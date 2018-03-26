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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月23日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          廣寰科            新昕纖   杏昌                
易威     凱衛     富邦美債7-10          點晶              謚源     強生                
南璋     樺晟     富邦美債20年          泰谷              東林     世坤                
勝昱     海灣     元大美債7-10          大峽谷-KY          欣厚-KY  萬國通              
飛寶企業 雙鴻     元大美債1-3          青雲              友銓     新昕纖              
精確     晟楠     元大中國債3-5          建達              達威     光明                
宏易     寶得利   國泰5Y+新興債          撼訊              松崗     聚紡                
唐鋒     晉泰     國泰1-5Y高收債          上揚              三圓     興采                
台蠟              南光              驊訊              雙喜     直得                
榮群              合世              松崗              力泰     泰茂                
天宇              易威              保銳              理銘     至興                
新零售            寶利徠            富驛-KY           雅茗-KY  萬在                
力新              優盛                                亞都     大恭                
恩得利            健亞                                東凌-KY  美琪瑪              
李洲              鈺緯                                關中     致振                
凱柏實業          泰博                                隆中     威潤                
遠昇              強生                                時報     唐榮                
及成              科懋                                欣泰     晉椿                
鑫龍騰            德麥                                         世豐                
和進              南璋                                         尼克森              
耀勝              勝昱                                         力新                
倚強              飛寶企業                                     凌網                
鑫創              捷邦                                         李洲                
廣寰科            直得                                         港建                
點晶              精確                                         耀勝                
建舜電            宏易                                         至寶電              
泰谷              富強鑫                                       幸康                
典範              瑞穎                                         曜越                
長天              朋程                                         重鳥鵬              
益通              唐鋒                                         泓格                
振維              台蠟                                         東林                
鴻翊              韋僑                                         盈正                
迎輝              宇智                                         晟楠                
欣厚-KY           榮群                                         美桀                
兆遠              天宇                                         世紀                
系統電            智捷                                         友銓                
世紀              世鎧                                         青雲                
華容              榮剛                                         慕康生醫            
建榮              新零售                                       昇益                
立衛              力新                                         凱鈺                
天揚              恩得利                                       三聯                
鈺創              李洲                                         合邦                
合正              凱柏實業                                     業強                
金利              艾訊                                         訊達                
寶聯通            遠昇                                         撼訊                
昇益              及成                                         亞銳士              
凱鈺              笙泉                                         安碁                
德宏              鑫龍騰                                       艾華                
寬魚國際          和進                                         沛亨                
合邦              耀勝                                         迅德                
萬旭              倚強                                         倉和                
驊宏資            鑫創                                         光菱                
久正              欣銓                                         三圓                
上揚              廣寰科                                       雙喜                
全譜              點晶                                         力泰                
易通展            建舜電                                       理銘                
元隆              泰谷                                         中連貨              
沛亨              典範                                         安心                
九暘              精材                                         燦星旅              
凱碩              長天                                         高野                
全達              益通                                         亞都                
奧斯特            森寶                                         老爺知              
福華              振維                                         滿心                
保銳              鴻翊                                         德記                
常珵              迎輝                                         關中                
立碁              牧德                                         誠品生活            
越峰              家登                                         泰偉                
士開              欣厚-KY                                      時報                
志嘉              兆遠                                         琉園                
富裔              湯石照明                                     旭然                
燦星旅            雷笛克                                       鼎創達              
富驛-KY           智崴                                         明揚                
劍湖山            信驊                                         綠河-KY             
德記              系統電                                       欣雄                
泰偉              世紀                                         欣泰                
華義              光聯                                                             
得利影            華容                                                             
鼎創達            建榮                                                             
花王              立衛                                                             
邦泰              天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  寶聯通                                                           
                  昇益                                                             
                  宣德                                                             
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  華韡                                                             
                  聖暉                                                             
                  寬魚國際                                                         
                  合邦                                                             
                  亞元                                                             
                  萬旭                                                             
                  驊宏資                                                           
                  晉倫                                                             
                  久正                                                             
                  艾華                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  系微                                                             
                  易通展                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  迅得                                                             
                  神盾                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  來思達                                                           
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  福華                                                             
                  保銳                                                             
                  常珵                                                             
                  立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  華宏                                                             
                  千附                                                             
                  士開                                                             
                  三豐                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  惠普                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  六角                                                             
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  宏遠證                                                           
                  大慶證                                                           
                  誠品生活                                                         
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  旭然                                                             
                  鼎創達                                                           
                  崑鼎                                                             
                  白紗科                                                           
                  台境                                                             
                  花王                                                             
                  北基                                                             
                  鉅明                                                             
                  邦泰                                                             
                  森鉅
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