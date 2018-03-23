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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月23日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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味全     FH香港正2 元大中型100          大東              昶和     大飲     臺企銀     
宏洲     富邦NASDAQ正2 富邦科技          利勤              大統染   達新                
嘉裕     富邦NASDAQ反1 元大台商50          強信-KY           海悅     立益                
東華     正道     富邦摩台          信昌化            銘旺科   怡華                
大東     友旺     富邦發達          佳大              卓越     昶和                
立益     同開     富邦金融          海光              統領     大統染              
佳和     悠克     元大MSCI台灣          世紀鋼                     元禎                
昶和     川飛     永豐臺灣加權          威盛                       展宇                
三洋紡            國泰日經225          映泰                       康普                
瑞利              元大日經225          承啟                       世紀鋼              
樂士              元大美債7-10正2          統懋                       海悅                
正峰新            元大美債7-10反1          翔耀                       映泰                
億泰              元大S&P日圓反1          太空梭                     隴華                
毛寶              富邦歐洲          全新                       麗臺                
燁興              FH彭博高收益債          麗臺                       世芯-KY             
中鴻              味全              華擎                       傳奇                
聚亨              大飲              嘉威                       東科-KY             
千興              鮮活果汁-KY          世芯-KY                    鈺邦                
威致              南僑              捷泰                       華友聯              
首利              地球              愛普                       愛山林              
麗正              廣華-KY           杜康-DR                    皇昌                
東訊              昭輝              陽光能源-DR                   華園                
華泰              新纖              川飛                       遠雄來              
茂矽              宏洲                                         夏都                
錸德              嘉裕                                         新天地              
廷鑫              東華                                         欣欣                
倫飛              新紡                                         統領                
威盛              大東                                         阿瘦                
銘旺科            立益                                         康師傅-DR            
統懋              佳和                                         晨訊科-DR            
翔耀              昶和                                         友佳-DR             
太空梭            三洋紡                                       一零四              
新利虹            瑞利                                         新海                
華映              恩德                                         秋雨                
吉祥全            樂士                                         欣高                
憶聲              正峰新                                       台數科              
科風              億泰                                         南六                
建碁              中化                                         基勝-KY             
和鑫              葡萄王                                       威宏-KY             
力特              美吾華                                       波力-KY             
喬鼎              毛寶                                         泰昇-KY             
正達              中化生                                       政伸                
晟鈦              展宇                                         吉源-KY             
新世紀            科妍                                                             
誠創              上緯投控                                                         
嘉威              懷特                                                             
力銘              國精化                                                           
亞太電            燁興                                                             
達能              中鴻                                                             
清惠              聚亨                                                             
慧友              千興                                                             
捷泰              威致                                                             
互億              英利-KY                                                          
天瀚              首利                                                             
迅杰              英瑞-KY                                                          
華上              麗正                                                             
元晶              東訊                                                             
華冠              華泰                                                             
裕豐              茂矽                                                             
寶徠              錸德                                                             
日勝生            廷鑫                                                             
台船              倫飛                                                             
東森              威盛                                                             
台南-KY           新巨                                                             
康師傅-DR          建準                                                             
聖馬丁-DR          銘旺科                                                           
神州-DR           統懋                                                             
耀傑-DR           翔耀                                                             
同方友友-DR          太空梭                                                           
晨訊科-DR          超豐                                                             
友佳-DR           新美齊                                                           
陽光能源-DR          新利虹                                                           
精熙-DR           光群雷                                                           
中福              志聖                                                             
雷虎              華映                                                             
中視              敦陽科                                                           
秋雨              吉祥全                                                           
慶豐富            華立                                                             
                  憶聲                                                             
                  德律                                                             
                  科風                                                             
                  建碁                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  聯傑                                                             
                  正達                                                             
                  大量                                                             
                  景碩                                                             
                  晟鈦                                                             
                  新世紀                                                           
                  京鼎                                                             
                  融程電                                                           
                  晶彩科                                                           
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  世芯-KY                                                          
                  TPK-KY                                                           
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  致伸                                                             
                  事欣科                                                           
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  鈞寶                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  帆宣                                                             
                  盛群                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  定穎                                                             
                  華上                                                             
                  光聖                                                             
                  元晶                                                             
                  研揚                                                             
                  台虹                                                             
                  華冠                                                             
                  宇瞻                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  日勝生                                                           
                  潤弘                                                             
                  三發地產                                                         
                  台船                                                             
                  中航                                                             
                  東森                                                             
                  遠雄來                                                           
                  王品                                                             
                  雲品                                                             
                  中壽                                                             
                  中再保                                                           
                  台南-KY                                                          
                  美德醫療-DR                                                         
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  中鼎                                                             
                  慶豐富                                                           
                  岱宇                                                             
                  台數科                                                           
                  南六                                                             
                  日友                                                             
                  基勝-KY
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