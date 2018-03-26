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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/03/23  107/03/22  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.33130   10.33010   0.00120    0.01162
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.64750    9.64910  -0.00160   -0.01658
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.83560    9.83520   0.00040    0.00407
中國信託台灣活力基金                                             14.35000   14.63000  -0.28000   -1.91388
中國信託台灣優勢基金                                             17.03000   17.40000  -0.37000   -2.12644
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.39000    9.36000   0.03000    0.32051
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.56000    8.59000  -0.03000   -0.34924
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.04000    9.24000  -0.20000   -2.16450
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.56000    9.77000  -0.21000   -2.14944
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.63380    9.64630  -0.01250   -0.12958
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.20520    9.21710  -0.01190   -0.12911
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.14760   10.15570  -0.00810   -0.07976
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.69480    9.70250  -0.00770   -0.07936
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.01960   10.19350  -0.17390   -1.70599
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.83640    8.98980  -0.15340   -1.70638
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.17440   11.26050  -0.08610   -0.76462
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.21300   10.29170  -0.07870   -0.76469
中國信託智能運動基金-台幣                                         9.95000   10.10000  -0.15000   -1.48515
中國信託智能運動基金-美元                                        10.24000   10.38000  -0.14000   -1.34875
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96610   10.96600   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.55650    9.55380   0.00270    0.02826
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.39580    9.39320   0.00260    0.02768
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.76290    9.75650   0.00640    0.06560
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.59440    9.58800   0.00640    0.06675
中國信託精穩基金                                                 17.58730   17.90670  -0.31940   -1.78369
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.49000   10.66000  -0.17000   -1.59475
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.23000   10.39000  -0.16000   -1.53994
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.24000   11.41000  -0.17000   -1.48992
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.00000   11.16000  -0.16000   -1.43369
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元大2001基金                                                     64.54000   66.15000  -1.61000   -2.43386
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.23210   37.17010   0.06200    0.16680
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.24800   11.24690   0.00110    0.00978
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.63620   10.70710  -0.07090   -0.66218
元大上證50基金                                                   32.13000   33.01000  -0.88000   -2.66586
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.33000   13.46000  -0.13000   -0.96582
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.19000   12.39000  -0.20000   -1.61421
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.46000   13.44000   0.02000    0.14881
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.68200   13.73900  -0.05700   -0.41488
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.46000   17.55400  -0.09400   -0.53549
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.51100   11.59100  -0.08000   -0.69019
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.35800   11.51400  -0.15600   -1.35487
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.26000    3.28000  -0.02000   -0.60976
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.94000   15.12000  -0.18000   -1.19048
元大中國高收益點心債券基金                                       11.20870   11.20870   0.00000    0.00000
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.66220   45.63210   0.03010    0.06596
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.34500   10.33390   0.01110    0.10741
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.64940    9.63910   0.01030    0.10686
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.76640    9.82190  -0.05550   -0.56506
元大巴西指數基金                                                  6.70300    6.81100  -0.10800   -1.58567
元大巴菲特基金                                                   29.68000   30.18000  -0.50000   -1.65673
元大日經225基金                                                  25.93000   27.17000  -1.24000   -4.56386
元大台商收成基金                                                 24.04000   24.46000  -0.42000   -1.71709
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.90000   12.61000   0.29000    2.29976
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.04000   37.81000  -1.77000   -4.68130
元大台灣中型100基金                                              32.10000   32.66000  -0.56000   -1.71464
元大台灣加權股價指數基金                                         24.89500   25.31600  -0.42100   -1.66298
元大台灣卓越50基金                                               82.19000   83.82000  -1.63000   -1.94464
元大台灣金融基金                                                 16.71000   16.99000  -0.28000   -1.64803
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.44000   30.88000  -0.44000   -1.42487
元大台灣高股息基金                                               25.84000   26.22000  -0.38000   -1.44928
元大台灣電子科技基金                                             36.37000   37.20000  -0.83000   -2.23118
元大全球ETF成長組合基金                                           9.98000   10.17000  -0.19000   -1.86824
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.30000   14.52000  -0.22000   -1.51515
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.10000   12.87000   0.23000    1.78710
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.24000    9.07000   0.17000    1.87431
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.54000   12.30000   0.24000    1.95122
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.77700   12.54000   0.23700    1.88995
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.99000    9.07000  -0.08000   -0.88203
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.88000    6.95000  -0.07000   -1.00719
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 7.97000    7.95000   0.02000    0.25157
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.30000    6.28000   0.02000    0.31847
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.10900   10.25200  -0.14300   -1.39485
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.44000   10.60000  -0.16000   -1.50943
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.48000    9.63000  -0.15000   -1.55763
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.30270   10.29440   0.00830    0.08063
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.55820    9.55040   0.00780    0.08167
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.15330    9.15520  -0.00190   -0.02075
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.54290    8.54470  -0.00180   -0.02107
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.14000   14.32000  -0.18000   -1.25698
元大全球農業商機基金                                             15.80000   16.11000  -0.31000   -1.92427
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
元大印尼指數基金                                                  9.17100    9.32600  -0.15500   -1.66202
元大印度指數基金                                                  9.32700    9.40200  -0.07500   -0.79770
元大印度基金                                                     12.10000   12.18000  -0.08000   -0.65681
元大多多基金                                                     19.07000   19.61000  -0.54000   -2.75370
元大多福基金                                                     56.17000   57.39000  -1.22000   -2.12581
元大亞太成長基金                                                 10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.53880    8.58110  -0.04230   -0.49294
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.13060    7.16590  -0.03530   -0.49261
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.08400   10.04600   0.03800    0.37826
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.06300   10.04200   0.02100    0.20912
元大卓越基金                                                     50.57000   51.65000  -1.08000   -2.09100
元大店頭基金                                                      8.96000    9.14000  -0.18000   -1.96937
元大泛歐成長基金                                                  9.25000    9.46000  -0.21000   -2.21987
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.18480   10.18430   0.00050    0.00491
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.01110    9.00550   0.00560    0.06218
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  29.97570   30.01420  -0.03850   -0.12827
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.01000   35.66000   0.35000    0.98149
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.25490   19.47360  -0.21870   -1.12306
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.96170   18.55520   0.40650    2.19076
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.79130   36.65370   0.13760    0.37541
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.49030   20.58810  -0.09780   -0.47503
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.06000   17.89690   0.16310    0.91133
元大高科技基金                                                   17.80000   18.28000  -0.48000   -2.62582
元大得利貨幣市場基金                                             16.22370   16.22350   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96100   11.96090   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.49000   14.86000  -0.37000   -2.48991
元大華夏中小基金                                                  8.83000    8.95000  -0.12000   -1.34078
元大新中國基金-人民幣                                            12.27000   12.34000  -0.07000   -0.56726
元大新中國基金-美元                                              12.48400   12.62800  -0.14400   -1.14032
元大新中國基金-新台幣                                            11.75000   11.90000  -0.15000   -1.26050
元大新主流基金                                                   25.16000   25.91000  -0.75000   -2.89464
元大新東協平衡基金-美元                                          10.27400   10.32800  -0.05400   -0.52285
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.47000    9.53000  -0.06000   -0.62959
元大新興市場ESG策略基金                                          13.32000   13.58000  -0.26000   -1.91458
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.75820   10.74650   0.01170    0.10887
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.82190   10.86980  -0.04790   -0.44067
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.74660   10.80750  -0.06090   -0.56350
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.58610    9.64050  -0.05440   -0.56429
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.88620    9.87190   0.01430    0.14486
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.63490    9.62100   0.01390    0.14448
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.49440    9.49240   0.00200    0.02107
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.25640    9.25450   0.00190    0.02053
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.66510    9.65210   0.01300    0.13469
元大新興亞洲基金                                                 12.07000   12.27000  -0.20000   -1.62999
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.74270    9.76050  -0.01780   -0.18237
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.73300    9.75070  -0.01770   -0.18153
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.46450    9.49350  -0.02900   -0.30547
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.45490    9.48390  -0.02900   -0.30578
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07550   15.07530   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     37.31000   38.24000  -0.93000   -2.43201
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-美元                                         9.70000    9.75900  -0.05900   -0.60457
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.67000    9.74000  -0.07000   -0.71869
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.27000   13.89000   0.38000    2.73578
元大滬深300單日正向2倍基金                                       17.01000   17.98000  -0.97000   -5.39488
元大精準中小基金                                                 22.37000   22.82000  -0.45000   -1.97195
元大摩臺基金                                                     38.40000   39.18000  -0.78000   -1.99081
元大標普500基金                                                  23.15000   23.80000  -0.65000   -2.73109
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.97000   13.60000   0.37000    2.72059
元大標普500單日正向2倍基金                                       29.83000   31.61000  -1.78000   -5.63113
元大標智滬深300基金                                              18.57000   19.22000  -0.65000   -3.38189
元大歐洲50基金                                                   23.74000   24.12000  -0.38000   -1.57546
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.53000    9.55660  -0.02660   -0.27834
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.12860   10.12830   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     52.62000   54.26000  -1.64000   -3.02248
元大韓國KOSPI200基金                                             23.18000   24.13000  -0.95000   -3.93701
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.35000   15.65000  -0.30000   -1.91693
日盛上選基金                                                     32.23000   33.09000  -0.86000   -2.59897
日盛小而美基金                                                   19.02000   19.39000  -0.37000   -1.90820
日盛中國內需動力基金                                             11.68000   11.81000  -0.13000   -1.10076
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.71500   11.70520   0.00980    0.08372
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.04210   10.03370   0.00840    0.08372
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.05370   12.04980   0.00390    0.03237
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.32620   10.32290   0.00330    0.03197
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.78520   10.78610  -0.00090   -0.00834
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.22370    9.22450  -0.00080   -0.00867
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.62000   12.85000  -0.23000   -1.78988
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        13.08000   13.30000  -0.22000   -1.65414
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.77000   13.00000  -0.23000   -1.76923
日盛日盛基金                                                     13.05000   13.41000  -0.36000   -2.68456
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
日盛全球抗暖化基金                                               10.10000   10.26000  -0.16000   -1.55945
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.00270   10.01340  -0.01070   -0.10686
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.60050    9.61080  -0.01030   -0.10717
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.71760    9.73260  -0.01500   -0.15412
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.32950    9.34400  -0.01450   -0.15518
日盛全球新興債券基金A                                            10.85260   10.85580  -0.00320   -0.02948
日盛全球新興債券基金B                                             8.59750    8.60000  -0.00250   -0.02907
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.43690    2.43510   0.00180    0.07392
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.73600    1.73470   0.00130    0.07494
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38210    0.38200   0.00010    0.02618
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27330    0.27320   0.00010    0.03660
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.54620   12.54580   0.00040    0.00319
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.81900    8.81860   0.00040    0.00454
日盛亞洲機會基金                                                  7.80000    7.86000  -0.06000   -0.76336
日盛首選基金                                                     16.87000   17.22000  -0.35000   -2.03252
日盛高科技基金                                                   17.03000   17.50000  -0.47000   -2.68571
日盛貨幣市場基金                                                 14.74210   14.74200   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   37.47000   38.47000  -1.00000   -2.59943
日盛精選五虎基金                                                 37.11000   37.78000  -0.67000   -1.77343
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46010   13.46000   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               35.37000   36.60000  -1.23000   -3.36066
台新MSCI中國基金                                                 22.30000   22.94000  -0.64000   -2.78989
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.29000   17.86000   0.43000    2.40761
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.54000   21.55000  -1.01000   -4.68677
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13630   14.13610   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.82980    9.79920   0.03060    0.31227
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.83930   10.86700  -0.02770   -0.25490
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.82050    9.85780  -0.03730   -0.37838
台新中國通基金                                                   47.15000   48.04000  -0.89000   -1.85262
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.44100   16.70000  -0.25900   -1.55090
台新中國精選中小基金                                             12.22000   12.42000  -0.20000   -1.61031
台新主流基金                                                     23.90000   24.37000  -0.47000   -1.92860
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    17.92000   18.00000  -0.08000   -0.44444
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.61810    0.62010  -0.00200   -0.32253
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.66000   13.72000  -0.06000   -0.43732
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47060    0.47210  -0.00150   -0.31773
台新台灣中小基金                                                 37.45000   38.28000  -0.83000   -2.16823
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.31700    9.31880  -0.00180   -0.01932
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.37680    9.39530  -0.01850   -0.19691
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.34000    8.37000  -0.03000   -0.35842
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.33350   10.35400  -0.02050   -0.19799
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.18000    9.21000  -0.03000   -0.32573
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.78160   10.84640  -0.06480   -0.59743
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.75000    9.82000  -0.07000   -0.71283
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.44320   11.51210  -0.06890   -0.59850
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.34000   10.42000  -0.08000   -0.76775
台新印度基金                                                     14.98000   15.07000  -0.09000   -0.59721
台新亞美短期債券基金                                             10.83950   10.83370   0.00580    0.05354
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.81840    8.82120  -0.00280   -0.03174
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30910    0.30890   0.00020    0.06475
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.95080   11.95470  -0.00390   -0.03262
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41270    0.41230   0.00040    0.09702
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07250   11.07240   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.34800   30.55830  -0.21030   -0.68819
台新智慧生活基金-美元                                            10.30080   10.48230  -0.18150   -1.73149
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.01000   10.20000  -0.19000   -1.86275
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.39860    9.37120   0.02740    0.29239
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.08080    9.06550   0.01530    0.16877
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.85570    9.82700   0.02870    0.29205
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.52920    9.51320   0.01600    0.16819
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.39710   10.37380   0.02330    0.22460
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35130    0.35010   0.00120    0.34276
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.93330    7.91550   0.01780    0.22488
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28130    0.28030   0.00100    0.35676
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.46000    6.58000  -0.12000   -1.82371
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.01300   10.20400  -0.19100   -1.87181
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.42000   19.95000  -0.53000   -2.65664
未來資產全球大消費基金                                           14.58000   14.89000  -0.31000   -2.08193
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.56000    8.56000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.90280   11.90330  -0.00050   -0.00420
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.79560    9.79600  -0.00040   -0.00408
未來資產亞洲新富基金                                             21.64000   21.93000  -0.29000   -1.32239
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54580   12.54570   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               12.05000   12.39000  -0.34000   -2.74415
未來資產新興市場債券基金A                                         8.93560    8.93020   0.00540    0.06047
未來資產新興市場債券基金B                                         6.96690    6.96270   0.00420    0.06032
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.53000   11.57000  -0.04000   -0.34572
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.95280   10.95180   0.00100    0.00913
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.04090   10.03410   0.00680    0.06777
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.45480    9.45580  -0.00100   -0.01058
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.55910   10.56020  -0.00110   -0.01042
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.52430    8.51420   0.01010    0.11863
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.58110    9.56980   0.01130    0.11808
永豐中小基金                                                     49.97000   51.18000  -1.21000   -2.36420
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.89200    1.89250  -0.00050   -0.02642
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.44140    2.44200  -0.00060   -0.02457
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.86170    8.85860   0.00310    0.03499
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.09030   11.08640   0.00390    0.03518
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.89000    5.00000  -0.11000   -2.20000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.58000   23.05000  -0.47000   -2.03905
永豐主流品牌基金                                                 16.13000   16.29000  -0.16000   -0.98220
永豐永豐基金                                                     33.67000   34.39000  -0.72000   -2.09363
永豐亞洲民生消費基金                                             12.48000   12.63000  -0.15000   -1.18765
永豐南非幣2021保本基金                                           12.81480   12.80060   0.01420    0.11093
永豐高科技基金                                                   23.09000   23.73000  -0.64000   -2.69701
永豐貨幣市場基金                                                 13.85820   13.85800   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.10610    2.10740  -0.00130   -0.06169
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.48190    2.47860   0.00330    0.13314
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.98920    7.98970  -0.00050   -0.00626
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.49250   10.49310  -0.00060   -0.00572
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.54560    7.53780   0.00780    0.10348
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.37060   11.35890   0.01170    0.10300
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.95000    9.02000  -0.07000   -0.77605
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.76000   19.94000  -0.18000   -0.90271
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.86000   54.78000  -0.92000   -1.67945
永豐領航科技基金                                                 38.74000   39.60000  -0.86000   -2.17172
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.49000   12.43000   0.06000    0.48270
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.01000   11.96000   0.05000    0.41806
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.96000   10.09000  -0.13000   -1.28840
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.74000    9.91000  -0.17000   -1.71544
永豐趨勢平衡基金                                                 46.92000   47.51000  -0.59000   -1.24184
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.40060   11.39950   0.00110    0.00965
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.75740    9.75500   0.00240    0.02460
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.75740    9.75500   0.00240    0.02460
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.70840    9.70560   0.00280    0.02885
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.71200    9.70920   0.00280    0.02884
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.76750    9.76450   0.00300    0.03072
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.89470    9.89170   0.00300    0.03033
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.69190    9.68990   0.00200    0.02064
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.78010    9.77810   0.00200    0.02045
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.96000   12.11000  -0.15000   -1.23865
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.05000   11.23000  -0.18000   -1.60285
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.12000   12.30000  -0.18000   -1.46341
兆豐國際中小基金                                                 14.67000   15.04000  -0.37000   -2.46011
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.39000   15.63000  -0.24000   -1.53551
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.15000   21.55000  -0.40000   -1.85615
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.68000   22.07000  -0.39000   -1.76710
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.03000   12.28000  -0.25000   -2.03583
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.84000   13.11000  -0.27000   -2.05950
兆豐國際生命科學基金                                             14.79000   15.17000  -0.38000   -2.50494
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.14210   10.23690  -0.09480   -0.92606
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.69120   10.78430  -0.09310   -0.86329
兆豐國際全球高股息基金                                           11.31000   11.61000  -0.30000   -2.58398
兆豐國際全球基金                                                 31.25000   31.92000  -0.67000   -2.09900
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.18750   10.18700   0.00050    0.00491
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.41310    9.40720   0.00590    0.06272
兆豐國際國民基金                                                 23.22000   23.42000  -0.20000   -0.85397
兆豐國際第一基金                                                 13.11000   13.43000  -0.32000   -2.38273
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.94280    9.95250  -0.00970   -0.09746
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.01750    8.02540  -0.00790   -0.09844
兆豐國際萬全基金                                                 20.41000   20.74000  -0.33000   -1.59113
兆豐國際電子基金                                                 25.72000   26.27000  -0.55000   -2.09364
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.86000    8.00000  -0.14000   -1.75000
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.96000   22.32000  -0.36000   -1.61290
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.30000   16.94000   0.36000    2.12515
兆豐國際豐台灣基金                                               31.79000   32.12000  -0.33000   -1.02740
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.47900   12.47880   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.38000   11.53000  -0.15000   -1.30095
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.13200   11.14330  -0.01130   -0.10141
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.95320   11.96300  -0.00980   -0.08192
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.75690   10.76880  -0.01190   -0.11050
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.56540   11.57300  -0.00760   -0.06567
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.32960    8.33800  -0.00840   -0.10074
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.73400    9.74140  -0.00740   -0.07596
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.21370    9.22390  -0.01020   -0.11058
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.26600    9.27150  -0.00550   -0.05932
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.54850    9.55900  -0.01050   -0.10984
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.03000   10.11000  -0.08000   -0.79130
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.38000   11.46000  -0.08000   -0.69808
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.36000    9.44000  -0.08000   -0.84746
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.79000   10.86000  -0.07000   -0.64457
合庫全球新興市場基金                                              9.73000    9.84000  -0.11000   -1.11789
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.56000   10.60000  -0.04000   -0.37736
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.89000   10.93000  -0.04000   -0.36597
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.46000   10.50000  -0.04000   -0.38095
合庫貨幣市場基金                                                 10.11140   10.11120   0.00020    0.00198
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.86040    9.85590   0.00450    0.04566
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.14510   10.14050   0.00460    0.04536
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.32320   10.32340  -0.00020   -0.00194
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.95000   11.94090   0.00910    0.07621
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.85630   13.84080   0.01550    0.11199
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.44360    9.43880   0.00480    0.05085
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.08610   10.08160   0.00450    0.04464
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.28150    8.28170  -0.00020   -0.00241
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.43400    9.42650   0.00750    0.07956
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.70170   10.68930   0.01240    0.11600
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.58000   10.73000  -0.15000   -1.39795
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.22000   10.38000  -0.16000   -1.54143
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.44000   10.57000  -0.13000   -1.22990
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.09000   10.22000  -0.13000   -1.27202
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.85890   10.85800   0.00090    0.00829
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.66470   10.64400   0.02070    0.19448
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.93130    9.92420   0.00710    0.07154
安聯中國東協基金                                                 16.18000   16.44000  -0.26000   -1.58151
安聯中國策略基金                                                 16.06000   16.27000  -0.21000   -1.29072
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.88000   15.11000  -0.23000   -1.52217
安聯中華新思路基金-美元                                          15.09000   15.29000  -0.20000   -1.30804
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.38000   13.58000  -0.20000   -1.47275
安聯台灣大壩基金                                                 25.12000   25.69000  -0.57000   -2.21876
安聯台灣科技基金                                                 44.32000   45.35000  -1.03000   -2.27122
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.46840   12.46830   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 28.59000   29.20000  -0.61000   -2.08904
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08680   10.08970  -0.00290   -0.02874
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.05810   15.06190  -0.00380   -0.02523
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.76500    9.76740  -0.00240   -0.02457
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.53000   11.71000  -0.18000   -1.53715
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.17000   11.35000  -0.18000   -1.58590
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.04020   12.04640  -0.00620   -0.05147
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.09270   10.10050  -0.00780   -0.07722
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.25020   12.25810  -0.00790   -0.06445
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.68430    9.68930  -0.00500   -0.05160
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.51240    9.51970  -0.00730   -0.07668
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.23200    9.23790  -0.00590   -0.06387
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.94000   12.04000  -0.10000   -0.83056
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.20000   11.31000  -0.11000   -0.97259
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.72000   10.84000  -0.12000   -1.10701
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.88000   10.97000  -0.09000   -0.82042
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.66000    9.75000  -0.09000   -0.92308
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.79000   11.90000  -0.11000   -0.92437
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.65000   10.76000  -0.11000   -1.02230
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.79000   10.89000  -0.10000   -0.91827
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.77000    9.87000  -0.10000   -1.01317
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.80350   11.81470  -0.01120   -0.09480
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.87020   10.88100  -0.01080   -0.09926
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.54490   10.55580  -0.01090   -0.10326
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.08550    9.09290  -0.00740   -0.08138
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.88550    8.89430  -0.00880   -0.09894
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.59410    8.60300  -0.00890   -0.10345
安聯全球人口趨勢基金                                             11.06000   11.30000  -0.24000   -2.12389
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.54000    9.77000  -0.23000   -2.35415
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.93000   34.78000  -0.85000   -2.44393
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.92000    8.08000  -0.16000   -1.98020
安聯全球計量平衡基金                                             12.63000   12.70000  -0.07000   -0.55118
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.06190   12.06160   0.00030    0.00249
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.55310   10.55290   0.00020    0.00190
安聯全球新興市場基金                                             19.00000   19.29000  -0.29000   -1.50337
安聯全球農金趨勢基金                                              9.25000    9.48000  -0.23000   -2.42616
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.54000    9.77000  -0.23000   -2.35415
安聯亞洲動態策略基金                                             25.08000   25.42000  -0.34000   -1.33753
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00170    9.99500   0.00670    0.06703
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.85380    9.84720   0.00660    0.06702
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.17260   84.14830   0.02430    0.02888
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.84370   12.84980  -0.00610   -0.04747
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.25100   67.23610   0.01490    0.02216
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.18040   10.18530  -0.00490   -0.04811
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.50800    2.50620   0.00180    0.07182
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.55320   10.55940  -0.00620   -0.05872
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.10400    2.10130   0.00270    0.12849
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.87980    8.88510  -0.00530   -0.05965
宏利台灣動力基金                                                 30.37000   31.08000  -0.71000   -2.28443
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.46520   10.55140  -0.08620   -0.81695
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.69990    9.79180  -0.09190   -0.93854
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.40360    8.47260  -0.06900   -0.81439
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.03680    8.11120  -0.07440   -0.91725
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.02000   10.18000  -0.16000   -1.57171
宏利全球債券組合基金                                             13.02860   13.03640  -0.00780   -0.05983
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.79300    2.78990   0.00310    0.11112
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.80090   11.79260   0.00830    0.07038
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.86170    8.85440   0.00730    0.08244
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.30190    2.29670   0.00520    0.22641
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.59980   10.60410  -0.00430   -0.04055
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.45140    4.47690  -0.02550   -0.56959
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.72180    0.72670  -0.00490   -0.67428
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.41000   20.56000  -0.15000   -0.72957
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.57740   11.59000  -0.01260   -0.10871
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.35500   10.36930  -0.01430   -0.13791
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                              9.95550    9.97260  -0.01710   -0.17147
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.14480    9.15740  -0.01260   -0.13759
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.66930    8.68140  -0.01210   -0.13938
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.42990    8.44590  -0.01600   -0.18944
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.69050    8.70260  -0.01210   -0.13904
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.83170    2.83050   0.00120    0.04240
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41430    0.41420   0.00010    0.02414
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.42590   12.42820  -0.00230   -0.01851
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.94590    0.94540   0.00050    0.05289
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.74240    7.74450  -0.00210   -0.02712
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.17160    2.17070   0.00090    0.04146
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31230    0.31220   0.00010    0.03203
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.52340    9.52670  -0.00330   -0.03464
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35240    0.35250  -0.00010   -0.02837
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62350   13.62340   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.94000    3.00000  -0.06000   -2.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.88000   13.14000  -0.26000   -1.97869
宏利臺灣股息收益基金                                             27.91000   28.48000  -0.57000   -2.00140
宏利澳幣保本基金                                                 11.88240   11.88740  -0.00500   -0.04206
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.11000   10.14000  -0.03000   -0.29586
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.64000    9.68000  -0.04000   -0.41322
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.96000   10.99000  -0.03000   -0.27298
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.63000   11.65000  -0.02000   -0.17167
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        12.14000   12.19000  -0.05000   -0.41017
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.42000   10.47000  -0.05000   -0.47755
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.86000   11.92000  -0.06000   -0.50336
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.14100   10.07710   0.06390    0.63411
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.19670   10.18870   0.00800    0.07852
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.05830    9.06240  -0.00410   -0.04524
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.49010   10.49490  -0.00480   -0.04574
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.73000    8.80000  -0.07000   -0.79545
貝萊德新台幣基金                                                 12.92080   12.92080   0.00000    0.00000
貝萊德寶利基金                                                   25.07000   25.58000  -0.51000   -1.99375
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.10060   11.10330  -0.00270   -0.02432
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.96320   10.00300  -0.03980   -0.39788
保德信大中華基金                                                 31.59000   32.18000  -0.59000   -1.83344
保德信中小型股基金                                               42.88000   43.97000  -1.09000   -2.47896
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.89000   10.97000  -0.08000   -0.72926
保德信中國中小基金-美元                                          11.38000   11.50000  -0.12000   -1.04348
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.39000   10.51000  -0.12000   -1.14177
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.87960    9.96030  -0.08070   -0.81022
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.84920    9.92970  -0.08050   -0.81070
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.99080   10.07100  -0.08020   -0.79635
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.65010   10.73560  -0.08550   -0.79642
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.63000   10.78000  -0.15000   -1.39147
保德信中國品牌基金-美元                                          10.44000   10.60000  -0.16000   -1.50943
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.41000   11.58000  -0.17000   -1.46805
保德信台商全方位基金                                             33.80000   34.58000  -0.78000   -2.25564
保德信全球中小基金                                               28.73000   29.25000  -0.52000   -1.77778
保德信全球消費商機基金                                           17.13000   17.33000  -0.20000   -1.15407
保德信全球基礎建設基金                                           11.48000   11.61000  -0.13000   -1.11972
保德信全球資源基金                                                7.33000    7.48000  -0.15000   -2.00535
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.35000    9.55000  -0.20000   -2.09424
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.31000   29.96000  -0.65000   -2.16956
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.98440   10.03240  -0.04800   -0.47845
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.62880   10.68020  -0.05140   -0.48126
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               8.95250    9.00680  -0.05430   -0.60288
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.52420    9.58210  -0.05790   -0.60425
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.41080    8.41320  -0.00240   -0.02853
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.84350   10.84650  -0.00300   -0.02766
保德信亞太基金                                                   22.52000   22.83000  -0.31000   -1.35786
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.63910    8.63990  -0.00080   -0.00926
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.21370   11.21470  -0.00100   -0.00892
保德信店頭市場基金                                               33.42000   34.21000  -0.79000   -2.30927
保德信拉丁美洲基金                                                7.53000    7.60000  -0.07000   -0.92105
保德信金平衡基金                                                 29.22000   29.61000  -0.39000   -1.31712
保德信金滿意基金                                                 40.27000   41.13000  -0.86000   -2.09093
保德信科技島基金                                                 24.53000   25.09000  -0.56000   -2.23196
保德信高成長基金                                                 85.92000   88.05000  -2.13000   -2.41908
保德信第一基金                                                   25.47000   26.03000  -0.56000   -2.15136
保德信貨幣市場基金                                               15.73850   15.73840   0.00010    0.00064
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.63190   10.76150  -0.12960   -1.20429
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.23610   10.37380  -0.13770   -1.32738
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.92490   11.03730  -0.11240   -1.01836
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.84540    9.95920  -0.11380   -1.14266
保德信新世紀基金                                                 10.01000   10.15000  -0.14000   -1.37931
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.31130    8.32890  -0.01760   -0.21131
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.91390   10.93690  -0.02300   -0.21030
保德信新興趨勢組合基金                                           11.65000   12.05000  -0.40000   -3.31950
保德信瑞騰基金                                                   15.52090   15.52070   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                               10.04000   10.24000  -0.20000   -1.95313
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.95320    9.95040   0.00280    0.02814
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.02880   10.02600   0.00280    0.02793
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.87930    9.88350  -0.00420   -0.04250
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.89410    9.89780  -0.00370   -0.03738
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.88260    9.87030   0.01230    0.12462
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.85010    9.84960   0.00050    0.00508
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.99110    1.98930   0.00180    0.09048
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.64960    2.64720   0.00240    0.09066
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31410    0.31410   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45340    0.45350  -0.00010   -0.02205
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.80730    8.81650  -0.00920   -0.10435
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.83680   11.85000  -0.01320   -0.11139
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.72200    9.71250   0.00950    0.09781
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.65670   11.64680   0.00990    0.08500
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.24020    9.24120  -0.00100   -0.01082
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.11350   11.11470  -0.00120   -0.01080
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.30280   10.29840   0.00440    0.04273
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.12560   10.12920  -0.00360   -0.03554
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.26880   10.26700   0.00180    0.01753
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.67820   10.67650   0.00170    0.01592
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.15170   10.15810  -0.00640   -0.06300
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                  10.00220   10.00150   0.00070    0.00700
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.15600   10.15510   0.00090    0.00886
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.93940    9.94620  -0.00680   -0.06837
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.00100   10.00820  -0.00720   -0.07194
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.87260   10.83890   0.03370    0.31092
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.57080    6.56800   0.00280    0.04263
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.95290   10.94820   0.00470    0.04293
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63440   11.63440   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.02000   19.49000  -0.47000   -2.41149
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4308.150004414.41000 -106.26000  -2.40712
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.72800   10.77720  -0.04920   -0.45652
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.16340   12.21070  -0.04730   -0.38737
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.42550   11.46670  -0.04120   -0.35930
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.67510    9.71960  -0.04450   -0.45784
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.50930   10.55010  -0.04080   -0.38673
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.30280   10.34000  -0.03720   -0.35977
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.08010   11.13100  -0.05090   -0.45728
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   12.08240   12.12930  -0.04690   -0.38667
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     12.01150   12.05480  -0.04330   -0.35919
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.98000    7.03000  -0.05000   -0.71124
柏瑞巨人基金                                                     12.89000   13.08000  -0.19000   -1.45260
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63520   13.63510   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.86000   16.04000  -0.18000   -1.12219
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.23980   13.26080  -0.02100   -0.15836
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.83740   11.84910  -0.01170   -0.09874
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.51180   12.52480  -0.01300   -0.10379
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.11390    9.12830  -0.01440   -0.15775
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.84580    6.85660  -0.01080   -0.15751
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.05680    9.06580  -0.00900   -0.09927
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.70060    8.70510  -0.00450   -0.05169
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.09310   11.10470  -0.01160   -0.10446
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.57910    8.58920  -0.01010   -0.11759
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.01290   12.02480  -0.01190   -0.09896
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.46990   11.48810  -0.01820   -0.15842
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.58100   11.58700  -0.00600   -0.05178
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.38960   11.40140  -0.01180   -0.10350
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.07240    9.08680  -0.01440   -0.15847
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.11840   10.12850  -0.01010   -0.09972
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.94500    9.95010  -0.00510   -0.05126
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.86690    9.87720  -0.01030   -0.10428
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.70310    9.71440  -0.01130   -0.11632
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                    9.99210   10.01120  -0.01910   -0.19079
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.99520   10.01120  -0.01600   -0.15982
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.95680    9.97120  -0.01440   -0.14442
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.02060   10.04130  -0.02070   -0.20615
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.99210   10.01120  -0.01910   -0.19079
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.99520   10.01120  -0.01600   -0.15982
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.95680    9.97120  -0.01440   -0.14442
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                             10.02060   10.04130  -0.02070   -0.20615
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                   9.97310    9.99200  -0.01890   -0.18915
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.99520   10.01120  -0.01600   -0.15982
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.95680    9.97120  -0.01440   -0.14442
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.02060   10.04130  -0.02070   -0.20615
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.99210   10.01120  -0.01910   -0.19079
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.99520   10.01120  -0.01600   -0.15982
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.95680    9.97120  -0.01440   -0.14442
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                             10.02060   10.04130  -0.02070   -0.20615
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.72980   10.73330  -0.00350   -0.03261
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.02190   12.02270  -0.00080   -0.00665
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.49460   11.49350   0.00110    0.00957
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.35870    9.36180  -0.00310   -0.03311
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.22430   10.22490  -0.00060   -0.00587
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.06980   10.06880   0.00100    0.00993
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.44100   10.44450  -0.00350   -0.03351
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.19350   11.19420  -0.00070   -0.00625
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.10490   11.10380   0.00110    0.00991
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.35890    9.36200  -0.00310   -0.03311
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.22460   10.22520  -0.00060   -0.00587
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.07020   10.06920   0.00100    0.00993
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.57000   13.66000  -0.09000   -0.65886
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 15.00000   15.09000  -0.09000   -0.59642
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                   10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.05000    9.11000  -0.06000   -0.65862
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.55000   10.62000  -0.07000   -0.65913
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.94000   12.02000  -0.08000   -0.66556
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.64000   12.71000  -0.07000   -0.55075
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   13.04000   13.12000  -0.08000   -0.60976
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.67000   13.76000  -0.09000   -0.65407
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.22000   13.32000  -0.10000   -0.75075
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.22000   10.38000  -0.16000   -1.54143
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.34440   11.30480   0.03960    0.35029
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.54230    7.51600   0.02630    0.34992
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.49740   11.49840  -0.00100   -0.00870
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.20810   11.20560   0.00250    0.02231
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.40210   10.39970   0.00240    0.02308
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.61360    8.61440  -0.00080   -0.00929
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.79750    9.79540   0.00210    0.02144
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.82140    9.81910   0.00230    0.02342
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.78130   10.77890   0.00240    0.02227
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.09610   10.09700  -0.00090   -0.00891
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.38540   10.38290   0.00250    0.02408
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.15050   10.14830   0.00220    0.02168
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.30710    9.30790  -0.00080   -0.00859
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.27820    9.26930   0.00890    0.09602
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.84180    9.83950   0.00230    0.02338
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.39310   12.37050   0.02260    0.18269
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.99230   11.96480   0.02750    0.22984
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.46190   11.43540   0.02650    0.23174
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.57090    7.55710   0.01380    0.18261
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.65840    9.63620   0.02220    0.23038
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.33320   10.30920   0.02400    0.23280
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.65330   10.63380   0.01950    0.18338
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.48010   11.45350   0.02660    0.23224
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.44950   10.42550   0.02400    0.23020
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.65560    9.63790   0.01770    0.18365
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.55300   10.52850   0.02450    0.23270
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.17910   11.17300   0.00610    0.05460
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.82330   11.81160   0.01170    0.09906
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.93600   10.92540   0.01060    0.09702
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.32580    9.32070   0.00510    0.05472
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.99070    9.98080   0.00990    0.09919
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.98920    9.97940   0.00980    0.09820
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.14440   11.13330   0.01110    0.09970
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.97430    9.96880   0.00550    0.05517
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.41670   10.40660   0.01010    0.09705
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.62750    9.62220   0.00530    0.05508
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.47950    9.47430   0.00520    0.05489
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.21220   10.20200   0.01020    0.09998
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.74740    9.73790   0.00950    0.09756
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.02000   18.16000  -0.14000   -0.77093
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.73000   16.92000  -0.19000   -1.12293
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.04850   13.04760   0.00090    0.00690
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.90500   11.00910  -0.10410   -0.94558
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.57370   11.65520  -0.08150   -0.69926
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.04500   12.18400  -0.13900   -1.14084
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.35220   11.45770  -0.10550   -0.92078
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.11130   10.20790  -0.09660   -0.94633
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.49280   10.56660  -0.07380   -0.69843
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.38770   10.50760  -0.11990   -1.14108
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.54190   10.63980  -0.09790   -0.92013
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.29090   10.36330  -0.07240   -0.69862
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.48230   10.57970  -0.09740   -0.92063
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.33000   12.98000   0.35000    2.69646
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      33.32000   35.25000  -1.93000   -5.47518
國泰大中華基金                                                   21.24000   21.64000  -0.40000   -1.84843
國泰小龍基金                                                     16.23000   16.52000  -0.29000   -1.75545
國泰中小成長基金                                                 44.81000   45.63000  -0.82000   -1.79706
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.53000    4.57040  -0.04040   -0.88395
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.84000   21.16000  -0.32000   -1.51229
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.82060    0.83250  -0.01190   -1.42943
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.78070    0.79200  -0.01130   -1.42677
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.10750    2.09670   0.01080    0.51510
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.66170    9.67460  -0.01290   -0.13334
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.41480    8.42600  -0.01120   -0.13292
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32780    0.32800  -0.00020   -0.06098
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.34440   11.34340   0.00100    0.00882
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78550    1.79530  -0.00980   -0.54587
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.99490   10.01440  -0.01950   -0.19472
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34740    0.34770  -0.00030   -0.08628
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    5.07330    5.10840  -0.03510   -0.68710
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.32000   23.64000  -0.32000   -1.35364
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.79340    0.80330  -0.00990   -1.23242
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.76590    3.79560  -0.02970   -0.78248
國泰中港台基金台幣級別                                           17.32000   17.58000  -0.26000   -1.47895
國泰中港台基金美元級別                                            0.59630    0.60430  -0.00800   -1.32385
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 25.16000   26.29000  -1.13000   -4.29821
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     14.15000   13.48000   0.67000    4.97033
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     29.93000   33.05000  -3.12000   -9.44024
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39350   12.39340   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     27.70000   28.11000  -0.41000   -1.45856
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.22140    2.25140  -0.03000   -1.33250
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.23000   10.44000  -0.21000   -2.01149
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35070    0.35740  -0.00670   -1.87465
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.45810    0.46260  -0.00450   -0.97276
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.53000   12.82000  -0.29000   -2.26209
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.45710    0.46680  -0.00970   -2.07798
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.43000    5.56000  -0.13000   -2.33813
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18350    0.18760  -0.00410   -2.18550
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.78000    8.91000  -0.13000   -1.45903
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.30140    0.30550  -0.00410   -1.34206
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41410    0.41850  -0.00440   -1.05137
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37840    0.38240  -0.00400   -1.04603
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43660    0.44130  -0.00470   -1.06504
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.00000   11.13000  -0.13000   -1.16801
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.90000   10.02000  -0.12000   -1.19760
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48660    0.48730  -0.00070   -0.14365
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               18.70000   18.98000  -0.28000   -1.47524
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.95000   21.32000  -0.37000   -1.73546
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.42780    2.42540   0.00240    0.09895
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.38400   11.44680  -0.06280   -0.54862
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.45350   10.51110  -0.05760   -0.54799
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38430    0.38600  -0.00170   -0.44041
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.35290    0.35450  -0.00160   -0.45134
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49880    0.49640   0.00240    0.48348
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.02000   12.20000  -0.18000   -1.47541
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.42610    0.43190  -0.00580   -1.34290
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.05000   18.38000  -0.33000   -1.79543
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61930    0.62990  -0.01060   -1.68281
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.07000   15.18000  -0.11000   -0.72464
國泰科技生化基金                                                 37.15000   38.15000  -1.00000   -2.62123
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        24.38000   25.14000  -0.76000   -3.02307
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.31000   13.88000   0.43000    3.09798
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.45230   37.07230   0.38000    1.02502
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.62490   19.84240  -0.21750   -1.09614
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.27590   18.85960   0.41630    2.20736
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.58860   38.51590   0.07270    0.18875
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.99210   38.97630   0.01580    0.04054
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       39.98990   40.04950  -0.05960   -0.14882
國泰紐幣2021保本基金                                             11.90570   11.89480   0.01090    0.09164
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.19220   12.18020   0.01200    0.09852
國泰紐幣保本基金                                                 12.23370   12.23260   0.00110    0.00899
國泰高科技基金                                                   12.89000   13.16000  -0.27000   -2.05167
國泰國泰基金                                                     23.32000   23.89000  -0.57000   -2.38594
國泰富時中國A50基金                                              20.92000   21.44000  -0.52000   -2.42537
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)             9.93000    9.99000  -0.06000   -0.60060
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.75000    9.81000  -0.06000   -0.61162
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33940    0.34090  -0.00150   -0.44001
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44990    0.44780   0.00210    0.46896
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.57000   10.80000  -0.23000   -2.12963
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36090    0.36860  -0.00770   -2.08899
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47850    0.48420  -0.00570   -1.17720
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.29000   10.45000  -0.16000   -1.53110
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.02000   10.18000  -0.16000   -1.57171
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35140    0.35660  -0.00520   -1.45822
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46590    0.46840  -0.00250   -0.53373
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.79790   10.81170  -0.01380   -0.12764
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.95730    7.96750  -0.01020   -0.12802
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36440    0.36490  -0.00050   -0.13702
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27290    0.27300  -0.00010   -0.03663
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.27000   12.37000  -0.10000   -0.80841
國泰新興市場基金美元級別                                          0.42110    0.42410  -0.00300   -0.70738
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.15840    2.14700   0.01140    0.53097
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.46110    1.45330   0.00780    0.53671
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35120    0.35130  -0.00010   -0.02847
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37580    0.37590  -0.00010   -0.02660
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24010    0.24020  -0.00010   -0.04163
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.80690   10.80900  -0.00210   -0.01943
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.18000    7.18150  -0.00150   -0.02089
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.60000   14.27000   0.33000    2.31254
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 33.46000   35.10000  -1.64000   -4.67236
國泰價值卓越基金                                                 14.91000   15.21000  -0.30000   -1.97239
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.80000   11.03000  -0.23000   -2.08522
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38960    0.39720  -0.00760   -1.91339
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.10150   12.10320  -0.00170   -0.01405
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41300    0.41300   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.68070    9.67730   0.00340    0.03513
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.55700    8.57630  -0.01930   -0.22504
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.56600   10.56230   0.00370    0.03503
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.42490    9.44610  -0.02120   -0.22443
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.04190   11.04080   0.00110    0.00996
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.96600    9.95850   0.00750    0.07531
第一金大中華基金                                                 26.35000   26.91000  -0.56000   -2.08101
第一金小型精選基金                                               36.82000   37.60000  -0.78000   -2.07447
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.96000   15.16000  -0.20000   -1.31926
第一金中國世紀基金-美元                                          10.13120   10.29590  -0.16470   -1.59967
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.27000   11.46000  -0.19000   -1.65794
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.27000   11.46000  -0.19000   -1.65794
第一金中概平衡基金                                               23.70000   24.02000  -0.32000   -1.33222
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22270   15.22250   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.54300  177.54100   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.69590   13.99950  -0.30360   -2.16865
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.69710   14.00010  -0.30300   -2.16427
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.43000   12.72000  -0.29000   -2.27987
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.44000   12.73000  -0.29000   -2.27808
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.94140    9.99090  -0.04950   -0.49545
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.94180    9.99140  -0.04960   -0.49643
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.48970    9.54200  -0.05230   -0.54810
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.51270    9.56510  -0.05240   -0.54782
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.24380   10.29490  -0.05110   -0.49636
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.78170    9.83560  -0.05390   -0.54801
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                      9.78180    9.83570  -0.05390   -0.54800
第一金全球大趨勢基金                                             22.30000   22.75000  -0.45000   -1.97802
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.77230    7.80540  -0.03310   -0.42407
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.61370    5.63760  -0.02390   -0.42394
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.06960    9.13200  -0.06240   -0.68331
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.07050    9.13310  -0.06260   -0.68542
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.89000    8.95000  -0.06000   -0.67039
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.89000    8.95000  -0.06000   -0.67039
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.21970    9.28340  -0.06370   -0.68617
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.22090    9.28450  -0.06360   -0.68501
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.04000    9.10000  -0.06000   -0.65934
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.04000    9.10000  -0.06000   -0.65934
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.53750    8.61480  -0.07730   -0.89729
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                            9.92180   10.01170  -0.08990   -0.89795
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.85670    9.86270  -0.00600   -0.06084
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.12210    8.12800  -0.00590   -0.07259
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.95070    8.96100  -0.01030   -0.11494
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.95070    0.00000   8.95070    0.00000
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           10.98130   10.98870  -0.00740   -0.06734
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         10.98210   10.98950  -0.00740   -0.06734
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.93960    9.94680  -0.00720   -0.07239
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.60120   14.61800  -0.01680   -0.11493
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.26580   15.47260  -0.20680   -1.33656
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          15.26420   15.47110  -0.20690   -1.33733
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.62000   13.82000  -0.20000   -1.44718
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.63000   13.83000  -0.20000   -1.44613
第一金亞洲科技基金                                               21.82000   21.99000  -0.17000   -0.77308
第一金亞洲新興市場基金                                           13.57000   13.59000  -0.02000   -0.14717
第一金店頭市場基金                                                9.41000    9.56000  -0.15000   -1.56904
第一金創新趨勢基金                                               22.31000   22.92000  -0.61000   -2.66143
第一金電子基金                                                   32.05000   32.73000  -0.68000   -2.07760
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.37000   14.47000  -0.10000   -0.69109
統一大滿貫基金                                                   32.46000   33.18000  -0.72000   -2.16998
統一大龍印基金                                                   17.10000   17.40000  -0.30000   -1.72414
統一大龍騰中國基金                                               11.25000   11.38000  -0.13000   -1.14236
統一中小基金                                                     25.30000   25.79000  -0.49000   -1.89996
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.77160    9.77630  -0.00470   -0.04808
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.93660    9.92480   0.01180    0.11889
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.43710    9.42610   0.01100    0.11670
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.33370   11.33920  -0.00550   -0.04850
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.43380   11.42030   0.01350    0.11821
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.87220   10.85950   0.01270    0.11695
統一台灣動力基金                                                 16.14000   16.54000  -0.40000   -2.41838
統一全天候基金                                                  103.32000  105.65000  -2.33000   -2.20540
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.89960    9.00570  -0.10610   -1.17814
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.36350    9.45950  -0.09600   -1.01485
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           9.16860    9.26510  -0.09650   -1.04154
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.03460    9.14240  -0.10780   -1.17912
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.50560    9.60300  -0.09740   -1.01427
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.30770    9.40570  -0.09800   -1.04192
統一全球債券組合基金                                             12.06980   12.07410  -0.00430   -0.03561
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.74000   16.07000  -0.33000   -2.05352
統一全球新科技基金(美元)                                         16.11000   16.43000  -0.32000   -1.94766
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.59000   14.90000  -0.31000   -2.08054
統一亞太基金                                                     27.17000   27.50000  -0.33000   -1.20000
統一亞洲大金磚基金                                               13.07000   13.32000  -0.25000   -1.87688
統一奔騰基金                                                     55.19000   56.67000  -1.48000   -2.61161
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63090   16.63070   0.00020    0.00120
統一強漢基金                                                     25.62000   25.90000  -0.28000   -1.08108
統一統信基金                                                     31.73000   32.49000  -0.76000   -2.33918
統一黑馬基金                                                     56.15000   57.51000  -1.36000   -2.36481
統一新亞洲科技能源基金                                           20.11000   20.46000  -0.35000   -1.71065
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.47840    8.48100  -0.00260   -0.03066
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.54410   10.54740  -0.00330   -0.03129
統一經建基金                                                     43.67000   44.60000  -0.93000   -2.08520
統一龍馬基金                                                     68.04000   69.51000  -1.47000   -2.11480
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   20.88000   21.53000  -0.65000   -3.01904
野村中小基金                                                     47.24000   48.20000  -0.96000   -1.99170
野村中國機會基金                                                 14.85000   15.07000  -0.22000   -1.45985
野村巴西基金                                                      6.46000    6.57000  -0.11000   -1.67428
野村日本領先基金                                                 12.44000   12.28000   0.16000    1.30293
野村台灣高股息基金                                               22.43000   22.81000  -0.38000   -1.66594
野村台灣運籌基金                                                 36.34000   37.20000  -0.86000   -2.31183
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.83070    9.82830   0.00240    0.02442
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.81770    9.81740   0.00030    0.00306
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.82180    9.81890   0.00290    0.02953
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.83070    9.82830   0.00240    0.02442
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.81770    9.81740   0.00030    0.00306
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.82180    9.81890   0.00290    0.02953
野村平衡基金                                                     18.80000   19.14000  -0.34000   -1.77638
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.66000    8.69000  -0.03000   -0.34522
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.37000   12.41000  -0.04000   -0.32232
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
野村全球生技醫療基金                                             15.80000   16.13000  -0.33000   -2.04588
野村全球品牌基金                                                 26.37000   26.84000  -0.47000   -1.75112
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     7.91530    7.91690  -0.00160   -0.02021
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    10.78790   10.79460  -0.00670   -0.06207
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.57370   10.54780   0.02590    0.24555
野村全球氣候變遷基金                                              8.28000    8.41000  -0.13000   -1.54578
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.68000   12.93000  -0.25000   -1.93349
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.12000   11.32000  -0.20000   -1.76678
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.52000   18.88000  -0.36000   -1.90678
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.99000   12.20000  -0.21000   -1.72131
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.60830   10.62430  -0.01600   -0.15060
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.41800   10.43490  -0.01690   -0.16196
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.62930    9.70840  -0.07910   -0.81476
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.38490    9.46210  -0.07720   -0.81589
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.80470    8.88100  -0.07630   -0.85914
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.92850   11.01840  -0.08990   -0.81591
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.47860   10.56490  -0.08630   -0.81686
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.87650    9.96200  -0.08550   -0.85826
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.29400   11.37250  -0.07850   -0.69026
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.88060   10.95980  -0.07920   -0.72264
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.38490   10.46470  -0.07980   -0.76256
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.53830   10.65390  -0.11560   -1.08505
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.53920   10.66690  -0.12770   -1.19716
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.98450   10.09600  -0.11150   -1.10440
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.51640    9.63040  -0.11400   -1.18375
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.79850    9.90460  -0.10610   -1.07122
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.90480   12.03530  -0.13050   -1.08431
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.61780   12.78160  -0.16380   -1.28153
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.98990   11.11250  -0.12260   -1.10326
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.47640   10.60190  -0.12550   -1.18375
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.01070   11.12960  -0.11890   -1.06832
野村成長基金                                                     28.55000   28.99000  -0.44000   -1.51776
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.14140   10.16810  -0.02670   -0.26259
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                        10.13480   10.16190  -0.02710   -0.26668
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.89040    9.92620  -0.03580   -0.36066
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.22700   10.25390  -0.02690   -0.26234
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.20270   10.23000  -0.02730   -0.26686
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.95820    9.99420  -0.03600   -0.36021
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.79000    9.91000  -0.12000   -1.21090
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.68000   13.84000  -0.16000   -1.15607
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.22050   10.22860  -0.00810   -0.07919
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.13960   10.14850  -0.00890   -0.08770
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.91680    9.93950  -0.02270   -0.22838
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.56000   10.56830  -0.00830   -0.07854
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.39810   10.40730  -0.00920   -0.08840
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.17240   10.19570  -0.02330   -0.22853
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.11060    9.11720  -0.00660   -0.07239
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.93430    9.93840  -0.00410   -0.04125
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.83260    9.83770  -0.00510   -0.05184
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.51730   13.52700  -0.00970   -0.07171
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.71280   12.71800  -0.00520   -0.04089
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.44880   10.45420  -0.00540   -0.05165
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.25970   10.27540  -0.01570   -0.15279
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.96200    9.97780  -0.01580   -0.15835
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.34280    9.36040  -0.01760   -0.18803
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.84460   10.86490  -0.02030   -0.18684
野村泰國基金                                                     44.44000   44.65000  -0.21000   -0.47032
野村高科技基金                                                   10.75000   11.09000  -0.34000   -3.06583
野村貨幣市場基金                                                 16.23790   16.23770   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.82000   16.79000   0.03000    0.17868
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.06560    8.06940  -0.00380   -0.04709
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.73580   11.74130  -0.00550   -0.04684
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.91000    8.02000  -0.11000   -1.37157
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.30000    9.35000  -0.05000   -0.53476
野村精選貨幣市場基金                                             12.06600   12.06590   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.99000   12.11000  -0.12000   -0.99092
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.42000   11.55000  -0.13000   -1.12554
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.06000   11.18000  -0.12000   -1.07335
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.01000    8.14000  -0.13000   -1.59705
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.27000   11.45000  -0.18000   -1.57205
野村積極成長基金                                                 12.05000   12.24000  -0.19000   -1.55229
野村優質基金                                                     33.89000   34.64000  -0.75000   -2.16513
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.71440    8.71570  -0.00130   -0.01492
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.06890    8.07280  -0.00390   -0.04831
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.87850    7.88120  -0.00270   -0.03426
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.48570   11.48760  -0.00190   -0.01654
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.46680   10.47170  -0.00490   -0.04679
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.24930   10.25280  -0.00350   -0.03414
野村環球基金-人民幣計價                                          15.22000   15.58000  -0.36000   -2.31065
野村環球基金-美元計價                                            12.15000   12.44000  -0.29000   -2.33119
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.08000   16.49000  -0.41000   -2.48636
野村鴻利基金                                                     21.71000   22.07000  -0.36000   -1.63117
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84330   16.84320   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.47000   20.90000  -0.43000   -2.05742
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.15000   10.29000  -0.14000   -1.36054
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.49000   12.53000  -0.04000   -0.31923
野村鑫平衡組合基金                                               14.59000   14.73000  -0.14000   -0.95044
野村鑫全球債券組合基金                                           13.17680   13.18410  -0.00730   -0.05537
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.91990    9.92840  -0.00850   -0.08561
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.94420    9.95100  -0.00680   -0.06833
凱基台商天下基金                                                 13.59000   13.74000  -0.15000   -1.09170
凱基台灣精五門基金                                               20.68000   21.04000  -0.36000   -1.71103
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                         9.92000   10.03000  -0.11000   -1.09671
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.53000    9.63000  -0.10000   -1.03842
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.77100   10.87190  -0.10090   -0.92808
凱基亞太高股息基金                                               13.43000   13.58000  -0.15000   -1.10457
凱基亞洲四金磚基金                                               18.05000   18.29000  -0.24000   -1.31219
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.97000   14.10000  -0.13000   -0.92199
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.69160   13.84870  -0.15710   -1.13440
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.77000   12.93000  -0.16000   -1.23743
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52540   11.52530   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.45000   27.01000  -0.56000   -2.07331
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       19.98000   20.59000  -0.61000   -2.96260
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.46420   21.06330  -0.59910   -2.84428
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.77000   19.00000  -0.23000   -1.21053
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.95320   19.15690  -0.20370   -1.06332
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                     9.98660    9.97670   0.00990    0.09923
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       7.99450    7.98650   0.00800    0.10017
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.09000    8.26000  -0.17000   -2.05811
凱基資源國基金                                                    9.95000   10.09000  -0.14000   -1.38751
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.00000   11.17000  -0.17000   -1.52193
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.63250   11.83160  -0.19910   -1.68278
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.53000   10.72000  -0.19000   -1.77239
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.75500   10.92940  -0.17440   -1.59570
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.43000   10.61000  -0.18000   -1.69651
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.22000   12.55000  -0.33000   -2.62948
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.65330   12.97480  -0.32150   -2.47788
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.30000   14.89000   0.41000    2.75353
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       29.62000   31.38000  -1.76000   -5.60867
富邦NASDAQ-100基金                                               26.82000   27.57000  -0.75000   -2.72035
富邦上証180基金                                                  31.78000   32.66000  -0.88000   -2.69443
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.25010    0.25450  -0.00440   -1.72888
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.29000    7.43000  -0.14000   -1.88425
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.02000    6.82000   0.20000    2.93255
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 44.91000   47.48000  -2.57000   -5.41281
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.17060   20.09000   0.08060    0.40119
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.18090   11.17980   0.00110    0.00984
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.48990   10.56010  -0.07020   -0.66477
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.05110   13.04870   0.00240    0.01839
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.93570    1.93610  -0.00040   -0.02066
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.77250    9.77070   0.00180    0.01842
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.49690    1.49720  -0.00030   -0.02004
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.55560   11.55640  -0.00080   -0.00692
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74010    1.74360  -0.00350   -0.20073
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10770   10.10840  -0.00070   -0.00692
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54130    1.54440  -0.00310   -0.20073
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             12.07100   12.12600  -0.05500   -0.45357
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.43800   11.51330  -0.07530   -0.65403
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             10.93340   11.05380  -0.12040   -1.08922
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.70620   10.75490  -0.04870   -0.45282
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                               10.06270   10.12900  -0.06630   -0.65456
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.62930    9.73530  -0.10600   -1.08882
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.64000   15.03000   0.61000    4.05855
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                21.13000   22.91000  -1.78000   -7.76953
富邦日本東証基金                                                 21.16000   21.91000  -0.75000   -3.42309
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.03000   41.72000  -0.69000   -1.65388
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  45.91000   46.66000  -0.75000   -1.60737
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.83000   51.87000  -1.04000   -2.00501
富邦台灣心基金                                                   21.36000   21.88000  -0.52000   -2.37660
富邦台灣釆吉50基金                                               47.68000   48.62000  -0.94000   -1.93336
富邦台灣科技指數基金                                             55.92000   57.22000  -1.30000   -2.27193
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29030    0.29140  -0.00110   -0.37749
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.65000    8.69000  -0.04000   -0.46030
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.29690    2.29710  -0.00020   -0.00871
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34190    0.34210  -0.00020   -0.05846
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.71120   10.72120  -0.01000   -0.09327
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.00920    2.00940  -0.00020   -0.00995
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33060    0.33090  -0.00030   -0.09066
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.30540    9.31410  -0.00870   -0.09341
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.08000   22.17000  -0.09000   -0.40595
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.66000   15.57000   0.09000    0.57803
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               26.42000   26.74000  -0.32000   -1.19671
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61360   15.61340   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     62.95000   64.50000  -1.55000   -2.40310
富邦科技基金                                                     23.96000   24.69000  -0.73000   -2.95666
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.40820   38.45700  -0.04880   -0.12689
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.79570   37.38220   0.41350    1.10614
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.01030   36.86810   0.14220    0.38570
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.96000   12.60000   0.36000    2.85714
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              33.07000   35.08000  -2.01000   -5.72976
富邦香港H股基金                                                  21.16000   21.67000  -0.51000   -2.35348
富邦高成長基金                                                   23.82000   24.40000  -0.58000   -2.37705
富邦基金                                                         12.83000   13.13000  -0.30000   -2.28484
富邦深証100基金                                                  11.28000   11.64000  -0.36000   -3.09278
富邦富時歐洲ETF基金                                              19.84000   20.02000  -0.18000   -0.89910
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39670    0.39730  -0.00060   -0.15102
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.15320   12.16210  -0.00890   -0.07318
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.56560    9.57260  -0.00700   -0.07313
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30060    0.30100  -0.00040   -0.13289
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.96000    8.96650  -0.00650   -0.07249
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.89000   20.13000  -0.24000   -1.19225
富邦精準基金                                                     45.51000   46.58000  -1.07000   -2.29712
富邦精銳中小基金                                                 11.34000   11.65000  -0.31000   -2.66094
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.47000   21.83000  -0.36000   -1.64911
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.91000    7.73000   0.18000    2.32859
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.51000   15.22000  -0.71000   -4.66491
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.10000   19.18000  -0.08000   -0.41710
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.47280   10.50980  -0.03700   -0.35205
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.46720   11.58900  -0.12180   -1.05100
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.92320   11.05370  -0.13050   -1.18060
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.29790   10.33420  -0.03630   -0.35126
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.23000   11.34940  -0.11940   -1.05204
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.67520   10.80270  -0.12750   -1.18026
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 29.87000   30.41000  -0.54000   -1.77573
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.31170    9.30460   0.00710    0.07631
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.76340    9.75900   0.00440    0.04509
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.65610    9.65100   0.00510    0.05284
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.96790    9.96130   0.00660    0.06626
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.93850    9.93390   0.00460    0.04631
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.82820    9.82290   0.00530    0.05396
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.85670    9.85120   0.00550    0.05583
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.82840    8.79620   0.03220    0.36607
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.72850    9.69510   0.03340    0.34450
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.39340    9.36030   0.03310    0.35362
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.58820   10.54970   0.03850    0.36494
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.31220   10.27680   0.03540    0.34447
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.00340    9.96860   0.03480    0.34910
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.49360    9.45990   0.03370    0.35624
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.80950    9.77480   0.03470    0.35499
富達卓越領航全球組合基金                                         14.45000   14.66000  -0.21000   -1.43247
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.04620    9.01280   0.03340    0.37058
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.66180    9.62970   0.03210    0.33334
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.53110    9.49840   0.03270    0.34427
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.98410    9.94880   0.03530    0.35482
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.90940    9.87650   0.03290    0.33311
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.80210    9.76890   0.03320    0.33985
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.59100    9.55800   0.03300    0.34526
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.83450    9.80070   0.03380    0.34487
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.72000   10.88000  -0.16000   -1.47059
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.46000   12.72000  -0.26000   -2.04403
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.35000   10.58000  -0.23000   -2.17391
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.59000    9.69000  -0.10000   -1.03199
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.91000   12.11000  -0.20000   -1.65153
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     11.01000   11.20000  -0.19000   -1.69643
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.74810    9.72780   0.02030    0.20868
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.48200    9.48060   0.00140    0.01477
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.89630    8.89710  -0.00080   -0.00899
富蘭克林華美中華基金                                             14.80000   15.07000  -0.27000   -1.79164
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.46000   20.89000  -0.43000   -2.05840
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.51000   19.74000  -0.23000   -1.16515
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    10.98000   11.17000  -0.19000   -1.70098
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.08000   10.27000  -0.19000   -1.85005
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.14620    8.14400   0.00220    0.02701
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.49500    9.48830   0.00670    0.07061
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.03800   10.03090   0.00710    0.07078
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.42280    9.42030   0.00250    0.02654
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.98600   11.00490  -0.01890   -0.17174
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.94120    8.95660  -0.01540   -0.17194
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.45460    9.47090  -0.01630   -0.17211
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.87650   12.89700  -0.02050   -0.15895
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.49870   10.51530  -0.01660   -0.15787
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.09720   10.11700  -0.01980   -0.19571
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.84200    7.85740  -0.01540   -0.19599
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.39400    9.41250  -0.01850   -0.19655
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.47300   10.49860  -0.02560   -0.24384
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.60130    7.61990  -0.01860   -0.24410
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.11880    9.14110  -0.02230   -0.24395
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.40230   10.42250  -0.02020   -0.19381
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.90030    7.91570  -0.01540   -0.19455
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.32130    8.33080  -0.00950   -0.11403
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.56640    9.57250  -0.00610   -0.06372
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.13580   10.14220  -0.00640   -0.06310
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.61160   12.62600  -0.01440   -0.11405
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.26000   10.38000  -0.12000   -1.15607
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.96000   10.10000  -0.14000   -1.38614
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.99000    9.06000  -0.07000   -0.77263
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.05000   10.12000  -0.07000   -0.69170
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.17000    8.26000  -0.09000   -1.08959
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                         9.91000   10.02000  -0.11000   -1.09780
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.65000    9.78000  -0.13000   -1.32924
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.62000   10.76000  -0.14000   -1.30112
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.60000    8.73000  -0.13000   -1.48912
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.47000    9.60000  -0.13000   -1.35417
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.97000   11.00000  -0.03000   -0.27273
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.98000   11.02000  -0.04000   -0.36298
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.58000   11.63000  -0.05000   -0.42992
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.31000   10.36000  -0.05000   -0.48263
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.88000   10.93000  -0.05000   -0.45746
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.67710   12.91750  -0.24040   -1.86104
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.11000   10.21000  -0.10000   -0.97943
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.78000    9.89000  -0.11000   -1.11223
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.34000   10.48000  -0.14000   -1.33588
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.00000   10.15000  -0.15000   -1.47783
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.25000   10.43000  -0.18000   -1.72579
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.91000   10.11000  -0.20000   -1.97824
富蘭克林華美第一富基金                                           39.96000   40.79000  -0.83000   -2.03481
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28390   10.28380   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.63000    9.73000  -0.10000   -1.02775
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.86000    9.97000  -0.11000   -1.10331
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.31000    9.43000  -0.12000   -1.27253
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.53000    9.65000  -0.12000   -1.24352
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.50000   13.72000  -0.22000   -1.60350
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.62000   13.91000  -0.29000   -2.08483
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.93000   15.28000  -0.35000   -2.29058
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.10560    7.16030  -0.05470   -0.76393
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.31430   11.49440  -0.18010   -1.56685
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.16790   10.24130  -0.07340   -0.71671
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.27230   11.35370  -0.08140   -0.71695
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.33180    7.33800  -0.00620   -0.08449
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.73530    9.74020  -0.00490   -0.05031
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.59980   10.60520  -0.00540   -0.05092
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.91010   10.91940  -0.00930   -0.08517
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復華1至5年期高收益債券基金                                       19.23000   19.36000  -0.13000   -0.67149
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.48660   11.48560   0.00100    0.00871
復華人生目標基金                                                 34.41690   35.12880  -0.71190   -2.02654
復華大中華中小策略基金                                           10.01000   10.16000  -0.15000   -1.47638
復華中小精選基金                                                 65.62000   67.16000  -1.54000   -2.29303
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.92000   10.03000  -0.11000   -1.09671
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.07000    9.22000  -0.15000   -1.62690
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.09000   12.12000  -0.03000   -0.24752
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.21000   11.23000  -0.02000   -0.17809
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.31000   11.41000  -0.10000   -0.87642
復華台灣智能基金                                                 11.59000   11.71000  -0.12000   -1.02477
復華全方位基金                                                   26.99000   27.63000  -0.64000   -2.31632
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.72000   13.89000  -0.17000   -1.22390
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.36000   20.64000  -0.28000   -1.35659
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.38000   20.51000  -0.13000   -0.63384
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.35000   16.62000  -0.27000   -1.62455
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.85000   15.12000  -0.27000   -1.78571
復華全球原物料基金                                                8.94000    9.05000  -0.11000   -1.21547
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.16000   13.33000  -0.17000   -1.27532
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.43780   11.43520   0.00260    0.02274
復華全球債券基金                                                 13.59120   13.53440   0.05680    0.41967
復華全球債券組合基金                                             14.69000   14.68000   0.01000    0.06812
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.68000   13.75000  -0.07000   -0.50909
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.92000    0.00000   9.92000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.77000   10.86000  -0.09000   -0.82873
復華有利貨幣市場基金                                             13.41540   13.41530   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 14.22000   14.28000  -0.06000   -0.42017
復華亞太成長基金                                                 14.82000   15.00000  -0.18000   -1.20000
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.12000   10.22000  -0.10000   -0.97847
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.12000   10.23000  -0.11000   -1.07527
復華東協世紀基金                                                 13.83000   13.90000  -0.07000   -0.50360
復華南非幣長期收益基金A                                          13.62000   13.47000   0.15000    1.11359
復華南非幣長期收益基金B                                           8.76000    8.66000   0.10000    1.15473
復華南非幣短期收益基金A                                          13.43000   13.41000   0.02000    0.14914
復華南非幣短期收益基金B                                           9.22000    9.20000   0.02000    0.21739
復華美國新星基金-美元                                            12.80000   13.10000  -0.30000   -2.29008
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.22000   12.53000  -0.31000   -2.47406
復華恒生基金                                                     21.20000   21.72000  -0.52000   -2.39411
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.36000    8.12000   0.24000    2.95567
復華恒生單日正向二倍基金                                         35.43000   37.60000  -2.17000   -5.77128
復華神盾基金                                                     23.58830   24.09900  -0.51070   -2.11918
復華高成長基金                                                   61.97000   63.27000  -1.30000   -2.05469
復華高益策略組合基金                                             12.93000   12.94000  -0.01000   -0.07728
復華貨幣市場基金                                                 14.37490   14.37480   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         17.69000   17.81000  -0.12000   -0.67378
復華復華基金                                                     19.60000   20.03000  -0.43000   -2.14678
復華華人世紀基金                                                 19.78000   19.97000  -0.19000   -0.95143
復華傳家二號基金                                                 27.07760   27.63900  -0.56140   -2.03119
復華傳家基金                                                     22.35400   22.76730  -0.41330   -1.81532
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.76000   14.79000  -0.03000   -0.20284
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.75000   11.86000  -0.11000   -0.92749
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.14000   14.29000  -0.15000   -1.04969
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.94000   10.05000  -0.11000   -1.09453
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.55000   18.74000  -0.19000   -1.01387
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.17000    6.19000  -0.02000   -0.32310
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.50000   13.52000  -0.02000   -0.14793
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.19000   14.22000  -0.03000   -0.21097
復華新興市場短期收益基金                                         10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.51000    9.59000  -0.08000   -0.83420
復華滬深300 A股基金                                              24.08000   24.78000  -0.70000   -2.82486
復華數位經濟基金                                                 52.64000   54.12000  -1.48000   -2.73466
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.74000   11.92000  -0.18000   -1.51007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.96230    9.96520  -0.00290   -0.02910
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.80420    9.80900  -0.00480   -0.04893
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.11920   10.12210  -0.00290   -0.02865
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.92780    9.93260  -0.00480   -0.04833
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.97040    9.97310  -0.00270   -0.02707
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.92050    9.93540  -0.01490   -0.14997
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.98490    9.98720  -0.00230   -0.02303
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.93480    9.94930  -0.01450   -0.14574
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.98490    9.98720  -0.00230   -0.02303
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.93490    9.94940  -0.01450   -0.14574
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.32930    9.32600   0.00330    0.03538
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.13860    9.15260  -0.01400   -0.15296
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.61640    8.64020  -0.02380   -0.27546
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.36710   11.36310   0.00400    0.03520
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.14500   11.16210  -0.01710   -0.15320
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.62600   10.65540  -0.02940   -0.27592
景順主流基金                                                     19.58000   19.92000  -0.34000   -1.70683
景順台灣科技基金                                                 35.21000   35.86000  -0.65000   -1.81260
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.88000    9.95000  -0.07000   -0.70352
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.42000    9.49000  -0.07000   -0.73762
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 10.97000   11.04000  -0.07000   -0.63406
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.48000   10.55000  -0.07000   -0.66351
景順全球科技基金                                                 20.04000   20.61000  -0.57000   -2.76565
景順全球康健基金                                                 16.73000   17.14000  -0.41000   -2.39207
景順貨幣市場基金                                                 15.91430   15.91420   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     36.02000   36.71000  -0.69000   -1.87960
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.41000   15.84000  -0.43000   -2.71465
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.61000   14.01000  -0.40000   -2.85510
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.39000   10.63000  -0.24000   -2.25776
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                   9.95000   10.19000  -0.24000   -2.35525
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.43000   10.67000  -0.24000   -2.24930
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.02000   10.26000  -0.24000   -2.33918
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            8.80000    8.84000  -0.04000   -0.45249
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.46000    8.50000  -0.04000   -0.47059
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            8.87000    8.90000  -0.03000   -0.33708
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.51000    8.56000  -0.05000   -0.58411
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.83380    8.82630   0.00750    0.08497
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.32760    8.33730  -0.00970   -0.11634
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.12210   11.11310   0.00900    0.08099
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.46420   10.47640  -0.01220   -0.11645
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.55000    8.63000  -0.08000   -0.92700
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.94000    8.99000  -0.05000   -0.55617
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.35000   12.44000  -0.09000   -0.72347
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.63360    9.63290   0.00070    0.00727
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.29080    9.30150  -0.01070   -0.11504
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.77480    9.77410   0.00070    0.00716
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.42850    9.43940  -0.01090   -0.11547
華南永昌永昌基金                                                 19.35000   19.73000  -0.38000   -1.92600
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.31180   14.31340  -0.00160   -0.01118
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.69000    9.86000  -0.17000   -1.72414
華南永昌全球精品基金                                             14.29000   14.52000  -0.23000   -1.58402
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.91000   12.08000  -0.17000   -1.40728
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.22000   11.40000  -0.18000   -1.57895
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.83000   14.03000  -0.20000   -1.42552
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.02000   13.23000  -0.21000   -1.58730
華南永昌物聯網精選基金                                           12.94000   13.16000  -0.22000   -1.67173
華南永昌策略報酬基金                                             10.63000   10.66000  -0.03000   -0.28143
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.17680   16.17660   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.60870   24.86580  -0.25710   -1.03395
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91730   11.91720   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.15360   10.15380  -0.00020   -0.00197
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.30020   10.37000  -0.06980   -0.67310
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                         10.01380   10.00810   0.00570    0.05695
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.12770   10.19640  -0.06870   -0.67377
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.05320   10.05190   0.00130    0.01293
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.14180   10.20900  -0.06720   -0.65824
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.05320   10.05190   0.00130    0.01293
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.13640   10.20360  -0.06720   -0.65859
華頓中小型基金                                                   24.02000   24.46000  -0.44000   -1.79886
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.95830   13.20160  -0.24330   -1.84296
華頓台灣基金                                                     25.33000   25.81000  -0.48000   -1.85974
華頓平安貨幣市場基金                                             11.49960   11.49950   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.02000   17.14000  -0.12000   -0.70012
華頓全球高收益債券基金A                                          13.37760   13.39280  -0.01520   -0.11349
華頓全球高收益債券基金B                                           8.52180    8.53140  -0.00960   -0.11253
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.73000    5.77000  -0.04000   -0.69324
華頓新興亞太債券基金A                                            10.49720   10.48700   0.01020    0.09726
華頓新興亞太債券基金B                                             8.11790    8.11000   0.00790    0.09741
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.06610    3.10320  -0.03710   -1.19554
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.11180   14.32780  -0.21600   -1.50756
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.48410    0.49090  -0.00680   -1.38521
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.93380   11.97970  -0.04590   -0.38315
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.94750   10.98420  -0.03670   -0.33412
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.91970   10.99620  -0.07650   -0.69569
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.98100   10.05090  -0.06990   -0.69546
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.78870   11.85670  -0.06800   -0.57352
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.89920   10.96040  -0.06120   -0.55837
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.95000   13.15000  -0.20000   -1.52091
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.47000   11.69000  -0.22000   -1.88195
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       13.02000   13.25000  -0.23000   -1.73585
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41440    2.41380   0.00060    0.02486
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.99470    1.99080   0.00390    0.19590
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.22310   12.24110  -0.01800   -0.14705
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.13290   10.14780  -0.01490   -0.14683
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38050    0.38110  -0.00060   -0.15744
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32920    0.32960  -0.00040   -0.12136
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.61000    3.66000  -0.05000   -1.36612
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.61000   16.89000  -0.28000   -1.65779
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.57000    0.58000  -0.01000   -1.72414
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.18040   13.18060  -0.00020   -0.00152
匯豐太平洋精典基金                                               18.34000   18.44000  -0.10000   -0.54230
匯豐台灣精典基金                                                 24.08000   24.50000  -0.42000   -1.71429
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.64000   11.95000  -0.31000   -2.59414
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.75000    7.88000  -0.13000   -1.64975
匯豐安富基金                                                     25.39000   25.66000  -0.27000   -1.05222
匯豐成功基金                                                     38.33000   38.59000  -0.26000   -0.67375
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.39000   11.43000  -0.04000   -0.34996
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.47000   10.52000  -0.05000   -0.47529
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.28000   10.32000  -0.04000   -0.38760
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.41000   11.45000  -0.04000   -0.34934
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.19000   11.23000  -0.04000   -0.35619
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.30000   11.34000  -0.04000   -0.35273
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.47270    2.46570   0.00700    0.28390
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.28840    2.28130   0.00710    0.31123
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.80790   11.80220   0.00570    0.04830
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.32910    8.32330   0.00580    0.06968
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39110    0.39080   0.00030    0.07677
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35640    0.35610   0.00030    0.08425
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.11000    8.24000  -0.13000   -1.57767
匯豐金磚動力基金                                                 14.97000   15.26000  -0.29000   -1.90039
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.96980   14.96980   0.00000    0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.81390   15.81380   0.00010    0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.91000    4.96000  -0.05000   -1.00806
匯豐新鑽動力基金                                                 11.72000   11.83000  -0.11000   -0.92984
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.72830    5.71080   0.01750    0.30644
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.20400    9.18670   0.01730    0.18832
匯豐龍鳳基金                                                     51.63000   52.55000  -0.92000   -1.75071
匯豐龍騰電子基金                                                 37.95000   38.78000  -0.83000   -2.14028
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.41840   12.41170   0.00670    0.05398
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.09000   20.55000  -0.46000   -2.23844
新光中國成長基金(人民幣)                                         12.27000   12.44000  -0.17000   -1.36656
新光中國成長基金(美元)                                           13.39000   13.54000  -0.15000   -1.10783
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.62000   12.79000  -0.17000   -1.32916
新光台灣富貴基金                                                 23.72000   24.15000  -0.43000   -1.78054
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.49000    9.61000  -0.12000   -1.24870
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.62000    8.72000  -0.10000   -1.14679
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.60000   11.74000  -0.14000   -1.19250
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.69000   10.84000  -0.15000   -1.38376
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.97910    9.96600   0.01310    0.13145
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.21790    9.22460  -0.00670   -0.07263
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.70750    9.69480   0.01270    0.13100
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     8.95730    8.96380  -0.00650   -0.07251
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.90000   10.00000  -0.10000   -1.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.88000    9.97000  -0.09000   -0.90271
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.69000    9.79000  -0.10000   -1.02145
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.66000    9.77000  -0.11000   -1.12590
新光吉星貨幣市場基金                                             15.41860   15.41850   0.00010    0.00065
新光亞洲精選基金-美金                                            25.86000   25.89000  -0.03000   -0.11587
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.78000   24.85000  -0.07000   -0.28169
新光兩岸優勢基金                                                 14.36000   14.54000  -0.18000   -1.23796
新光店頭基金                                                     25.17000   25.78000  -0.61000   -2.36618
新光南非幣保本基金                                               11.58000   11.58000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.61000    8.59000   0.02000    0.23283
新光創新科技基金                                                 15.32000   15.66000  -0.34000   -2.17114
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.81400    9.80710   0.00690    0.07036
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.14200   10.13330   0.00870    0.08586
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.77100    9.77290  -0.00190   -0.01944
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.45720    9.45060   0.00660    0.06984
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.78690    9.78040   0.00650    0.06646
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.42600    9.42780  -0.00180   -0.01909
新光澳幣八年期保本基金                                           10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
新光澳幣十年期保本基金                                           10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
新光澳幣保本基金                                                 11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.04020   10.04120  -0.00100   -0.00996
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.04080   10.04180  -0.00100   -0.00996
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.92550    9.92520   0.00030    0.00302
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.92550    9.92520   0.00030    0.00302
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.96290    9.95800   0.00490    0.04921
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.96270    9.95780   0.00490    0.04921
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.94590    9.94210   0.00380    0.03822
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.94820    9.94440   0.00380    0.03821
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.12000    7.26000  -0.14000   -1.92837
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.59000    8.58000   0.01000    0.11655
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.01510   10.01720  -0.00210   -0.02096
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.85820    9.86020  -0.00200   -0.02028
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.00560   10.00070   0.00490    0.04900
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.87540    9.87050   0.00490    0.04964
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.91640    9.92240  -0.00600   -0.06047
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.10760   10.11340  -0.00580   -0.05735
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.89640   13.89800  -0.00160   -0.01151
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.75940    8.76050  -0.00110   -0.01256
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.38690   36.27990   0.10700    0.29493
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.62130   36.47710   0.14420    0.39532
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.40150   38.23660   0.16490    0.43126
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.04440   11.04340   0.00100    0.00906
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.13450   10.12680   0.00770    0.07604
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.18950   13.37410  -0.18460   -1.38028
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.74090   10.87060  -0.12970   -1.19313
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.51000   10.65000  -0.14000   -1.31455
群益大印度基金-人民幣                                            12.59230   12.66930  -0.07700   -0.60777
群益大印度基金-美元                                              12.90260   12.95690  -0.05430   -0.41908
群益大印度基金-新臺幣                                            11.57000   11.63000  -0.06000   -0.51591
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.19410   12.42630  -0.23220   -1.86862
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.81130   13.03050  -0.21920   -1.68221
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.37000   11.58000  -0.21000   -1.81347
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.45960   11.67780  -0.21820   -1.86850
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.98780   11.17580  -0.18800   -1.68221
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.78000    9.96000  -0.18000   -1.80723
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.78500    9.97140  -0.18640   -1.86935
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.41930    9.58050  -0.16120   -1.68258
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.41000    9.58000  -0.17000   -1.77453
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.57070    9.75290  -0.18220   -1.86816
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.52160    9.68450  -0.16290   -1.68207
群益中小型股基金                                                 45.46000   46.61000  -1.15000   -2.46728
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.93360    9.98170  -0.04810   -0.48188
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.04770   10.07720  -0.02950   -0.29274
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.90810    8.94530  -0.03720   -0.41586
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.89880    8.94190  -0.04310   -0.48200
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               9.00080    9.02730  -0.02650   -0.29355
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.98070    8.01400  -0.03330   -0.41552
群益中國高收益債券基金N-美元                                     10.02370   10.01280   0.01090    0.10886
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.42680   11.43190  -0.00510   -0.04461
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.25460   11.24230   0.01230    0.10941
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.45030   10.44890   0.00140    0.01340
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.82940    0.00000   9.82940    0.00000
群益中國新機會基金N-美元                                          9.83370    9.99210  -0.15840   -1.58525
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.94000   10.11000  -0.17000   -1.68150
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.71740    8.87470  -0.15730   -1.77245
群益中國新機會基金-美元                                          10.51470   10.68410  -0.16940   -1.58553
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.48000    9.65000  -0.17000   -1.76166
群益平衡王基金                                                   19.34670   19.50150  -0.15480   -0.79379
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.79000    7.81000  -0.02000   -0.25608
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.69000    5.70000  -0.01000   -0.17544
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.68410    9.71760  -0.03350   -0.34474
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.07090   10.08650  -0.01560   -0.15466
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.86670    8.89730  -0.03060   -0.34392
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.22090    9.23520  -0.01430   -0.15484
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.26000    8.29000  -0.03000   -0.36188
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.98840   10.00170  -0.01330   -0.13298
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.83990    9.85430  -0.01440   -0.14613
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.57790    9.59070  -0.01280   -0.13346
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.50210    9.51600  -0.01390   -0.14607
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.04590   10.05930  -0.01340   -0.13321
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.14830   10.16310  -0.01480   -0.14562
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.74640    9.75950  -0.01310   -0.13423
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.08970   10.08370   0.00600    0.05950
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.47200    7.46750   0.00450    0.06026
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.70110   14.94890  -0.24780   -1.65765
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.71000   13.95000  -0.24000   -1.72043
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.24000   11.25000  -0.01000   -0.08889
群益印度中小基金N-美元                                            9.55040    9.58520  -0.03480   -0.36306
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.53000    8.57000  -0.04000   -0.46674
群益印度中小基金-人民幣                                          14.13660   14.21500  -0.07840   -0.55153
群益印度中小基金-美元                                            13.65960   13.70930  -0.04970   -0.36253
群益印度中小基金-新臺幣                                          14.93000   15.00000  -0.07000   -0.46667
群益多利策略組合基金                                             11.59000   11.60000  -0.01000   -0.08621
群益多重收益組合基金                                             13.60000   13.60000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.46000   15.58000  -0.12000   -0.77022
群益安家基金                                                     23.39760   23.98400  -0.58640   -2.44496
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05540   16.05520   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             21.05000   21.58000  -0.53000   -2.45598
群益亞太中小基金                                                 13.47000   13.50000  -0.03000   -0.22222
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.37000   17.46000  -0.09000   -0.51546
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.60550    9.59350   0.01200    0.12508
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.51170    7.50230   0.00940    0.12529
群益店頭市場基金                                                 96.18000   99.19000  -3.01000   -3.03458
群益東方盛世基金                                                  9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
群益東協成長基金-人民幣                                          14.53490   14.55830  -0.02340   -0.16073
群益東協成長基金-美元                                            13.89980   13.89580   0.00400    0.02879
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.99000   13.00000  -0.01000   -0.07692
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.19680   11.31910  -0.12230   -1.08047
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.77140   10.89200  -0.12060   -1.10723
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.04030   10.15730  -0.11700   -1.15188
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.09140   10.20160  -0.11020   -1.08022
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.71150    9.82020  -0.10870   -1.10690
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.05000    9.15550  -0.10550   -1.15231
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.85550    9.96310  -0.10760   -1.07999
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.88420    9.99470  -0.11050   -1.10559
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.90330   10.01880  -0.11550   -1.15283
群益長安基金                                                     28.62000   29.26000  -0.64000   -2.18729
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.28510   14.67440  -0.38930   -2.65292
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.04000   13.41000  -0.37000   -2.75913
群益真善美基金                                                   17.17090   17.42030  -0.24940   -1.43166
群益馬拉松基金                                                  119.36000  122.40000  -3.04000   -2.48366
群益深証中小板基金                                               15.16000   15.81000  -0.65000   -4.11132
群益創新科技基金                                                 31.78000   32.65000  -0.87000   -2.66462
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.85270    9.99680  -0.14410   -1.44146
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.87920   10.00460  -0.12540   -1.25342
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.72000    9.85000  -0.13000   -1.31980
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.72960   10.88650  -0.15690   -1.44123
群益華夏盛世基金-美元                                            10.89320   11.03150  -0.13830   -1.25368
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.98000   17.21000  -0.23000   -1.33643
群益奧斯卡基金                                                   27.58000   28.27000  -0.69000   -2.44075
群益新興金鑽基金-美元                                            13.81850   13.89860  -0.08010   -0.57632
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.98000   10.05000  -0.07000   -0.69652
群益葛萊美基金                                                   23.36000   23.99000  -0.63000   -2.62609
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.00000   18.11000  -0.11000   -0.60740
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.63000    8.43000   0.20000    2.37248
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.75000   13.37000  -0.62000   -4.63725
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.58080   11.66290  -0.08210   -0.70394
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.47340   11.53030  -0.05690   -0.49348
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.28000   10.34000  -0.06000   -0.58027
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.32750   11.38810  -0.06060   -0.53213
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.76300    8.82530  -0.06230   -0.70593
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.49830    9.54550  -0.04720   -0.49447
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.51000    8.56000  -0.05000   -0.58411
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.07890    9.12740  -0.04850   -0.53137
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.55000    9.62000  -0.07000   -0.72765
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
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德信大發基金                                                     29.28000   29.83000  -0.55000   -1.84378
德信中國精選成長基金                                             12.57000   12.73000  -0.16000   -1.25687
德信台灣主流中小基金                                             18.36000   18.77000  -0.41000   -2.18434
德信新興股票組合基金                                             11.78000   11.85000  -0.07000   -0.59072
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91290   11.91270   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.64700   10.64890  -0.00190   -0.01784
德信數位時代基金                                                 27.62000   28.14000  -0.52000   -1.84790
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.63980   11.63970   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.81000   17.22000  -0.41000   -2.38095
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.55000   17.92000  -0.37000   -2.06473
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.32000    7.38000  -0.06000   -0.81301
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.23000   10.32000  -0.09000   -0.87209
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.03140    9.96070   0.07070    0.70979
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.04690   13.95220   0.09470    0.67875
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.31100    8.31460  -0.00360   -0.04330
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.50910   11.49200   0.01710    0.14880
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.57470   11.56520   0.00950    0.08214
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.03170   13.03050   0.00120    0.00921
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摩根大歐洲基金                                                   17.76000   18.07000  -0.31000   -1.71555
摩根中小基金                                                     24.96000   25.58000  -0.62000   -2.42377
摩根中國A股基金                                                  15.66000   15.87000  -0.21000   -1.32325
摩根中國A股基金(美元)                                            13.01000   13.17000  -0.16000   -1.21488
摩根中國亮點基金                                                 14.42000   14.73000  -0.31000   -2.10455
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.18180   12.28680  -0.10500   -0.85458
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            13.30220   13.37270  -0.07050   -0.52719
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.68930   10.77190  -0.08260   -0.76681
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.43810   13.55400  -0.11590   -0.85510
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.11780   15.19820  -0.08040   -0.52901
摩根台灣金磚基金                                                 20.79000   21.26000  -0.47000   -2.21072
摩根台灣增長基金                                                 51.04000   51.99000  -0.95000   -1.82727
摩根平衡基金                                                     27.93000   28.28000  -0.35000   -1.23762
摩根全球α基金                                                   18.15000   18.51000  -0.36000   -1.94489
摩根全球平衡基金                                                 15.53750   15.62030  -0.08280   -0.53008
摩根全球發現基金                                                 12.15000   12.41000  -0.26000   -2.09508
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.72500    9.78650  -0.06150   -0.62842
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.56130   10.61830  -0.05700   -0.53681
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.10630   10.16770  -0.06140   -0.60387
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.18240   11.25300  -0.07060   -0.62739
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.90380   10.91880  -0.01500   -0.13738
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.66800   13.68670  -0.01870   -0.13663
摩根亞洲基金                                                     57.79000   58.62000  -0.83000   -1.41590
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.87530    8.87480   0.00050    0.00563
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.31690   10.30430   0.01260    0.12228
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.24630    9.24120   0.00510    0.05519
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.57760   12.57680   0.00080    0.00636
摩根東方內需機會基金                                             18.29000   18.56000  -0.27000   -1.45474
摩根東方科技基金                                                 38.15000   38.39000  -0.24000   -0.62516
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.49000   11.52000  -0.03000   -0.26042
摩根金龍收成基金                                                 23.51000   23.99000  -0.48000   -2.00083
摩根第一貨幣市場基金                                             15.05910   15.05890   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 14.51000   14.16000   0.35000    2.47175
摩根新金磚五國基金                                               12.22000   12.42000  -0.20000   -1.61031
摩根新絲路基金                                                   11.00000   11.15000  -0.15000   -1.34529
摩根新興35基金                                                   14.16000   14.36000  -0.20000   -1.39276
摩根新興日本基金                                                 24.99000   24.49000   0.50000    2.04165
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.93050    7.93040   0.00010    0.00126
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.98370   10.98360   0.00010    0.00091
摩根新興科技基金                                                 59.30000   60.72000  -1.42000   -2.33860
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.47840    8.47810   0.00030    0.00354
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.58490   10.58440   0.00050    0.00472
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.13480    9.17970  -0.04490   -0.48912
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.18780   10.21190  -0.02410   -0.23600
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.77880    9.81630  -0.03750   -0.38202
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.29880   10.34940  -0.05060   -0.48892
摩根龍揚基金                                                     35.14000   35.86000  -0.72000   -2.00781
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.77000    9.98000  -0.21000   -2.10421
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.91000   11.12000  -0.21000   -1.88849
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.83000   11.05000  -0.22000   -1.99095
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.57000   10.79000  -0.22000   -2.03892
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.39320    9.39910  -0.00590   -0.06277
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.21720   11.22430  -0.00710   -0.06326
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.64000   26.26000  -0.62000   -2.36101
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.72940   11.72340   0.00600    0.05118
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.11670   11.11470   0.00200    0.01799
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.23210   10.22840   0.00370    0.03617
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.49090   10.48560   0.00530    0.05055
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.96200    9.96020   0.00180    0.01807
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.16310    9.15970   0.00340    0.03712
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.87920   10.99240  -0.11320   -1.02980
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.34530   10.46580  -0.12050   -1.15137
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.93270    9.98570  -0.05300   -0.53076
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.53440    9.59720  -0.06280   -0.65436
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.80930    9.86170  -0.05240   -0.53135
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.41580    9.47780  -0.06200   -0.65416
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.74450   11.77260  -0.02810   -0.23869
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.57770   11.60790  -0.03020   -0.26017
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.25600   10.29130  -0.03530   -0.34301
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.28050   11.30760  -0.02710   -0.23966
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.10320   11.13210  -0.02890   -0.25961
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.83850    9.87240  -0.03390   -0.34338
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.32210   23.70390  -0.38180   -1.61071
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14050   13.14040   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.77540   10.78380  -0.00840   -0.07789
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.34510    8.35160  -0.00650   -0.07783
聯邦精選科技基金                                                 12.83000   13.16000  -0.33000   -2.50760
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.05290   16.05820  -0.00530   -0.03300
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.55260   12.64090  -0.08830   -0.69853
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.27860   12.39070  -0.11210   -0.90471
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.83680   11.94490  -0.10810   -0.90499
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.73050   11.70680   0.02370    0.20245
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.06590   11.05060   0.01530    0.13845
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.68850   10.66690   0.02160    0.20250
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.77200    8.75990   0.01210    0.13813
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.42000   38.18000  -0.76000   -1.99057
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.65000   15.66000  -0.01000   -0.06386
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.19000   13.19000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.84000   13.84000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.00000   13.01000  -0.01000   -0.07686
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.19000    8.20000  -0.01000   -0.12195
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.68000   12.69000  -0.01000   -0.07880
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.43000   11.42000   0.01000    0.08757
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.86000   11.97000  -0.11000   -0.91896
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.31000   15.46000  -0.15000   -0.97025
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.19000   15.34000  -0.15000   -0.97784
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.18000   10.27000  -0.09000   -0.87634
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.42000   20.67000  -0.25000   -1.20948
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.63000   18.86000  -0.23000   -1.21951
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.51000   12.68000  -0.17000   -1.34069
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.89000   16.08000  -0.19000   -1.18159
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.57000   16.76000  -0.19000   -1.13365
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.64000   15.83000  -0.19000   -1.20025
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.12000   10.26000  -0.14000   -1.36452
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.88000   16.07000  -0.19000   -1.18233
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.48000   14.65000  -0.17000   -1.16041
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.45000   14.63000  -0.18000   -1.23035
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.56000    9.69000  -0.13000   -1.34159
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.39000   18.38000   0.01000    0.05441
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.31000   17.31000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.86000   13.85000   0.01000    0.07220
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.58000   14.57000   0.01000    0.06863
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.68000   13.68000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.44000    8.44000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.66000   13.66000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.75000   14.78000  -0.03000   -0.20298
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.69000   14.72000  -0.03000   -0.20380
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
聯博貨幣市場基金                                                 14.97940   14.97930   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.60430   10.60610  -0.00180   -0.01697
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.45690   14.45390   0.00300    0.02076
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.88990    7.89130  -0.00140   -0.01774
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.58000   14.57000   0.01000    0.06863
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.58000   14.57000   0.01000    0.06863
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.07000   22.56000  -0.49000   -2.17199
瀚亞中國基金-人民幣                                              14.19000   14.48000  -0.29000   -2.00276
瀚亞中國基金-新台幣                                              15.30000   15.62000  -0.32000   -2.04866
瀚亞巴西基金                                                      5.47000    5.50000  -0.03000   -0.54545
瀚亞外銷基金                                                     41.74000   42.71000  -0.97000   -2.27113
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.55000   10.65000  -0.10000   -0.93897
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.09000   11.19000  -0.10000   -0.89366
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.03000   10.13000  -0.10000   -0.98717
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.53000    9.61000  -0.08000   -0.83247
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.06000   10.15000  -0.09000   -0.88670
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.12000    9.21000  -0.09000   -0.97720
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.30000    9.39000  -0.09000   -0.95847
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.78000    9.87000  -0.09000   -0.91185
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.52000    9.62000  -0.10000   -1.03950
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.44400   10.47670  -0.03270   -0.31212
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.28540   10.30160  -0.01620   -0.15726
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.11600   12.13950  -0.02350   -0.19358
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.00130   10.04810  -0.04680   -0.46576
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.68020    7.70420  -0.02400   -0.31152
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.19100    8.20380  -0.01280   -0.15603
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.17240    8.18820  -0.01580   -0.19296
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.29570    7.32990  -0.03420   -0.46658
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.02530    9.04280  -0.01750   -0.19352
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.44340    9.47300  -0.02960   -0.31247
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.57450    9.58960  -0.01510   -0.15746
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.40740    9.42560  -0.01820   -0.19309
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.55000   10.66000  -0.11000   -1.03189
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.17000   11.29000  -0.12000   -1.06289
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.25000   10.37000  -0.12000   -1.15718
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.95000   10.06000  -0.11000   -1.09344
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.62000   10.73000  -0.11000   -1.02516
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.78000    9.89000  -0.11000   -1.11223
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.08000   13.13000  -0.05000   -0.38081
瀚亞印度基金-美元                                                13.42000   13.47000  -0.05000   -0.37120
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.16000   28.31000  -0.15000   -0.52985
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.21000   12.22000  -0.01000   -0.08183
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.01000   12.06000  -0.05000   -0.41459
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.66000   11.71000  -0.05000   -0.42699
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.63000   15.71000  -0.08000   -0.50923
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.26000   10.30000  -0.04000   -0.38835
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.71000    9.77000  -0.06000   -0.61412
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.23000   11.27000  -0.04000   -0.35492
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.86390   11.90830  -0.04440   -0.37285
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.61940   12.78550  -0.16610   -1.29913
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.41020   11.44350  -0.03330   -0.29099
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.79540   10.83620  -0.04080   -0.37652
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.74520   11.84520  -0.10000   -0.84422
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.45350    9.48890  -0.03540   -0.37307
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.64180    9.76870  -0.12690   -1.29905
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.70440    9.73270  -0.02830   -0.29077
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.17430    9.20890  -0.03460   -0.37572
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.45720    9.53780  -0.08060   -0.84506
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.11850   14.24780  -0.12930   -0.90751
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.57230   10.67080  -0.09850   -0.92308
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.92140   11.01240  -0.09100   -0.82634
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.49600   12.61040  -0.11440   -0.90719
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.04000   11.23000  -0.19000   -1.69190
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.49000   22.52000  -0.03000   -0.13321
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.53780   13.53760   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               23.93000   24.47000  -0.54000   -2.20678
瀚亞高科技基金                                                   60.16000   61.47000  -1.31000   -2.13112
瀚亞理財通基金                                                   24.96000   25.30000  -0.34000   -1.34387
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                     22.20000   22.72000  -0.52000   -2.28873
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.41500   13.28860   0.12640    0.95119
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.75080    9.65900   0.09180    0.95041
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.83820   10.89830  -0.06010   -0.55146
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.75370    9.95760  -0.20390   -2.04768
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.42940   11.48200  -0.05260   -0.45811
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.08090   10.13810  -0.05720   -0.56421
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.18910   10.29860  -0.10950   -1.06325
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.89340    8.94270  -0.04930   -0.55129
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.74120    7.90310  -0.16190   -2.04856
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.84670    9.89200  -0.04530   -0.45795
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.70990    8.75930  -0.04940   -0.56397
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.30150    8.39070  -0.08920   -1.06308
瀚亞電通網基金                                                   15.60000   15.94000  -0.34000   -2.13300
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.70980   13.71700  -0.00720   -0.05249
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.24340   10.25610  -0.01270   -0.12383
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.28980   10.28760   0.00220    0.02138
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.66470   11.67090  -0.00620   -0.05312
瀚亞歐洲基金                                                     11.64000   11.73000  -0.09000   -0.76726
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