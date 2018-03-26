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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月23日 交易日  
  
停止融資 融資分配      停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                         過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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味全     FH香港正2     元大中型100       大東              昶和     大飲     臺企銀
宏洲     富邦NASDAQ正2 富邦科技          利勤              大統染   達新                
嘉裕     富邦NASDAQ反1 元大台商50        強信-KY           海悅     立益
東華     正道          富邦摩台          信昌化            銘旺科   怡華
大東     友旺          富邦發達          佳大              卓越     昶和
立益     同開          富邦金融          海光              統領     大統染
佳和     悠克          元大MSCI台灣      世紀鋼                     元禎
昶和     川飛          永豐臺灣加權      威盛                       展宇
三洋紡                 國泰日經225       映泰                       康普
瑞利                   元大日經225       承啟                       世紀鋼
樂士                   元大美債7-10正2   統懋                       海悅
正峰新                 元大美債7-10反1   翔耀                       映泰
億泰                   元大S&P日圓反1    太空梭                     隴華
毛寶                   富邦歐洲          全新                       麗臺
燁興                   FH彭博高收益債    麗臺                       世芯-KY
中鴻                   味全              華擎                       傳奇
聚亨                   大飲              嘉威                       東科-KY
千興                   鮮活果汁-KY       世芯-KY                    鈺邦
威致                   南僑              捷泰                       華友聯
首利                   地球              愛普                       愛山林
麗正                   廣華-KY           杜康-DR                    皇昌
東訊                   昭輝              陽光能源-DR                華園
華泰                   新纖              川飛                       遠雄來
茂矽                   宏洲                                         夏都
錸德                   嘉裕                                         新天地
廷鑫                   東華                                         欣欣
倫飛                   新紡                                         統領
威盛                   大東                                         阿瘦
銘旺科                 立益                                         康師傅-DR
統懋                   佳和                                         晨訊科-DR
翔耀                   昶和                                         友佳-DR
太空梭                 三洋紡                                       一零四
新利虹                 瑞利                                         新海
華映                   恩德                                         秋雨
吉祥全                 樂士                                         欣高
憶聲                   正峰新                                       台數科
科風                   億泰                                         南六
建碁                   中化                                         基勝-KY
和鑫                   葡萄王                                       威宏-KY
力特                   美吾華                                       波力-KY
喬鼎                   毛寶                                         泰昇-KY
正達                   中化生                                       政伸
晟鈦                   展宇                                         吉源-KY
新世紀                 科妍
誠創                   上緯投控
嘉威                   懷特
力銘                   國精化
亞太電                 燁興
達能                   中鴻
清惠                   聚亨
慧友                   千興
捷泰                   威致
互億                   英利-KY
天瀚                   首利
迅杰                   英瑞-KY
華上                   麗正
元晶                   東訊
華冠                   華泰
裕豐                   茂矽
寶徠                   錸德
日勝生                 廷鑫
台船                   倫飛
東森                   威盛
台南-KY                新巨
康師傅-DR              建準
聖馬丁-DR              銘旺科
神州-DR                統懋
耀傑-DR                翔耀
同方友友-DR            太空梭
晨訊科-DR              超豐
友佳-DR                新美齊
陽光能源-DR            新利虹
精熙-DR                光群雷
中福                   志聖
雷虎                   華映
中視                   敦陽科
秋雨                   吉祥全
慶豐富                 華立
                       憶聲
                       德律
                       科風
                       建碁
                       和鑫
                       力特
                       喬鼎
                       聯傑
                       正達
                       大量
                       景碩
                       晟鈦
                       新世紀
                       京鼎
                       融程電
                       晶彩科
                       誠創
                       嘉威
                       力銘
                       世芯-KY
                       TPK-KY
                       亞太電
                       達能
                       致伸
                       事欣科
                       清惠
                       慧友
                       鈞寶
                       捷泰
                       互億
                       帆宣
                       盛群
                       天瀚
                       迅杰
                       定穎
                       華上
                       光聖
                       元晶
                       研揚
                       台虹
                       華冠
                       宇瞻
                       裕豐
                       寶徠
                       日勝生
                       潤弘
                       三發地產
                       台船
                       中航
                       東森
                       遠雄來
                       王品
                       雲品
                       中壽
                       中再保
                       台南-KY
                       美德醫療-DR
                       康師傅-DR
                       聖馬丁-DR
                       神州-DR
                       耀傑-DR
                       同方友友-DR
                       晨訊科-DR
                       友佳-DR
                       陽光能源-DR
                       精熙-DR
                       中福
                       一零四
                       雷虎
                       新海
                       中視
                       秋雨
                       中鼎
                       慶豐富
                       岱宇
                       台數科
                       南六
                       日友
                       基勝-KY
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