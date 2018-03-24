銀建國際(00171-HK)去年轉賺2.6億不派息

銀建國際(00171-HK)公布，截至2017年12月31日止全年盈利2.6億元(2016年度經重列後虧損3512.2萬元)，每股盈利11.29仙。不派息。

溢利增加的原因乃主要是附屬公司泰州東聯化工及聯營公司中海油氣本年度之經營業績取得大幅改善所致。於2017年全球經濟溫和復蘇。全球原油供應趨向平衡，國際原油價格較去年明顯上升。因此，中國國內的石油化工產品售價也普遍地錄得上升。加上於本年度通過聯合生產安排下，促進並提高生產效率及效益，泰州東聯化工及中海油氣於本年度之經營業績均錄得大幅改善。泰州東聯化工於本年度之淨虧損大幅減少約3.3億元至約2710萬元。攤佔中海油氣業績也從去年溢利約2900萬元大幅改善至本年度錄得溢利約2.515億元。經計及去年來自提前贖回附有嵌入式衍生工具之應收貸款的一次性收益約7580萬元的影響後，來自石油化工產品業務的溢利仍然為本年度的淨溢利之改善及增加作出重大的貢獻。

此外，集團之聯營公司信達建潤地產於2017年下半年完成出售其大部份投資。因此，信達建潤業績得到改善並錄得淨溢利約1.988億元(2016年度虧損約5350萬元)，並為集團本年度溢利增長貢獻增長約7570萬元。

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