62000 25.90000 -0.28000 -1.08108 統一統信基金 31.73000 32.49000 -0.76000 -2.33918 統一黑馬基金 56.15000 57.51000 -1.36000 -2.36481 統一新亞洲科技能源基金 20.11000 20.46000 -0.35000 -1.71065 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.47840 8.48100 -0.00260 -0.03066 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.54410 10.54740 -0.00330 -0.03129 統一經建基金 43.67000 44.60000 -0.93000 -2.08520 統一龍馬基金 68.04000 69.51000 -1.47000 -2.11480 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 20.88000 21.53000 -0.65000 -3.01904 野村中小基金 47.24000 48.20000 -0.96000 -1.99170 野村中國機會基金 14.85000 15.07000 -0.22000 -1.45985 野村巴西基金 6.46000 6.57000 -0.11000 -1.67428 野村日本領先基金 12.44000 12.28000 0.16000 1.30293 野村台灣高股息基金 22.43000 22.81000 -0.38000 -1.66594 野村台灣運籌基金 36.34000 37.20000 -0.86000 -2.31183 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.83070 9.82830 0.00240 0.02442 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.81770 9.81740 0.00030 0.00306 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.82180 9.81890 0.00290 0.02953 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.83070 9.82830 0.00240 0.02442 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.81770 9.81740 0.00030 0.00306 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.82180 9.81890 0.00290 0.02953 野村平衡基金 18.80000 19.14000 -0.34000 -1.77638 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.66000 8.69000 -0.03000 -0.34522 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.37000 12.41000 -0.04000 -0.32232 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 野村全球生技醫療基金 15.80000 16.13000 -0.33000 -2.04588 野村全球品牌基金 26.37000 26.84000 -0.47000 -1.75112 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 7.91530 7.91690 -0.00160 -0.02021 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.78790 10.79460 -0.00670 -0.06207 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.57370 10.54780 0.02590 0.24555 野村全球氣候變遷基金 8.28000 8.41000 -0.13000 -1.54578 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.68000 12.93000 -0.25000 -1.93349 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.12000 11.32000 -0.20000 -1.76678 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.52000 18.88000 -0.36000 -1.90678 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.99000 12.20000 -0.21000 -1.72131 野村全球短期收益基金-美元計價 10.60830 10.62430 -0.01600 -0.15060 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.41800 10.43490 -0.01690 -0.16196 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.62930 9.70840 -0.07910 -0.81476 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.38490 9.46210 -0.07720 -0.81589 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.80470 8.88100 -0.07630 -0.85914 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.92850 11.01840 -0.08990 -0.81591 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.47860 10.56490 -0.08630 -0.81686 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.87650 9.96200 -0.08550 -0.85826 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.29400 11.37250 -0.07850 -0.69026 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.88060 10.95980 -0.07920 -0.72264 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.38490 10.46470 -0.07980 -0.76256 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.53830 10.65390 -0.11560 -1.08505 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.53920 10.66690 -0.12770 -1.19716 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.98450 10.09600 -0.11150 -1.10440 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.51640 9.63040 -0.11400 -1.18375 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.79850 9.90460 -0.10610 -1.07122 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.90480 12.03530 -0.13050 -1.08431 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.61780 12.78160 -0.16380 -1.28153 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.98990 11.11250 -0.12260 -1.10326 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.47640 10.60190 -0.12550 -1.18375 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.01070 11.12960 -0.11890 -1.06832 野村成長基金 28.55000 28.99000 -0.44000 -1.51776 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.14140 10.16810 -0.02670 -0.26259 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.13480 10.16190 -0.02710 -0.26668 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.89040 9.92620 -0.03580 -0.36066 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.22700 10.25390 -0.02690 -0.26234 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.20270 10.23000 -0.02730 -0.26686 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.95820 9.99420 -0.03600 -0.36021 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.79000 9.91000 -0.12000 -1.21090 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.68000 13.84000 -0.16000 -1.15607 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.22050 10.22860 -0.00810 -0.07919 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.13960 10.14850 -0.00890 -0.08770 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.91680 9.93950 -0.02270 -0.22838 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.56000 10.56830 -0.00830 -0.07854 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.39810 10.40730 -0.00920 -0.08840 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.17240 10.19570 -0.02330 -0.22853 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.11060 9.11720 -0.00660 -0.07239 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.93430 9.93840 -0.00410 -0.04125 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.83260 9.83770 -0.00510 -0.05184 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.51730 13.52700 -0.00970 -0.07171 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.71280 12.71800 -0.00520 -0.04089 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.44880 10.45420 -0.00540 -0.05165 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.25970 10.27540 -0.01570 -0.15279 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.96200 9.97780 -0.01580 -0.15835 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.34280 9.36040 -0.01760 -0.18803 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.84460 10.86490 -0.02030 -0.18684 野村泰國基金 44.44000 44.65000 -0.21000 -0.47032 野村高科技基金 10.75000 11.09000 -0.34000 -3.06583 野村貨幣市場基金 16.23790 16.23770 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.82000 16.79000 0.03000 0.17868 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.06560 8.06940 -0.00380 -0.04709 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.73580 11.74130 -0.00550 -0.04684 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.91000 8.02000 -0.11000 -1.37157 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476 野村精選貨幣市場基金 12.06600 12.06590 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.99000 12.11000 -0.12000 -0.99092 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.42000 11.55000 -0.13000 -1.12554 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.06000 11.18000 -0.12000 -1.07335 野村歐洲高股息基金季配型 8.01000 8.14000 -0.13000 -1.59705 野村歐洲高股息基金累積型 11.27000 11.45000 -0.18000 -1.57205 野村積極成長基金 12.05000 12.24000 -0.19000 -1.55229 野村優質基金 33.89000 34.64000 -0.75000 -2.16513 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.71440 8.71570 -0.00130 -0.01492 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.06890 8.07280 -0.00390 -0.04831 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.87850 7.88120 -0.00270 -0.03426 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.48570 11.48760 -0.00190 -0.01654 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.46680 10.47170 -0.00490 -0.04679 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.24930 10.25280 -0.00350 -0.03414 野村環球基金-人民幣計價 15.22000 15.58000 -0.36000 -2.31065 野村環球基金-美元計價 12.15000 12.44000 -0.29000 -2.33119 野村環球基金-新臺幣計價 16.08000 16.49000 -0.41000 -2.48636 野村鴻利基金 21.71000 22.07000 -0.36000 -1.63117 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84330 16.84320 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.47000 20.90000 -0.43000 -2.05742 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.15000 10.29000 -0.14000 -1.36054 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.49000 12.53000 -0.04000 -0.31923 野村鑫平衡組合基金 14.59000 14.73000 -0.14000 -0.95044 野村鑫全球債券組合基金 13.17680 13.18410 -0.00730 -0.05537 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.91990 9.92840 -0.00850 -0.08561 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.94420 9.95100 -0.00680 -0.06833 凱基台商天下基金 13.59000 13.74000 -0.15000 -1.09170 凱基台灣精五門基金 20.68000 21.04000 -0.36000 -1.71103 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.92000 10.03000 -0.11000 -1.09671 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.53000 9.63000 -0.10000 -1.03842 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.77100 10.87190 -0.10090 -0.92808 凱基亞太高股息基金 13.43000 13.58000 -0.15000 -1.10457 凱基亞洲四金磚基金 18.05000 18.29000 -0.24000 -1.31219 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.97000 14.10000 -0.13000 -0.92199 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.69160 13.84870 -0.15710 -1.13440 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.77000 12.93000 -0.16000 -1.23743 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52540 11.52530 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.45000 27.01000 -0.56000 -2.07331 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.98000 20.59000 -0.61000 -2.96260 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.46420 21.06330 -0.59910 -2.84428 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.77000 19.00000 -0.23000 -1.21053 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.95320 19.15690 -0.20370 -1.06332 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.98660 9.97670 0.00990 0.09923 凱基新興亞洲債券基金-配息型 7.99450 7.98650 0.00800 0.10017 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.09000 8.26000 -0.17000 -2.05811 凱基資源國基金 9.95000 10.09000 -0.14000 -1.38751 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.00000 11.17000 -0.17000 -1.52193 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.63250 11.83160 -0.19910 -1.68278 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.53000 10.72000 -0.19000 -1.77239 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.75500 10.92940 -0.17440 -1.59570 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.43000 10.61000 -0.18000 -1.69651 凱基護城河基金-台幣計價A 12.22000 12.55000 -0.33000 -2.62948 凱基護城河基金-美元計價B 12.65330 12.97480 -0.32150 -2.47788 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.30000 14.89000 0.41000 2.75353 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 29.62000 31.38000 -1.76000 -5.60867 富邦NASDAQ-100基金 26.82000 27.57000 -0.75000 -2.72035 富邦上証180基金 31.78000 32.66000 -0.88000 -2.69443 富邦大中華成長基金-(美元) 0.25010 0.25450 -0.00440 -1.72888 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.29000 7.43000 -0.14000 -1.88425 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.02000 6.82000 0.20000 2.93255 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 44.91000 47.48000 -2.57000 -5.41281 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.17060 20.09000 0.08060 0.40119 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.18090 11.17980 0.00110 0.00984 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.48990 10.56010 -0.07020 -0.66477 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.05110 13.04870 0.00240 0.01839 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93570 1.93610 -0.00040 -0.02066 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.77250 9.77070 0.00180 0.01842 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.49690 1.49720 -0.00030 -0.02004 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.55560 11.55640 -0.00080 -0.00692 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74010 1.74360 -0.00350 -0.20073 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10770 10.10840 -0.00070 -0.00692 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54130 1.54440 -0.00310 -0.20073 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 12.07100 12.12600 -0.05500 -0.45357 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.43800 11.51330 -0.07530 -0.65403 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.93340 11.05380 -0.12040 -1.08922 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.70620 10.75490 -0.04870 -0.45282 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.06270 10.12900 -0.06630 -0.65456 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.62930 9.73530 -0.10600 -1.08882 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.64000 15.03000 0.61000 4.05855 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.13000 22.91000 -1.78000 -7.76953 富邦日本東証基金 21.16000 21.91000 -0.75000 -3.42309 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.03000 41.72000 -0.69000 -1.65388 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.91000 46.66000 -0.75000 -1.60737 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.83000 51.87000 -1.04000 -2.00501 富邦台灣心基金 21.36000 21.88000 -0.52000 -2.37660 富邦台灣釆吉50基金 47.68000 48.62000 -0.94000 -1.93336 富邦台灣科技指數基金 55.92000 57.22000 -1.30000 -2.27193 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29030 0.29140 -0.00110 -0.37749 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.65000 8.69000 -0.04000 -0.46030 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.29690 2.29710 -0.00020 -0.00871 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34190 0.34210 -0.00020 -0.05846 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.71120 10.72120 -0.01000 -0.09327 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.00920 2.00940 -0.00020 -0.00995 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33060 0.33090 -0.00030 -0.09066 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.30540 9.31410 -0.00870 -0.09341 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.08000 22.17000 -0.09000 -0.40595 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.66000 15.57000 0.09000 0.57803 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.42000 26.74000 -0.32000 -1.19671 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61360 15.61340 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 62.95000 64.50000 -1.55000 -2.40310 富邦科技基金 23.96000 24.69000 -0.73000 -2.95666 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.40820 38.45700 -0.04880 -0.12689 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.79570 37.38220 0.41350 1.10614 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.01030 36.86810 0.14220 0.38570 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.96000 12.60000 0.36000 2.85714 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 33.07000 35.08000 -2.01000 -5.72976 富邦香港H股基金 21.16000 21.67000 -0.51000 -2.35348 富邦高成長基金 23.82000 24.40000 -0.58000 -2.37705 富邦基金 12.83000 13.13000 -0.30000 -2.28484 富邦深証100基金 11.28000 11.64000 -0.36000 -3.09278 富邦富時歐洲ETF基金 19.84000 20.02000 -0.18000 -0.89910 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39670 0.39730 -0.00060 -0.15102 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.15320 12.16210 -0.00890 -0.07318 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.56560 9.57260 -0.00700 -0.07313 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30060 0.30100 -0.00040 -0.13289 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.96000 8.96650 -0.00650 -0.07249 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.89000 20.13000 -0.24000 -1.19225 富邦精準基金 45.51000 46.58000 -1.07000 -2.29712 富邦精銳中小基金 11.34000 11.65000 -0.31000 -2.66094 富邦臺灣公司治理100基金 21.47000 21.83000 -0.36000 -1.64911 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.91000 7.73000 0.18000 2.32859 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.51000 15.22000 -0.71000 -4.66491 富邦標普美國特別股ETF基金 19.10000 19.18000 -0.08000 -0.41710 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.47280 10.50980 -0.03700 -0.35205 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.46720 11.58900 -0.12180 -1.05100 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.92320 11.05370 -0.13050 -1.18060 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.29790 10.33420 -0.03630 -0.35126 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.23000 11.34940 -0.11940 -1.05204 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.67520 10.80270 -0.12750 -1.18026 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.87000 30.41000 -0.54000 -1.77573 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.31170 9.30460 0.00710 0.07631 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.76340 9.75900 0.00440 0.04509 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.65610 9.65100 0.00510 0.05284 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.96790 9.96130 0.00660 0.06626 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.93850 9.93390 0.00460 0.04631 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82820 9.82290 0.00530 0.05396 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.85670 9.85120 0.00550 0.05583 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.82840 8.79620 0.03220 0.36607 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.72850 9.69510 0.03340 0.34450 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.39340 9.36030 0.03310 0.35362 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.58820 10.54970 0.03850 0.36494 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.31220 10.27680 0.03540 0.34447 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.00340 9.96860 0.03480 0.34910 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.49360 9.45990 0.03370 0.35624 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.80950 9.77480 0.03470 0.35499 富達卓越領航全球組合基金 14.45000 14.66000 -0.21000 -1.43247 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.04620 9.01280 0.03340 0.37058 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.66180 9.62970 0.03210 0.33334 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.53110 9.49840 0.03270 0.34427 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.98410 9.94880 0.03530 0.35482 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.90940 9.87650 0.03290 0.33311 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.80210 9.76890 0.03320 0.33985 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.59100 9.55800 0.03300 0.34526 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.83450 9.80070 0.03380 0.34487 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.72000 10.88000 -0.16000 -1.47059 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.46000 12.72000 -0.26000 -2.04403 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.35000 10.58000 -0.23000 -2.17391 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.59000 9.69000 -0.10000 -1.03199 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.91000 12.11000 -0.20000 -1.65153 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.01000 11.20000 -0.19000 -1.69643 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.74810 9.72780 0.02030 0.20868 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.48200 9.48060 0.00140 0.01477 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.89630 8.89710 -0.00080 -0.00899 富蘭克林華美中華基金 14.80000 15.07000 -0.27000 -1.79164 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.46000 20.89000 -0.43000 -2.05840 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.51000 19.74000 -0.23000 -1.16515 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.98000 11.17000 -0.19000 -1.70098 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.08000 10.27000 -0.19000 -1.85005 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.14620 8.14400 0.00220 0.02701 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.49500 9.48830 0.00670 0.07061 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.03800 10.03090 0.00710 0.07078 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.42280 9.42030 0.00250 0.02654 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.98600 11.00490 -0.01890 -0.17174 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.94120 8.95660 -0.01540 -0.17194 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.45460 9.47090 -0.01630 -0.17211 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.87650 12.89700 -0.02050 -0.15895 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.49870 10.51530 -0.01660 -0.15787 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.09720 10.11700 -0.01980 -0.19571 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.84200 7.85740 -0.01540 -0.19599 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.39400 9.41250 -0.01850 -0.19655 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.47300 10.49860 -0.02560 -0.24384 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.60130 7.61990 -0.01860 -0.24410 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.11880 9.14110 -0.02230 -0.24395 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.40230 10.42250 -0.02020 -0.19381 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.90030 7.91570 -0.01540 -0.19455 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.32130 8.33080 -0.00950 -0.11403 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.56640 9.57250 -0.00610 -0.06372 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.13580 10.14220 -0.00640 -0.06310 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.61160 12.62600 -0.01440 -0.11405 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.26000 10.38000 -0.12000 -1.15607 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.96000 10.10000 -0.14000 -1.38614 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.99000 9.06000 -0.07000 -0.77263 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.17000 8.26000 -0.09000 -1.08959 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 9.91000 10.02000 -0.11000 -1.09780 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.65000 9.78000 -0.13000 -1.32924 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.62000 10.76000 -0.14000 -1.30112 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.60000 8.73000 -0.13000 -1.48912 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.47000 9.60000 -0.13000 -1.35417 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.98000 11.02000 -0.04000 -0.36298 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.58000 11.63000 -0.05000 -0.42992 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.88000 10.93000 -0.05000 -0.45746 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.67710 12.91750 -0.24040 -1.86104 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.11000 10.21000 -0.10000 -0.97943 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.78000 9.89000 -0.11000 -1.11223 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.34000 10.48000 -0.14000 -1.33588 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.00000 10.15000 -0.15000 -1.47783 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.25000 10.43000 -0.18000 -1.72579 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.91000 10.11000 -0.20000 -1.97824 富蘭克林華美第一富基金 39.96000 40.79000 -0.83000 -2.03481 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28390 10.28380 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.63000 9.73000 -0.10000 -1.02775 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.86000 9.97000 -0.11000 -1.10331 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.31000 9.43000 -0.12000 -1.27253 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.53000 9.65000 -0.12000 -1.24352 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.50000 13.72000 -0.22000 -1.60350 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.62000 13.91000 -0.29000 -2.08483 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.93000 15.28000 -0.35000 -2.29058 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.10560 7.16030 -0.05470 -0.76393 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.31430 11.49440 -0.18010 -1.56685 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.16790 10.24130 -0.07340 -0.71671 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.27230 11.35370 -0.08140 -0.71695 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.33180 7.33800 -0.00620 -0.08449 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.73530 9.74020 -0.00490 -0.05031 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.59980 10.60520 -0.00540 -0.05092 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.91010 10.91940 -0.00930 -0.08517 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.23000 19.36000 -0.13000 -0.67149 復華人民幣貨幣市場基金 11.48660 11.48560 0.00100 0.00871 復華人生目標基金 34.41690 35.12880 -0.71190 -2.02654 復華大中華中小策略基金 10.01000 10.16000 -0.15000 -1.47638 復華中小精選基金 65.62000 67.16000 -1.54000 -2.29303 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.92000 10.03000 -0.11000 -1.09671 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.07000 9.22000 -0.15000 -1.62690 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.09000 12.12000 -0.03000 -0.24752 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.31000 11.41000 -0.10000 -0.87642 復華台灣智能基金 11.59000 11.71000 -0.12000 -1.02477 復華全方位基金 26.99000 27.63000 -0.64000 -2.31632 復華全球大趨勢基金-美元 13.72000 13.89000 -0.17000 -1.22390 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.36000 20.64000 -0.28000 -1.35659 復華全球平衡基金-新臺幣 20.38000 20.51000 -0.13000 -0.63384 復華全球物聯網科技基金-美元 16.35000 16.62000 -0.27000 -1.62455 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.85000 15.12000 -0.27000 -1.78571 復華全球原物料基金 8.94000 9.05000 -0.11000 -1.21547 復華全球消費基金-新臺幣 13.16000 13.33000 -0.17000 -1.27532 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.43780 11.43520 0.00260 0.02274 復華全球債券基金 13.59120 13.53440 0.05680 0.41967 復華全球債券組合基金 14.69000 14.68000 0.01000 0.06812 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.68000 13.75000 -0.07000 -0.50909 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 復華全球戰略配置強基金-美元 9.92000 0.00000 9.92000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.77000 10.86000 -0.09000 -0.82873 復華有利貨幣市場基金 13.41540 13.41530 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 14.22000 14.28000 -0.06000 -0.42017 復華亞太成長基金 14.82000 15.00000 -0.18000 -1.20000 復華亞太神龍科技基金-美元 10.12000 10.22000 -0.10000 -0.97847 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.12000 10.23000 -0.11000 -1.07527 復華東協世紀基金 13.83000 13.90000 -0.07000 -0.50360 復華南非幣長期收益基金A 13.62000 13.47000 0.15000 1.11359 復華南非幣長期收益基金B 8.76000 8.66000 0.10000 1.15473 復華南非幣短期收益基金A 13.43000 13.41000 0.02000 0.14914 復華南非幣短期收益基金B 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 復華美國新星基金-美元 12.80000 13.10000 -0.30000 -2.29008 復華美國新星基金-新臺幣 12.22000 12.53000 -0.31000 -2.47406 復華恒生基金 21.20000 21.72000 -0.52000 -2.39411 復華恒生單日反向一倍基金 8.36000 8.12000 0.24000 2.95567 復華恒生單日正向二倍基金 35.43000 37.60000 -2.17000 -5.77128 復華神盾基金 23.58830 24.09900 -0.51070 -2.11918 復華高成長基金 61.97000 63.27000 -1.30000 -2.05469 復華高益策略組合基金 12.93000 12.94000 -0.01000 -0.07728 復華貨幣市場基金 14.37490 14.37480 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 17.69000 17.81000 -0.12000 -0.67378 復華復華基金 19.60000 20.03000 -0.43000 -2.14678 復華華人世紀基金 19.78000 19.97000 -0.19000 -0.95143 復華傳家二號基金 27.07760 27.63900 -0.56140 -2.03119 復華傳家基金 22.35400 22.76730 -0.41330 -1.81532 復華奧林匹克全球組合基金 14.76000 14.79000 -0.03000 -0.20284 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.75000 11.86000 -0.11000 -0.92749 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.14000 14.29000 -0.15000 -1.04969 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.94000 10.05000 -0.11000 -1.09453 復華新興人民幣短期收益基金 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 復華新興市場10年期以上債券基金 18.55000 18.74000 -0.19000 -1.01387 復華新興市場高收益債券基金A 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 復華新興市場高收益債券基金B 6.17000 6.19000 -0.02000 -0.32310 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.50000 13.52000 -0.02000 -0.14793 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.19000 14.22000 -0.03000 -0.21097 復華新興市場短期收益基金 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.51000 9.59000 -0.08000 -0.83420 復華滬深300 A股基金 24.08000 24.78000 -0.70000 -2.82486 復華數位經濟基金 52.64000 54.12000 -1.48000 -2.73466 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.74000 11.92000 -0.18000 -1.51007 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.96230 9.96520 -0.00290 -0.02910 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.80420 9.80900 -0.00480 -0.04893 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.11920 10.12210 -0.00290 -0.02865 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.92780 9.93260 -0.00480 -0.04833 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.97040 9.97310 -0.00270 -0.02707 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.92050 9.93540 -0.01490 -0.14997 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.98490 9.98720 -0.00230 -0.02303 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.93480 9.94930 -0.01450 -0.14574 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.98490 9.98720 -0.00230 -0.02303 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.93490 9.94940 -0.01450 -0.14574 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.32930 9.32600 0.00330 0.03538 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.13860 9.15260 -0.01400 -0.15296 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.61640 8.64020 -0.02380 -0.27546 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.36710 11.36310 0.00400 0.03520 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.14500 11.16210 -0.01710 -0.15320 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.62600 10.65540 -0.02940 -0.27592 景順主流基金 19.58000 19.92000 -0.34000 -1.70683 景順台灣科技基金 35.21000 35.86000 -0.65000 -1.81260 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.42000 9.49000 -0.07000 -0.73762 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.97000 11.04000 -0.07000 -0.63406 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.48000 10.55000 -0.07000 -0.66351 景順全球科技基金 20.04000 20.61000 -0.57000 -2.76565 景順全球康健基金 16.73000 17.14000 -0.41000 -2.39207 景順貨幣市場基金 15.91430 15.91420 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華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.46420 10.47640 -0.01220 -0.11645 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.55000 8.63000 -0.08000 -0.92700 華南永昌中國A股基金(美元) 8.94000 8.99000 -0.05000 -0.55617 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.35000 12.44000 -0.09000 -0.72347 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.63360 9.63290 0.00070 0.00727 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.29080 9.30150 -0.01070 -0.11504 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.77480 9.77410 0.00070 0.00716 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.42850 9.43940 -0.01090 -0.11547 華南永昌永昌基金 19.35000 19.73000 -0.38000 -1.92600 華南永昌全球亨利組合基金 14.31180 14.31340 -0.00160 -0.01118 華南永昌全球神農水資源基金 9.69000 9.86000 -0.17000 -1.72414 華南永昌全球精品基金 14.29000 14.52000 -0.23000 -1.58402 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.91000 12.08000 -0.17000 -1.40728 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.22000 11.40000 -0.18000 -1.57895 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.83000 14.03000 -0.20000 -1.42552 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.02000 13.23000 -0.21000 -1.58730 華南永昌物聯網精選基金 12.94000 13.16000 -0.22000 -1.67173 華南永昌策略報酬基金 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17680 16.17660 0.00020 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-0.11253 華頓全球黑鑽油源基金 5.73000 5.77000 -0.04000 -0.69324 華頓新興亞太債券基金A 10.49720 10.48700 0.01020 0.09726 華頓新興亞太債券基金B 8.11790 8.11000 0.00790 0.09741 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.06610 3.10320 -0.03710 -1.19554 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.11180 14.32780 -0.21600 -1.50756 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.48410 0.49090 -0.00680 -1.38521 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.93380 11.97970 -0.04590 -0.38315 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.94750 10.98420 -0.03670 -0.33412 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.91970 10.99620 -0.07650 -0.69569 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.98100 10.05090 -0.06990 -0.69546 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.78870 11.85670 -0.06800 -0.57352 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.89920 10.96040 -0.06120 -0.55837 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.95000 13.15000 -0.20000 -1.52091 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.47000 11.69000 -0.22000 -1.88195 匯豐中國科技精選基金(美元) 13.02000 13.25000 -0.23000 -1.73585 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41440 2.41380 0.00060 0.02486 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.99470 1.99080 0.00390 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匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.30000 11.34000 -0.04000 -0.35273 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.47270 2.46570 0.00700 0.28390 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28840 2.28130 0.00710 0.31123 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.80790 11.80220 0.00570 0.04830 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.32910 8.32330 0.00580 0.06968 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39110 0.39080 0.00030 0.07677 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35640 0.35610 0.00030 0.08425 匯豐拉丁美洲基金 8.11000 8.24000 -0.13000 -1.57767 匯豐金磚動力基金 14.97000 15.26000 -0.29000 -1.90039 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96980 14.96980 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.81390 15.81380 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.91000 4.96000 -0.05000 -1.00806 匯豐新鑽動力基金 11.72000 11.83000 -0.11000 -0.92984 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.72830 5.71080 0.01750 0.30644 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.20400 9.18670 0.01730 0.18832 匯豐龍鳳基金 51.63000 52.55000 -0.92000 -1.75071 匯豐龍騰電子基金 37.95000 38.78000 -0.83000 -2.14028 匯豐雙高收益債券組合基金 12.41840 12.41170 0.00670 0.05398 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.09000 20.55000 -0.46000 -2.23844 新光中國成長基金(人民幣) 12.27000 12.44000 -0.17000 -1.36656 新光中國成長基金(美元) 13.39000 13.54000 -0.15000 -1.10783 新光中國成長基金(新臺幣) 12.62000 12.79000 -0.17000 -1.32916 新光台灣富貴基金 23.72000 24.15000 -0.43000 -1.78054 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.49000 9.61000 -0.12000 -1.24870 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.62000 8.72000 -0.10000 -1.14679 新光全球生技醫療基金(美元) 11.60000 11.74000 -0.14000 -1.19250 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.69000 10.84000 -0.15000 -1.38376 新光全球債券基金(A累積)美元 9.97910 9.96600 0.01310 0.13145 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.21790 9.22460 -0.00670 -0.07263 新光全球債券基金(B配息)美元 9.70750 9.69480 0.01270 0.13100 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 8.95730 8.96380 -0.00650 -0.07251 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.90000 10.00000 -0.10000 -1.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.88000 9.97000 -0.09000 -0.90271 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.79000 -0.10000 -1.02145 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.66000 9.77000 -0.11000 -1.12590 新光吉星貨幣市場基金 15.41860 15.41850 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金-美金 25.86000 25.89000 -0.03000 -0.11587 新光亞洲精選基金-新台幣 24.78000 24.85000 -0.07000 -0.28169 新光兩岸優勢基金 14.36000 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(人民幣) B類型(月配息) 10.04080 10.04180 -0.00100 -0.00996 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.92550 9.92520 0.00030 0.00302 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.92550 9.92520 0.00030 0.00302 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.96290 9.95800 0.00490 0.04921 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.96270 9.95780 0.00490 0.04921 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.94590 9.94210 0.00380 0.03822 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.94820 9.94440 0.00380 0.03821 瑞銀全球創新趨勢基金 7.12000 7.26000 -0.14000 -1.92837 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.01510 10.01720 -0.00210 -0.02096 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.85820 9.86020 -0.00200 -0.02028 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.00560 10.00070 0.00490 0.04900 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.87540 9.87050 0.00490 0.04964 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.91640 9.92240 -0.00600 -0.06047 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.10760 10.11340 -0.00580 -0.05735 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.89640 13.89800 -0.00160 -0.01151 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.75940 8.76050 -0.00110 -0.01256 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.38690 36.27990 0.10700 0.29493 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.62130 36.47710 0.14420 0.39532 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.40150 38.23660 0.16490 0.43126 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.04440 11.04340 0.00100 0.00906 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13450 10.12680 0.00770 0.07604 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.18950 13.37410 -0.18460 -1.38028 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.74090 10.87060 -0.12970 -1.19313 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.51000 10.65000 -0.14000 -1.31455 群益大印度基金-人民幣 12.59230 12.66930 -0.07700 -0.60777 群益大印度基金-美元 12.90260 12.95690 -0.05430 -0.41908 群益大印度基金-新臺幣 11.57000 11.63000 -0.06000 -0.51591 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.19410 12.42630 -0.23220 -1.86862 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.81130 13.03050 -0.21920 -1.68221 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.37000 11.58000 -0.21000 -1.81347 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.45960 11.67780 -0.21820 -1.86850 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.98780 11.17580 -0.18800 -1.68221 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.78000 9.96000 -0.18000 -1.80723 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.78500 9.97140 -0.18640 -1.86935 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.41930 9.58050 -0.16120 -1.68258 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.41000 9.58000 -0.17000 -1.77453 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.57070 9.75290 -0.18220 -1.86816 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.52160 9.68450 -0.16290 -1.68207 群益中小型股基金 45.46000 46.61000 -1.15000 -2.46728 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.93360 9.98170 -0.04810 -0.48188 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.04770 10.07720 -0.02950 -0.29274 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.90810 8.94530 -0.03720 -0.41586 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.89880 8.94190 -0.04310 -0.48200 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.00080 9.02730 -0.02650 -0.29355 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.98070 8.01400 -0.03330 -0.41552 群益中國高收益債券基金N-美元 10.02370 10.01280 0.01090 0.10886 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.42680 11.43190 -0.00510 -0.04461 群益中國高收益債券基金-美元 11.25460 11.24230 0.01230 0.10941 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.45030 10.44890 0.00140 0.01340 群益中國新機會基金N-人民幣 9.82940 0.00000 9.82940 0.00000 群益中國新機會基金N-美元 9.83370 9.99210 -0.15840 -1.58525 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.94000 10.11000 -0.17000 -1.68150 群益中國新機會基金-人民幣 8.71740 8.87470 -0.15730 -1.77245 群益中國新機會基金-美元 10.51470 10.68410 -0.16940 -1.58553 群益中國新機會基金-新臺幣 9.48000 9.65000 -0.17000 -1.76166 群益平衡王基金 19.34670 19.50150 -0.15480 -0.79379 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.79000 7.81000 -0.02000 -0.25608 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.69000 5.70000 -0.01000 -0.17544 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.68410 9.71760 -0.03350 -0.34474 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.07090 10.08650 -0.01560 -0.15466 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.86670 8.89730 -0.03060 -0.34392 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.22090 9.23520 -0.01430 -0.15484 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.26000 8.29000 -0.03000 -0.36188 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.98840 10.00170 -0.01330 -0.13298 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.83990 9.85430 -0.01440 -0.14613 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.57790 9.59070 -0.01280 -0.13346 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.50210 9.51600 -0.01390 -0.14607 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.04590 10.05930 -0.01340 -0.13321 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.14830 10.16310 -0.01480 -0.14562 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.74640 9.75950 -0.01310 -0.13423 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.08970 10.08370 0.00600 0.05950 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.47200 7.46750 0.00450 0.06026 群益全球關鍵生技基金-美元 14.70110 14.94890 -0.24780 -1.65765 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.71000 13.95000 -0.24000 -1.72043 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 群益印度中小基金N-美元 9.55040 9.58520 -0.03480 -0.36306 群益印度中小基金N-新臺幣 8.53000 8.57000 -0.04000 -0.46674 群益印度中小基金-人民幣 14.13660 14.21500 -0.07840 -0.55153 群益印度中小基金-美元 13.65960 13.70930 -0.04970 -0.36253 群益印度中小基金-新臺幣 14.93000 15.00000 -0.07000 -0.46667 群益多利策略組合基金 11.59000 11.60000 -0.01000 -0.08621 群益多重收益組合基金 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.46000 15.58000 -0.12000 -0.77022 群益安家基金 23.39760 23.98400 -0.58640 -2.44496 群益安穩貨幣市場基金 16.05540 16.05520 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 21.05000 21.58000 -0.53000 -2.45598 群益亞太中小基金 13.47000 13.50000 -0.03000 -0.22222 群益亞太新趨勢平衡基金 17.37000 17.46000 -0.09000 -0.51546 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.60550 9.59350 0.01200 0.12508 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.51170 7.50230 0.00940 0.12529 群益店頭市場基金 96.18000 99.19000 -3.01000 -3.03458 群益東方盛世基金 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 群益東協成長基金-人民幣 14.53490 14.55830 -0.02340 -0.16073 群益東協成長基金-美元 13.89980 13.89580 0.00400 0.02879 群益東協成長基金-新臺幣 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.19680 11.31910 -0.12230 -1.08047 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.77140 10.89200 -0.12060 -1.10723 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.04030 10.15730 -0.11700 -1.15188 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.09140 10.20160 -0.11020 -1.08022 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.71150 9.82020 -0.10870 -1.10690 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.05000 9.15550 -0.10550 -1.15231 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.85550 9.96310 -0.10760 -1.07999 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.88420 9.99470 -0.11050 -1.10559 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.90330 10.01880 -0.11550 -1.15283 群益長安基金 28.62000 29.26000 -0.64000 -2.18729 群益美國新創亮點基金-美元 14.28510 14.67440 -0.38930 -2.65292 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.04000 13.41000 -0.37000 -2.75913 群益真善美基金 17.17090 17.42030 -0.24940 -1.43166 群益馬拉松基金 119.36000 122.40000 -3.04000 -2.48366 群益深証中小板基金 15.16000 15.81000 -0.65000 -4.11132 群益創新科技基金 31.78000 32.65000 -0.87000 -2.66462 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.85270 9.99680 -0.14410 -1.44146 群益華夏盛世基金N-美元 9.87920 10.00460 -0.12540 -1.25342 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.72000 9.85000 -0.13000 -1.31980 群益華夏盛世基金-人民幣 10.72960 10.88650 -0.15690 -1.44123 群益華夏盛世基金-美元 10.89320 11.03150 -0.13830 -1.25368 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.98000 17.21000 -0.23000 -1.33643 群益奧斯卡基金 27.58000 28.27000 -0.69000 -2.44075 群益新興金鑽基金-美元 13.81850 13.89860 -0.08010 -0.57632 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652 群益葛萊美基金 23.36000 23.99000 -0.63000 -2.62609 群益道瓊美國地產ETF基金 18.00000 18.11000 -0.11000 -0.60740 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.63000 8.43000 0.20000 2.37248 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.75000 13.37000 -0.62000 -4.63725 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.58080 11.66290 -0.08210 -0.70394 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.47340 11.53030 -0.05690 -0.49348 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.28000 10.34000 -0.06000 -0.58027 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.32750 11.38810 -0.06060 -0.53213 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.76300 8.82530 -0.06230 -0.70593 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.49830 9.54550 -0.04720 -0.49447 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.51000 8.56000 -0.05000 -0.58411 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.07890 9.12740 -0.04850 -0.53137 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.55000 9.62000 -0.07000 -0.72765 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.28000 29.83000 -0.55000 -1.84378 德信中國精選成長基金 12.57000 12.73000 -0.16000 -1.25687 德信台灣主流中小基金 18.36000 18.77000 -0.41000 -2.18434 德信新興股票組合基金 11.78000 11.85000 -0.07000 -0.59072 德信萬保貨幣市場基金 11.91290 11.91270 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.64700 10.64890 -0.00190 -0.01784 德信數位時代基金 27.62000 28.14000 -0.52000 -1.84790 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.63980 11.63970 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.81000 17.22000 -0.41000 -2.38095 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.55000 17.92000 -0.37000 -2.06473 德銀遠東DWS全球神農基金 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.32000 7.38000 -0.06000 -0.81301 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.23000 10.32000 -0.09000 -0.87209 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.03140 9.96070 0.07070 0.70979 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.04690 13.95220 0.09470 0.67875 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.31100 8.31460 -0.00360 -0.04330 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.50910 11.49200 0.01710 0.14880 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.57470 11.56520 0.00950 0.08214 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.03170 13.03050 0.00120 0.00921 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.76000 18.07000 -0.31000 -1.71555 摩根中小基金 24.96000 25.58000 -0.62000 -2.42377 摩根中國A股基金 15.66000 15.87000 -0.21000 -1.32325 摩根中國A股基金(美元) 13.01000 13.17000 -0.16000 -1.21488 摩根中國亮點基金 14.42000 14.73000 -0.31000 -2.10455 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.18180 12.28680 -0.10500 -0.85458 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.30220 13.37270 -0.07050 -0.52719 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.68930 10.77190 -0.08260 -0.76681 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.43810 13.55400 -0.11590 -0.85510 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.11780 15.19820 -0.08040 -0.52901 摩根台灣金磚基金 20.79000 21.26000 -0.47000 -2.21072 摩根台灣增長基金 51.04000 51.99000 -0.95000 -1.82727 摩根平衡基金 27.93000 28.28000 -0.35000 -1.23762 摩根全球α基金 18.15000 18.51000 -0.36000 -1.94489 摩根全球平衡基金 15.53750 15.62030 -0.08280 -0.53008 摩根全球發現基金 12.15000 12.41000 -0.26000 -2.09508 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.72500 9.78650 -0.06150 -0.62842 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.56130 10.61830 -0.05700 -0.53681 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10630 10.16770 -0.06140 -0.60387 摩根多元入息成長基金-累積型 11.18240 11.25300 -0.07060 -0.62739 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.90380 10.91880 -0.01500 -0.13738 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.66800 13.68670 -0.01870 -0.13663 摩根亞洲基金 57.79000 58.62000 -0.83000 -1.41590 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.87530 8.87480 0.00050 0.00563 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.31690 10.30430 0.01260 0.12228 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.24630 9.24120 0.00510 0.05519 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57760 12.57680 0.00080 0.00636 摩根東方內需機會基金 18.29000 18.56000 -0.27000 -1.45474 摩根東方科技基金 38.15000 38.39000 -0.24000 -0.62516 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.49000 11.52000 -0.03000 -0.26042 摩根金龍收成基金 23.51000 23.99000 -0.48000 -2.00083 摩根第一貨幣市場基金 15.05910 15.05890 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.51000 14.16000 0.35000 2.47175 摩根新金磚五國基金 12.22000 12.42000 -0.20000 -1.61031 摩根新絲路基金 11.00000 11.15000 -0.15000 -1.34529 摩根新興35基金 14.16000 14.36000 -0.20000 -1.39276 摩根新興日本基金 24.99000 24.49000 0.50000 2.04165 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.93050 7.93040 0.00010 0.00126 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.98370 10.98360 0.00010 0.00091 摩根新興科技基金 59.30000 60.72000 -1.42000 -2.33860 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.47840 8.47810 0.00030 0.00354 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.58490 10.58440 0.00050 0.00472 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.13480 9.17970 -0.04490 -0.48912 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.18780 10.21190 -0.02410 -0.23600 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.77880 9.81630 -0.03750 -0.38202 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.29880 10.34940 -0.05060 -0.48892 摩根龍揚基金 35.14000 35.86000 -0.72000 -2.00781 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.77000 9.98000 -0.21000 -2.10421 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.91000 11.12000 -0.21000 -1.88849 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.83000 11.05000 -0.22000 -1.99095 摩根環球股票收益基金-累積型 10.57000 10.79000 -0.22000 -2.03892 摩根總收益組合基金-月配息型 9.39320 9.39910 -0.00590 -0.06277 摩根總收益組合基金-累積型 11.21720 11.22430 -0.00710 -0.06326 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.64000 26.26000 -0.62000 -2.36101 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72940 11.72340 0.00600 0.05118 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.11670 11.11470 0.00200 0.01799 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.23210 10.22840 0.00370 0.03617 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.49090 10.48560 0.00530 0.05055 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.96200 9.96020 0.00180 0.01807 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.16310 9.15970 0.00340 0.03712 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.87920 10.99240 -0.11320 -1.02980 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.34530 10.46580 -0.12050 -1.15137 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.93270 9.98570 -0.05300 -0.53076 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.53440 9.59720 -0.06280 -0.65436 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.80930 9.86170 -0.05240 -0.53135 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.41580 9.47780 -0.06200 -0.65416 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.74450 11.77260 -0.02810 -0.23869 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.57770 11.60790 -0.03020 -0.26017 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.25600 10.29130 -0.03530 -0.34301 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.28050 11.30760 -0.02710 -0.23966 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.10320 11.13210 -0.02890 -0.25961 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.83850 9.87240 -0.03390 -0.34338 聯邦金鑽平衡基金 23.32210 23.70390 -0.38180 -1.61071 聯邦貨幣市場基金 13.14050 13.14040 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.77540 10.78380 -0.00840 -0.07789 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.34510 8.35160 -0.00650 -0.07783 聯邦精選科技基金 12.83000 13.16000 -0.33000 -2.50760 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.05290 16.05820 -0.00530 -0.03300 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.55260 12.64090 -0.08830 -0.69853 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.27860 12.39070 -0.11210 -0.90471 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.83680 11.94490 -0.10810 -0.90499 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73050 11.70680 0.02370 0.20245 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.06590 11.05060 0.01530 0.13845 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.68850 10.66690 0.02160 0.20250 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.77200 8.75990 0.01210 0.13813 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.42000 38.18000 -0.76000 -1.99057 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.65000 15.66000 -0.01000 -0.06386 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.19000 13.19000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.84000 13.84000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.00000 13.01000 -0.01000 -0.07686 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.19000 8.20000 -0.01000 -0.12195 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 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