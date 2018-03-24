致豐工業電子(01710-HK)末期息每股2仙

致豐工業電子(01710-HK)公布，截至2017年12月31日止全年收益增加5.8%至7.88億元。毛利增加13.1%至2.359億元。毛利率上升2.0個百分點至29.9%。除所得稅前溢利減少10.5%至8710萬元。公司擁有人應佔溢利為7000萬元，減幅為7%。建議派發末期息每股2仙。

業績報告指，為了達到持續業務增長，集團於去年12月成立了一間名為依得利工程的香港附屬公司，以作為原設計製造商(ODM)事工業電子產品的設計及生產。集團一直與新興及創新行業內的多名潛在客戶接觸，探討是否有可能合作，以供應在新興行業內應用的產品，例如電動車充電器、再生能源設施、醫療及╱或保健器材等。

於2017年財政年度後，集團已按照其業務策略，在愛爾蘭都柏林及德國慕尼黑設立新辦事處，以在歐洲區內從事銷售及營銷、全球電子物料的採購以及提供相關的服務支援工作。該等新辦事處將讓集團可進軍新市場，並進一步探討歐洲區內的潛在商機。

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